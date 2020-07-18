В Украине 847 новых случаев COVID-19, умер 21 человек, всего - 58 111 случаев

В Украине по состоянию на утро субботы выявлено 847 новых случаев COVID-19, 756 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 21 больной умер.

Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 17 июля было 809 новых случаев коронавируса, 16 июля - 848 инфицированных; 15 июля сообщалось о 836 заболевших. 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро субботы 58 111 человек, выздоровевших – 30 525 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 477 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 26 109 человек, что на 70 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (137 случаев) и Киеве (108).

В Кировоградской и Черниговской областях новых случаев не выявлено.