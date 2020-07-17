РУС
Чтобы завершить дело об угрозах Портнова прокурору Божко, осталось 4 дня, - адвокат Маселко. ДОКУМЕНТ

Чтобы завершить дело об угрозах Портнова прокурору Божко, осталось 4 дня, - адвокат Маселко. ДОКУМЕНТ

Шевченковский суд отменил постановление о закрытии уголовного производства по факту угроз прокурору Александру Божко со стороны бывшего главы АП времен Януковича Андрея Портнова.

Об этом в Фейсбуке пишет прокурор Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодаря откровенному слив дела, по крайней мере, на первом этапе, срок расследования по 345 (угроза насилием) почти завершен. Фактически у следствия есть только 8 дней (уже 4) для завершения расследования. Или предъявить подозрение, которое включает новый срок", - написал Маселко.

По его мнению, в материалах производство достаточно доказательств, чтобы сообщить Портнову о подозрении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дело об угрозах Портнова прокурору закрыли на основании экспертизы, - Венедиктова

"По 343 (незаконное влияние) ситуация иная. Поскольку теперь это не преступление, а проступок, то и предельных сроков для расследования нет. Закрыть по срокам уже не удастся.Но там подозрение еще более очевидно", - написал Маселко.

"Это дела, где есть реальный состав преступления и есть большие перспективы в суде. То есть, Портнов может наконец сесть на скамью подсудимых", - отметил он.

Адвокат пообещал продолжить добиваться реального наказания для Портнова.

Чтобы завершить дело об угрозах Портнова прокурору Божко, осталось 4 дня, - адвокат Маселко 01

Также на Цензор.НЕТ: "Портновский" Уголовный кодекс пролоббирован преступным миром, он защищает преступника, а не жертву, - криминалист Маляр

Напомним, ранее Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области отказалась привлечь Портнова к ответственности за угрозы и мат в отношении работника Офиса генерального прокурора Александра Божко.

16 апреля стало известно, что производство об угрозах Портнова в адрес Божко закрыла СБУ. Основанием для прекращения производства об угрозах прокурору стало "отсутствие состава уголовного правонарушения".

По словам генерального прокурора Ирины Венедиктовой, дело об угрозах Портнова прокурору закрыли на основании экспертизы, и этот вопрос был решен через СБУ.

Автор: 

+27
вы шо.. портнов - свой для шмаркли и венядиктовой))
17.07.2020 23:21 Ответить
17.07.2020 23:21 Ответить
+27
По свинарчукам уже был суд, все оказалось враньем, по Пороху тоже все оказалось враньем, а ты гнида гов#нная давай, выгораживай дружка своего Портнова, пит@рас
17.07.2020 23:32 Ответить
17.07.2020 23:32 Ответить
+26
Беней, Моникой и Бакановым занимаются прокуроры штата Делавер, там дело продвигается медленно, но верно в сторону цугундера для всех троих.
17.07.2020 23:33 Ответить
17.07.2020 23:33 Ответить
вы шо.. портнов - свой для шмаркли и венядиктовой))
17.07.2020 23:21 Ответить
17.07.2020 23:21 Ответить
Традиционное решение - больничный!
17.07.2020 23:21 Ответить
17.07.2020 23:21 Ответить
да "закопают" по полной федика Портнова на пол раза это отработанное изделие № 666 еврейского покроя и пошива.... редкостный дурачек и ублюдок....
18.07.2020 07:52 Ответить
18.07.2020 07:52 Ответить
Уникальная ситуация сложилась. Годами уже провокатор великолепный---тысяча попов Гапонов не попадает, пнёт буру, шатает страну да как хочет, пробы ставить негде и давно! И на тебе---вроде как прокурору уже ставят условия о сроках! А как тварь годами страну поливала и на пахана урку работала 7 лет назад---так не сходило! Ну ржут же с нас даже в Африке!
17.07.2020 23:27 Ответить
17.07.2020 23:27 Ответить
Угадайте с одного раза, чем это дело закончится?
17.07.2020 23:27 Ответить
17.07.2020 23:27 Ответить
Нагородою на День незалежності за вклад в боротьбу з "мародьором".
18.07.2020 08:56 Ответить
18.07.2020 08:56 Ответить
Портнов сейчас никто,просто трепло,прокуроры должны заниматься свинарчуками,потрохом,ахметками и прочими бенями.
17.07.2020 23:28 Ответить
17.07.2020 23:28 Ответить
По свинарчукам уже был суд, все оказалось враньем, по Пороху тоже все оказалось враньем, а ты гнида гов#нная давай, выгораживай дружка своего Портнова, пит@рас
17.07.2020 23:32 Ответить
17.07.2020 23:32 Ответить
Суд взял взятку,по потроху как раз пытаются его отмазать,саботируя процесс,тоже без взятки не обошлось.
17.07.2020 23:34 Ответить
17.07.2020 23:34 Ответить
Все намного проще. Бенядиктова в своем рвении угодить членограю обосралась по самые.... гланды. Вот и все.
17.07.2020 23:36 Ответить
17.07.2020 23:36 Ответить
Насчет взятки заявление серьезное, не боишься ответственности?
18.07.2020 08:14 Ответить
18.07.2020 08:14 Ответить
Ты меня не пугай крысенок потроха,вся страна знает про степень коррумпированности наших судей.То что свинарчук заплатил судьишке не подлежит сомнению.
18.07.2020 11:28 Ответить
18.07.2020 11:28 Ответить
Беней, Моникой и Бакановым занимаются прокуроры штата Делавер, там дело продвигается медленно, но верно в сторону цугундера для всех троих.
17.07.2020 23:33 Ответить
17.07.2020 23:33 Ответить
До октября еще время есть...у свыни
https://censor.net.ua/video_news/3207028/venediktova_obvinila_zaschitu_poroshenko_v_zatyagivanii_del_i_zaverila_chto_dokazatelstv_dlya_obyavleniya
17.07.2020 23:38 Ответить
17.07.2020 23:38 Ответить
Интересно, шо произойдет раньше - Беня, Нелох42 и его подружка Баканов станут уголовниками по приговору Канцелярского суда штата Делавер или зеленая слизь своими кривыми лапками шо-то сможет наконец-то состряпать на Пэдру?
17.07.2020 23:43 Ответить
17.07.2020 23:43 Ответить
На пэдру всё и так есть.см.видео
17.07.2020 23:47 Ответить
17.07.2020 23:47 Ответить
Верю венедиктовой, как всей остальной зеленой слизи и вашим братьям-болотным дикарям.
17.07.2020 23:54 Ответить
17.07.2020 23:54 Ответить
О, по Петру у вас много чего есть, аж 24 уголовных дела и ни одного реального!!! Или уже 25? Я шота со счета сбился, уточни, сколько уже раз вы обкакались?
18.07.2020 00:18 Ответить
18.07.2020 00:18 Ответить
Можливо і більше ніж статтей в Кодексі.
18.07.2020 08:58 Ответить
18.07.2020 08:58 Ответить
Рожденный ползать - летать не сможет.
18.07.2020 09:04 Ответить
18.07.2020 09:04 Ответить
Зато постоянно мешает тем, кто летать может.
18.07.2020 18:19 Ответить
18.07.2020 18:19 Ответить
Дебил днипро ,давно не вылазил.Так ты еще он или уже она?
18.07.2020 08:26 Ответить
18.07.2020 08:26 Ответить
Пусть хоть где-нибудь этой маланской воровской шобле прилетит. Удачи американскому Суду!
18.07.2020 08:16 Ответить
18.07.2020 08:16 Ответить
Візьми соєву канхветку від ЗЕ. Заробив.
Щоб завершити справу про погрози Портнова прокуророві Божку, залишилося 4 дні, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 4097
18.07.2020 00:21 Ответить
18.07.2020 00:21 Ответить
https://censor.net/user/429889...нулівка грёбана,навіщо воно тобі...перекладаю твоєю мовою... -
Алень, а че тебе за беда? Тебе в родном Мухосранске всю свою никчемную жизнь коротать. Ты ведь не УКРАИНЕЦ, тебе поездка в заграницу не угрожает. Для тебя выезд два раза в год в райцентр Усть-********* уже праздник! Блинов с лопаты поесть, более качественного стекломоя граненый стакан опрокинуть. Живи своими маленькими радостями, поставщик пантов. Оно тебе надо - чужие проблемы?
18.07.2020 00:24 Ответить
18.07.2020 00:24 Ответить
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
17.07.2020 23:32 Ответить
17.07.2020 23:32 Ответить
Щас Портнов гнида опять сбежит на рассию. Гавно вУкраине а не законы . Врагов нужно уничтожать а не судится мс ними . но законно уничтожать.
17.07.2020 23:35 Ответить
17.07.2020 23:35 Ответить
Портнов, если ты читаешь цензор, то желаю тебе встретиться с олесем бузиной от щирого сердца 😈
17.07.2020 23:35 Ответить
17.07.2020 23:35 Ответить
Цій мерзоті житти замовлено у буцигарні чи на мінус 2 метри в коробці! На більше воно не заслуговує!!
17.07.2020 23:36 Ответить
17.07.2020 23:36 Ответить
Укушенного бешеным псом портнова крышует зе, за какие заслуги, либо их обьединяет идеология?
17.07.2020 23:36 Ответить
17.07.2020 23:36 Ответить
Да шлёпните, уже, наконец, эту гниду...
17.07.2020 23:46 Ответить
17.07.2020 23:46 Ответить
Он не на скамью должен сесть, а на кол!
17.07.2020 23:59 Ответить
17.07.2020 23:59 Ответить
Ничего, суд линча скоро разберётся
18.07.2020 00:21 Ответить
18.07.2020 00:21 Ответить
В США и на рассии и в Китае и в Японии, врагов уничтожают физически . Почему в воюющей Украине всякая мразь рабиновичи,бойки,медведчуки,портновы живут и гадят Украине ? Нужно их сначала расстрелять ,а потом пускай они в суд подают.Это ж логично.
18.07.2020 00:23 Ответить
18.07.2020 00:23 Ответить
В Индонезии пыл подобных деятелей умаляют убийством одного из детей. Говорят, действует неотразимо. Поэтому там таких партновых практически нет.
18.07.2020 00:48 Ответить
18.07.2020 00:48 Ответить
Такие люди как Портнов не боятся Закона. Неужели они не испугаются беспредела?
18.07.2020 00:41 Ответить
18.07.2020 00:41 Ответить
Той слідчий, що закрив справу, мабуть отримав від портнова таку порцію погроз, а може здійснив у реальності, інакше не можна пояснити.
18.07.2020 09:03 Ответить
18.07.2020 09:03 Ответить
Окружному суду і Вовку, схоже, гаплик.
Портнову, схоже починається звіздець.
Там щось Волошин та Гетьманцев бробормотали?

Схоже,що щось починає змінюватися на Банковій.
Бєня і США домовилися?
18.07.2020 09:32 Ответить
18.07.2020 09:32 Ответить
Ну какое подозрение "портюше" за четыре дня? Вот, если бы за четыре года, а лучше за четыре века, тогда бы ******* успели. А вот так, ну ни как. Ведь "портюшка" такая душка для бубочки.
18.07.2020 10:11 Ответить
18.07.2020 10:11 Ответить
И, вообще-то, портить биографию "портюшке" нельзя, он в ЗЕ в приемниках Венедиктовой.
18.07.2020 10:13 Ответить
18.07.2020 10:13 Ответить
Дай Бог, дай Бог...
18.07.2020 10:41 Ответить
18.07.2020 10:41 Ответить
пока зеленое говно при власти, мразь портнов будет в шоколаде.
18.07.2020 13:01 Ответить
18.07.2020 13:01 Ответить
Щоб завершити справу про погрози Портнова прокуророві Божку, залишилося 4 дні, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 4545
18.07.2020 13:27 Ответить
18.07.2020 13:27 Ответить
 
 