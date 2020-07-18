РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11635 посетителей онлайн
Новости
9 168 111

Партия "Голос" уже полгода собиралась уйти в оппозицию, но мешал коронавирус, - Юрчишин

Партия

Решение о переходе в оппозицию партия "Голос" приняла еще полгода назад, но отложила его объявление из-за пандемии COVID-19.

Об этом депутат "Голоса" Ярослав Юрчишин заявил в эфире канала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"На самом деле решение о переходе в оппозицию было принято еще полгода назад. Но тогда началась проблема с коронавирусом. В тот момент объявлять о переходе в оппозицию - это бы выглядело достаточно непродуктивно", - сказал он.

По словам Юрчишина, "Голос" решил уйти в оппозиции из-за того, что в правительство попадают люди, которых подозревают в коррупции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Лидер "Голоса" Рудик: "На пост киевского мэра у нас две кандидатуры"

"Нам власти обещали новые подходы, что в правительстве не будет людей, которые подозреваются в совершении коррупционных действий. Но сейчас мы видим, что, на самом деле, чем дальше, тем больше именно таких людей попадает в правительство. Складывается странная ситуация, что нам обещали посадки коррупционеров, но не посадки в министерские кресла", - сказал Юрчишин.

Напомним, 17 июля партия "Голос" объявила о переходе в оппозицию.

Автор: 

оппозиция (5336) Юрчишин Ярослав (165) Голос партия (504)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+50
тупее отмазки я даже от зеленых не слышал
показать весь комментарий
18.07.2020 01:28 Ответить
+44
корона заважала реагувати на незаконні призначення й корупцію?!
це ж якими дегенератами треба бути, щоб такі дурниці озвучувати???
стали раптом опозиціонерами... напередодні місцевих виборів, демонстративно... ні, це зовсім не піар...
показать весь комментарий
18.07.2020 01:25 Ответить
+42
Х....... танцюристу завжди щось заважає !!))
показать весь комментарий
18.07.2020 01:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
АпРОПО.. І ЗАРАЗ ЗАРАНО.. ЗАРАЖУВАНІСТЬ ЩЕ НЕ ВИЙШЛА НА "ПЛАТО"...
показать весь комментарий
18.07.2020 10:56 Ответить
А что фамилии и их деянияния не назвал,например так - потрох махинировал с облигациями госзайма,немедленно его арестуйте.
показать весь комментарий
18.07.2020 11:40 Ответить
В чем именно манипулировал? Или для зебила детали не важны, любое говно жрать готов?
показать весь комментарий
18.07.2020 17:46 Ответить
Читай внимательно болван порохоботский.А потом собери вещи и езжай сторить завод в липецке.
показать весь комментарий
18.07.2020 17:54 Ответить
Каждому свое:Питрушке война мешала,Зельцу некогда,бо много времени уходит на снятие видосиков,а Голосу-коронавирус.Алхимия какая-то:шо бы в политику не попало,все равно в говно превращается
показать весь комментарий
18.07.2020 12:22 Ответить
Руки развязаны, надо закатать рукава, и свернуть горы дерьма, в которых Украина барахтается уже 29 лет, кто то в конце концов, должен взять под свою ответственность, почему не "Голос", молодая, патриотичная команда, образованных, современных, без совкового прошлого людей, стыдно и позорно видеть в ВР коллаборантов опзжо и всяких там, каких то шаровиков.
показать весь комментарий
18.07.2020 12:45 Ответить
Самослав зібрав зграю таких самих ідіотів як сам і неменьші ідіоти це це шапіто проголосували.
показать весь комментарий
18.07.2020 13:28 Ответить
"Вакарчуки" решили больше не помогать зелёным "слугам путена" уничтожать Украину...Теперь они будут "в оппозиции", то есть, будут сидеть тихо и незаметно... В стиле скользкого, беспринципного и мутного Вакарчука....
показать весь комментарий
18.07.2020 13:34 Ответить
как говорится голос сел))
показать весь комментарий
18.07.2020 14:30 Ответить
хотели вср*ться давно, но не могли снять труселя!
показать весь комментарий
18.07.2020 16:49 Ответить
Заява Голоса під вибори.
показать весь комментарий
18.07.2020 19:33 Ответить
Страница 2 из 2
 
 