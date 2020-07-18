" За 29 лет независимости Украины в ДТП погибли более 174 тысяч человек, - Геращенко"

За 29 лет независимости Украины в ДТП погибли 174 095 человек, пострадали - более 1 миллиона 264 тысяч.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"В этом году перед запуском системы автоматической фиксации я попросил посчитать, сколько украинцев погибло за 29 лет независимости (в ДТП. – Ред.). Начиная с 1991 года и по март 2019 года, 174 095 человек погибли за 29 лет в ДТП, травмированы были 1 миллион 264 тысячи", - сказал Геращенко.

По его словам, на нетрезвом вождении за прошлый год поймали 116 тысяч украинцев. В 16 тыс. случаев протоколы патрульной полиции были закрыты судами, и водители не были наказаны.

"Около 1700 дел были закрыты, потому что судьи передавали дела на рассмотрение трудового коллектива", - добавил Геращенко.