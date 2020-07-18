За 29 лет независимости Украины в ДТП погибли более 174 тысяч человек, - Геращенко
За 29 лет независимости Украины в ДТП погибли 174 095 человек, пострадали - более 1 миллиона 264 тысяч.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.
"В этом году перед запуском системы автоматической фиксации я попросил посчитать, сколько украинцев погибло за 29 лет независимости (в ДТП. – Ред.). Начиная с 1991 года и по март 2019 года, 174 095 человек погибли за 29 лет в ДТП, травмированы были 1 миллион 264 тысячи", - сказал Геращенко.
По его словам, на нетрезвом вождении за прошлый год поймали 116 тысяч украинцев. В 16 тыс. случаев протоколы патрульной полиции были закрыты судами, и водители не были наказаны.
"Около 1700 дел были закрыты, потому что судьи передавали дела на рассмотрение трудового коллектива", - добавил Геращенко.
Діяльність поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України згідно із законом. (Закон про Національну поліцію).
Основні причини ДТП в Україні: нетверезе водіння та перевищення швидкості.
За весь 2018 рік на території України було зафіксовано 150120 дорожньо-транспортних пригод різного ступеня аварійності. 24294 дорожньо-транспортних пригод виявилися з постраждалими різного ступеня тяжкості - аж до смертельної.
Основними причинами аварій на українських дорогах називають порушення правил проїзду перехресть та маневрування, недотримання безпечної дистанції, перевищення допустимої швидкості руху та керування транспортним засобом у нетверезому стані.
Так что, дурак тут ты.
Не тратил бы время лучше. Че, патрульных не обучали по стандартам норм. стран? Ну тогда следует признать шо мы - братья россиянинов - тем хоть завод Мерседес построй, но на выходе получится КАЛина
в курсе скока ведер было в совке на тыщу голов совков? а дороги были такие же, ну, можид ровней слегка
И при чем тут видеофиксация??? Инфраструктуру менять нужно!!! Хотя, конечно, это затратно и бабла в бюджет не дает, как камеры...
В месяц выхлдит 500?
В день≈40 человек?
Я гАндошке и раньше мало верил.
Так больше похоже?
К Вашему сведению- там где недавно поставили камеры фиксации скорости уже снизилась аварийность в пять!!!!! раз!!!!
Зря Геращенко топчется, кого эти смерти интересуют, это не ковид, отчетность по ним не нужна.
А сколько погибло пешеходов переходящих улицу в полной тьме (экономия электричества)
А сколько погибло пешеходов под машинами "Зайцевых", "Омельченковых" и пр. блатных ?
А сколько погибло водителей и пешеходов в гололёдицу из за экономии песка и соли коммунальщиками?
А сколько ... А сколько погибло ...
Короче, - сколько погибло из за нерадивости "государства- воров" по его вине?
ХОЧУ ЗНАТЬ !!!
мало того шо мусора людей насилуют прямо в отделах, бухие смертельные дтп устраивают , детей стреляют ради развлечения... так этот хй ещё и нагнетает, что бы всё таки протолкнули закон , дающий мусорам безграничные права на дорогах : засады в кустах, остановка без причины , досмотр (шмон) автомобиля без понятых и пр.хя ... хочет превратить Украину в мусорское государство а-ля *********...
Будуйте нормальні дороги з чіткими дорожніми знаками і вже буде краще. Тут, біля мене, рік тому на одному участку змінили раптово напрям руху і все що зробили, то поставили сірий, убогий, десь в кущах знак. Тим самим вбили вже кількож людей, які його не замітили.
«Жрал как свинья, пропил «чертово колесо» и кинотеатр», - так местные жители оценивают эффективность работы Антона Геращенко на посту главы районной администрации Красноградского района Харьковской области. Как утверждают жители Красноградского района, при власти Антона Геращенко их местность «разворовывалась и продавалась». Долгов наделал и убежал отсюда. Я знаю его прекрасно, он жил в девятиэтажке на восьмом этаже, девок водил, долгов насобирал. Развалили парк, там и аттракционы были. Это же его работа. Кинотеатр развалили, вывезли. Зато в лесном ресторане гульки-пьянки. У меня пай есть, хотел и его забрать, но не получилось. В других колхозах отобрали», - говорит одна из местных жительниц журналистам.
«Тут стояло чертово колесо, дети катались, так он пропил его в лесной гостинице. Порезал, сдал на металлолом и получил деньги. Он на 30 тысяч алкоголя набрал, ему и сказали: «Не отдашь - мы тебя тут «порешаем». Ну, он снял колесо и продал его», - говорят местные жители.
Напомнить или сам вспомнит за последних пару лет? Кулеба, богуцкая, Янукович и прочие...