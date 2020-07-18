Украинцы могут быть среди моряков, которых пираты захватили у берегов Нигерии. КАРТА

Вооруженные люди захватили у берегов Нирерии 15 моряков грузового судна. По предварительным данным, судно обслуживала команда из украинцев и россиян.

О захвате сообщил портал Dryad Global, специализирующийся на вопросах безопасности на море, информирует Цензор.НЕТ.

Танкер Curacao Trader вышел из порта Ломе и направился на юг. 8 человек с оружием подплыли к судну на катере и захватили его. По всей видимости, захватчиков поддерживало еще одно, более крупное, судно.

В Гвинейском заливе произошло уже 18 захватов судов, во время которых похитили 93 моряков. В 2020 году количество захватов выросло на 20% по сравнению с 2019 годом, отмечают аналитики портала.

Также на Цензор.НЕТ: Семеро захваченных пиратами в Гвинейском заливе украинцев освобождены, - Кулеба