РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4756 посетителей онлайн
Новости
13 205 134

Байден заявил о вмешательстве РФ в выборы президента США: Русские продолжают. Им придется заплатить реальную цену

Байден заявил о вмешательстве РФ в выборы президента США: Русские продолжают. Им придется заплатить реальную цену

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что имеет данные о попытках РФ вмешаться в предстоящие выборы.

Об этом сообщает агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Мы знали раньше, и я гарантирую вам, что знаю сейчас, потому что теперь я снова получаю информацию. Русские продолжают попытки делегитимизировать наш избирательный процесс. Это факт", - заявил Байден.

Он предупредил, что если РФ продолжит вмешиваться, ей "придется заплатить реальную цену", если он победит на запланированных на 3 ноября выборах президента США.

Читайте также: Байден пообещал вернуть Америку в ВОЗ в случае победы на выборах президента США

Байден добавил, что со стороны Китая также осуществляется вмешательство "нацеленное на то, чтобы мы потеряли уверенность в результатах" выборов.

Байден Джо (2800) выборы (24779) Китай (3138) россия (96970) США (27780)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
свинособаки любят когда их "мочат"
показать весь комментарий
18.07.2020 10:40 Ответить
+20
Байден НАШ американский президент!!!
показать весь комментарий
18.07.2020 10:43 Ответить
+18
Ху.ло боится Байдена ! И это лучшая реклама для Байдена !
показать весь комментарий
18.07.2020 11:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Програє вибори і буде у всьому москалів звинувачувати. Байден - чорт.
показать весь комментарий
18.07.2020 11:16 Ответить
Трамп уже столько налажал, что у него выиграет любой.
И лучше это будет Байден, чем какой-то недоумкуватый клоун.
показать весь комментарий
18.07.2020 11:23 Ответить
Ти добре подумав? Байден за нафтовий бізнес, що його викинули з України і звинувачення в коррупції відіграється на Україні.
показать весь комментарий
18.07.2020 11:29 Ответить
Нема ніяких звинувачень у корупції, наш прокремлівський троллю.
Син Байдена отримував ту зарплатню, яку йому платили, і сплатив усі податки.
Те, зо коось давить жаба, ролі не грає - корупції не було, московський троллю.
А от Трамп - зрадник Америки і подільник путіна.
показать весь комментарий
18.07.2020 11:36 Ответить
Те, що когось давить жаба, ролі не грає - корупції не було
показать весь комментарий
18.07.2020 11:37 Ответить
Да, не було (як ти сказав так і є ... ти істина останньої інстанціїї) от тільки із газового бізнесу в Україні його викинули, повірь , я це знаю, а гроші він туда вклав не малі.
показать весь комментарий
18.07.2020 11:52 Ответить
І ти віриш що там відкатів і взяток нашим керманичам не було??? Тобі скільки років, що ти такий наївний.
показать весь комментарий
18.07.2020 11:57 Ответить
Там старались наші керманичі, щоб мати підтримку США.
показать весь комментарий
18.07.2020 16:36 Ответить
Джо,после того как выкинешь трампуху из белдома сразу же отключай засрашку от свифта.
показать весь комментарий
18.07.2020 11:33 Ответить
Сколь же идиотов в Украине. Не зря эта страна победившего Зебила. тут не 73%, тут 93% клинических идиотов.
показать весь комментарий
18.07.2020 11:40 Ответить
Неужели введут санкции за Аэрофлот, что в Крым летает? А нет, не введут.
показать весь комментарий
18.07.2020 11:46 Ответить
Мочить рюзьких по всему миру
показать весь комментарий
18.07.2020 11:48 Ответить
Байден заявив про втручання РФ у вибори президента США: Росіяни продовжують. Їм доведеться заплатити реальну ціну - Цензор.НЕТ 8298
показать весь комментарий
18.07.2020 12:06 Ответить
нет, это просто говорящая голова конторы
показать весь комментарий
18.07.2020 17:45 Ответить
а рижа доня мріє бутии вічним презідентом Америки по прикладу його шефа-хуйла...
показать весь комментарий
18.07.2020 12:24 Ответить
А тим часом за опитуваннями Байден випереджає Трампа вже на 14%!
показать весь комментарий
18.07.2020 12:47 Ответить
Байдену ничего не могут пришить, кроме того, что его сын работал в добывающей компании
и получал хорошую зарплату. И вы найдите себе такую работу. Слабо ?
Если бы Трамп накопал там какую-то коррупцию, Байден снялся бы с выборов.
Но он этого не делает, потому что у него тоже есть юристы похлеще пройдохи Джулиани,
и он твёрдо знает, что никакого компромата на него нет.
показать весь комментарий
18.07.2020 12:51 Ответить
Цікаво, а що буде, коли Байдена посадять за... корупційні діяння? Знову рука-нога-дупа кремля в усьому буде винна?
Процитую одного Кроля-Кулявлоба: "красти менше потрібно".
показать весь комментарий
18.07.2020 13:08 Ответить
США никогда не будут по настоящему душить кацапов пока во главе страны клоунский придурок, нарушитель законов США и алчный тупой в политике и геополитике идиот и вор на налогах с манией величия. И точка. Банда жадных пох..истов в верхушке США будут доить кацапов пока это будет возможно и им насрать не только на мировой порядок и Украину, Грузию, Молдову, Сирию..Кстати если бы трамп был в 2008 президентом - Грузии уже не было бы а грузины как цуыгане шарились бы по миру. А что бы доить на ресурсы и бабло , на рынки сбыта и вороанные депозиты *********** Вымирацию - санкции не метод. Они будут реально мешать. Этим лживым жирным ******* насрать на всё что не приносит им лично дивидендов. Белый дом и Сенат тоже не идеальны как и везде. Поэтому к сожалению реальных санкций не будет даже если ***** насерет на стол в Белом Доме или убьёт с десяток американцев. Реальное давление будет только после того как этому дебилу дадут под сраку. Запишите себе где нибудь это. Потом проверите..Кстати именно так считает подавляющее число американцев которые в теме. К тому же в сенате на наше счастье полно ястребов вполне авторитетных которые не только способны а и УЖЕ ГОТОВЫ развалить парашу за 2 недели при чем не напрягаясь т. к это абсолютно не составляет труда. Именно поэтому кацапня вкладывает лярды не в вооружение а на подкуп разного рода американских ********* для лояльной политики к параше. ибо это всё что они могут и единственная надежда на сохранение власти. Они понимают что в случае другой политики - никакой войны не будет ни обычной ни тем более ядерной. Эту х..ню про конец света и третью мировую рассказывают только заинтересованные в пропаганде или полные имбицилы. Ядерка на сегодня - просто бесполезное пугало. Показать можно - применить нельзя .И уж тем более при таком просто дичайшем перевесе по силе и технологиям у США превращающем ядерное противостояние в ядерное уничтожение параши которая поможет врагу случайно разбомбив Воронеж..- мысль о возможности параши первой выстрелить - просто дебильна. Да и ещё при неизбежно падающем авторитете и влиянии старого педофильного спятившего придурка в Кремле среди его окружения которое видит реальность в окна своих мерседесов и хотят остаться в живых и тратить наворованное где нибудь вне кацапии. А потому при попытке ***** "взровать шар" просто ему вырвут яйца и расскажут про "инфаркт" и включат быдлу "Лебединое озеро" по ящику. В кацапской помойке за прошедшие сто лет ничего не изменилось. Теряешь вес или угрожаешь такому же бандитскому и жадному окружению потерей ценностей или свободы или жизни - получаешь "инфаркт" или "самострел" с двумя дырками в тыкве, - одна из которых контрольная в затылок. Кто не понимает почему всё именно так - изучите вопрос глубже.
показать весь комментарий
18.07.2020 13:32 Ответить
Увесь прикол у тому що цей брехун і є проросійською шворкою,в америці за ним стоять сатаністські секти,не дивно що він підтримує парашенка
показать весь комментарий
18.07.2020 13:57 Ответить
я завжди був переконаний у тому, що росіянє то психічно хвора нація.
подивіться на комент opus - ФАКТ!
показать весь комментарий
18.07.2020 14:00 Ответить
Захищаєш педофілів путєна та бвйдена,так порохобот?
показать весь комментарий
18.07.2020 14:05 Ответить
козломордый,а ***** ****** назвать слабо?
показать весь комментарий
18.07.2020 22:21 Ответить
Схоже на те.
показать весь комментарий
18.07.2020 14:20 Ответить
Байден заявив про втручання РФ у вибори президента США: Росіяни продовжують. Їм доведеться заплатити реальну ціну - Цензор.НЕТ 7278
показать весь комментарий
18.07.2020 14:44 Ответить
Пусть подсунут педофилу мальчика с неразжимной мышеловкой в заднем проходе.
Один звонкий клац - и "империя" в пролёте.
показать весь комментарий
18.07.2020 16:42 Ответить
шо, опять?
показать весь комментарий
18.07.2020 17:47 Ответить
Думаю , что президентом США будет Байден .
показать весь комментарий
18.07.2020 21:02 Ответить
а шо враги демократии говорят, будто бы у Байдена старческий маразм начался - наверняка ведь врут, падлюки....Про нашего Парубия тоже говорили, будто у него с мозгой траблы, хотя на деле - интилехтище...
показать весь комментарий
19.07.2020 08:19 Ответить
Страница 2 из 2
 
 