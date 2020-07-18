Около 200 тыс. человек из ОРДЛО получили паспорта РФ, - Минреинтеграции

В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей около 200 тысяч человек получили российские паспорта.

Об этом заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заместитель заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук, информирует Цензор.НЕТ.

"По информации, которой я владею, последняя цифра, которая была - это где-то 200 тысяч, из тех источников, которыми мы владеем, это полученные паспорта (РФ. - Ред.)", - сказала она.

Голованчук отметила, что с оккупированных территорий за время оккупации в Украину выехали, в частности, около 400 тысяч из Луганской области, и значительно меньше – из Крыма.

