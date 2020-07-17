2 779 15
В Бердянске на подстанции скорой помощи вспышка COVID-19, заболели 8 сотрудников
В Бердянске на подстанции экстренной медицинской помощи коронавирсная инфекция выявлена у 8 медиков.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Facebook центра экстренной медицинской помощи Запорожской области.
"На сегодня у 8 сотрудников Бердянской подстанции СМП - коронавирусная болезнь, которая подтверждения методом ПЦР", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бригада скорой оказывала помощь больному, в дальнейшем выяснилось, что у него быд коронавирус. Сначала заразился один сотрудник, а от него - все остальные.
Сейчас болезнь у большинства сотрудников скорой Бердянска проходит без симптомов, они находятся на больничных.
Тобто, з людей вимагають, штрафи виписують, а медпрацівники катаються без захисту ?
В лікарні лікар і медсестри в приймальному відділенні були лише в звичайних медичних масках.
Правда у нас виклик був зовсім не з симптомами коронавірусу.
Хтось говорить, що він засліплює.
Так а які ще можуть бути маски ? "Експерти" розказують, що навіть саморобні маски =захищають= ... Головне - примусове носіння.
В цьому дурдомі чорт голову зломить.