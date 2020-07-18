В Украине 847 новых случаев COVID-19, умер 21 человек, всего - 58 111 случаев
В Украине по состоянию на утро субботы выявлено 847 новых случаев COVID-19, 756 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 21 больной умер.
Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
Днем ранее, 17 июля было 809 новых случаев коронавируса, 16 июля - 848 инфицированных; 15 июля сообщалось о 836 заболевших. 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро субботы 58 111 человек, выздоровевших – 30 525 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 477 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 26 109 человек, что на 70 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (137 случаев) и Киеве (108).
В Кировоградской и Черниговской областях новых случаев не выявлено.
ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
ua Саша Полтава
Известный европейский патолог сообщает, что он и его коллеги по всей Европе не нашли никаких свидетельств смерти от нового коронавируса на этом континенте.
Д-р Стоян Алексов назвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) «преступной медицинской организацией» за создание во всем мире страха и хаоса без предоставления объективно проверяемых доказательств пандемии.
Іван Басаврюк
Маланці крутять нами як циган сонцем з цим вірусом. Чорти би їх взяли в пекло хоча прийде час то заберуть.
https://censor.net/user/467749
Ой плохо фсе,степашка,введи ****** обязательный намордник..
https://censor.net/ua/comments/locate/3208860/019214d4-57be-7176-911d-94cd09c4c75e
ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону
As As ed2896ce
Все таки есть толк от британских ученых
Мне эта "пандемия" напоминает миссионерскую деятельность проповедников. СМИ может выдумывать бесконечное множество болезней и под этот мотив превращать "перісічного громадянина" в послушное животное, которое под действием страха будет носить маски,сидеть добровольно в заперти, делать КУ, подставлять свое тело под вакцинацию, а не согласным - штраф в 600 долларов,а то и насильственная ликвидация "еретиков"
ua Александр Айвазян/'зашкварився' і покинув Цензор
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
Андрей Дидовик
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
юра Лонг
--------------------------------------
напевне тести були російські... ))
Беларуси
Швеции
КНДР
Туркмкенистана
-РАССТРЕЛЯТЬ..
за ограніченіе свобод граждан во время епидемии...
Висадка ближчее або далі станції,якщо є загроза переповнення маршруток..
хтось без маски в електричці- відразу висаджується на станції..Зняв маску в електричці -штраф 500-1000 грн.
РагуліВ,що можуть заразити інших,ТРЕБА ВЧИТИ.
теперішні "лікарі" вчились за хабарі.Не можуть навіть поставити діагноз..
ну.. і при чому тут короновірус ?
ольгінські,
ПІШІТЕ ІСЧЬО!!!
Сьюзан Хопкінс, директор Виконавчого агентства Департаменту охорони здоров'я та соціального обслуговування Великобританії (PHE), визнала, що будь-яка (з будь-якої причини) смерть людини, що будь-коли мала позитивний ковід-тест, автоматично зараховується в смерті від ковіду. Тобто людина може отримати (хибно)позитивний результат в березні, бути збитою автобусом в липні, але в сертифікаті смерті буде зазначено "причина смерті: Ковід-19".
росія діє З ТОЧНІСТЮ ДО НАВПАКИ..
Які Білорусь..
Але є вже статистика.. де за країнами смертність на 100 000 осіб відрізняються максимум у 10 разів. це можливо у силу різної динаміки і методів боротьби...
не у сто.
Питання, що піднімаються:
Чи маємо ми справу з "вбивчим" вірусом? Чи є він підставою для введених мір? Чи є він підставою для руйнування економіки?
ольгінським.
ВРИ,ВРИ ,ДА НЕ ЗАВИРАЙСЯ !!!
Загалом в Україні 58 111 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1477 летальних, 30 525 пацієнтів одужало. Проведено 864 596 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 756 пацієнтів.З початку 2020 року за минулі 195 днів померло 1477 чоловік. За весь рік при таких темпах може померти: 1477 ділимо на 195 і множимо на 365 = 2765 чоловік.
Як повідомлялося, кількість летальних випадків внаслідок пневмонії в Україні впродовж 2018 року зросло на 23,87% порівняно з 2017 роком - до 6101. Зокрема, було зареєстровано 36 смертей від гострих респіраторних інфекцій верхніх дихальних шляхів, 13 - від грипу, 23 - від вірусної пневмонії, 919 - від бактеріальних пневмоній, а також 5095 - від пневмоній, збудник яких не було уточнено.
Порівняйте цифри: 6101 у 2018 році від пневмонії і 2765 у 2020 році від коронавірусу. Цензор даремно приймає участь у істерії імені ковід19. Як казав один герой Булгакова: ... люді внєзапно смєртни...
Мене не дивує правляча монобільшість. Мене дивує підспівування майже в унісон ЄС і Голос у цій ораторії карантину. Жодної проукраїнської партії не знайшлося, аби сказати народу: а король - голий!!!
https://ca.style.yahoo.com/jerry-dunham-dies-surgery-postponed-due-to-covid-19-184033235.html
Alberta father-of-two dies after 'non-essential' heart surgery postponed due to COVID-19
In April, the 46-year-old Redcliff, Alta. native was https://www.facebook.com/ChedderC/posts/10156921672976776 informed that his plans to receive a pacemaker was being postponed due to the coronavirus pandemic - as were all other https://calgaryherald.com/news/ahs-urges-patience-as-elective-non-urgent-surgeries-resume "non-essential" surgeries in the province.
Хочу, щоб цих скотів засудили: лікарів, політиків і писак.
Таких жертв багато, тільки про них не пишуть. Здивована, як цю дозволили оприлюднити.
На днях застрелили 73-річного чоловіка, бо не хотів натягувати намордник в магазині.
Одни з Штатів писав, що у них побили чоловіка в Костко, який не вдягав маску (ніби мав мед.причини, але бидло не слухало - половина бандитів були без масок), у нього сталася після цього панічна атака, а на додаток - після такого його ще й звільнили з роботи.
Ковідоістерія вбиває людей. Примітивні і тупі психи атакують цивілізацію, щоб знищити.
'He was an unbelievably good man': Surrey father died after kidney surgery was cancelled because of COVID-19
VANCOUVER -- A Surrey, B.C. woman is looking for answers after her husband died after a planned surgery was cancelled because of COVID-19 measures.
Delia Oliveira's husband, Chris Walcroft, had been dealing with failing kidneys for several years. He was due to get surgery for the condition on March 17, but on March 16 the hospital called to cancel the surgery.
"I called the hospital and asked why," Oliveira told CTV News Channel. "They said non-essential surgeries are being cancelled."
https://bc.ctvnews.ca/he-was-an-unbelievably-good-man-surrey-father-died-after-kidney-surgery-was-cancelled-because-of-covid-19-1.4923093
At the hospital, Lambier said a nurse approached the family and asked if they would like the cause of death to be listed as COVID-19.
"I said no," Lambier said. "I said, 'You tested him at admittance….and it was negative. That would be a blatant lie.'"