РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4174 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 729 14

Враг за сутки 18 раз открывал огонь на Донбассе: в ВСУ без потерь, 1 наемник уничтожен

Враг за сутки 18 раз открывал огонь на Донбассе: в ВСУ без потерь, 1 наемник уничтожен

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 18 раз открывали огонь по украинским позициям, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Украинские позиции противник обстрелял из минометов калибра 82-мм, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Талаковки, Старогнатовки, Верхнеторецкого, Марьинки, Каменки, Водяного, Гнутово, Пищевика и Широкино зафиксирован огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку от Авдеевки российские наемники обстреливали опорные пункты ООС из минометов 82-го калибра, гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", у Новотошковского противник дважды применил минометы калибра 82-мм, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы. Также неоднократно открывался огонь из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от Луганского.

По данным украинской разведки, 17 июля был уничтожен один российский наемник.

"За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет", - сказано в сводке.

Читайте также: Наемники РФ передали Украине неидентифицированное тело (исправлено)

"С начала текущих суток российско-оккупационные войска активности не проявляли. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет", - сообщили в штабе.

Враг за сутки 18 раз открывал огонь на Донбассе: в ВСУ без потерь, 1 наемник уничтожен 01
Враг за сутки 18 раз открывал огонь на Донбассе: в ВСУ без потерь, 1 наемник уничтожен 02

обстрел (29164) Донбасс (26964) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Ворог за добу 18 разів відкривав вогонь на Донбасі: у ЗСУ без втрат, 1 найманця знищено - Цензор.НЕТ 5658
показать весь комментарий
18.07.2020 08:31 Ответить
+2
-1 російсько-фашистський окупант
ЗСУ МОЛОДЦІ!
показать весь комментарий
18.07.2020 09:56 Ответить
+2
https://glavcom.ua/world/observe/u-habarovsku-trivayut-protesti-na-pidtrimku-gubernatora-na-vulici-viyshlo-ponad-50-tisyach-osib-693680.html У Хабаровську тривають протести на підтримку губернатора. На вулиці вийшло понад 50 тисяч осіб ...это сигнал для власти Украины к освобождению Донбасса от российских оккупантов.
показать весь комментарий
18.07.2020 10:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ворог за добу 18 разів відкривав вогонь на Донбасі: у ЗСУ без втрат, 1 найманця знищено - Цензор.НЕТ 5658
показать весь комментарий
18.07.2020 08:31 Ответить
-1 російсько-фашистський окупант
ЗСУ МОЛОДЦІ!
показать весь комментарий
18.07.2020 09:56 Ответить
https://glavcom.ua/world/observe/u-habarovsku-trivayut-protesti-na-pidtrimku-gubernatora-na-vulici-viyshlo-ponad-50-tisyach-osib-693680.html У Хабаровську тривають протести на підтримку губернатора. На вулиці вийшло понад 50 тисяч осіб ...это сигнал для власти Украины к освобождению Донбасса от российских оккупантов.
показать весь комментарий
18.07.2020 10:13 Ответить
Ворог за добу 18 разів відкривав вогонь на Донбасі: у ЗСУ без втрат, 1 найманця знищено - Цензор.НЕТ 6984
показать весь комментарий
18.07.2020 11:10 Ответить
 
 