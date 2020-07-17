РУС
В Бердянске на подстанции скорой помощи вспышка COVID-19, заболели 8 сотрудников

В Бердянске на подстанции экстренной медицинской помощи коронавирсная инфекция выявлена у 8 медиков.

"На сегодня у 8 сотрудников Бердянской подстанции СМП - коронавирусная болезнь, которая подтверждения методом ПЦР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бригада скорой оказывала помощь больному, в дальнейшем выяснилось, что у него быд коронавирус. Сначала заразился один сотрудник, а от него - все остальные.

Сейчас болезнь у большинства сотрудников скорой Бердянска проходит без симптомов, они находятся на больничных.

+4
Дальше будет только хуже. Ведь слуги коронавирусный фонд уже распилили. И скоро каждый будет сам за себя ведь на одном энтузиазизме далеко не уедеш
17.07.2020 23:44 Ответить
17.07.2020 23:45 Ответить
+3
І чому ж їх не вберегли маски та захисні костюми ? ні окуляри ?
18.07.2020 00:05 Ответить
18.07.2020 00:05 Ответить
+3
А вони у них були і чи користувались лікарі ними?
18.07.2020 00:16 Ответить
18.07.2020 00:16 Ответить
Все, пропал курорт в этом сезоне.
17.07.2020 23:37 Ответить
17.07.2020 23:37 Ответить
Ослик давно не был в Бердянске!
17.07.2020 23:40 Ответить
17.07.2020 23:40 Ответить
Дальше будет только хуже. Ведь слуги коронавирусный фонд уже распилили. И скоро каждый будет сам за себя ведь на одном энтузиазизме далеко не уедеш
17.07.2020 23:45 Ответить
17.07.2020 23:45 Ответить
Да куда уж хуже. Все больше и больше безсимптомгых. Тебе пора одевать памперс: "Сейчас болезнь у большинства сотрудников скорой Бердянска проходит без симптомов, они находятся на больничных.Источник: https://censor.net.ua/n3208837 "
18.07.2020 00:36 Ответить
18.07.2020 00:36 Ответить
І чому ж їх не вберегли маски та захисні костюми ? ні окуляри ?
18.07.2020 00:05 Ответить
18.07.2020 00:05 Ответить
А вони у них були і чи користувались лікарі ними?
18.07.2020 00:16 Ответить
18.07.2020 00:16 Ответить
А на виклик приїжджають так ?
Тобто, з людей вимагають, штрафи виписують, а медпрацівники катаються без захисту ?
18.07.2020 01:25 Ответить
18.07.2020 01:25 Ответить
приезжают как космонавты . у нас бабка в городе померла с перепугу когда к ней приехали в скафандрах и сказали . что она болеет страшной болезнью
18.07.2020 09:08 Ответить
18.07.2020 09:08 Ответить
Недавно прийшлось викликати швидку.По телефону у нас запитали,чи були поїздки за кордон на протязі здається місяця(точно не пам'ятаю),і все.Лікар і фельдшер були лише в такій прозорій захисній штуці на голові і в рукавичках,без захисних костюмів.
В лікарні лікар і медсестри в приймальному відділенні були лише в звичайних медичних масках.
Правда у нас виклик був зовсім не з симптомами коронавірусу.
18.07.2020 00:31 Ответить
18.07.2020 00:31 Ответить
Не хвилюйся. Навколо всі вже бесимптомні тому одягни памперс і намордник і не бійся, а потім кричи хай тобі через памперс щвижко колять вакцину)
18.07.2020 00:38 Ответить
18.07.2020 00:38 Ответить
У нас теж так люди ходять (я не про медперсонал), прозорий екран допускають замість маски.
Хтось говорить, що він засліплює.
Так а які ще можуть бути маски ? "Експерти" розказують, що навіть саморобні маски =захищають= ... Головне - примусове носіння.
В цьому дурдомі чорт голову зломить.
18.07.2020 01:29 Ответить
18.07.2020 01:29 Ответить
Тому що здебільшого не вірили у хворобу, тому і не захищалися
18.07.2020 05:54 Ответить
18.07.2020 05:54 Ответить
Хвороба без симптомів, симптоми без хвороби! Ще є безсимптомний перебіг хвороби і вірусоносійство! Тут сам лкар голову зламає! А проста людина і в масці не розбереться!
18.07.2020 05:21 Ответить
18.07.2020 05:21 Ответить
ВОЗ 8 июня сказал что от бесимптомных хвороба не передаеться. Но секта против.За это власть будут судить когда смениться.
18.07.2020 06:18 Ответить
18.07.2020 06:18 Ответить
 
 