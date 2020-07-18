Ермак выпустил пресс-релиз о том, что "смотрящий" за Киевом есть, но не от Офиса президента, - "слуга народа" Лерос. ДОКУМЕНТ

Нардеп "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал пресс-релиз Офиса президента, в котором признается факт причастности "смотрящего" за Киевом к разворовыванию бюджетных средств при строительстве Подольского моста. При этом подчеркивается, что этот человек не связан с ОП.

Об этом Лерос сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

""Смотрящий" за Киевом таки есть, но не от Офиса президента. Хороший пресс-релиз, Ермак спасает свою жопу", - написал он, опубликовав документ.

Ранее журналист Денис Бигус сообщил о том, что полиция провела несколько десятков обысков по точкам "смотрящего" за Киевом Комарницкого.

