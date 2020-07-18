Враг за сутки 18 раз открывал огонь на Донбассе: в ВСУ без потерь, 1 наемник уничтожен
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 18 раз открывали огонь по украинским позициям, потерь среди украинских военнослужащих нет.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
Украинские позиции противник обстрелял из минометов калибра 82-мм, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Талаковки, Старогнатовки, Верхнеторецкого, Марьинки, Каменки, Водяного, Гнутово, Пищевика и Широкино зафиксирован огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку от Авдеевки российские наемники обстреливали опорные пункты ООС из минометов 82-го калибра, гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", у Новотошковского противник дважды применил минометы калибра 82-мм, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы. Также неоднократно открывался огонь из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от Луганского.
По данным украинской разведки, 17 июля был уничтожен один российский наемник.
"За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет", - сказано в сводке.
"С начала текущих суток российско-оккупационные войска активности не проявляли. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет", - сообщили в штабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЗСУ МОЛОДЦІ!