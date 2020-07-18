РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4656 посетителей онлайн
Новости
10 217 42

Взрыв возле метро в Киеве: 4 человека пострадали, открыто производство по статье "хулиганство"

Взрыв возле метро в Киеве: 4 человека пострадали, открыто производство по статье

В результате взрыва неизвестного предмета в урне возле станции метро "Шулявская" в Киеве в субботу пострадали четыре человека, один из них госпитализирован.

Об этом сообщили в Нацполиции в субботу, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что больше всего пострадал 22-летний студент, которого госпитализировали с места происшествия.

Остальные трое пострадавших обратились к врачам самостоятельно. "После обследования и предоставления помощи их отпустили", - сообщили в полиции.

Следственный отдел Шевченковского управления полиции открыл уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

Смотрите также: На Киевщине задержана вооруженная группа лиц, расстрелявших мужчину из травматического пистолета, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сообщение о взрыве возле станции метро поступило на спецлинию 102 в субботу в 20.10. Взрыв произошел в урне для мусора.

Полицейские устанавливают обстоятельства события и происхождение предмета, который взорвался.

взрыв (6885) Киев (26016) Метрополитен (1023) Нацполиция (16714)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+31
а скоро ихние личинки понаедут на учобу...
показать весь комментарий
18.07.2020 10:16 Ответить
+21
Знайомий почерк сепарні.
показать весь комментарий
18.07.2020 10:15 Ответить
+21
Яке "***********", теракт ,і на всю катушку !!!)))
показать весь комментарий
18.07.2020 10:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знайомий почерк сепарні.
показать весь комментарий
18.07.2020 10:15 Ответить
а скоро ихние личинки понаедут на учобу...
показать весь комментарий
18.07.2020 10:16 Ответить
І в поривє правєдного гнєва будут крушить всьо вокруг.
показать весь комментарий
18.07.2020 10:30 Ответить
Личинки гопоти, це теж гопота , молода та завзята !!))
показать весь комментарий
18.07.2020 10:34 Ответить
Они напиханы по самое немогу пропагандой и их необходимо лечить, например, - подобным:

RUSSIA'S TOP 120 LIES ABOUT UKRAINE

http://www.russialies.com/russias-top-120-lies-about-ukraine/

(google: russian top lies about ukraine)
показать весь комментарий
18.07.2020 11:52 Ответить
Хулиганство?
показать весь комментарий
18.07.2020 10:16 Ответить
если бы бубу зацепило был бы теракт, а так, да, хулиганьство
показать весь комментарий
18.07.2020 10:17 Ответить
Далі перекваліфікувати в дрібне і на адмінку !!!)))
показать весь комментарий
18.07.2020 10:25 Ответить
ані пашутілі
показать весь комментарий
18.07.2020 10:19 Ответить
Да, кога в США самолеты врезались в небоскребы, надо было тоже сказать, что это хулиганство.
показать весь комментарий
18.07.2020 10:20 Ответить
Яке "***********", теракт ,і на всю катушку !!!)))
показать весь комментарий
18.07.2020 10:22 Ответить
Хулиганы?
показать весь комментарий
18.07.2020 10:27 Ответить
Врать самим себе стало нормой в Украине?
показать весь комментарий
18.07.2020 10:31 Ответить
Ти ж собі брешеш.
показать весь комментарий
18.07.2020 11:06 Ответить
"Пострадали четыре человека, один из них госпитализирован"- это хулиганство?????

У Авакова или в Зеленского крыша поехала???
показать весь комментарий
18.07.2020 10:35 Ответить
Все у них на місці.
Теракт, то відосікі з «походкой Дугарь».
показать весь комментарий
18.07.2020 11:34 Ответить
Это аваков не хочет портить статистику: на хулиганку да еще не раскрытую( в крайнем случае на нарика повесят) мало кто обращает внимание, а вот терракт совсем другая история
показать весь комментарий
18.07.2020 12:38 Ответить
Под поганым зелёным режимом шатается кресло.
Они просто так не уйдут.
показать весь комментарий
18.07.2020 10:41 Ответить
Это был пакет с сахаром, а могли быть и мешки....
показать весь комментарий
18.07.2020 11:56 Ответить
Всі відеокамери знаходилися на капремонті?
показать весь комментарий
18.07.2020 10:42 Ответить
Ну при зесрани все отбросы практически вернулись и террарюг просто департируют
показать весь комментарий
18.07.2020 10:49 Ответить
Хулиганство? Это только пробный шар. Путлер тоже начинал полный захват власти со взрывов в метро и домах.
показать весь комментарий
18.07.2020 10:53 Ответить
Тренировочка.
показать весь комментарий
18.07.2020 10:54 Ответить
аваков чорт
показать весь комментарий
18.07.2020 11:01 Ответить
если бы разорвало ту сучку которая родила клоуна, тогда было бы мелкое незначительное хулиганство.

а здесь люди пострадали. это терракт.
показать весь комментарий
18.07.2020 11:04 Ответить
Нихрена себе "хулиганство"!!!??? Больные на голову? Это теракт! Взрыв в общественном месте! Ну, блин и полиция...
показать весь комментарий
18.07.2020 11:07 Ответить
Если бы такое случилось у ворот госдачи, куда переселился наш бездомный, в тот момент когда он там проходил, тоже было бы "хулиганство"????
А челядь то таке... их много, их не жалко.
показать весь комментарий
18.07.2020 11:12 Ответить
Дело рук авакова .от чегото опять отворачивают внимание .в понедельник походу услышим...
показать весь комментарий
18.07.2020 11:21 Ответить
іхтамнети теж ********?
путен теж ********ть?
МН17 - теж по********ли?
показать весь комментарий
18.07.2020 11:28 Ответить
Вибух біля метро в Києві: 4 людини постраждали, порушено провадження за статтею "хуліганство" - Цензор.НЕТ 5812
показать весь комментарий
18.07.2020 11:50 Ответить
Вибух біля метро в Києві: 4 людини постраждали, порушено провадження за статтею "хуліганство" - Цензор.НЕТ 2449
показать весь комментарий
18.07.2020 11:47 Ответить
Вместе с ухом оторвал я бриллианты
а судья сказал мне просто: Хулиган ты
показать весь комментарий
18.07.2020 11:57 Ответить
Так может и взрывы от "той стороны" тоже считать хулиганкой?
показать весь комментарий
18.07.2020 12:41 Ответить
Підпал лісів навкруги Києва теж спочатку вважали за *********** (яке потворне російське слово)).
показать весь комментарий
18.07.2020 12:45 Ответить
******* - це взагалі-то англійське слово
показать весь комментарий
20.07.2020 22:04 Ответить
Так, бездумно написано, але тоді чомусь аналогія з матірними словами прийшла на розум
показать весь комментарий
20.07.2020 22:24 Ответить
то я так зауважив - для загального розвитку )))
Може спонукаю вас до вивчення іноземної мови )))
показать весь комментарий
21.07.2020 20:57 Ответить
Власть абсолютно ясно заявила путинской нечисти, что попытки массовых убийств наших граждан она не считает преступлением и не собирается искать виновных и , тем более , их наказывать. Взрывайте, поджигайте. убивайте...Это - мелкое хулиганство....
показать весь комментарий
18.07.2020 13:20 Ответить
Паганой мусарюге Макакову стало скучно. И решил замутить хулиганство, что бы потом изловить этого мерзавца и сделать строгий выговор.
показать весь комментарий
18.07.2020 13:29 Ответить
А що тоді тероризм, дзвінок про замінування станції чи мосту?
показать весь комментарий
18.07.2020 15:21 Ответить
 
 