Двое украинских курсантов прошли курс обучения в колледже ВВС Великобритании "Кранвелл". ФОТО
В Колледже Королевских военно-воздушных сил Великобритании "Кранвелл" состоялся выпуск молодых лейтенантов. Вместе с ними выпускались и двое курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Кожедуба - сержант Владислав Сай и старший солдат Антон Фльора.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
За время обучения, длившегося семь месяцев, курсанты успешно освоили базовый курс офицерской подготовки, состоящий из трех учебных блоков. Первый - "Военная фаза", на котором кадеты изучали базовые военные дисциплины: медицинскую помощь, ориентирование на местности, РХБ защиту и прочее.
Далее был второй блок - "Академическая фаза", в течение которого военные прошли одну из основных тем - "История войн Вооруженных сил Великобритании". На последнем, третьем этапе, кадеты познакомились с новейшими технологиями военно-воздушных сил Вооруженных сил Великобритании и сдали экзамен по физической подготовке.
По результатам обучения сержант Владислав Сай отмечен как лучший международный кадет курса и награжден почетным кубком колледжа.
Все никак не дойдет, что ЯО никак ничего не решает. Решает только современное высокоточное оружие.
напомнить что в феврале 2019 года, при Порошенко- Рада проголосовала
за поправки в Конституцию Украины по вопросу вступления в ЕС и NATO. За
соответствующее решение проголосовали 334 депутата при необходимом минимуме в
300 голосов. Против изменений выступили лишь 35 рыгов продажного жоппоблока.Спасёмся в NATO от кремлёвских ипанатов!