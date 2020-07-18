РУС
Украинцы могут быть среди моряков, которых пираты захватили у берегов Нигерии. КАРТА

Вооруженные люди захватили у берегов Нирерии 15 моряков грузового судна. По предварительным данным, судно обслуживала команда из украинцев и россиян.

О захвате сообщил портал Dryad Global, специализирующийся на вопросах безопасности на море, информирует Цензор.НЕТ.

Танкер Curacao Trader вышел из порта Ломе и направился на юг. 8 человек с оружием подплыли к судну на катере и захватили его. По всей видимости, захватчиков поддерживало еще одно, более крупное, судно.

В Гвинейском заливе произошло уже 18 захватов судов, во время которых похитили 93 моряков. В 2020 году количество захватов выросло на 20% по сравнению с 2019 годом, отмечают аналитики портала.

Также на Цензор.НЕТ: Семеро захваченных пиратами в Гвинейском заливе украинцев освобождены, - Кулеба

Украинцы могут быть среди моряков, которых пираты захватили у берегов Нигерии 01

моряки (1079) Нигерия (87) пираты (547)
Чей танкер? Под каким флагом?
18.07.2020 01:10 Ответить
цікаво, а Ніігерія є в переліку тих 25 країн, які пускають до себе на відпочинок українців під час пандемії? )))
18.07.2020 01:15 Ответить
Я не считаю подобных моряков украинцами. Они сами выбрали себе судьбу ихтамнетов.
18.07.2020 08:39 Ответить
Сначала кравчуки и им подобные разворовали самое большое параходство ссср.и моряки вынуждены работать под иностранным флагом. А патриотов среди них побольше чем в слугах народа...
18.07.2020 12:13 Ответить
Если быть более точным, то ЧМП разворовывали кравчук, кудюкин и ульянченко. На то время это была самая большая судоходная компания в мире .
18.07.2020 12:45 Ответить
За базаром следи бомбо-чмо !!!!! Твое место на па-раше !!!!
18.07.2020 12:39 Ответить
У меня в квартире имеется туалет и ванная. На парашу пока что ты ходишь. Или срешь прямо за борт? Рогоносец, за своей женой лучше присматривай.
19.07.2020 17:29 Ответить
А я не считаю тебя, идиота, патриотом. И дальше что?
18.07.2020 09:20 Ответить
 
 