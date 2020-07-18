Байден заявил о вмешательстве РФ в выборы президента США: Русские продолжают. Им придется заплатить реальную цену
Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что имеет данные о попытках РФ вмешаться в предстоящие выборы.
Об этом сообщает агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.
"Мы знали раньше, и я гарантирую вам, что знаю сейчас, потому что теперь я снова получаю информацию. Русские продолжают попытки делегитимизировать наш избирательный процесс. Это факт", - заявил Байден.
Он предупредил, что если РФ продолжит вмешиваться, ей "придется заплатить реальную цену", если он победит на запланированных на 3 ноября выборах президента США.
Байден добавил, что со стороны Китая также осуществляется вмешательство "нацеленное на то, чтобы мы потеряли уверенность в результатах" выборов.
И лучше это будет Байден, чем какой-то недоумкуватый клоун.
Син Байдена отримував ту зарплатню, яку йому платили, і сплатив усі податки.
Те, зо коось давить жаба, ролі не грає - корупції не було, московський троллю.
А от Трамп - зрадник Америки і подільник путіна.
и получал хорошую зарплату. И вы найдите себе такую работу. Слабо ?
Если бы Трамп накопал там какую-то коррупцию, Байден снялся бы с выборов.
Но он этого не делает, потому что у него тоже есть юристы похлеще пройдохи Джулиани,
и он твёрдо знает, что никакого компромата на него нет.
Процитую одного Кроля-Кулявлоба: "красти менше потрібно".
подивіться на комент opus - ФАКТ!
Один звонкий клац - и "империя" в пролёте.