РУС
2 030 48

За 29 лет независимости Украины в ДТП погибли более 174 тысяч человек, - Геращенко

За 29 лет независимости Украины в ДТП погибли 174 095 человек, пострадали - более 1 миллиона 264 тысяч.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"В этом году перед запуском системы автоматической фиксации я попросил посчитать, сколько украинцев погибло за 29 лет независимости (в ДТП. – Ред.). Начиная с 1991 года и по март 2019 года, 174 095 человек погибли за 29 лет в ДТП, травмированы были 1 миллион 264 тысячи", - сказал Геращенко.

По его словам, на нетрезвом вождении за прошлый год поймали 116 тысяч украинцев. В 16 тыс. случаев протоколы патрульной полиции были закрыты судами, и водители не были наказаны.

Также на Цензор.НЕТ: За день до этого травку курил. Я устал, не спал. Выпил грамм 200 водки и еще сидр, - подозреваемый в смертельном ДТП под Киевом Желепа. ВИДЕО

"Около 1700 дел были закрыты, потому что судьи передавали дела на рассмотрение трудового коллектива", - добавил Геращенко.

ДТП (7733) смерть (9288) Шустер Савик (681) Геращенко Антон (1438)
+9
А ще люди гинуть під час ДТП в старих відрах сорокорічної давнини, без подушок безпеки, тому що, ви вирішили, що ауді 2000 року забруднює довкілля, і не гоже їздить тут таким машинам.
показать весь комментарий
18.07.2020 00:45 Ответить
+5
Коль Антон вы затронули эту тему, ждем от вас отчет, какие мероприятия были внедрены в МВД за время вашей работы для уменьшения этой страшной статистики и как это реально сработало.
показать весь комментарий
18.07.2020 00:37 Ответить
+2
А до чого тут Незалежнісь України?
показать весь комментарий
18.07.2020 00:34 Ответить
А до чого тут Незалежнісь України?
показать весь комментарий
18.07.2020 00:34 Ответить
може з горя люди напивались...от тобі і ДТП
показать весь комментарий
18.07.2020 00:36 Ответить
За 29 лет независимости Украины в ДТП погибли более 174 тысяч человек, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8463
показать весь комментарий
18.07.2020 00:38 Ответить
Незалежність тут ни при чём. Просто эти твари поют мантру про погибших в ДТП для того, что бы вернуть мусоров в придорожные кусты, принять драконовские штрафы, вернуть взятки.
показать весь комментарий
18.07.2020 07:36 Ответить
населення взагалі кажуть з 52 млн до 30 млн скоротилось, може в кращому випадку до 40 млн....
показать весь комментарий
18.07.2020 00:34 Ответить
25-27. Гы!
показать весь комментарий
18.07.2020 07:21 Ответить
Коль Антон вы затронули эту тему, ждем от вас отчет, какие мероприятия были внедрены в МВД за время вашей работы для уменьшения этой страшной статистики и как это реально сработало.
показать весь комментарий
18.07.2020 00:37 Ответить
Дурак , почитай это : https://charter97.org/ru/news/2020/7/17/386200/ и ответ , причём тут мвд ?
показать весь комментарий
18.07.2020 00:41 Ответить
Вы мне ссылку на гугл поиск отправили, извините, но все это я не смогу прочитать, да и не хочу. Если МВД здесь ни причем, то незачем и постить статистику.
показать весь комментарий
18.07.2020 01:35 Ответить
Департамент патрульної поліції - міжрегіональний територіальний орган Національної поліції України.
Діяльність поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України згідно із законом. (Закон про Національну поліцію).

Основні причини ДТП в Україні: нетверезе водіння та перевищення швидкості.

За весь 2018 рік на території України було зафіксовано 150120 дорожньо-транспортних пригод різного ступеня аварійності. 24294 дорожньо-транспортних пригод виявилися з постраждалими різного ступеня тяжкості - аж до смертельної.

Основними причинами аварій на українських дорогах називають порушення правил проїзду перехресть та маневрування, недотримання безпечної дистанції, перевищення допустимої швидкості руху та керування транспортним засобом у нетверезому стані.

Так что, дурак тут ты.
показать весь комментарий
18.07.2020 02:05 Ответить
А вину частин водіїв, котрих ви впіймали бухими, не доведено через недолугість ваших патрульних, які не можуть відповідно оформити докумени, і потім в суд приходе більш менш навчиний юрист і все це розносить..
показать весь комментарий
18.07.2020 00:40 Ответить
А патрульные что марсианине ? Они не члены этого общества ? Какой народ , такая и страна , такие и патрульные ?
показать весь комментарий
18.07.2020 01:00 Ответить
Так че ты тут ноешь тогда шо власть не то и то не это?
Не тратил бы время лучше. Че, патрульных не обучали по стандартам норм. стран? Ну тогда следует признать шо мы - братья россиянинов - тем хоть завод Мерседес построй, но на выходе получится КАЛина
показать весь комментарий
18.07.2020 06:48 Ответить
Всё они могут. А составляют неправильно специально, неужели не понятно???? Какие все наивные, прямо дети малые...
показать весь комментарий
18.07.2020 07:05 Ответить
А ще люди гинуть під час ДТП в старих відрах сорокорічної давнини, без подушок безпеки, тому що, ви вирішили, що ауді 2000 року забруднює довкілля, і не гоже їздить тут таким машинам.
показать весь комментарий
18.07.2020 00:45 Ответить
А если бы не было Независимости погибло бы меньше?
показать весь комментарий
18.07.2020 00:49 Ответить
в 10 раз.
в курсе скока ведер было в совке на тыщу голов совков? а дороги были такие же, ну, можид ровней слегка
показать весь комментарий
18.07.2020 06:49 Ответить
...факти...- https://www.youtube.com/watch?v=RCh67b5ykVI Полицейские Авакова изнасиловали и пытали 5000 украинцев...
показать весь комментарий
18.07.2020 00:55 Ответить
Подумаешь... Вон от прочих причин умерло еще больше.
И при чем тут видеофиксация??? Инфраструктуру менять нужно!!! Хотя, конечно, это затратно и бабла в бюджет не дает, как камеры...
показать весь комментарий
18.07.2020 01:05 Ответить
бл... та хто ж у вас там заголовки пише???
показать весь комментарий
18.07.2020 01:27 Ответить
174 тыс.÷29=6000 чел. в год.
В месяц выхлдит 500?
В день≈40 человек?
Я гАндошке и раньше мало верил.
показать весь комментарий
18.07.2020 03:51 Ответить
ахаха, ну да, скока было авто в 91-м и скока щас, при тех же дорогах. хотя, тогда бухали больше
показать весь комментарий
18.07.2020 06:51 Ответить
500/30≈16
Так больше похоже?
показать весь комментарий
18.07.2020 08:37 Ответить
МВД спекулирует на теме, хотя прекрасно знает, что повышение штрафов и ужесточение ПДД не уменьшает количество жертв на дорогах ни на йоту... И основная причина аварийности - это социально-психологическое состояние водителей, которое напрямую зависит от доступности (вернее недоступности) нормального личного автомобиля многим слоям населения...У нас до сих пор обычный автомобиль это роскошь, понты и статус человека за рулем. А не обычное средство передвижения из точки А в точку В. Потому и ведут себя на дорогах соответсвенно преобладающему социально-психологическому состоянию...
показать весь комментарий
18.07.2020 02:54 Ответить
То что вы пишете неправда. Где есть неотвратимость наказания и это наказание существенное, там на дорогах порядок, и не только на дорогах, это действует во всех сферах жизни. Человек должен знать что на проступки будет наказан, иначе хаос. Конечно идиотов везде хватает, но разумный человек сто раз подумает.

К Вашему сведению- там где недавно поставили камеры фиксации скорости уже снизилась аварийность в пять!!!!! раз!!!!
показать весь комментарий
18.07.2020 07:13 Ответить
Да хрен там тебе "в 5 раз"... Как ганяли, так и ганяют... Помнится, несколько лет назад распиарили аварию на переезде с кучей жертв, подняли штрафы - ну, мол, теперь заживем. Ага, "зажили", нате вам Зайцеву, получите и распишитесь...И так всегда...ЧТо касается "неотвратимости наказания", то если человек за свою жизнь не опасается и носится как дурной, то будет он тебе бояться твоего "наказания"?
показать весь комментарий
18.07.2020 09:40 Ответить
Как раз и правда, от части, а от части еще и состояние наших дорог ( знаки, разметка, освещение, та же ширина дорог).
показать весь комментарий
18.07.2020 09:42 Ответить
" За 29 лет независимости Украины в ДТП погибли более 174 тысяч человек, - Геращенко"

Зря Геращенко топчется, кого эти смерти интересуют, это не ковид, отчетность по ним не нужна.
показать весь комментарий
18.07.2020 06:23 Ответить
геноцид
показать весь комментарий
18.07.2020 07:49 Ответить
А еще расскажи сАбаковская шавка во сколько раз выросли штрафы и как это "улучшило" ситуацию . Ну и конечно давай уже про очередное повышение штрафов.
показать весь комментарий
18.07.2020 09:37 Ответить
А по сравнению с 1913-м годом это во сколько раз???😃
показать весь комментарий
18.07.2020 09:49 Ответить
а скільки прав продали .Зайчих море катається
показать весь комментарий
18.07.2020 10:05 Ответить
А сколько погибло водителей объезжая ямы на дорогах и выскакивая на встречку?

А сколько погибло пешеходов переходящих улицу в полной тьме (экономия электричества)

А сколько погибло пешеходов под машинами "Зайцевых", "Омельченковых" и пр. блатных ?

А сколько погибло водителей и пешеходов в гололёдицу из за экономии песка и соли коммунальщиками?

А сколько ... А сколько погибло ...

Короче, - сколько погибло из за нерадивости "государства- воров" по его вине?
ХОЧУ ЗНАТЬ !!!

показать весь комментарий
18.07.2020 10:07 Ответить
А сколько за 29 лет умерло так и не дождавшись хорошей жизни, которую обещают на выборах каждый из претендентов?
показать весь комментарий
18.07.2020 10:13 Ответить
пусть хряк расскажет сколько из этого количества смертей на совести мусоров ..
мало того шо мусора людей насилуют прямо в отделах, бухие смертельные дтп устраивают , детей стреляют ради развлечения... так этот хй ещё и нагнетает, что бы всё таки протолкнули закон , дающий мусорам безграничные права на дорогах : засады в кустах, остановка без причины , досмотр (шмон) автомобиля без понятых и пр.хя ... хочет превратить Украину в мусорское государство а-ля *********...
показать весь комментарий
18.07.2020 10:28 Ответить
хряк бреше , с 2013 года количество смертельных дпт ежегодно уменьшается, а если сравнить с 2007 то уменьшилось почти в три раза, так шо хряк -иди на хй со своими страшилками ! Хочешь статистику как в Швейцарии - так сделай людям жизнь как в Швейцарии , недоносок жирный .
показать весь комментарий
18.07.2020 10:49 Ответить
вчес--5000 в год - берем каркулятор в телефоне множим 5000 х 29 =145000 умнажаем на косинус в квадрате и нам тангенс прямого угла ))
показать весь комментарий
18.07.2020 11:27 Ответить
Розписався в тому, що даїшники-мусора позитивно ніяк не впливають.
Будуйте нормальні дороги з чіткими дорожніми знаками і вже буде краще. Тут, біля мене, рік тому на одному участку змінили раптово напрям руху і все що зробили, то поставили сірий, убогий, десь в кущах знак. Тим самим вбили вже кількож людей, які його не замітили.
показать весь комментарий
18.07.2020 11:33 Ответить
Антшка забыл, как вываливался в срань бухой, в блевотине, из автомобиля, когда "руководил" р-ном харьковской обл, а рюкзАков был "губернатором".
«Жрал как свинья, пропил «чертово колесо» и кинотеатр», - так местные жители оценивают эффективность работы Антона Геращенко на посту главы районной администрации Красноградского района Харьковской области. Как утверждают жители Красноградского района, при власти Антона Геращенко их местность «разворовывалась и продавалась». Долгов наделал и убежал отсюда. Я знаю его прекрасно, он жил в девятиэтажке на восьмом этаже, девок водил, долгов насобирал. Развалили парк, там и аттракционы были. Это же его работа. Кинотеатр развалили, вывезли. Зато в лесном ресторане гульки-пьянки. У меня пай есть, хотел и его забрать, но не получилось. В других колхозах отобрали», - говорит одна из местных жительниц журналистам.
«Тут стояло чертово колесо, дети катались, так он пропил его в лесной гостинице. Порезал, сдал на металлолом и получил деньги. Он на 30 тысяч алкоголя набрал, ему и сказали: «Не отдашь - мы тебя тут «порешаем». Ну, он снял колесо и продал его», - говорят местные жители.
За 29 років незалежності України у ДТП загинули понад 174 тисячі осіб, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5146
показать весь комментарий
18.07.2020 11:44 Ответить
Потрібно, за їх логікою, заборонити авто, як короткоствольну зброю. Вбито більше автівками ніж загинуло солдатів США у Другій світовій війні. При такій беззубій поліції і владі будуть кожну ніч мажорні виродки, як адреналінщик С.Чекашкін, влаштовувати перегони зі смертю.
показать весь комментарий
18.07.2020 15:37 Ответить
А скольких из них, такие чиновники как херащенко, убили в тех же дтп?
Напомнить или сам вспомнит за последних пару лет? Кулеба, богуцкая, Янукович и прочие...
показать весь комментарий
18.07.2020 19:29 Ответить
 
 