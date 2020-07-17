Двое украинских курсантов прошли курс обучения в колледже ВВС Великобритании "Кранвелл". ФОТО

В Колледже Королевских военно-воздушных сил Великобритании "Кранвелл" состоялся выпуск молодых лейтенантов. Вместе с ними выпускались и двое курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Кожедуба - сержант Владислав Сай и старший солдат Антон Фльора.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

За время обучения, длившегося семь месяцев, курсанты успешно освоили базовый курс офицерской подготовки, состоящий из трех учебных блоков. Первый - "Военная фаза", на котором кадеты изучали базовые военные дисциплины: медицинскую помощь, ориентирование на местности, РХБ защиту и прочее.

Далее был второй блок - "Академическая фаза", в течение которого военные прошли одну из основных тем - "История войн Вооруженных сил Великобритании". На последнем, третьем этапе, кадеты познакомились с новейшими технологиями военно-воздушных сил Вооруженных сил Великобритании и сдали экзамен по физической подготовке.

По результатам обучения сержант Владислав Сай отмечен как лучший международный кадет курса и награжден почетным кубком колледжа.

