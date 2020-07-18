Партия "Голос" уже полгода собиралась уйти в оппозицию, но мешал коронавирус, - Юрчишин

Решение о переходе в оппозицию партия "Голос" приняла еще полгода назад, но отложила его объявление из-за пандемии COVID-19.

Об этом депутат "Голоса" Ярослав Юрчишин заявил в эфире канала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"На самом деле решение о переходе в оппозицию было принято еще полгода назад. Но тогда началась проблема с коронавирусом. В тот момент объявлять о переходе в оппозицию - это бы выглядело достаточно непродуктивно", - сказал он.

По словам Юрчишина, "Голос" решил уйти в оппозиции из-за того, что в правительство попадают люди, которых подозревают в коррупции.

"Нам власти обещали новые подходы, что в правительстве не будет людей, которые подозреваются в совершении коррупционных действий. Но сейчас мы видим, что, на самом деле, чем дальше, тем больше именно таких людей попадает в правительство. Складывается странная ситуация, что нам обещали посадки коррупционеров, но не посадки в министерские кресла", - сказал Юрчишин.

Напомним, 17 июля партия "Голос" объявила о переходе в оппозицию.