Партия "Голос" уже полгода собиралась уйти в оппозицию, но мешал коронавирус, - Юрчишин
Решение о переходе в оппозицию партия "Голос" приняла еще полгода назад, но отложила его объявление из-за пандемии COVID-19.
Об этом депутат "Голоса" Ярослав Юрчишин заявил в эфире канала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.
"На самом деле решение о переходе в оппозицию было принято еще полгода назад. Но тогда началась проблема с коронавирусом. В тот момент объявлять о переходе в оппозицию - это бы выглядело достаточно непродуктивно", - сказал он.
По словам Юрчишина, "Голос" решил уйти в оппозиции из-за того, что в правительство попадают люди, которых подозревают в коррупции.
Читайте на Цензор.НЕТ: Лидер "Голоса" Рудик: "На пост киевского мэра у нас две кандидатуры"
"Нам власти обещали новые подходы, что в правительстве не будет людей, которые подозреваются в совершении коррупционных действий. Но сейчас мы видим, что, на самом деле, чем дальше, тем больше именно таких людей попадает в правительство. Складывается странная ситуация, что нам обещали посадки коррупционеров, но не посадки в министерские кресла", - сказал Юрчишин.
Напомним, 17 июля партия "Голос" объявила о переходе в оппозицию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
це ж якими дегенератами треба бути, щоб такі дурниці озвучувати???
стали раптом опозиціонерами... напередодні місцевих виборів, демонстративно... ні, це зовсім не піар...