Глава ОАСК Вовк обсуждает с коллегами закрытие границ после выборов 2019-го: Если бы они знали, за какими процессами мы стоим, они бы о#уели. ВИДЕО
В новых эпизодах прослушки в Окружном админсуде Киева, опубликованных НАБУ 17 июля, глава ОАСК Павел Вовк в апреле прошлого года обсуждает со своими коллегами-судьями возможность вынесения решения о закрытии госграницы после президентских выборов, чтобы не дать покинуть страну широкому кругу госслужащих.
Как сообщает Цензор.НЕТ, данный эпизод начинается на 6:23 в опубликованном НАБУ ролике.
В НАБУ отмечают, что таким образом Вовк хотел продемонстрировать свою власть и возможности суда, запугать и отомстить бывшим чиновникам.
Напомним, 17 июля 2020 г. детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.
Следует отметить, что трое из привлеченных к ответственности уже второй раз получают подозрение в совершении незаконных действий. Речь идет, среди прочего, о председателе ОАСК, его заместителе и судье этого же суда, отмечают в НАБУ.
Тысячи, мечтавших о закрытии границ после выборов, получили это.
Правда, немного не с тем результатом, на который они надеялись.
Не рой яму другому...
І так по всій Україні(
Яка влада, де влада?
А там, де і той нарід, що цю владу тримає і терпить.
Кажете, волелюбний народ? - та де там!, може хіба одиниці...
Кріпаки.
А жаль...
Мне стало страшно, только революции нам и не хватало, читаешь историю и ужасаешся.
Так «увлєклісь» Порошенком, що й не думають про кукан отаких рєзких діячів.
А владу "суддя" Вовк влаштовує повністю
и год не снимать
для каждого есть ценовой порог, сколько стоит его совесть
дадут - сдуется
давай каждый будет сюда с умным видом высерать чепуху в которую он верит, ОК?
А вот и перечень говорящих животных:
Думається,Власне його готував для "зачистки" України після виборів.
Всі знають як вовк казав не приходити на переатестацію- є записи розмов. Всі бачили як 36 суддів цього раптово захворіли і не прийшли на кваліфікаційний іспит.
Вовк є шнурком портнова і януковича і вони його привели на цю посаду. Тому зав'язуйте маніпулювати і вводити в оману тих людей, які не обізнані.
Зараз один центр влади (відносно успішно керуємий кремлем)
намагається підім'яти під себе всі інші
____________
Забирай свого мародера порошенка, його спільника зєлю і живіть щасливо. В нас буде інший, нормальний лідер
Приведений НАБУ діалог виглядає наступним чином:
Голова ОАСК: "Нє, да обіс**лись там, б**. Саша (ймовірно нардеп - НАБУ) дзвонив, казав: "Б**, ти що, гониш, б**, ви зараз встановите, що немає коаліції?"
Суддя ОАСК: "І що, на що воно вплине?"
Голова ОАСК: "Я кажу: "Саша, так а чого ти це, сумнівався у нашій політичній проституції? Ми чекали цього моменту. Все вам пригадати".
Нагадаємо, після приходу до влади Володимира Зеленського одним із перших його рішень був достроковий розпуск Верховної Ради. Своє рішення Зеленський аргументував нібито відсутністю коаліції, хоча Рада працювала, розглядаючи і ухвалюючи важливі закони, зокрема про забезпечення функціонування української мови як державної.
Попри оскарження рішення Зеленського в судовому порядку Раду було достроково розпущено, а на нових парламентських виборах абсолютну більшість голосів отримала партія "Слуга народу", що дозволило їй сформувати так звану "монобільшість", достатню для ухвалення законів без коаліції з іншими політсилами.https://espreso.tv/news/2020/07/17/quotobislys_bquot_nabu_zayavylo_scho_oask_u_2019_roci_rozglyadav_pozov_pro_vidsutnist_u_radi_koaliciyi_z_pozyciyi_pomsty_postmaydanniy_vladi
Ежедневно в голове человека возникает в среднем около 6 200 мыслей, пришли к выводу психологи из Королевского университета в Канаде.
От слова ВООБЩЕ ....
НАБУ показало перехваты бесед главы ОАСК Вовка
17 июля 2020, 22:39 НАБУ обнародовало ряд перехватов телефонных бесед,
https://www.dialog.ua/crime/211685_1595012420
Вот и блокировали.Связи обширнейшие. Чтобы это все порвать, как нужно было действовать? Просто расстреливать их? Ведь все там "скованы одной цепью"
И скажите, что теперь делает Зю? Борется с ними? НЕТ
ОН УКРЕПЛЯЕТ ВСЮ ЭТУ СУДЕЙСКУЮ МРАЗЬ И ОНА РАБОТАЕТ НА НЕГО.
А вам, оказывается больше муляет Армія, мова и віра?
Так кто вы?!
откуда это видно?
Так що не щемлять узеленскага оцей ОАСК. Це - робить Ситник з власної ініціативи; він заробляє собі бали перед звільненням з посади, щоб знайти собі роботу "потім". Тому ти https://censor.net/user/464690, не тільки дебіл, а брехун.
1 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2018_%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96 2018 парламент ухвалив у першому читанні проект Закону «Про Вищий антикорупційний суд України»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-24 [24] . 7 червня Закон був прийнятий конституційною більшістю народних депутатів. .
11 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президент України підписав прийнятий законhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-26 [26] . 13 червня його було https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F офіційно оприлюднено в газеті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 «Голос України» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-27 [27] , набрання чинності відбулося 14 червня 2018 року. Новостворений суд розпочав свою роботу 5 вересня 2019 року.
МВФ і ЄС радили йому будувати демократію, а він її знищував демократію і правову систему руйнував.
Почитайте хоча б Закони про Судоустрій, і Конституційний Суд, які він підписав в 2016 і 2017 роках. В Розділах Х і ХІІ він всупереч Конституції встановлює суддям зарплати 63 і 370тис.грн на місяць і пенсії 31...350тис.грн на місяць, що порушує статті Конституції про рівноправ'я і верховенство права, бо зарплата суддів сягає 33 середніх зарплат по Україні, а мінімальна пенсія судді перевищує в 2 рази максимальну пенсію "звичайного громадянина".
При повністю зруйнованій правовій системі лишшився лише один крок до диктатори, але він не встиг його зробити, а може просто здрейфував. Бо не скористався шансом відмінити вибори, коли москалі захопили наших моряків.
Вся його "патріотична" риторика знаходиться в конфлікті з реальними тоталітарними реформами: суддівською, пенсійною, податковою... Ні одна "реформа" не була направлена на побудову ДЕМОКРАТИЧНОЇ держави, суцільна фальш і брехня, яку зрідка переривали оговірки по Фрейда типу "цинічні Бандери".
"все це було раніше і повториться знову" (с) BSG
Где каждог заслуги знают и оценивают так было в пещерах давным давно, Сейчас всю добычу (бюджет) сносят на Печерськи пагорбы где шаманы и челядь растаскывают по своим
нычкам под танцы с бубнами на своих капищах А народу крохи с барского стола. Вывод все должно делится в громадах где каждый кусок виден и легче добится справедливости. А на верх отправлять по договору между громадами.Суть не меняется пока не поменяется человек. А святых в наше время больше не бывает.