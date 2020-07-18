Глава ОАСК Вовк обсуждает с коллегами закрытие границ после выборов 2019-го: Если бы они знали, за какими процессами мы стоим, они бы о#уели. ВИДЕО

В новых эпизодах прослушки в Окружном админсуде Киева, опубликованных НАБУ 17 июля, глава ОАСК Павел Вовк в апреле прошлого года обсуждает со своими коллегами-судьями возможность вынесения решения о закрытии госграницы после президентских выборов, чтобы не дать покинуть страну широкому кругу госслужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, данный эпизод начинается на 6:23 в опубликованном НАБУ ролике.

В НАБУ отмечают, что таким образом Вовк хотел продемонстрировать свою власть и возможности суда, запугать и отомстить бывшим чиновникам.

Напомним, 17 июля 2020 г. детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.

Следует отметить, что трое из привлеченных к ответственности уже второй раз получают подозрение в совершении незаконных действий. Речь идет, среди прочего, о председателе ОАСК, его заместителе и судье этого же суда, отмечают в НАБУ.

