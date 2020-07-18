РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
4 301 47

Около 200 тыс. человек из ОРДЛО получили паспорта РФ, - Минреинтеграции

В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей около 200 тысяч человек получили российские паспорта.

Об этом заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заместитель заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук, информирует Цензор.НЕТ.

"По информации, которой я владею, последняя цифра, которая была - это где-то 200 тысяч, из тех источников, которыми мы владеем, это полученные паспорта (РФ. - Ред.)", - сказала она.

Голованчук отметила, что с оккупированных территорий за время оккупации в Украину выехали, в частности, около 400 тысяч из Луганской области, и значительно меньше – из Крыма.

Также на Цензор.НЕТ: У нас нет претензий к жителям ОРДЛО, получившим паспорта РФ, они заложники, - Резников

Автор: 

Донецьк (6330) Луганск (3171) паспорт (1185) россия (96970) Шустер Савик (681) Донбасс (26964) Министерство реинтеграции (278)
Топ комментарии
+19
Украины обязана очиститься от биомассы русского мира .
18.07.2020 01:01 Ответить
+12
Я за то , что бы гражданам рф вообще запретит въезд в Украину, даже туристически . Покупать недвижимость , работать , жениться , выходить замуж и т д
18.07.2020 01:15 Ответить
+9
Вата получив паспорта РФ, тем самым отказалась от паспортов Украины, а значит после освобождения Донбасса у них будет 2 выбора - это валить в РФ с Украинской территории, либо если Украина будет милосердна, то сможет дать им гражданство в случае отказа от русского паспорта, но лучше, чтобы вата отсеялась и свалила навсегда с Украины в РФ и не воняла в Украине и не голосовала тут за всяких Ахметовских и Медведчуковских, которые вредят Украине.
18.07.2020 01:08 Ответить
По мнению кликуш из правительства они до сих пор 'тамженашилюде" или нет?
18.07.2020 00:52 Ответить
Яка проблема-чумадан-вокзал-і к небеням !!))
18.07.2020 01:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FgBd6PE5tII Володя Зеленский! СЛУШАЙ МЕНЯ ВНИМАТЕЛЬНО И ПОВТОРЯЙ ЗА МНОЙ!
18.07.2020 00:53 Ответить
Те,кто получил паспорта Рашки - должны уйти из Украины вместа с рашкиным хламом и потенциаными 200. Домой в Параршку !!!
Предавший однажды ,предаст ещё много раз,,,,
18.07.2020 05:53 Ответить
Как вы это узнаете, если украинский паспорт все равно у них остался? А РФ списки Украине не выдаст.
18.07.2020 10:43 Ответить
Эта цифра прозвучала два месяца назад. Дальше что? Ждём когда будет 300 тыс? Ну пусть. И опять же ---дальше что? Ну например автоматом потеря украинского гражданства и если пенс---то пенсии. Можно без права востановления. Можно поражение в правах---не выбирать, не избиратся. Если есть трудовой стаж до 14 г---эту часть стажа списать. Там пусть востанавливает в РФ. Но там так не сделают---не дураки. Своих хватает работничков. Отвечать надо, реагировать или даже предлагать. А может хрен с ними со всеми!?
18.07.2020 01:08 Ответить
Ой,блин.До великого констататора фактів треба виходити замам міністрів і казати:"Ми,для протидії окупації методом формування екстремістського формування РФ в Україні зробили те і це..."а не розказувати,як їх штопають.
18.07.2020 03:27 Ответить
Как жаль что тебя не услышит никто.
18.07.2020 09:34 Ответить
Ну що ж,Україні потрібні будуть раби,які не будуть мати прав.
18.07.2020 01:25 Ответить
Які з гопоти раби !!!)))
18.07.2020 01:36 Ответить
І пір'ячко їм усім у дупу і попутний вітерець.
18.07.2020 02:26 Ответить
Інна Голованчучка-ти що-статист?А чому б це їхніми методами(як москалі в Чечні) не визнати Україною усіх з такими паспортами,як"Терористичне бандформування РФ,яке суперечить Конституції України,є загрозливою територіальної цілісності і безпеки України"?
Чому не заборонити Законом на території України: Створення і функціонування екстремістських організацій (об'єднань), діяльність яких спрямована на насильницьку зміну конституційного ладу, підрив безпеки держави Україна, порушення громадської безпеки та громадського порядку, створення збройних формувань, пропаганду війни, розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи громадян України, спонукання громадян до відмови від виконання встановлених законом цивільних обов'язків і здійснення інших протиправних дій; діяльність релігійних місій окупантів, їх філій, релігійних РПЦ навчальних закладів, благодійних та інших фондів, військово-спортивних та інших таборів, окремих радників, фізичних осіб, які насаджують ідеї екстремістського толку; виготовлення, зберігання та розповсюдження сру.нет видань, кіно-, фото-, аудіо-, відеопродукції та інших матеріалів, що містять ідеї "росго міра" і сепаратизму,що протиставляє людей за національною чи конфесійною ознакою та закликає до зміни конституційного ладу України.Прийміть накінець за основу Закон любої нації,скажімо Австрії ,а не жуйте зелену шмарклю вже 30-ть років.
https://fakty.com.ua/ru/svit/svitovi-novyny/20190126-avstrijtsi-daly-14-rokiv-v-yaznytsi-za-zaklyk-vvesty-rosijski-vijska/.
18.07.2020 03:02 Ответить
Кордон з *********** необхідно повністю закрити на вїзд але широко відкрити на виїзд і паралельно стимулювати "свідомих **********" до негайного переселення халявами по пиці.
18.07.2020 04:18 Ответить
А Зеленский толдычит про выборы в отстойнике - лишь бы тупо выполнить Минские договора на угоду куму и на этом отчитаться о выполненных предвыборных обещаниях. А какие могут быть выборы если половина населения выехала, а вторая уже не граждане Украины - и никто не может голосовать. Это Зеленский называет выборы по украинскому законодательству?
18.07.2020 04:33 Ответить
если взять списки избирателей то там граждан Украины никого не существует - или выехали или уже не граждане. А Зеленский хочет выборов для отчета.
18.07.2020 04:37 Ответить
Прекрасно .
А теперь пусть соберут все свои пожитки, и пиз#уют в мордер !!!!!
18.07.2020 06:48 Ответить
Около 200 тыс. человек из ОРДЛО получили паспорта РФ, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 5673
18.07.2020 07:58 Ответить
https://censor.net/user/201600 ++++++++
18.07.2020 08:06 Ответить
Ну так пробейте кто и никакой больше пенсии.
18.07.2020 08:09 Ответить
Московская федерация готовит вторжение с обоснованием - защита федеральных граждан.
18.07.2020 08:34 Ответить
Це що, ті, які кричали "Путін ввєді!"? Щось маловати.
18.07.2020 08:51 Ответить
Більшість з них вже у Києві на каєнах, панамерах та х-6. Навіть номери реєстрації не міняли. У годину пік від АН у очах рябить.
18.07.2020 09:04 Ответить
У них "чуйка" не та, що у "голосраких", та ще і при Ялинковичу "укорінились".
18.07.2020 09:13 Ответить
А "голосракі" сцаря чекають з боярами, очікують манни небесної)
18.07.2020 09:15 Ответить
Да хоть все!
Держать кордон, со временем украинские паспорта у молодых утратят действие, старичьё вымреит и вопрос "там же наши люди" решится сам собой!
Долго? Да. А у вас есть другие предложения?
В наступ?
Вернуть к нам всю эту безумную вату?
18.07.2020 09:02 Ответить
Логічно.
+100%
18.07.2020 09:45 Ответить
интересно сколько среди этих 200000 будущих абитуриентов украинских ВУЗов (в том числе и военных ВУЗов и ВУЗов МВД)?
18.07.2020 09:11 Ответить
Кулеба- зелена, міністр МЗС, пропонує не звертати на ці "дрібниці" уваги. "Не всё так однозначно. "Это же "нашилюди". "Пострадавшие"".
А ще, зважено підійти до питання подвійного громадянства.
18.07.2020 09:40 Ответить
по моїм даним з окупованих територій даунбаца - молодь з підорашкою жити не хоче. молодь бачить себе ТІЛЬКИ в Україні.
Це більшість молоді Донбаса.
Ясна річ, є і любітелі сруцкава міра, але їх суттєво обмаль.
18.07.2020 09:44 Ответить
200 000 ??
Как минимум - половина живущих там.
18.07.2020 09:24 Ответить
Надо еще лет двадцать подождать, и там будет миллион куроносцев. Или два.
18.07.2020 09:31 Ответить
А шо ты предлагаешь?
18.07.2020 09:38 Ответить
Просто прекратить щитать.
18.07.2020 09:42 Ответить
Прекратить все выплаты живущим в Ордле. Запретить лындать в Украину. Руський мир должен быть независим.
18.07.2020 09:37 Ответить
Що Порошенко, що Зеленський ВПЕРТО не хотіли і не хочуть закривати кордони України від фашистської росії і окупованих територій.
18.07.2020 09:42 Ответить
Два з хвостиком лимони залишилося на кримє.
майже 7 лимонів залишилося на даунбаці.
Україна відчистилася від 9 мільйонів генетичних дегенератів.
Думаю, що це просто СУПЕР!!!
Все. Вже всі свій вибір зробили.

Наступний крок: треба закривати кордони з фашистською росією, даунбацам і кримам.
18.07.2020 09:40 Ответить
И для чего мы им ещё пенсии платим? Чтобы они в отдыхать в Сочи ездили ?
18.07.2020 11:06 Ответить
Москаляку на гиляку!!
18.07.2020 11:07 Ответить
Вот и чудненько, первые кандидаты на ущемление прав.
18.07.2020 11:57 Ответить
в кармане курица двуглавая - а в морге- галава дырявая
18.07.2020 13:22 Ответить
 
 