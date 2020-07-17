РУС
Двое украинских курсантов прошли курс обучения в колледже ВВС Великобритании "Кранвелл". ФОТО

В Колледже Королевских военно-воздушных сил Великобритании "Кранвелл" состоялся выпуск молодых лейтенантов. Вместе с ними выпускались и двое курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Кожедуба - сержант Владислав Сай и старший солдат Антон Фльора.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

За время обучения, длившегося семь месяцев, курсанты успешно освоили базовый курс офицерской подготовки, состоящий из трех учебных блоков. Первый - "Военная фаза", на котором кадеты изучали базовые военные дисциплины: медицинскую помощь, ориентирование на местности, РХБ защиту и прочее.

Далее был второй блок - "Академическая фаза", в течение которого военные прошли одну из основных тем - "История войн Вооруженных сил Великобритании". На последнем, третьем этапе, кадеты познакомились с новейшими технологиями военно-воздушных сил Вооруженных сил Великобритании и сдали экзамен по физической подготовке.

По результатам обучения сержант Владислав Сай отмечен как лучший международный кадет курса и награжден почетным кубком колледжа.

+6
Это конечно хорошо что два человека учились в Англии .Но если в Украине восстановить ядерный тактический потенциал поражающий хотя бы на 5 000 км .то это было бы намного эффетивнее.
показать весь комментарий
18.07.2020 00:06 Ответить
+5
Хотелось бы
напомнить что в феврале 2019 года, при Порошенко- Рада проголосовала
за поправки в Конституцию Украины по вопросу вступления в ЕС и NATO. За
соответствующее решение проголосовали 334 депутата при необходимом минимуме в
300 голосов. Против изменений выступили лишь 35 рыгов продажного жоппоблока.Спасёмся в NATO от кремлёвских ипанатов!
показать весь комментарий
18.07.2020 00:28 Ответить
+3
в древние времена считали, что сила Армии зависит от численности Армии, но потом поняли, что качество обучения Армии играет еще большую роль! И причем нужно обучать Армию максимально хардкорно, чтобы даже сложнее было, чем в бою. Тогда в бою будет легче воевать! Взять пример Армии Гитлера - великой Армии реально. Гитлер начал готовить Армию задолго до начала войны и начинал готовить с детского возраста солдат - с Гитлерюгенд и дети реально проходили военное обучение. И что потом мы можем увидеть из аналитики статистики потерь, что Советский Союз потерял больше 50 миллионов человек, а Немцы потеряли всего 5 миллионов и на всех театрах сражений мировой войны. получается 1 немец положил 10 граждан СССР и еще положил дополнительно в других страх западной Европы и на других полях еще. А все потому, что качество обучения было высочайшего уровня!!! Также и нам нужно создавать своих бойскаутов типа, но реально обучать военному делу. И приучать к дисциплине с детства и т.п. это тоже полезно будет.
показать весь комментарий
18.07.2020 00:16 Ответить
