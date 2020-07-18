РУС
Полиция провела несколько десятков обысков по точкам "смотрящего" за Киевом Комарницкого, - Бигус

Полиция провела несколько десятков обысков по точкам

Журналист Денис Бигус сообщил о том, что правоохранители провели несколько десятков обысков у Дениса Комарницкого, которого называют "смотрящим" за Киевом.

Об этом Бигус написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера прошли обыски по точкам Комарницкого. Несколько десятков обысков одновременно", - написал он.

По мнению Бигуса, обыски у Комарницкого прошли после вопроса Владимиру Зеленскому о смотрящем за Киевом от Офиса Президента.

Читайте также: "Смотрящий" за Киевом Комарницкий в бандитской манере руководит служащими КГГА, - "слуга народа" Лерос. АУДИО

Полиция провела несколько десятков обысков по точкам смотрящего за Киевом Комарницкого, - Бигус 01

Топ комментарии
+27
Праздник будет, когда на место этого смотрящего не придет другой, а этого посадят, что очень мало вероятно, так что рано радоваться, тут скорее Витальке рейтинг сбивают.
18.07.2020 11:10 Ответить
+21
Бигус журналист??? Бигус трепло...
18.07.2020 11:05 Ответить
+17
шмаркля узнал что ему не отстегивает комарницкий и решил его слегка попугать, обложив данью))
Да и смешно выглядят слова шмаркли "я о нем не знаю" - и тут "резко" силовики прозрели: шмаркля узнала о новом источники заработать денег для себя))
18.07.2020 11:20 Ответить
Бигус журналист??? Бигус трепло...
18.07.2020 11:05 Ответить
шмаркля узнал что ему не отстегивает комарницкий и решил его слегка попугать, обложив данью))
Да и смешно выглядят слова шмаркли "я о нем не знаю" - и тут "резко" силовики прозрели: шмаркля узнала о новом источники заработать денег для себя))
18.07.2020 11:20 Ответить
Судя по тому, что Комарницкий является "смотрящим" уже 5 лет - Потрошок был в курсе и успешно получал все "отстегивания" - верно?
18.07.2020 12:24 Ответить
Верно, что ты - гавно, и поэтому весь окружающий мир считаешь таким же гавном, как ты...
Все варуют, но не у всех получается, да, бидняга?
18.07.2020 14:07 Ответить
Я не окружающий мир гавном считаю, я считаю гавном сектантов порошенки, ибо вы тупые, агрессивные и неадекватные и не дружите с логикой.
19.07.2020 20:05 Ответить
Ты просто мелкий идиот, поведенный на всяких газетках с разаблачениями, кроссвордами и пирамидками Гордона. И оттуда ты всё знаешь!
20.07.2020 09:24 Ответить
Скорее это ты - мелкий идиот, по умолчанию считающий неправдой абсолютно любую информацию о коррупции в окружении порошенко. Ты по сути - сектант, "верующий" в непогрешимость порошенки и его окружения и агрессивно кидающийся на любые источники информации, доказывающие, что порошенко с компашкой отнюдь и далеко не святые. Ну а любые сектанты = идиоты по умолчанию.
20.07.2020 09:33 Ответить
"информацию о коррупции в окружении порошенко"
Дело в том, что ГАВНО твоя информация. Классический пример:

https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29590138.html Порошенко помог вывести активы Януковища из Украины .
https://gdb.rferl.org/CEC13F9E-CD97-44AF-AE9F-2**********************.jpg Поліція обшукала кілька десятків точок "смотрящого" за Києвом Комарницького, - Бігус - Цензор.НЕТ 2842
20.07.2020 10:21 Ответить
Трепло, доказано судом.Расспамьте человека, кстати.
18.07.2020 17:06 Ответить
А для кого оно смотрящее ? Кто главная гнида ?
18.07.2020 11:06 Ответить
Типо, про педалика ты не слышал?
18.07.2020 11:22 Ответить
Извиняюсь, но я незнаю кто такой педалик !
18.07.2020 11:58 Ответить
а тіпа до пєдаліка смотрящіх не було.
18.07.2020 15:17 Ответить
рыги в 2010 посадили гэбиста Попова из провинции, без выборов.
18.07.2020 16:10 Ответить
Ермака? Клоун же в нем уверен. Что отстегнет!
18.07.2020 23:20 Ответить
Вовка почав щось робити? Не вірю.
18.07.2020 11:08 Ответить
Праздник будет, когда на место этого смотрящего не придет другой, а этого посадят, что очень мало вероятно, так что рано радоваться, тут скорее Витальке рейтинг сбивают.
18.07.2020 11:10 Ответить
всього то...
зміна рила при годівниці.
а роздули, ніби п'явки позбулись.
18.07.2020 11:41 Ответить
2 дня назад тут написали: ну сейчас посыпяться компроматы на Кличка особенно, так и есть, началось, особенно как про курву Верещук и ее делишки написал Парасюк.
Заказуха высшей пробы!
18.07.2020 16:09 Ответить
Це "політичний тиск" , хто ж братиме на поруки ?
18.07.2020 11:10 Ответить
Комарницкий - действующей мер Киева. И, очевидно, останется им ещё и на следующий срок.
18.07.2020 11:13 Ответить
Смотрящіх внедрила на місцях ще юзівська влада.
18.07.2020 11:20 Ответить
"Обыски провели.." Налякали комара голою дупою.
18.07.2020 11:24 Ответить
Теперь смотрящим буду я.
18.07.2020 11:31 Ответить
Занось гроші! Почнемо з ляма. І не гривні.
18.07.2020 11:35 Ответить
Называй этаж и номер комнаты в офисе,уже несу.
18.07.2020 11:38 Ответить
Юзик сказал, чтобы за ним уже не занимали.
18.07.2020 11:56 Ответить
Юзик самозванец,звоню бакашке пусть разберется с этим разбойником и засранцем.
18.07.2020 12:03 Ответить
Какой самозванец? За него этот гундосый из ОПы договорился.
18.07.2020 12:09 Ответить
показать весь комментарий
Бігус знову ловить славу на хайпі.

А хто його інформує ?
18.07.2020 11:41 Ответить
он - полезный идиот, котоорого используют все, кто заплатит денег.. Хотя в основном он и бесплатно отрабатывает))
18.07.2020 11:43 Ответить
Бігус - "Лєщ №2". Скоро і Бігусу "дружина квартиру подарує...". Якщо ВЖЕ не "подарувала"... За "Свинарчуків"...
18.07.2020 12:18 Ответить
Цікаво, що числені маєтки покидьків типу свинарчуків вас ніяк не бентежать. А от єдина квартира Леща доси не дає спати. А все чому? А тому, що Лещ, як і Бігус наважився покрошити батон на "святого порошена", що для соєвих сектантів є непрощеним гріхом.
18.07.2020 12:28 Ответить
Не тому. Петя не сятий, АЛЕ він більш проукраїнський ніж оте зеленкуватне лайно.
18.07.2020 12:38 Ответить
святий*
18.07.2020 12:39 Ответить
Так "Свинарчуки" - бізнесмени... Вони виробляють чи купують товар (зокрема, зброю та військові матеріали, потрібні Україні), в одному місці, транспортують його в інше, і продають, отримуючи прибуток... А який "товар" виробляють Лещенко з Бігусом? Брехню? А продають? Совість?...
18.07.2020 12:55 Ответить
Тааак, чудові бізнесмени - купували списані запчастини у ремонтних майтернях МО і продавали їх як нові на заводи Укроборонпрому. Це не бізнес - це - мародерство!
19.07.2020 20:17 Ответить
Та-ак... Тепер питання - "Чому вони до цих пір не тільки не засуджені, але їм навіть не оголосили підозри та не арештували?" Ви ж кричали півтора року тому "Весна прийде - садить будемо!" Де "посадки"? А замість цього заперли в тюрму, за надуманими обвинуваченнями, волонтерів...
Щодо мародерства - з тебе такий "трактувальник" Кримінального Кодексу, як з гімна - куля... Відкрий його, і прочитай кваліфікацію злочину "Мародерство"... А потім подумай, який ти телепень...
19.07.2020 20:26 Ответить
А відповідь дуже проста - одне діло - знати, інше - довести у суді. Особливо вважаючи на факт того, що вся влада після скандалу була в руках оточення Порошенкі і часу на знищення доказів було більш ніж достатньо.
Але слідство йде - по першому фігурантові справи - подільнику Гладковського-молодшого - Жукову - вже призначено перше судове засідання. Далі буде.
Доводити корупцію в Україні - справа надскладна. Наприклад - всі ми чудово знаємо про "вишки Бойка", на покупці яких було вкрадено півтори сотні мільонів доларів - але ж нікого з цієї справи так і не заарештували!

"А замість цього заперли в тюрму, за надуманими обвинуваченнями, волонтерів"
Не замість цього - це геть не пов'язані між собою справи. Де волонтери, які віддавали захисту Відчизни все - і де Свинарчуки, які наживалися на захисті держави? Як ви взагалі смієш прирівнювати цих покидьків-товстосумів-мажорів до волонтерів??

"прочитай кваліфікацію злочину "Мародерство""
До чого тут ЮРИДИЧНА кваліфікація?? Тобі немає до чого причепитися, почав до термінів чиплятися? Звісно, що цих покидьків не у мародерстві звинувачують - малося на увазі, що корупційні оборудки з набивання власних кишень коштами платників податків під час війни - це те саме мародерство.
20.07.2020 09:50 Ответить
Знаєш, з тобою навіть полемізувать не хочеться... Я достатньо, останні роки, тебе тут "начитався", щоб зробить висновок - "Шкурка вичинки не варта...". Або, як сказав "великий російський письменник", саксонський дворянин Фон Візін, "Не мечите бисера перед свиниями, да не попрут они его ногами...". Ти маєш свою точку зору, міцно за неї тримаєшся, і не стільки хочеш мене в чомусь переконать, скільки хочеш переконать самого себе в своїй правоті... А я не люблю "нарцисів"...
20.07.2020 10:32 Ответить
Та ви, сектанти, взагалі реальних логічних аргументів не любите, бо секта - це не для логіків.
20.07.2020 23:10 Ответить
А я не бачу в твоїх словах ніякої "логіки"... Молотиш, "шо попало..."
21.07.2020 03:52 Ответить
Про те я й пишу - ти ж сектант, "свідок святого петра та його апостолів".
А сектантів не може існувати ніякої логікі, тим більше тої, що може викрити їх месію, або його апостолів.
21.07.2020 08:32 Ответить
- В чём разница между «порохоботом» и «Зелеботом»?
- «Порохоботу» не нужно тужиться в бессилии, чтобы придумать достижения работы президента Порошенко - их было видно невооружённым глазом… А «ЗЕлеботу» не помогает даже микроскоп…
21.07.2020 09:17 Ответить


Чувак, разница конкретно между нами, а не между абстракциями в том, что ты абсолютно не приемлешь никакой критики Потрошка, а я спокойно отношусь к критике ЛЮБОГО представителя власти и не испытываю абсолютно никакого пиетета в отношении Зели.
У тебя ведь реакция типичного сектанта на тех, кто смеет критиковать твоего мессию, а у меня - НЕТ мессии. Я могу по существу критиковать Порошенко и точно также по существу критиковать Зеленского, но для тебя я все равно - "зелебот", тк ты - сектант и судишь всех по себе - для тебя существует только 2 стороны - и если кто-то не "порохобот" - для тебя он по умолчанию является "зелеботом", даже если никогда не поддерживал Зеленского.
21.07.2020 10:29 Ответить
"чуваков" ищи на Тверской, в подворотне... Они там пиво сосут, и "косяк" забивают...
21.07.2020 11:13 Ответить
Главное, что к сути и к своему определению как сектанта у тебя возражений нет. Значит ты еще не совсем конченый, ибо осознание своих проблем есть первый путь к их устранению.
21.07.2020 12:56 Ответить
А я з божевільними стараюсь не сперечаться... А то у них зовсім може "перемкнуть"...
21.07.2020 13:12 Ответить


Сектанти - ї є божевільні. А те, що сентанти - саме ви - я вже вище довів. Але ти правильно робиш, що не сперечаєшся з самим собою - це ні до чого доброго точно не приведе.
21.07.2020 23:36 Ответить
це каже людина у якої на будя-яке "воровство" із ЗМІ відокремлюється слюна як у собачек Павлова?
21.07.2020 07:10 Ответить
То есть, вы прямо заявляете, что они "крошат батон" за деньги?) Кстати, а чем отличается маленький вор от большого?)
18.07.2020 14:01 Ответить
Что за бред? Где я что-то подобное заявлял?
19.07.2020 20:16 Ответить
а на Каломоя, Мертвечука, Рабиновича "покрошить батон"?
18.07.2020 16:05 Ответить
А вы зайдите на канал Бигуса - одно из последних расследований именно про Коломойшу.
19.07.2020 20:15 Ответить
Фамилия бигус сразу делает новость фейком
18.07.2020 11:46 Ответить
Перебивають кришу - звичайна картина для нинішньої України.
18.07.2020 11:55 Ответить
А как у нас вообще город может функционировать без смотрящего? Будет беспорядок и бардак.
18.07.2020 12:18 Ответить
У нас вообще-то мэр есть. А вашими "смотрящими" должны заниматься правоохранительные органы, ибо место всем вашим смотрящим - в тюрьме возле параши.
21.07.2020 08:36 Ответить
Не тема, а прямо конкурс криминала на место Комарницкого.
18.07.2020 12:32 Ответить
А Питро не чіпав Комара. Комар ділився з Питром.
18.07.2020 12:45 Ответить
Комар із Зе ділився.
Зара цього приберуть, іншого підсадять.
18.07.2020 12:56 Ответить
Бигус обычная про плаченная журнашлюха , каких у нас в Украине 98%, не лучше и не хуже всех остальных. По тому и сей час , кто то занес денег и заказал материал , бо кому то понадобилось место смотрящего . Надеятся , на то что на ТВ может работать кто то кроме проституток может только дебил , ну и верить им соответственно могут только быдломассовае толпы.
18.07.2020 13:19 Ответить
Ой! Не свежо!
Нынче КАЖДЫЙ украинский канал имеет собственных "разаблачителей" - выбирай любой!
18.07.2020 14:09 Ответить
Петрових смотрящих щемлять!!! Арміявірамова. )))
18.07.2020 14:14 Ответить
У нас есть патриотичные воры, так сказать, проукраинские, а также есть просто воры, которые не поддерживают этих "проукраинских", не делятся с ними, поэтому автоматически попадают в разряд путинских холуев.
А, как по мне, так все они - вши на теле украинцев. Хоть и ходят в вышиванках и поют украинский гимн.
И я не могу понять тех, кто тут целыми днями оправдывает "проукраинских" воров.
Вор есть вор, его место возле параши.
18.07.2020 15:04 Ответить
Комарницький?
Масштаб не той. Швидше "порученець" і той що заносить.
18.07.2020 15:07 Ответить
Бігус -"трендовий балабол".
18.07.2020 15:08 Ответить
бігус підключився до виборчого процесу проти Кличка.
18.07.2020 19:01 Ответить
Склеено гавёно!
"смотрящем за Киевом от Офиса Президента" - "человек, доивший Киев 5 лет"
Т.е. и от администрации Пети, и от офиса Зели - один и тот же? Ну-ну!
18.07.2020 19:29 Ответить
ФІКУСУ віри вже нема....
18.07.2020 21:57 Ответить
и что нашли?
19.07.2020 06:49 Ответить
Смотрящий по Киеву??? Не верю!
Как только про смотрящего появилась инфа, смотрящим стал другой.
И вообще, надо говорить своими именами - смотрящий, это представитель... Кого?
19.07.2020 21:42 Ответить
 
 