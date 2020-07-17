В Бердянске на подстанции скорой помощи вспышка COVID-19, заболели 8 сотрудников

В Бердянске на подстанции экстренной медицинской помощи коронавирсная инфекция выявлена у 8 медиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Facebook центра экстренной медицинской помощи Запорожской области.

"На сегодня у 8 сотрудников Бердянской подстанции СМП - коронавирусная болезнь, которая подтверждения методом ПЦР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бригада скорой оказывала помощь больному, в дальнейшем выяснилось, что у него быд коронавирус. Сначала заразился один сотрудник, а от него - все остальные.

Сейчас болезнь у большинства сотрудников скорой Бердянска проходит без симптомов, они находятся на больничных.