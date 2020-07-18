Полиция провела несколько десятков обысков по точкам "смотрящего" за Киевом Комарницкого, - Бигус
Журналист Денис Бигус сообщил о том, что правоохранители провели несколько десятков обысков у Дениса Комарницкого, которого называют "смотрящим" за Киевом.
Об этом Бигус написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера прошли обыски по точкам Комарницкого. Несколько десятков обысков одновременно", - написал он.
По мнению Бигуса, обыски у Комарницкого прошли после вопроса Владимиру Зеленскому о смотрящем за Киевом от Офиса Президента.
Да и смешно выглядят слова шмаркли "я о нем не знаю" - и тут "резко" силовики прозрели: шмаркля узнала о новом источники заработать денег для себя))
Все варуют, но не у всех получается, да, бидняга?
Дело в том, что ГАВНО твоя информация. Классический пример:
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29590138.html Порошенко помог вывести активы Януковища из Украины .
https://gdb.rferl.org/CEC13F9E-CD97-44AF-AE9F-2**********************.jpg
зміна рила при годівниці.
а роздули, ніби п'явки позбулись.
Заказуха высшей пробы!
А хто його інформує ?
Щодо мародерства - з тебе такий "трактувальник" Кримінального Кодексу, як з гімна - куля... Відкрий його, і прочитай кваліфікацію злочину "Мародерство"... А потім подумай, який ти телепень...
Але слідство йде - по першому фігурантові справи - подільнику Гладковського-молодшого - Жукову - вже призначено перше судове засідання. Далі буде.
Доводити корупцію в Україні - справа надскладна. Наприклад - всі ми чудово знаємо про "вишки Бойка", на покупці яких було вкрадено півтори сотні мільонів доларів - але ж нікого з цієї справи так і не заарештували!
"А замість цього заперли в тюрму, за надуманими обвинуваченнями, волонтерів"
Не замість цього - це геть не пов'язані між собою справи. Де волонтери, які віддавали захисту Відчизни все - і де Свинарчуки, які наживалися на захисті держави? Як ви взагалі смієш прирівнювати цих покидьків-товстосумів-мажорів до волонтерів??
"прочитай кваліфікацію злочину "Мародерство""
До чого тут ЮРИДИЧНА кваліфікація?? Тобі немає до чого причепитися, почав до термінів чиплятися? Звісно, що цих покидьків не у мародерстві звинувачують - малося на увазі, що корупційні оборудки з набивання власних кишень коштами платників податків під час війни - це те саме мародерство.
А сектантів не може існувати ніякої логікі, тим більше тої, що може викрити їх месію, або його апостолів.
- «Порохоботу» не нужно тужиться в бессилии, чтобы придумать достижения работы президента Порошенко - их было видно невооружённым глазом… А «ЗЕлеботу» не помогает даже микроскоп…
Чувак, разница конкретно между нами, а не между абстракциями в том, что ты абсолютно не приемлешь никакой критики Потрошка, а я спокойно отношусь к критике ЛЮБОГО представителя власти и не испытываю абсолютно никакого пиетета в отношении Зели.
У тебя ведь реакция типичного сектанта на тех, кто смеет критиковать твоего мессию, а у меня - НЕТ мессии. Я могу по существу критиковать Порошенко и точно также по существу критиковать Зеленского, но для тебя я все равно - "зелебот", тк ты - сектант и судишь всех по себе - для тебя существует только 2 стороны - и если кто-то не "порохобот" - для тебя он по умолчанию является "зелеботом", даже если никогда не поддерживал Зеленского.
Сектанти - ї є божевільні. А те, що сентанти - саме ви - я вже вище довів. Але ти правильно робиш, що не сперечаєшся з самим собою - це ні до чого доброго точно не приведе.
Зара цього приберуть, іншого підсадять.
Нынче КАЖДЫЙ украинский канал имеет собственных "разаблачителей" - выбирай любой!
А, как по мне, так все они - вши на теле украинцев. Хоть и ходят в вышиванках и поют украинский гимн.
И я не могу понять тех, кто тут целыми днями оправдывает "проукраинских" воров.
Вор есть вор, его место возле параши.
Масштаб не той. Швидше "порученець" і той що заносить.
"смотрящем за Киевом от Офиса Президента" - "человек, доивший Киев 5 лет"
Т.е. и от администрации Пети, и от офиса Зели - один и тот же? Ну-ну!
Как только про смотрящего появилась инфа, смотрящим стал другой.
И вообще, надо говорить своими именами - смотрящий, это представитель... Кого?