Россия может применить авиацию и поражать наши цели, даже не пересекая границу, - Смешко
Если РФ решит применить против Украины авиацию, ей не нужно будет даже пересекать российско-украинскую границу. В 1999 году операцию в Югославии выиграли вообще без наземного компонента.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил Игорь Смешко, возглавлявший СБУ в 2003-2005 гг., информирует Цензор.НЕТ.
"В Югославии в 1999 году операция была выиграна без наземного компонента. Если будет применен со стороны России космически-авиационный компонент, они смогут поражать наши цели, даже не пересекая границу российско-украинскую. И мы до сих пор не понимаем, что война может быть не просто позиционная, как сейчас. А она может быть с применением тех сил и средств, где наша противовоздушная оборона может не выдержать", - сказал Смешко.
Он напомнил, что Россия сейчас проводит проверку боеготовности войск на границе с Украиной.
"Все группировки развернуты, причем развернуты с 3 направлений. Все военные учения уже проведены. Укомплектованы, эшелонированы", - сказал он.
"К сожалению, надеяться на то, что ОБСЕ в данном случае чем-то нам поможет - это наивно, потому что эта организация исторически не вмешивается в военный конфликт, она фиксирует", - добавил Смешко.
Потому они и хотят свой интернет обкорнать.
І воно спрацювало: до них дійшло, що краще вже віддати той Крим назад.
Домогосподарки "із глубінкі" це зрозуміли, але путін впирається, він живе добре.
Дураку понятоно что утюжить будут ПВО ракетами.
а еще у раши есть стратегические ядерные ракеты.......
и шо ?
Жаль, я ранее уважительно относился к Игорю Петровичу.
А вот на выборах мэров, скрепя сердце придется голосовать за тех мэров, которых сегодня считают пропорошенковскими, только для того, чтобы не пропустить в мэры городов верещучек. И будет Педро везде волать, что поддержка его сторонников выросла, может потому, чтобы не примазывалась соевая дрянь, Филатов и иже с ним создали свою партию, партию мелких барыг, но всё же они видят себя ТУТ, а не как зеленая нечисть - распродать страну и сбежать в тот же Израиль.
Еще пол года назад мало кто сомневался в победе Трампа на нынешних выборах, а сегодня уже никто ничего точно сказать не может.
Гриценко закатился, потому что продался на выборах Пороженко и подыграл ему, выбив Юлю со второго места, оттянув голоса вместе со Смешко. Это реалии.
А вот если до народа дойдет простая мысль - почему это ВСЕ олигархи кидаются на неё и почему мы три раза её не выбрали, но живём всё хуже и хуже...
Её нынешняя проблема в отсутствии своего телеканала - вот тут она лет так 15 назад сильно промахнулась, посчитав такие действия не демократичными. Сегодня этого не вернёшь.
Но мы будем пытаться достучаться до людей другими способами и средствами.
Про Мороза. Так вся страна знала, что взял 20 млн у кацапов для участия в развале коалиции и продвижении Януковича в премьер-министры, вот он и стал, вместе со своими социалистами политическими трупами.
он своих любить награждать Тину Кароль, например, а Лорак почему-то не наградил и Повалий с Винником.
зебобик уже готовит себе отходную на Израиль.
Не треба нас лякати, ми вже лякані. Яке у Смєшко звання у фсб?
Інша справа, що москалі на застосували авіацію у 2014-му році. Чому? Цікаве питання.
Але дивіться: нікому ані слова!
США при Обамі навряд чи зважились би на такий крок. Європа діяла б ще "радикальніше": дружно висловила б "глибоку стурбованість".
Тут щось інше. Є версія, що москалі боялися пошкодити в ході інтенсивних бойових дій газопроводи, що йдуть у Європу. Хай так. Але що заважало їм одразу після Майдану відрядити на Київ кілька бортів з десантом? На це питання в мене нема відповіді.
чего только стоит интервью с Гиркиным и Поклонской! Это он так подготавливает нас вместе со Смешко - типа не рыпайтесь.
а кто был его отец? нигде нет данных о его родителях, откуда они приехали в Киев.
все евреи служили в КГБ.
Прослухав спеціальний курс для вищих посадових осіб у сфері https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0 національної безпеки «Концепції національної безпеки та державні інститути її забезпечення у демократичному суспільстві» у Вищий школі урядового управління ім. Дж. Кеннеді при https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Гарвардському університеті (https://uk.wikipedia.org/wiki/1996 1996 ).
1997 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC Стокгольмі пройшов спеціальний курс для керівників розвідувальних органів країн - учасниць програми https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83 «Партнерство заради миру» - «Концепції національної безпеки і оборони та система демократичного контролю над Збройними Силами і спецслужбами у демократичному суспільстві» в https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6&action=edit&redlink=1 Національному королівському оборонному коледжі .
У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Великій Британії пройшов курс для керівників розвідувальних органів «Організація боротьби з міжнародним тероризмом і роль розвідувальних структур у цій боротьбі».
Вільно володіє українською, російською, англійською, німецькою та французькою мовами.
в нашому складному світі експерти дають https://www.youtube.com/watch?v=qFQ_ZYdoZwU підказку
но и раша уже не та... да и Украина мышцы нарастили... друзей и опыт приобрела...
наверное, предупредить или предугадать агрессию непредсказуемого маньяка не возможно, но возможно порох (порох!!! не сопли)))) это как-то к слову)))) держать сухим и патриотов с ветеранами этой войны не унижать своими косокриворожскими тезисами о войне с "той стороной" и "просто перестать стрелять" (особенно когда шмаляют по побратимам)