Ермак выпустил пресс-релиз о том, что "смотрящий" за Киевом есть, но не от Офиса президента, - "слуга народа" Лерос. ДОКУМЕНТ
Нардеп "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал пресс-релиз Офиса президента, в котором признается факт причастности "смотрящего" за Киевом к разворовыванию бюджетных средств при строительстве Подольского моста. При этом подчеркивается, что этот человек не связан с ОП.
Об этом Лерос сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
""Смотрящий" за Киевом таки есть, но не от Офиса президента. Хороший пресс-релиз, Ермак спасает свою жопу", - написал он, опубликовав документ.
Ранее журналист Денис Бигус сообщил о том, что полиция провела несколько десятков обысков по точкам "смотрящего" за Киевом Комарницкого.
http://kievvlast.com.ua/news/komarnitskij-i-tishhenkonovye-smotryashhie-po-kievunardep-viii-sozyva-levchenko?noredirect=true
Кто бы из вас ЛИЧНО поставленным на потоки отказался слегка завысить цену работ в свою пользу?
Не украсть всё, не подсунуть армии гнильё вместо тушёнки, а сделать всё качественно, только цену поставить на 5% больше в свою пользу?
А-у !!!
"кандида в мери" чорнороте створіння Верещук, а зараз це артпідготовка пере битви за Київ.
ЗІ: Лерос зараз в залі під куполом заняв місце для голосування в акурат за фракцією Європейська Солідарність і голосує в унісон з ними. Не завжди аналогічно, але в унісон.
ЗЗІ: Хто ще готовий разом з Лєросом перейти?