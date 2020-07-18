Полиция провела несколько десятков обысков по точкам "смотрящего" за Киевом Комарницкого, - Бигус

Журналист Денис Бигус сообщил о том, что правоохранители провели несколько десятков обысков у Дениса Комарницкого, которого называют "смотрящим" за Киевом.

Об этом Бигус написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера прошли обыски по точкам Комарницкого. Несколько десятков обысков одновременно", - написал он.

По мнению Бигуса, обыски у Комарницкого прошли после вопроса Владимиру Зеленскому о смотрящем за Киевом от Офиса Президента.

