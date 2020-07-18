Байден заявил о вмешательстве РФ в выборы президента США: Русские продолжают. Им придется заплатить реальную цену

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что имеет данные о попытках РФ вмешаться в предстоящие выборы.

Об этом сообщает агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Мы знали раньше, и я гарантирую вам, что знаю сейчас, потому что теперь я снова получаю информацию. Русские продолжают попытки делегитимизировать наш избирательный процесс. Это факт", - заявил Байден.

Он предупредил, что если РФ продолжит вмешиваться, ей "придется заплатить реальную цену", если он победит на запланированных на 3 ноября выборах президента США.

Читайте также: Байден пообещал вернуть Америку в ВОЗ в случае победы на выборах президента США

Байден добавил, что со стороны Китая также осуществляется вмешательство "нацеленное на то, чтобы мы потеряли уверенность в результатах" выборов.