Чтобы завершить дело об угрозах Портнова прокурору Божко, осталось 4 дня, - адвокат Маселко. ДОКУМЕНТ

Шевченковский суд отменил постановление о закрытии уголовного производства по факту угроз прокурору Александру Божко со стороны бывшего главы АП времен Януковича Андрея Портнова.

Об этом в Фейсбуке пишет прокурор Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодаря откровенному слив дела, по крайней мере, на первом этапе, срок расследования по 345 (угроза насилием) почти завершен. Фактически у следствия есть только 8 дней (уже 4) для завершения расследования. Или предъявить подозрение, которое включает новый срок", - написал Маселко.

По его мнению, в материалах производство достаточно доказательств, чтобы сообщить Портнову о подозрении.

"По 343 (незаконное влияние) ситуация иная. Поскольку теперь это не преступление, а проступок, то и предельных сроков для расследования нет. Закрыть по срокам уже не удастся.Но там подозрение еще более очевидно", - написал Маселко.

"Это дела, где есть реальный состав преступления и есть большие перспективы в суде. То есть, Портнов может наконец сесть на скамью подсудимых", - отметил он.

Адвокат пообещал продолжить добиваться реального наказания для Портнова.

Напомним, ранее Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области отказалась привлечь Портнова к ответственности за угрозы и мат в отношении работника Офиса генерального прокурора Александра Божко.

16 апреля стало известно, что производство об угрозах Портнова в адрес Божко закрыла СБУ. Основанием для прекращения производства об угрозах прокурору стало "отсутствие состава уголовного правонарушения".

По словам генерального прокурора Ирины Венедиктовой, дело об угрозах Портнова прокурору закрыли на основании экспертизы, и этот вопрос был решен через СБУ.