Около 200 тыс. человек из ОРДЛО получили паспорта РФ, - Минреинтеграции
В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей около 200 тысяч человек получили российские паспорта.
Об этом заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заместитель заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук, информирует Цензор.НЕТ.
"По информации, которой я владею, последняя цифра, которая была - это где-то 200 тысяч, из тех источников, которыми мы владеем, это полученные паспорта (РФ. - Ред.)", - сказала она.
Голованчук отметила, что с оккупированных территорий за время оккупации в Украину выехали, в частности, около 400 тысяч из Луганской области, и значительно меньше – из Крыма.
Предавший однажды ,предаст ещё много раз,,,,
Чому не заборонити Законом на території України: Створення і функціонування екстремістських організацій (об'єднань), діяльність яких спрямована на насильницьку зміну конституційного ладу, підрив безпеки держави Україна, порушення громадської безпеки та громадського порядку, створення збройних формувань, пропаганду війни, розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи громадян України, спонукання громадян до відмови від виконання встановлених законом цивільних обов'язків і здійснення інших протиправних дій; діяльність релігійних місій окупантів, їх філій, релігійних РПЦ навчальних закладів, благодійних та інших фондів, військово-спортивних та інших таборів, окремих радників, фізичних осіб, які насаджують ідеї екстремістського толку; виготовлення, зберігання та розповсюдження сру.нет видань, кіно-, фото-, аудіо-, відеопродукції та інших матеріалів, що містять ідеї "росго міра" і сепаратизму,що протиставляє людей за національною чи конфесійною ознакою та закликає до зміни конституційного ладу України.Прийміть накінець за основу Закон любої нації,скажімо Австрії ,а не жуйте зелену шмарклю вже 30-ть років.
https://fakty.com.ua/ru/svit/svitovi-novyny/20190126-avstrijtsi-daly-14-rokiv-v-yaznytsi-za-zaklyk-vvesty-rosijski-vijska/.
А теперь пусть соберут все свои пожитки, и пиз#уют в мордер !!!!!
Держать кордон, со временем украинские паспорта у молодых утратят действие, старичьё вымреит и вопрос "там же наши люди" решится сам собой!
Долго? Да. А у вас есть другие предложения?
В наступ?
Вернуть к нам всю эту безумную вату?
+100%
А ще, зважено підійти до питання подвійного громадянства.
Це більшість молоді Донбаса.
Ясна річ, є і любітелі сруцкава міра, але їх суттєво обмаль.
Как минимум - половина живущих там.
майже 7 лимонів залишилося на даунбаці.
Україна відчистилася від 9 мільйонів генетичних дегенератів.
Думаю, що це просто СУПЕР!!!
Все. Вже всі свій вибір зробили.
Наступний крок: треба закривати кордони з фашистською росією, даунбацам і кримам.