9 324 39

В Украине 847 новых случаев COVID-19, умер 21 человек, всего - 58 111 случаев

В Украине по состоянию на утро субботы выявлено 847 новых случаев COVID-19, 756 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 21 больной умер.

Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 17 июля было 809 новых случаев коронавируса, 16 июля - 848 инфицированных; 15 июля сообщалось о 836 заболевших. 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро субботы 58 111 человек, выздоровевших – 30 525 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 477 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 26 109 человек, что на 70 больше, чем днем ранее.

Читайте также: В Украине введут карантинные зоны, - Ляшко

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (137 случаев) и Киеве (108).

В Кировоградской и Черниговской областях новых случаев не выявлено.

+6
Ваш ковид уже никому не интересен, кроме самых упоротых.
18.07.2020 10:25 Ответить
+5
Этого степанова,ляшко и шмыгаля нужно судить народным судом за геноцид украинских людей.Они уже не знают как загнобить людей.Обратите внимание с какой ухмылкой вещает ляшко в зомбоящике.
18.07.2020 10:25 Ответить
+5
Проте "Укразалізниця" почала продавати квитки по 4 людини в купе. Також пустили менше елекричок ніж звичайно: люди їздять як оселедці. Ось такий весь "карантин"
18.07.2020 10:31 Ответить
Ой плохо фсе,степашка,введи ****** обязательный намордник..
18.07.2020 10:12 Ответить
Зебилы введут жёсткий карантин - запретят работу ресторанов после 23.00. У Зеленского нет денег чтобы платить зарплату, поэтому он только пугает людей жёстким карантином, а на самом деле ему на людей наплевать.
18.07.2020 11:04 Ответить
Україна "на плато"...ТОму відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від пневмонії гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай" буде продовжена.
ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
ua Саша Полтава
Известный европейский патолог сообщает, что он и его коллеги по всей Европе не нашли никаких свидетельств смерти от нового коронавируса на этом континенте.
Д-р Стоян Алексов назвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) «преступной медицинской организацией» за создание во всем мире страха и хаоса без предоставления объективно проверяемых доказательств пандемии.
Іван Басаврюк
Маланці крутять нами як циган сонцем з цим вірусом. Чорти би їх взяли в пекло хоча прийде час то заберуть.

https://censor.net/user/467749

Ой плохо фсе,степашка,введи ****** обязательный намордник..
https://censor.net/ua/comments/locate/3208860/019214d4-57be-7176-911d-94cd09c4c75e



ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону
As As ed2896ce
Все таки есть толк от британских ученых
Мне эта "пандемия" напоминает миссионерскую деятельность проповедников. СМИ может выдумывать бесконечное множество болезней и под этот мотив превращать "перісічного громадянина" в послушное животное, которое под действием страха будет носить маски,сидеть добровольно в заперти, делать КУ, подставлять свое тело под вакцинацию, а не согласным - штраф в 600 долларов,а то и насильственная ликвидация "еретиков"
ua Александр Айвазян/'зашкварився' і покинув Цензор
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
Андрей Дидовик
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
юра Лонг
18.07.2020 12:53 Ответить
Щось давно не видно зябліка. Куди він подівся?
18.07.2020 10:17 Ответить
Від тягот карантину з поїдання зябликів він перейшов на крис, ними, мабуть, і вдавився.
18.07.2020 10:21 Ответить
я вже втомився за ними слідкувати,як періодично зяблики вилітають на..уй у бан а потім міняють нік.. )
18.07.2020 13:10 Ответить
Ваш ковид уже никому не интересен, кроме самых упоротых.
18.07.2020 10:25 Ответить
А якщо COVID зацікавиться тобою, не упоротий ти наш.
18.07.2020 11:24 Ответить
добре,що. "деякі чиновниці" з ВОЗ хоча б мають якусь етику ,щоб не називати деяких "дурантинофілів" ,подібних Саші Полтаві ", Х*ЯМИ"
18.07.2020 13:04 Ответить
Коли в Танзанії тести знайшли COVID-19 в зразках взятих у кози і папаї, президент цієї країни, який, власне, і замутив це тестування, справедливо послав ***** ВООЗ з її тестами на корону
--------------------------------------

напевне тести були російські... ))
18.07.2020 12:55 Ответить
Якщо, якщо... Ключевое слово, умник.
показать весь комментарий
19.07.2020 07:03 Ответить
Этого степанова,ляшко и шмыгаля нужно судить народным судом за геноцид украинских людей.Они уже не знают как загнобить людей.Обратите внимание с какой ухмылкой вещает ляшко в зомбоящике.
18.07.2020 10:25 Ответить
да..і вооще все МОЗи всех стран за ісключєніем

Беларуси
Швеции
КНДР
Туркмкенистана
-РАССТРЕЛЯТЬ..

за ограніченіе свобод граждан во время епидемии...
18.07.2020 13:00 Ответить
Проте "Укразалізниця" почала продавати квитки по 4 людини в купе. Також пустили менше елекричок ніж звичайно: люди їздять як оселедці. Ось такий весь "карантин"
18.07.2020 10:31 Ответить
думаю ,з електричками пора розбиратись як з маршрутками..
Висадка ближчее або далі станції,якщо є загроза переповнення маршруток..
хтось без маски в електричці- відразу висаджується на станції..Зняв маску в електричці -штраф 500-1000 грн.
РагуліВ,що можуть заразити інших,ТРЕБА ВЧИТИ.
18.07.2020 13:08 Ответить
Надо тебя изолировать рагуль, чтобы своим слабоумием не заражал.
19.07.2020 07:05 Ответить
від серцевосудинних хвороб вмирають не менше....однак вірусні хвороби страшні тим, що вони можуть поширюватись в геометричній прогресії - саме в цьому їх небезпека. Наразі осінню дуже ймовірно може бути збільшення поширення коронавірусу, для протидії потрібні лікарні, медперсонал, медтехніка, ліки, вакцина. Вакцини звичайно не має наразі, все інше розвалили потужні реформи, які ураганом несуться по Україні протягом 3-х останніх десятиліть під вмілим керуванням пузирів різних кольорів....пузирі і далі керують, ніяк не нажеруться...
18.07.2020 10:34 Ответить
особливо тупим.. раджу поцікавитись,що в США означає втрата ліцензії лікарем(за навмисне неправильний діагноз теж).
18.07.2020 12:56 Ответить
Тиждень Соломія лікувалася вдома, а коли потрапила до лікарні, то була вже в тяжкому стані. Рідні дівчини повідомляють, що в неї ще був і вірусний менінгоенцефаліт.


теперішні "лікарі" вчились за хабарі.Не можуть навіть поставити діагноз..

ну.. і при чому тут короновірус ?
ольгінські,
ПІШІТЕ ІСЧЬО!!!
18.07.2020 13:06 Ответить
https://uk.finance.yahoo.com/news/matt-hancock-orders-review-daily-094556049.html
Сьюзан Хопкінс, директор Виконавчого агентства Департаменту охорони здоров'я та соціального обслуговування Великобританії (PHE), визнала, що будь-яка (з будь-якої причини) смерть людини, що будь-коли мала позитивний ковід-тест, автоматично зараховується в смерті від ковіду. Тобто людина може отримати (хибно)позитивний результат в березні, бути збитою автобусом в липні, але в сертифікаті смерті буде зазначено "причина смерті: Ковід-19".

росія діє З ТОЧНІСТЮ ДО НАВПАКИ..
Які Білорусь..

Але є вже статистика.. де за країнами смертність на 100 000 осіб відрізняються максимум у 10 разів. це можливо у силу різної динаміки і методів боротьби...
не у сто.
18.07.2020 13:13 Ответить
"Чекати більше не можна. Ми, громадяни, маємо силу. Ми це робимо."
Питання, що піднімаються:
Чи маємо ми справу з "вбивчим" вірусом? Чи є він підставою для введених мір? Чи є він підставою для руйнування економіки?
18.07.2020 15:11 Ответить
, как сказано в статье, англичанин мог переболеть ковидом в феврале, выздороветь, а потом в июле его переехал автобус - и его официально записывают, как умершего в июле от ковида.

ольгінським.


ВРИ,ВРИ ,ДА НЕ ЗАВИРАЙСЯ !!!
18.07.2020 12:58 Ответить
У Чацкого немного не так :"Послушай, ври, да знай же меру!"
18.07.2020 13:55 Ответить
Паша - охолонь. Схоже, що ти таки на роботі. Ей там, куратор, випиши паші премію і дай заспокійливе.
18.07.2020 15:15 Ответить
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 18 липня в Україні зафіксовано 847 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Загалом в Україні 58 111 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1477 летальних, 30 525 пацієнтів одужало. Проведено 864 596 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 756 пацієнтів.З початку 2020 року за минулі 195 днів померло 1477 чоловік. За весь рік при таких темпах може померти: 1477 ділимо на 195 і множимо на 365 = 2765 чоловік.
Як повідомлялося, кількість летальних випадків внаслідок пневмонії в Україні впродовж 2018 року зросло на 23,87% порівняно з 2017 роком - до 6101. Зокрема, було зареєстровано 36 смертей від гострих респіраторних інфекцій верхніх дихальних шляхів, 13 - від грипу, 23 - від вірусної пневмонії, 919 - від бактеріальних пневмоній, а також 5095 - від пневмоній, збудник яких не було уточнено.

Порівняйте цифри: 6101 у 2018 році від пневмонії і 2765 у 2020 році від коронавірусу. Цензор даремно приймає участь у істерії імені ковід19. Як казав один герой Булгакова: ... люді внєзапно смєртни...
18.07.2020 15:04 Ответить
ви думаєте це прочитають??? У нас від серцевого нападу вмирає в рази більше, онкохвороби забирають в рази більше і навіть в автотрощах в нас гине щороку понад 3000!!! осіб. Але ж ні, вірус вбив мозок в усіх... Отакі справи малята.
18.07.2020 19:52 Ответить
Вірус не сам вбив мозок. Досвід квартальних у промиванні мізків працює на повну силу.
Мене не дивує правляча монобільшість. Мене дивує підспівування майже в унісон ЄС і Голос у цій ораторії карантину. Жодної проукраїнської партії не знайшлося, аби сказати народу: а король - голий!!!
18.07.2020 21:33 Ответить
в странах примерно с таким же населением по 300 000 больных , в в СУПЕРмедицинской Украине 50 000 ,....вы кому горбатого лепите ?
18.07.2020 18:13 Ответить
В Канаді - чергова жертва ковідо-вбивць:
https://ca.style.yahoo.com/jerry-dunham-dies-surgery-postponed-due-to-covid-19-184033235.html

Alberta father-of-two dies after 'non-essential' heart surgery postponed due to COVID-19

In April, the 46-year-old Redcliff, Alta. native was https://www.facebook.com/ChedderC/posts/10156921672976776 informed that his plans to receive a pacemaker was being postponed due to the coronavirus pandemic - as were all other https://calgaryherald.com/news/ahs-urges-patience-as-elective-non-urgent-surgeries-resume "non-essential" surgeries in the province.

Хочу, щоб цих скотів засудили: лікарів, політиків і писак.
Таких жертв багато, тільки про них не пишуть. Здивована, як цю дозволили оприлюднити.
На днях застрелили 73-річного чоловіка, бо не хотів натягувати намордник в магазині.
Одни з Штатів писав, що у них побили чоловіка в Костко, який не вдягав маску (ніби мав мед.причини, але бидло не слухало - половина бандитів були без масок), у нього сталася після цього панічна атака, а на додаток - після такого його ще й звільнили з роботи.

Ковідоістерія вбиває людей. Примітивні і тупі психи атакують цивілізацію, щоб знищити.
18.07.2020 21:10 Ответить
https://bc.ctvnews.ca/ VANCOUVER | News
'He was an unbelievably good man': Surrey father died after kidney surgery was cancelled because of COVID-19

VANCOUVER -- A Surrey, B.C. woman is looking for answers after her husband died after a planned surgery was cancelled because of COVID-19 measures.
Delia Oliveira's husband, Chris Walcroft, had been dealing with failing kidneys for several years. He was due to get surgery for the condition on March 17, but on March 16 the hospital called to cancel the surgery.
"I called the hospital and asked why," Oliveira told CTV News Channel. "They said non-essential surgeries are being cancelled."

https://bc.ctvnews.ca/he-was-an-unbelievably-good-man-surrey-father-died-after-kidney-surgery-was-cancelled-because-of-covid-19-1.4923093
18.07.2020 21:12 Ответить
Зі статті про 46-річну жертву:

At the hospital, Lambier said a nurse approached the family and asked if they would like the cause of death to be listed as COVID-19.
"I said no," Lambier said. "I said, 'You tested him at admittance….and it was negative. That would be a blatant lie.'"
18.07.2020 21:23 Ответить
 
 