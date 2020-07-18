РУС
Глава ОАСК Вовк обсуждает с коллегами закрытие границ после выборов 2019-го: Если бы они знали, за какими процессами мы стоим, они бы о#уели. ВИДЕО

В новых эпизодах прослушки в Окружном админсуде Киева, опубликованных НАБУ 17 июля, глава ОАСК Павел Вовк в апреле прошлого года обсуждает со своими коллегами-судьями возможность вынесения решения о закрытии госграницы после президентских выборов, чтобы не дать покинуть страну широкому кругу госслужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, данный эпизод начинается на 6:23 в опубликованном НАБУ ролике.

В НАБУ отмечают, что таким образом Вовк хотел продемонстрировать свою власть и возможности суда, запугать и отомстить бывшим чиновникам.

Напомним, 17 июля 2020 г. детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.

Следует отметить, что трое из привлеченных к ответственности уже второй раз получают подозрение в совершении незаконных действий. Речь идет, среди прочего, о председателе ОАСК, его заместителе и судье этого же суда, отмечают в НАБУ.

НАБУ (4551) Вовк Павел (260) Окружной админсуд Киева (399)
+81
Суки, а де ви були у 2014?
«Вслед за Януковичем в 2014 году в Россию сбежали около 5 ТЫСЯЧ украинских чиновников
- экс-министр МВД Виталий Захарченко,
- экс-глава Минобороны Павел Лебедев,
- экс-министр юстиции Елена Лукаш,
- бывший глава украинской внешней разведки Григорий Ильяшов (супруг Елены Лукаш),
- экс-глава Службы безопасности Украины Александр Якименко,
- бывший первый замглавы президентской администрации Андрей Портнов,
- бывший генпрокурор Виктор Пшонка,
- бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов,
- бывший министр образования Дмитрий Табачник.
......»

https://censor.net/news/308064/vsled_za_yanukovichem_v_rossiyu_sbejali_okolo_5_tysyach_ukrainskih_chinovnikov_i_ih_rodstvennikov_begletsy

А потім дурнуваті тут п'ять років волали: «А почіму Порошенко нє посаділ ригов ??!!»
Потому што оні на Рассіі, були.
А зараз, повертаються.
18.07.2020 09:47
+59
Да эту касту неприкасаемых давно пора разогнать да проверить каждого,кожу содрать нам естественно не дадут но пожизненно можно верить.
18.07.2020 09:43
+41
Их нужно не гнать, их нужно перестрелять, иначе следующие будут такие же!!!
Причем стрелять их нужно всем кодлом с ****ми, женами, детьми и включая их ублюдошных родителей!!!
18.07.2020 10:02
"Бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться."

Тысячи, мечтавших о закрытии границ после выборов, получили это.
Правда, немного не с тем результатом, на который они надеялись.
Не рой яму другому...
18.07.2020 09:52
Вся суддівська с-рать...
І так по всій Україні(
Яка влада, де влада?
А там, де і той нарід, що цю владу тримає і терпить.
Кажете, волелюбний народ? - та де там!, може хіба одиниці...
Кріпаки.
А жаль...
18.07.2020 09:54
а зате чорноземи можемо садити і можемо також ракети в космос запускати, просто не хочемо))
показать весь комментарий
18.07.2020 10:21
А план не спрацював, тому, що ні Порошенко, ні Турчинов, ні Полторок, ні Грицай, ні тисячі інши українських посадовців, з генерації 2014-2019, які не побоялися дати в іппло Путіну, не тікали з України, як ригошакали у 2014..
показать весь комментарий
18.07.2020 09:55
Ще недостатньо нашкодили Україні? Звісно треба відробляти, то як можна тікати?
показать весь комментарий
18.07.2020 14:05
На "ПОЛИТЕКА" политолог Чаплыга сказал, что Зеленский ведёт нас к Октябрьской революции.
Мне стало страшно, только революции нам и не хватало, читаешь историю и ужасаешся.
показать весь комментарий
18.07.2020 09:57
Зелені це недозрілі червоні. Всьо єщо впєрєді, надєйся і жді.
показать весь комментарий
18.07.2020 10:12
Може недозрілі біло-червоні, тобто сердечні?
показать весь комментарий
18.07.2020 10:16
о судебной системе. Какая она в Украине: как в Европе или как в России?

18.07.2020 09:59
Ці всі махінації та злочини здійснюють майже всі суді та вищі посадові особи так званих правоохоронних органів постійно та безкарно. І як ви думаєте їм до душі ближче рюсське болото в якому їхні колеги відчувають себе ледь не богами, чи вони будуть відстоювати та захищати інтереси своєї держави та підтримувати верховество права та закону для вісх громадян України? Навряд чи. Тому саме вони є внутрішнім ворогом держави і саме вони першими переходять на сторону ворога коли той загарбує нашу землю.
показать весь комментарий
19.07.2020 20:34
Одним словом, Порошенка валили всі. В тоиу числі і судді. І якась карма вперта - виявилося, що замість полякувати цим поіам, теперішня влада бере їх за барки. І зрозуміло, чому. Бо знає їхні можливості і не хоче піти шляхом Порошенка. І таки не піде. Бо ступила вже на шлях Януковоча.
показать весь комментарий
18.07.2020 10:00
Та да.
Так «увлєклісь» Порошенком, що й не думають про кукан отаких рєзких діячів.
показать весь комментарий
18.07.2020 10:07
Це не влада бере. Просто Ситник таким чином убезпечує себе від звільнення.
А владу "суддя" Вовк влаштовує повністю
показать весь комментарий
18.07.2020 10:15
це кодло окружне київське розігнати.
показать весь комментарий
18.07.2020 10:01
Место ВСЕХ этих гнид на НАРАХ !!!
показать весь комментарий
18.07.2020 10:03
на каштанах Крещатика
и год не снимать
показать весь комментарий
18.07.2020 21:33
хороша ілюстрація до деяких маразматичних рішень "суддів" при Порошенку.
показать весь комментарий
18.07.2020 10:13
суд - дело Божие, а пока там безбожники рулят, ничего другого ждать не стоит,
для каждого есть ценовой порог, сколько стоит его совесть
дадут - сдуется
показать весь комментарий
18.07.2020 10:19
а планете 7000 лет и существуют говорящие змеи
давай каждый будет сюда с умным видом высерать чепуху в которую он верит, ОК?
показать весь комментарий
18.07.2020 10:22
Ну вы же верите, что ваши предки обезьяны, а до них - рыбы)))

А вот и перечень говорящих животных:

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
показать весь комментарий
18.07.2020 14:30
Но и не из говна же и ребра? и да, получается у Яхве непарное кол-во ребер?

\\\\\домашние и https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5 сельскохозяйственные животные : https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0 собака (боксёры, бульдоги имитируют отдельные слова - «мама», к примеру), https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0 кошка (имитацией звуков человеческой речи), https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F свинья (имитацией звуков); https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C лошадь (отбивая копытом - https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81 Умный Ганс );https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5#cite_note-book2-3 [3] водные млекопитающие: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5 дельфин (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2 язык дельфинов ), https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8 тюлени (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%93%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80 тюлень Гувер );хоботные: слоны https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80 Батыр и https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA_(%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD) Косик https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5#cite_note-4 [4] .\\\\\\

Оооо, то "Адам" наверное бочку вина выпил с "Евой" раз смогли разобрать уговоры скушать какой-то фруктик. чет я змей в списке не увидел. Веруны щас бы сказали: Ой, а это попугай был, ашипка пиривода аднака. Кто не верит - сотона того душу мотал)
показать весь комментарий
18.07.2020 18:25
У этого дыбильного окружного админсуда вместе с его судьями психопатами-авантюристами-манипуляторами просто офигительно много полномочий - раздолье для любого торговца договорняками. Просто странное явление, недоработка системы.
показать весь комментарий
18.07.2020 10:20
Порошенко ВИВІВ цей адмін суд з під реформи..

Думається,Власне його готував для "зачистки" України після виборів.
показать весь комментарий
18.07.2020 11:18
Як можна каку херню писати? Куда вивів і чим вивів? І як він міг вивести, якщо після 2016 року згідно нового закону про Судоустрій та статус суддів питання переатестації на ВККС і ВРП?
Всі знають як вовк казав не приходити на переатестацію- є записи розмов. Всі бачили як 36 суддів цього раптово захворіли і не прийшли на кваліфікаційний іспит.
Вовк є шнурком портнова і януковича і вони його привели на цю посаду. Тому зав'язуйте маніпулювати і вводити в оману тих людей, які не обізнані.
показать весь комментарий
18.07.2020 14:53
а зебіли взагалі, і https://censor.net/user/140746 зокрема - типові брехуни. Перевірено практикою.
показать весь комментарий
18.07.2020 19:06
+++
показать весь комментарий
19.07.2020 09:44
Их не посадят, хотя доказательства вины вполне очевидные, даже если судить по ролику, который НАБУ пришлось выложить в сеть, чтобы снова не замяли дело, в Украине нет, и не было с 1991 года, украинской независимой судебной власти, а то что есть, это путинская агентура и воры, которые вполне впрочем совмещают как развал Украины, так и воровство.
показать весь комментарий
18.07.2020 10:28
Надеюсь и сергея васильевича ******** за жопу возьмут, наконец! Будут очком подмигивать друг-другу.
показать весь комментарий
18.07.2020 14:11
Унікально тупоє падло і жьівоє пока(((
показать весь комментарий
18.07.2020 19:33
Чому, цікаво, ви так радієте?
Зараз один центр влади (відносно успішно керуємий кремлем)
намагається підім'яти під себе всі інші
показать весь комментарий
21.07.2020 06:34
Піди поцілуй підрахуя в кінчик. Він тобі дуже подобається
показать весь комментарий
21.07.2020 17:40
Атож! А потім всілякі ЛСД (лідери суспільної думки) тичуть українцям у писок "мову" і "вишиванки" як показуху. Ця публіка вдома і з корєшами говорить, як треба, - на общєпанятном.
показать весь комментарий
18.07.2020 10:42
этих тварей сделали "богами", элита, .лядь
показать весь комментарий
18.07.2020 10:32
Якось дивно виходить. Вочевидь Вовку, якого тримали на гачку цією справою, було завдання закрити Пороха за будь яку ціну, але бачачи злочини прокуратури і безпідставність звинувачень, не вийшло... Тепер будуть бить свого щоб чужі боялись.
показать весь комментарий
18.07.2020 10:33
Очевидно що витягли це лайно не просто так. А те що записам вже рік, - і ніхто не почесався поки не замаячило звільнення, - дуже красномовно.
показать весь комментарий
18.07.2020 10:36
В цьому немає нічого дивного, це давня практика силових структур України, акумулювати компромат, потім класти його в шухляду, з грифом "До запитання", якщо не можна використовувати його в особистих цілях.
показать весь комментарий
18.07.2020 13:43
це інший Вовк.
показать весь комментарий
18.07.2020 12:24
А что, Вовк и его молодая команда еще не в Раше?
показать весь комментарий
18.07.2020 10:33
Мова - промовистий факт. Вслід за мовою і лексика. Видно, що гопота поки що не українізувалася. Все ще використовує общєпанятний.
показать весь комментарий
18.07.2020 10:40
Ще раз нагадую. Коли після Революції Гідності судді другої і вищої ланки (призначені ПР на посади прямою заміною) сиділи на чемоданах і бананових коробках, засцяв їх звільняти саме Пастор!!!!
показать весь комментарий
18.07.2020 10:45
Мохніцькому розказуй.
показать весь комментарий
18.07.2020 11:36
Не сміши мене)))
показать весь комментарий
18.07.2020 19:35
Ни хрена не будет - поймали, поцеловали, отпустили... А полстраны в промежутке между уловом и поцелуем засцали от радости годовой запас памперсов...
показать весь комментарий
18.07.2020 10:48
плять не опять а сново, шоу со скрытыми записями. Сколько этого дерьма уже было и чем это все заканчивается? Не, ну не в этот раз, наканецто! даждались!!
показать весь комментарий
18.07.2020 10:50
18.07.2020 10:56
18.07.2020 12:18
показать весь комментарий
18.07.2020 14:15
Ага. "Взамен угощу клофелином, обнесу хату - и поминай как звали".
показать весь комментарий
18.07.2020 14:33
Ось така #уйня, малята. Країна в руках організованої злочинної банди. І це на всіх рівнях. Шо не суддя, то злодій. Інакше в цій системі не бу-ва-є.
показать весь комментарий
18.07.2020 11:10
А хто ж так рехформував ту судову систему? Тільки не треба у мене лайно кидати з боку порохоботів: що Порошенко, що Зє! - обоє двуликі і власний інтерес для обох найголовніше. Скажете, усі такі? Тоді не питайте, чому так живемо
показать весь комментарий
18.07.2020 11:19
)) Ви говорите так, ніби сидите на стадіоні і дивитесь - хто кого. А насправді - це вас... ))) Треба думати до болю в мізках, що робити і кого вибирати. Народ в Україні злодійкуватий і "хитрожопий". Якщо є можливість "порішати" в суді, він із задоволенням рішає. А потім сідає за комп і "мочить" систему. Чого бідний - бо дурний...
показать весь комментарий
18.07.2020 11:54
Тобто це все винуваті селяни та заробітчани, що намагаються, хоч трохи підняти голову і подивитись вгору? Зрозуміло, українцям два виходи нема, тільки здихати. Так?
____________
Забирай свого мародера порошенка, його спільника зєлю і живіть щасливо. В нас буде інший, нормальний лідер
показать весь комментарий
18.07.2020 14:27
Юлька? Ванютка вернись в палату, не смеши людей.
показать весь комментарий
18.07.2020 15:51
НАБУ приводить запис розмови голови ОАСК із суддею ОАСК, у якій голова ОАСК розповідає про готовність визнати відсутність коаліції з мотивів помсти постмайданній владі.

Приведений НАБУ діалог виглядає наступним чином:

Голова ОАСК: "Нє, да обіс**лись там, б**. Саша (ймовірно нардеп - НАБУ) дзвонив, казав: "Б**, ти що, гониш, б**, ви зараз встановите, що немає коаліції?"

Суддя ОАСК: "І що, на що воно вплине?"

Голова ОАСК: "Я кажу: "Саша, так а чого ти це, сумнівався у нашій політичній проституції? Ми чекали цього моменту. Все вам пригадати".

Нагадаємо, після приходу до влади Володимира Зеленського одним із перших його рішень був достроковий розпуск Верховної Ради. Своє рішення Зеленський аргументував нібито відсутністю коаліції, хоча Рада працювала, розглядаючи і ухвалюючи важливі закони, зокрема про забезпечення функціонування української мови як державної.
Попри оскарження рішення Зеленського в судовому порядку Раду було достроково розпущено, а на нових парламентських виборах абсолютну більшість голосів отримала партія "Слуга народу", що дозволило їй сформувати так звану "монобільшість", достатню для ухвалення законів без коаліції з іншими політсилами.https://espreso.tv/news/2020/07/17/quotobislys_bquot_nabu_zayavylo_scho_oask_u_2019_roci_rozglyadav_pozov_pro_vidsutnist_u_radi_koaliciyi_z_pozyciyi_pomsty_postmaydanniy_vladi
показать весь комментарий
18.07.2020 11:16
Не зрозкміло, для чого НАБУ це публікує. Якщо тут є склад злочину, то хай пред'являють підозру, затримують. На то вони і НАБУ. Антикорупційний суд хай обирає запобіжний захід. Які проблеми????? Яка мета цих плівок, уже не знаю яких за рахунком?????
показать весь комментарий
18.07.2020 11:31
Семь судей Окружного админсуда получили подозрения НАБУ и САП в создании преступной группировки.
показать весь комментарий
18.07.2020 11:40
Там в голове генератор случайных цифр.
Ежедневно в голове человека возникает в среднем около 6 200 мыслей, пришли к выводу психологи из Королевского университета в Канаде.
показать весь комментарий
18.07.2020 11:41
Але явно далеко не у всіх.
показать весь комментарий
18.07.2020 20:38
Задержать судью НЕВОЗМОЖНО !
От слова ВООБЩЕ ....
показать весь комментарий
18.07.2020 12:06
Так у нас діє закон про зняття недототорканості з судей. Судді не мають імунітету недоторканості. То чого не можна затримати і пред'явити підозру??? Інша справа , шо корумпований і скомпроментований Ситник боїться на це йти, то інша справа. А от що в суддів на сьогодні знятий імунітет недоторканості, то да.
показать весь комментарий
18.07.2020 12:28
інша справа в тому що такий суддя як вовк з таким компроматом може стати в нагоді будь якій владі!
показать весь комментарий
18.07.2020 14:35
О Петины "потужні" реформы рулят! Вот оно правовое государство.
показать весь комментарий
18.07.2020 11:39
Ну. Добре, шо це все позаду. Тепер заживем.
показать весь комментарий
18.07.2020 11:59
Апупиоз всех Петиных реформ.
показать весь комментарий
18.07.2020 11:41
"Месть" Порошенко, роспуск ВР и "обос***ся полстраны":
НАБУ показало перехваты бесед главы ОАСК Вовка
17 июля 2020, 22:39 НАБУ обнародовало ряд перехватов телефонных бесед,
https://www.dialog.ua/crime/211685_1595012420
показать весь комментарий
18.07.2020 12:04
Зебилоиды ,ваш членограй уже полтора года у корыта🐽🤑🤑🤑🤑🤑🤑
показать весь комментарий
18.07.2020 14:27
Это дно всей правовой системы. Несколько уродов могут блокировать ЛЮБОЕ правительственное решение или указ президента. Все реформы нужно было начинать с судей,а не разводить лохов лозунгами "Армія, Мова, Віра".
показать весь комментарий
18.07.2020 11:55
"Несколько уродов могут блокировать ЛЮБОЕ правительственное решение или указ президента"

Вот и блокировали.Связи обширнейшие. Чтобы это все порвать, как нужно было действовать? Просто расстреливать их? Ведь все там "скованы одной цепью"

И скажите, что теперь делает Зю? Борется с ними? НЕТ
ОН УКРЕПЛЯЕТ ВСЮ ЭТУ СУДЕЙСКУЮ МРАЗЬ И ОНА РАБОТАЕТ НА НЕГО.
А вам, оказывается больше муляет Армія, мова и віра?
Так кто вы?!
показать весь комментарий
18.07.2020 12:12
"ОН УКРЕПЛЯЕТ ВСЮ ЭТУ СУДЕЙСКУЮ МРАЗЬ И ОНА РАБОТАЕТ НА НЕГО."

откуда это видно?
показать весь комментарий
18.07.2020 12:14
ФАКТ неопровержимый , глаза разуй , бот членограя🤢👃🏻🎹
показать весь комментарий
18.07.2020 14:30
Порохоботство ведет к умственной деградации. При мародере эти вовки прекрасно себя чувствовали, венец судейской рехвормы Порошенки, а при Зеленском их щемят. С порохоботской точки зрения явная зрада
показать весь комментарий
18.07.2020 13:13
дебіл https://censor.net/user/464690 (і ти цього не заперечиш, оскільки взяв такий нік), саме при Порошенко розпочалась судова реформа (і не тільки судової системи, а всієї правоохороної) схвалена міжнародними демократичної інституціями. Те, що реформа судів закінчилась на Верховному суді (і створенням Антикорупційного - про це також не слід забувати, на це також потрібне був час) - заслуга саме оцього ОАСК (вовчому суді), який, відповідно до ще чинних кодексів, єдинний має право втручатися в справи адміністративних інституцій, які розквартировані в столиці. До речі, наступним після Верховного Суду в березні 2019-го (після оприлюднення перших "плівок Вовка") мав реформуватись саме цей ОАСК; але нижче там тобі нагадують, як "вовки" цього уникли. Але я тобі нагадаю, що потім на початку вересня 2019р. в турборежимі була вже запроваджена зеленозебільна судова реформа - і черга ОАСК на реформування була перенесена "на колись".
Так що не щемлять узеленскага оцей ОАСК. Це - робить Ситник з власної ініціативи; він заробляє собі бали перед звільненням з посади, щоб знайти собі роботу "потім". Тому ти https://censor.net/user/464690, не тільки дебіл, а брехун.
показать весь комментарий
18.07.2020 19:23
не спіши робити висновки,тим більш у тебе для цього ні фактів ні розуму їх аналізувати немає
показать весь комментарий
18.07.2020 21:08
Так при Порохе хоть начали делать эти реформы, а это очень длительный процесс, и не всегда успешный, так как система, существующая десятки лет, сильно сопротивляется. При Зе они вообще заглохли, и борьбы с корупцией тоже особо не видно. А насчет лозунга "Армия, мова,вира" которая выдавливает с Украины кацапский вонючий мир, ты , я так понимаю, предпочитаешь" Сделаем их вместе".
показать весь комментарий
18.07.2020 14:58
Порошенко не проводил реформы, а выполнял указания МВФ и ЕС из под палки. Потом его суды все отменяли. Его заставляли создать антикоррупционную прокуратуру и суды, потому что все остальное было коррупционным. Антикоррупционный суд так и не создал.
показать весь комментарий
18.07.2020 18:03
Навіть в останньому реченні типова - нагла, цинічна брехня та маніпуляція, схоже, від касапа-провокатора https://censor.net/user/1575. Що є типовою головною ознакою кожного випускника ФЭДа; як мінімум - упоротого зебіла. Але я, спостерігаючи за цим кадром, вже схиляюсь до думки, що https://censor.net/user/1575 - не стільки графоман; а, скоріш за все - пригожинський бот; якщо не "лом" з ФЭДовської луб'янскої контори.
показать весь комментарий
18.07.2020 19:28
Проект Закону про Вищий антикорупційний суд зареєстрований у Верховній Раді Президентом Петром Порошенком 22 грудня 2017 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-17 [17] .
1 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2018_%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96 2018 парламент ухвалив у першому читанні проект Закону «Про Вищий антикорупційний суд України»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-24 [24] . 7 червня Закон був прийнятий конституційною більшістю народних депутатів. .
11 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президент України підписав прийнятий законhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-26 [26] . 13 червня його було https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F офіційно оприлюднено в газеті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 «Голос України» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-27 [27] , набрання чинності відбулося 14 червня 2018 року. Новостворений суд розпочав свою роботу 5 вересня 2019 року.
показать весь комментарий
18.07.2020 19:30
Ніякі він вказівки МВФ і ЄС не виконував.
МВФ і ЄС радили йому будувати демократію, а він її знищував демократію і правову систему руйнував.

Почитайте хоча б Закони про Судоустрій, і Конституційний Суд, які він підписав в 2016 і 2017 роках. В Розділах Х і ХІІ він всупереч Конституції встановлює суддям зарплати 63 і 370тис.грн на місяць і пенсії 31...350тис.грн на місяць, що порушує статті Конституції про рівноправ'я і верховенство права, бо зарплата суддів сягає 33 середніх зарплат по Україні, а мінімальна пенсія судді перевищує в 2 рази максимальну пенсію "звичайного громадянина".

При повністю зруйнованій правовій системі лишшився лише один крок до диктатори, але він не встиг його зробити, а може просто здрейфував. Бо не скористався шансом відмінити вибори, коли москалі захопили наших моряків.

Вся його "патріотична" риторика знаходиться в конфлікті з реальними тоталітарними реформами: суддівською, пенсійною, податковою... Ні одна "реформа" не була направлена на побудову ДЕМОКРАТИЧНОЇ держави, суцільна фальш і брехня, яку зрідка переривали оговірки по Фрейда типу "цинічні Бандери".
показать весь комментарий
18.07.2020 19:43
Прокуратура, суди, парламент і вся політична система - великий ярмарок, де все продається.
показать весь комментарий
18.07.2020 11:58
Судді повинні бути виборними. Повинен бути суд присяжних. В присяжні лише ті, що володіють державною мовою і пройшли тести на залежність. А краще із тих, хто захищав країну від російської агресії.
показать весь комментарий
18.07.2020 12:43
Донецькі і харківські Вовки позаймали всі посали в судах, прокуратурах і поліціях і руйнують державу зсередини за наші кошти. Це звичайне організоване злочинне угрупування, яке збиралося знищити патріотів держави і саму державу. Зараз куди не плюнь - скрізь сидять вовки і базарять на расейськй мові, на українську плюють, а лізуть на самі високі щаблі де має бути тільки укроїнська. З цього все і починається. Ще трішки і в Київ переселиться вся донецько-лугансько-харківська бандота і вийде столиця малоросії.
показать весь комментарий
18.07.2020 13:05
вони переселилися ще у 2004-2012 роках при Януковоче, коли начальниками райвідділків міліції у Києві, навіть у Жеках усі були з Донецька, прокурор Києва з Донецька і т.ін., купували увесь неліквід на околицях Киева, щоб оселитися у Києві або Києвської обл. у 2002 р. Янукович став премьером, цей валянок. 3 рази ставили на голосування, та й продавили з більшістю аж у 30 голосів.
показать весь комментарий
18.07.2020 17:40
Напевне цю справу виставив на "світ божий" Ситник, під яким хитається крісло із-за відсутності результатів роботи на посаді за 3 роки.
показать весь комментарий
18.07.2020 14:18
Типичные 73% быдлюки Так ,что надо было не выставлять? Покрывать преступления тех ,кто обязан с ними бороться ?
показать весь комментарий
18.07.2020 14:33
А очка, у Вовка, чесні чесні...Погляд пропащого пройдисвіта!
показать весь комментарий
18.07.2020 14:39
Всі о. вають що маскальню і антидержавники при владі.
показать весь комментарий
18.07.2020 16:46
18.07.2020 17:48
"Ви прослухали черговий сеанс групової терапії..." (с) Скільки їх було, скільки ще попереду

"все це було раніше і повториться знову" (с) BSG
показать весь комментарий
18.07.2020 18:15
Какие "судьи"?! Это уголовная банда и ничего больше!
показать весь комментарий
18.07.2020 18:38
Панять и прастиь епт
показать весь комментарий
18.07.2020 21:48
Передел собственности ничего личного. Только добычу делят у костра там где ее добывают
Где каждог заслуги знают и оценивают так было в пещерах давным давно, Сейчас всю добычу (бюджет) сносят на Печерськи пагорбы где шаманы и челядь растаскывают по своим
нычкам под танцы с бубнами на своих капищах А народу крохи с барского стола. Вывод все должно делится в громадах где каждый кусок виден и легче добится справедливости. А на верх отправлять по договору между громадами.Суть не меняется пока не поменяется человек. А святых в наше время больше не бывает.
показать весь комментарий
19.07.2020 05:27
ОПГ "Волки".
показать весь комментарий
19.07.2020 06:12
Ці всі махінації та злочини здійснюють майже всі суді та вищі посадові особи так званих правоохоронних органів постійно та безкарно. І як ви думаєте їм до душі ближче рюсське болото в якому їхні колеги відчувають себе ледь не богами, чи вони будуть відстоювати та захищати інтереси своєї держави та підтримувати верховество права та закону для вісх громадян України? Навряд чи. Тому саме вони є внутрішнім ворогом держави і саме вони першими переходять на сторону ворога коли той загарбує нашу землю.
показать весь комментарий
19.07.2020 12:53
Суддівська мразь
показать весь комментарий
19.07.2020 18:15
Страница 2 из 2
 
 