Россия может применить авиацию и поражать наши цели, даже не пересекая границу, - Смешко

Если РФ решит применить против Украины авиацию, ей не нужно будет даже пересекать российско-украинскую границу. В 1999 году операцию в Югославии выиграли вообще без наземного компонента.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил Игорь Смешко, возглавлявший СБУ в 2003-2005 гг., информирует Цензор.НЕТ.

"В Югославии в 1999 году операция была выиграна без наземного компонента. Если будет применен со стороны России космически-авиационный компонент, они смогут поражать наши цели, даже не пересекая границу российско-украинскую. И мы до сих пор не понимаем, что война может быть не просто позиционная, как сейчас. А она может быть с применением тех сил и средств, где наша противовоздушная оборона может не выдержать", - сказал Смешко.

Он напомнил, что Россия сейчас проводит проверку боеготовности войск на границе с Украиной.

"Все группировки развернуты, причем развернуты с 3 направлений. Все военные учения уже проведены. Укомплектованы, эшелонированы", - сказал он.

"К сожалению, надеяться на то, что ОБСЕ в данном случае чем-то нам поможет - это наивно, потому что эта организация исторически не вмешивается в военный конфликт, она фиксирует", - добавил Смешко.