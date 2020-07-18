Взрыв возле метро в Киеве: 4 человека пострадали, открыто производство по статье "хулиганство"
В результате взрыва неизвестного предмета в урне возле станции метро "Шулявская" в Киеве в субботу пострадали четыре человека, один из них госпитализирован.
Об этом сообщили в Нацполиции в субботу, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что больше всего пострадал 22-летний студент, которого госпитализировали с места происшествия.
Остальные трое пострадавших обратились к врачам самостоятельно. "После обследования и предоставления помощи их отпустили", - сообщили в полиции.
Следственный отдел Шевченковского управления полиции открыл уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса (хулиганство).
Сообщение о взрыве возле станции метро поступило на спецлинию 102 в субботу в 20.10. Взрыв произошел в урне для мусора.
Полицейские устанавливают обстоятельства события и происхождение предмета, который взорвался.
