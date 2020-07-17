РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10028 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
37 346 394

Россия может применить авиацию и поражать наши цели, даже не пересекая границу, - Смешко

Россия может применить авиацию и поражать наши цели, даже не пересекая границу, - Смешко

Если РФ решит применить против Украины авиацию, ей не нужно будет даже пересекать российско-украинскую границу. В 1999 году операцию в Югославии выиграли вообще без наземного компонента.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил Игорь Смешко, возглавлявший СБУ в 2003-2005 гг., информирует Цензор.НЕТ.

"В Югославии в 1999 году операция была выиграна без наземного компонента. Если будет применен со стороны России космически-авиационный компонент, они смогут поражать наши цели, даже не пересекая границу российско-украинскую. И мы до сих пор не понимаем, что война может быть не просто позиционная, как сейчас. А она может быть с применением тех сил и средств, где наша противовоздушная оборона может не выдержать", - сказал Смешко.

Он напомнил, что Россия сейчас проводит проверку боеготовности войск на границе с Украиной.

Читайте на Цензор.НЕТ: В МИД расценивают внезапную проверку боеготовности войск РФ на границе с Украиной как "угрозу силой", - замминистра Боднар

"Все группировки развернуты, причем развернуты с 3 направлений. Все военные учения уже проведены. Укомплектованы, эшелонированы", - сказал он.

"К сожалению, надеяться на то, что ОБСЕ в данном случае чем-то нам поможет - это наивно, потому что эта организация исторически не вмешивается в военный конфликт, она фиксирует", - добавил Смешко.

Автор: 

россия (96970) Смешко Игорь (91) Шустер Савик (681)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+68
Это только лишний раз подтверждает вывод

Отсутствие государственного заказа на серийное производство ракет "Вільха", "Вільха-М", "Тайфун" и "Нептун" при успешно проведенных государственных испытаниях, в условиях вполне вероятной военной угрозы со стороны РФ - это акт государственной измены Зеленского и высшего руководства страны. Финансирования проектов в 2020 году -- ноль, людей собираются увольнять.
показать весь комментарий
17.07.2020 22:31 Ответить
+44
вот для того шмаркля и его 100% гбр и изъяли клистроны..
И не поднимись шум в интернете - была бы Украина без ПВО.
Да и то не факт что эти твари в зебильной гбр их не испортили.
показать весь комментарий
17.07.2020 22:44 Ответить
+43
Колумб мля..
показать весь комментарий
17.07.2020 22:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Чому всіх вас не цікавлять квартири , взагалі всі активи Медведчука , Льовочкіна , Рабіновича , Бойко і т.д. . Там ціла окупаційна гвардія , але нема з ними кому воювати , бо всі воюють з Смешко та Гордоном , а з ким потрібно , то всрались, херої драні .
показать весь комментарий
18.07.2020 18:19 Ответить
Скажу больше, пан доктор наук, мы тоже можем поражать обекты россии, не заходя на территорию такой. Даже с автомата
показать весь комментарий
18.07.2020 00:05 Ответить
И даже с интернета - оно даже эффективнее.
Потому они и хотят свой интернет обкорнать.
показать весь комментарий
18.07.2020 00:22 Ответить
Ну ото хіба що.
показать весь комментарий
18.07.2020 10:20 Ответить
Коли силовиками керували зрадники, то лишався інтернет.
І воно спрацювало: до них дійшло, що краще вже віддати той Крим назад.
Домогосподарки "із глубінкі" це зрозуміли, але путін впирається, він живе добре.
показать весь комментарий
18.07.2020 10:27 Ответить
многие молча уже давно партизанят по всей территории мордора. пока мордор не перешел на суверенный ордатырнет между прочим таких не так уж и мало, иногда возникает ощущение , что партизан там больше чем местных., разваливают недоимперию. вместо того чтобы здесь в Украине славить ПРоходимца.не всех ресурсах. рвущегося снова к власти. чтобы стать ****** в Украине.
показать весь комментарий
18.07.2020 15:53 Ответить
Пару дней назад посмотрел фильм о Де Голе. Так вот Пэтэнов у нас полная Рада и Кабинет Министров. А вот с Де Голями полный пшик.
показать весь комментарий
18.07.2020 00:23 Ответить
Сталин Де Голля зачмьірил бьі еще в молодости.
показать весь комментарий
18.07.2020 10:29 Ответить
Больше похоже , на то,что весь хайп разгоняют агенты российского влияния с целью грубо говоря взять Украину на понты!?
показать весь комментарий
18.07.2020 00:32 Ответить
Вірте Тарану, що "загрози немає". Троянський кінь краще знає.
показать весь комментарий
18.07.2020 09:33 Ответить
И кто кого? Или они равны в своих *************** соревнованиях?
показать весь комментарий
18.07.2020 01:01 Ответить
Нет, попрут танками на пролом! Заранее сообщат конечно чтобы джавелины готовили.
Дураку понятоно что утюжить будут ПВО ракетами.
показать весь комментарий
18.07.2020 00:53 Ответить
ПВО ракетами утюжить? да вы батенька эксперд))))
показать весь комментарий
18.07.2020 01:10 Ответить
Ракеты умеют неплохо наводиться на радары.
показать весь комментарий
18.07.2020 07:36 Ответить
противолокационные ракеты воздух-поверхность намного дешевле и требуют наличие только одного пилота а не целой системы
показать весь комментарий
18.07.2020 10:11 Ответить
какой умный Смешко
а еще у раши есть стратегические ядерные ракеты.......
и шо ?
показать весь комментарий
18.07.2020 01:11 Ответить
А те , що потрібно у США вимагати адекватної зброї , і ми маємо на це право . Тільки хто просити буде ? У нас верховний дуже з великим "верхом" , але Смешко не для вас же написав , а саме для тих , хто має про це думати наперед .
показать весь комментарий
18.07.2020 18:11 Ответить
Нечего боятся РФ. Как сказал Порошенко - "У нас самая сильная армия на континенте!"
показать весь комментарий
18.07.2020 01:51 Ответить
коли сказав? І, взагалі, ти зрозумів, ПРО ЩО ГОВОРИВ Порох? Видать, зрозумів - але маніпулюєш. Ти - касап, чи зажоп?
показать весь комментарий
18.07.2020 02:12 Ответить
Сама сильна, та не з його поміччю, ворюга.
показать весь комментарий
18.07.2020 10:22 Ответить
Уберите это позорище
показать весь комментарий
18.07.2020 01:54 Ответить
Его снова выставляют на выборы, против Юлии Тимошенко.
Жаль, я ранее уважительно относился к Игорю Петровичу.
показать весь комментарий
18.07.2020 19:58 Ответить
Боюсь что против Вовы (( На выборах во втором туре кому то выгодно видеть Вову и мертветчушь , у свына же популярность большая только тут на цн в реале ее и близко нет . Нужен НОВЫЙ лидер для патриотических сил страны , старые уже не так популярны .Главное то что они все представители старой коррупционной кучмистской системы и построить что то новое они уже не в состоянии
показать весь комментарий
19.07.2020 12:01 Ответить
Нужен не просто лидер. Нужен Лидер с опытом и который знает КУДА и КАК вести страну. На сегодня такой Лидер один единственный - это Юлия Тимошенко и в ближайшие года три никакой вероятности другой, лучше чем она политической фигуры просто нет, потому что в эти три года другой, это на 99,99% будет подсунутый Кремлем человечек.

А вот на выборах мэров, скрепя сердце придется голосовать за тех мэров, которых сегодня считают пропорошенковскими, только для того, чтобы не пропустить в мэры городов верещучек. И будет Педро везде волать, что поддержка его сторонников выросла, может потому, чтобы не примазывалась соевая дрянь, Филатов и иже с ним создали свою партию, партию мелких барыг, но всё же они видят себя ТУТ, а не как зеленая нечисть - распродать страну и сбежать в тот же Израиль.
показать весь комментарий
19.07.2020 12:37 Ответить
У Юли мало шансов на выход во второй тур . И они будут только снижаться . Она идет вслед за Гриценко к политическому закату , к сожалению .Как когда то ушел в политическое забвение Александр Мороз. У нее был шанс в 2019 году .В том что не срослось у нее вините соелюбов с их примитивными популистскими лозунгами и админресурс барыги .Они фактически украли у нее президентство .Второго такого шанса у нее скорее всего не будет
показать весь комментарий
19.07.2020 13:39 Ответить
Да, на сегодня, на 19.07.2020 -го мало. Но ведь и выборы в ВР не сегодня, не говоря про президентские, кстати считаю, что ШЕСТЬ Президентов показали, что это лишняя должность - нужно становиться чисто Парламентской республикой, через принятие новой Конституции Украины на всеукраинском референдуме.
Еще пол года назад мало кто сомневался в победе Трампа на нынешних выборах, а сегодня уже никто ничего точно сказать не может.

Гриценко закатился, потому что продался на выборах Пороженко и подыграл ему, выбив Юлю со второго места, оттянув голоса вместе со Смешко. Это реалии.

А вот если до народа дойдет простая мысль - почему это ВСЕ олигархи кидаются на неё и почему мы три раза её не выбрали, но живём всё хуже и хуже...
Её нынешняя проблема в отсутствии своего телеканала - вот тут она лет так 15 назад сильно промахнулась, посчитав такие действия не демократичными. Сегодня этого не вернёшь.
Но мы будем пытаться достучаться до людей другими способами и средствами.

Про Мороза. Так вся страна знала, что взял 20 млн у кацапов для участия в развале коалиции и продвижении Януковича в премьер-министры, вот он и стал, вместе со своими социалистами политическими трупами.
показать весь комментарий
19.07.2020 15:00 Ответить
Да, и если не Юля, то выбирать из Клована, Барыги и Мертветчука? Боже, избавь Украину от такого выбора!!! Иначе нам конец и народу с торбой по миру, как евреям после падения Иерусалима две тысячи лет назад.
показать весь комментарий
19.07.2020 15:03 Ответить
Очень возможно , как вариант
показать весь комментарий
19.07.2020 17:21 Ответить
А чого не дали інфи про те, як генерал Михайло Забродський на цьому ж ефірі кричав про зебільну зраду через некомплект частин ЗСУ та відсутність озброєнь?
показать весь комментарий
18.07.2020 02:11 Ответить
Ага и Киев может захватить не пересекая границы.С такими паникерами войны не выграть.Сопли уже пускает раньше времени.С кацапов воины как из говна пуля.Можно пример чечни посмотреть.
показать весь комментарий
18.07.2020 02:16 Ответить
Ось за ці, "визначні" досягнення, а саме, позаблоковий статус і сприяння позбавлення держави ЯЗ, нагородив Зельцман стару, червону гниду, орденом та підвищеною пенсією, як додаток до ордена. Недарма обсерав на всіх ефірах Порошенко.
показать весь комментарий
18.07.2020 02:23 Ответить
не зря говорили , что у него есть еврейские корни- Он Лейба Мойшевич, а не Леонид Макарович.
он своих любить награждать Тину Кароль, например, а Лорак почему-то не наградил и Повалий с Винником.
показать весь комментарий
18.07.2020 17:18 Ответить
еще один эхсперд... от создания дронов до внедрения агентуры... а на выходе - ноль... потому как механизатор широкого профиля -это совсем не то, что эхсперд смешко, продвигаемый гордоном...
показать весь комментарий
18.07.2020 03:05 Ответить
64-х лет.
показать весь комментарий
18.07.2020 17:16 Ответить
Вообще-то надо бы кончать звиздеть, а надо реально повышать обороноспособность. Хорошо бы поднять чертежи и создав ЯО и объявить об этом, Или уже наша любимая всеми ботами мафия растеряла за треть столетия всех наших спецов и всю промышленность разворовала до полной невозможности??
показать весь комментарий
18.07.2020 04:59 Ответить
Югославская операция была полным абсурдом. За 78 дней на Югославию было сброшено и выпущено более 23 000 бомб и ракет. У любителя минетов, насмотревшегося дешевых голливудских боевиков, просто снесло крышу.
показать весь комментарий
18.07.2020 05:07 Ответить
Млять какие вы кацапы тупые. В Югославии вовало не США,а коалиции стран НАТО по требованию ООН из за этнических чисток проводимых вашими братушками сербами ну естественно при поддержке благородных кацапушек.
показать весь комментарий
18.07.2020 09:50 Ответить
решения совбеза оон не было..
показать весь комментарий
18.07.2020 13:08 Ответить
Всі знають, всі бачать, що буде напад, однак ніхто ні чого не робить. Як карантин, всі знають, а по вагонам метро ходять професійні жебраки, музиканти, співаки і офені, які заражують, як загін 731, всі поїзди. І теж ніхто нічого не робить. Виявляється, у нас була армія, СБУ , яка коли треба було воювати нічого не зробила. Влада, яка повинна була тупо виконати закон про Оборону і Конституцію виконала не їх а телефонні забаганки Обами, Меркель і ін. Однак, ніхто не відмовився від пенсій, нагород, майна заводі і торгівлі з окупантом ніхто собі в лоба кулю не загнав. То де гарантія, що і зараз не повторять той же сценарій і не напудять в штани?
показать весь комментарий
18.07.2020 06:11 Ответить
Чому "нічого не робить"? А ось скоротили армію на 40 тисяч саме найбоєздатніших -- морпіхів, десантників, авіацію... Те, що пуйло зараз у себе готовить проти нас. Клістрони були відібрали у ПВО...
показать весь комментарий
18.07.2020 09:43 Ответить
Хих, к чему эти страхи? Россия может применить и корабельные ракеты. Спокойно стреляя из Средиземного моря....пауза....через Турцию!
показать весь комментарий
18.07.2020 06:34 Ответить
То что у них на это ума хватит это абсолютно точно. Заключат временное соглашение с Эрдоганом на временный пролет неопознаных летательных средств в связи с кризисом в газовой отрасли. Вспомним наример, полеты бомбардировщиков через Иран и Ирак, для того чтобы отбомбится в пустыне списанными боеприпасами, коэфициент попадания 0,3-0,4 и снова вернутся назад. Посчитайте стоимость таких дурковатых полетов. Так бомбить может только Россия за счет своих таких же дурковатых налогоплательщиков.
показать весь комментарий
18.07.2020 06:51 Ответить
СМЕШКО - ГОРДОН ПОШЕЛ ВОН.
показать весь комментарий
18.07.2020 07:08 Ответить
С какого это хера, кацапско-мертведчуковская консерва -смешко, вылезла в новостях с такой заявой? Пускай смешко валит на свою истерическую родину жрать щи, в Украине ему не место
показать весь комментарий
18.07.2020 07:11 Ответить
Історична Батьківщина І.Смешка Черкащина с.Христинівка . Херої , щось не видно , щоб хтось із таких , як ви , з медведчуківцями тягались . на їх каналах , чи ЗМІ .Що, IQ не вистачає ? Ото тільки і навчились помиї лити та захльобуватись у своїй блювотині . Для таких як ви , як тільки людина розумна , інтелектуал , українець , патріот , значить потрібно мочить . Не тошнить заробляти на лайні ?
показать весь комментарий
18.07.2020 17:30 Ответить
Вся страна видела во что привратилась СБУ во времена правления этой кацапско-мертведчуковской проститутки.
показать весь комментарий
18.07.2020 19:02 Ответить
А может тебе напомнить на чь6пй даче был отравлен ющенко по команде чучмы?
показать весь комментарий
18.07.2020 19:03 Ответить
Главная проблема нашей страны-это вот такая откровенная вата,как Смешко.Такие .как он,не моргнув глазом,продадут Украину за грош
показать весь комментарий
18.07.2020 07:29 Ответить
смысл речей Смешка6 ДАВАЙТЕ, СДАВАЙТЕСЬ И НЕ РЫПАЙТЕСЬ!
зебобик уже готовит себе отходную на Израиль.
показать весь комментарий
18.07.2020 17:13 Ответить
Хомяк гордоновский - Россия еще может по Нью-Йорку ударить когда Путина в голову придет...
показать весь комментарий
18.07.2020 08:05 Ответить
это ему корифан патрушев за рюмкой коньяка рассказывал....смешко-кремлевский проект как и гордон
показать весь комментарий
18.07.2020 08:12 Ответить
Росія може застосувати авіацію і вражати наші цілі, навіть не перетинаючи кордон, - Смешко - Цензор.НЕТ 4496
показать весь комментарий
18.07.2020 08:15 Ответить
І нацизм.
показать весь комментарий
18.07.2020 09:47 Ответить
и просто - х*йло !!!
показать весь комментарий
18.07.2020 19:20 Ответить
ПО сути - практически ВСЁ ПВО у нас советского производства, про него расии известно практичеки ВСЁ....
показать весь комментарий
18.07.2020 09:20 Ответить
слово практически можео смело убрать.
показать весь комментарий
18.07.2020 13:11 Ответить
во время войны паникеров - расстреливают.
показать весь комментарий
18.07.2020 10:01 Ответить
Есть паника, а есть аналитика и конструктивная критика, Он говорит что у нас нихрена как небыло так и нет, имеется ввиду нового перевооружения тотального за 6 лет, СССР з большей половиной оттяпаной страны до1943 года перевооружилась и результат очевиден.
показать весь комментарий
18.07.2020 10:35 Ответить
Їх і до війни радянські політруки заплановано виявляли, а трійки швидко розстрілювали. Це тільки в Україні можна добровільно без бою віддати ворогу: і територію, і БМП, і літаки і всю зброю скопом, бути завербованим в ФСБ і при цьому отримати Героя України.
показать весь комментарий
18.07.2020 15:43 Ответить
5-я колонна внутри Украины - главное оружие кремля.
показать весь комментарий
18.07.2020 10:36 Ответить
І тільки тому Путлєр ще не йде у відкриту, тому , що існують договорняки з п'ятою колоною, а ура патріоти цього не розуміють і не нарощують силову міць технічно.
показать весь комментарий
18.07.2020 10:42 Ответить
«Дев'ять махов! Лєтит и плавітся.» (с) ВВХ.
Не треба нас лякати, ми вже лякані. Яке у Смєшко звання у фсб?
показать весь комментарий
18.07.2020 10:48 Ответить
Государство просырают, зато будет казино у собак поганых!!!
показать весь комментарий
18.07.2020 11:40 Ответить
Государство просырают, зато будет казино у собак поганых!!!
показать весь комментарий
18.07.2020 11:41 Ответить
Просто мразь.,,
показать весь комментарий
18.07.2020 11:46 Ответить
Гордони не знають як привернути до себе увагу.
показать весь комментарий
18.07.2020 12:24 Ответить
Хоч Смешко і мерзотник, в даному конкретному випадку він має рацію.
Інша справа, що москалі на застосували авіацію у 2014-му році. Чому? Цікаве питання.
показать весь комментарий
18.07.2020 13:01 Ответить
Просто цікаво , коли ж ви зі Смешко служили і в які роки , щоб стверджувати , що він , а не ви "мерзотник" ?
показать весь комментарий
18.07.2020 17:36 Ответить
Ну... коли вам "просто цікаво" і нічого більше... По великому секрету повідомлю вам наступне. Про себе мені судити якось не з руки, хоча, якщо чесно, я далеко не ангел. А от про Смешко, раджу вам ознайомитися https://genshtab.info/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 з цим матеріалом . Звісно, якщо ви не лише букви знаєте, а вмієте читати і, головно, думати.
Але дивіться: нікому ані слова!
показать весь комментарий
18.07.2020 22:36 Ответить
Не було потреби.Можливо збитий літак ВПС Росії викликав би рішучі дії з боку США та Євросоюзу, тому не хотіли зайвий раз палитись.В мене є думка, що не стояло завдання знищити ЗСУ.Потрібна була в'ялотекуча, гібридна війна.А чому наші ВПС перестали дуже швидко літати? Бо порушувався паритет сил і росіяни швидко озброїли сепаратистів ПЗРК,декілька збитих бортів і бойове застосування авіації припинилось.
показать весь комментарий
18.07.2020 17:38 Ответить
Думаю, тут не все так просто.
США при Обамі навряд чи зважились би на такий крок. Європа діяла б ще "радикальніше": дружно висловила б "глибоку стурбованість".
Тут щось інше. Є версія, що москалі боялися пошкодити в ході інтенсивних бойових дій газопроводи, що йдуть у Європу. Хай так. Але що заважало їм одразу після Майдану відрядити на Київ кілька бортів з десантом? На це питання в мене нема відповіді.
показать весь комментарий
18.07.2020 22:44 Ответить
Тому що пу і по на одну банду працюють
показать весь комментарий
18.07.2020 17:43 Ответить
Це, скорше за все, так, але не пояснює всього. Крім того, до приходу до влади дона Педро країною деякий час керував один слинявий пацтор. Маю підозру, що у того персонажа є погони співробітника однієї "глибоководної контори". Адже чимало таких пацторів були комсомольськими працівниками і такими співробітниками.
показать весь комментарий
18.07.2020 22:50 Ответить
Це йому Гандон, ой Гордон написав? Цього відпрацьованого КДБешника давно списано. А хто там травив Ющенка на дачі? Гандон не написав?
показать весь комментарий
18.07.2020 13:17 Ответить
Отработанное ГБшное гавно. И так это было давно понятно всем знающим военные технологии.
показать весь комментарий
18.07.2020 13:27 Ответить
Тільки і здатні на те, щоб лайно лити не на медведчуківських медіа , а на українців -професіоналів , які здатні давати гідну відсіч на всіх напрямках .
показать весь комментарий
18.07.2020 17:17 Ответить
и что?
показать весь комментарий
18.07.2020 14:34 Ответить
Гордон перешел на службу в ФСБ вместе со Смешко. он и есть гэбист еще с советских времен.
чего только стоит интервью с Гиркиным и Поклонской! Это он так подготавливает нас вместе со Смешко - типа не рыпайтесь.
а кто был его отец? нигде нет данных о его родителях, откуда они приехали в Киев.
все евреи служили в КГБ.
показать весь комментарий
18.07.2020 17:32 Ответить
Народився 17 серпня 1955 року в місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Христинівка на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Черкащині в родині залізничника. Батько - Смешко Петро Іванович. Мати - Марія Миколаївна Щупаківська (Оліфіренко).У 1972 році Ігор Смешко закінчив Христинівську середню школу № 1.1972-1977 - навчання в https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D1%96%D0%BC._%D0%A1.%D0%9C.%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1 КВЗРІУ ім. С. М. Кірова , отримав спеціальність військовий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80 інженер з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0 радіотехніки 1977-1979 - служба в частині ППО радянських військ в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 НДР .1979-1982 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0 ад'юнктура в КВЗРІУ ім. Кірова.з 1982 - старший викладач в КВЗРІУ1988-1991 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 докторантура https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9E.%D0%9C. Військової академії протиповітряної оборони Сухопутних військ імені Маршала Радянського Союзу Василевського О.М. , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ . Отримав науковий ступінь доктора наук з військової кібернетики.1991-1992 - керівник науково-дослідного центру Військової академії ППО ім. А. М. Василевського.2000 - закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Національну академію оборони України , отримав ступінь магістра державного військового управління2002 - закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Київський університет Шевченка , за спеціальністю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82 юрист .
Прослухав спеціальний курс для вищих посадових осіб у сфері https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0 національної безпеки «Концепції національної безпеки та державні інститути її забезпечення у демократичному суспільстві» у Вищий школі урядового управління ім. Дж. Кеннеді при https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Гарвардському університеті (https://uk.wikipedia.org/wiki/1996 1996 ).
1997 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC Стокгольмі пройшов спеціальний курс для керівників розвідувальних органів країн - учасниць програми https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83 «Партнерство заради миру» - «Концепції національної безпеки і оборони та система демократичного контролю над Збройними Силами і спецслужбами у демократичному суспільстві» в https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6&action=edit&redlink=1 Національному королівському оборонному коледжі .
У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Великій Британії пройшов курс для керівників розвідувальних органів «Організація боротьби з міжнародним тероризмом і роль розвідувальних структур у цій боротьбі».
Вільно володіє українською, російською, англійською, німецькою та французькою мовами.
показать весь комментарий
18.07.2020 17:45 Ответить
такі програми не дивлюся принципово - вони негативно впливають на життя. якщо хтось з шановних дописувачів - дивився, тобто завдав собі шкоди - підкажіть: як цей "бєзопаснік" планує вирішити таку проблему?

в нашому складному світі експерти дають https://www.youtube.com/watch?v=qFQ_ZYdoZwU підказку
показать весь комментарий
18.07.2020 17:53 Ответить
под этим...домокловым мечом ...возможного нападения... в любую минуту любого дня-ночи-рассвета Украина живет уже 7 год...
но и раша уже не та... да и Украина мышцы нарастили... друзей и опыт приобрела...
наверное, предупредить или предугадать агрессию непредсказуемого маньяка не возможно, но возможно порох (порох!!! не сопли)))) это как-то к слову)))) держать сухим и патриотов с ветеранами этой войны не унижать своими косокриворожскими тезисами о войне с "той стороной" и "просто перестать стрелять" (особенно когда шмаляют по побратимам)
показать весь комментарий
18.07.2020 19:29 Ответить
очередной эксперд. сколько же этих говноэкспердов, в проблемы не решаются.
показать весь комментарий
18.07.2020 19:44 Ответить
Арабы вон сотнями лет воюют и ничего, нормально. Здесь один паникер что-то запустил и половина сразу обосралась.
показать весь комментарий
18.07.2020 20:44 Ответить
вводи визовый режим с рашкой - покажи миру свою твердую позицию, по отношению к агрессору. хватит жевать сопли и плакать под бандуру.
показать весь комментарий
18.07.2020 20:45 Ответить
нагнем кацапа, никаких сомнений...у нас лучшее ПВО в Европе!,,,
показать весь комментарий
18.07.2020 21:11 Ответить
ВСі,хто починає волати, що Смешко агент КГБ, то це тому, що дуже бояться, щоб Смешко зі своєю політсилою зайдуть у владу. Тому що бояться сильну і головне професійну людину, а не слуг олігархів та різних зрадників типа медведчуків,шаріїв, та прочої сволоти, які тільки олігархам служать. А те, що за останній рік через це ідіотське розведення, тільки гинуть наші захисники, а зелена влада майже нічого не робить для озброєння армії, натомість тільки шкодить обороні країни. Так що думайте головою і слухайте що вам військова людина каже, а не профани типа Єрмака та паркетних генералів.
показать весь комментарий
18.07.2020 22:19 Ответить
хай прогодують пенсів з днр . шо його захоплювати той коридор в крим вони й так плачуть від санкцій . це треба шоб бубочка їх запросив при новому майдані
показать весь комментарий
18.07.2020 22:45 Ответить
Страница 4 из 4
 
 