Взрыв возле метро в Киеве: 4 человека пострадали, открыто производство по статье "хулиганство"

В результате взрыва неизвестного предмета в урне возле станции метро "Шулявская" в Киеве в субботу пострадали четыре человека, один из них госпитализирован.

Об этом сообщили в Нацполиции в субботу, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что больше всего пострадал 22-летний студент, которого госпитализировали с места происшествия.

Остальные трое пострадавших обратились к врачам самостоятельно. "После обследования и предоставления помощи их отпустили", - сообщили в полиции.

Следственный отдел Шевченковского управления полиции открыл уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

Сообщение о взрыве возле станции метро поступило на спецлинию 102 в субботу в 20.10. Взрыв произошел в урне для мусора.

Полицейские устанавливают обстоятельства события и происхождение предмета, который взорвался.