13 323 65

Ермак выпустил пресс-релиз о том, что "смотрящий" за Киевом есть, но не от Офиса президента, - "слуга народа" Лерос. ДОКУМЕНТ

Ермак выпустил пресс-релиз о том, что

Нардеп "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал пресс-релиз Офиса президента, в котором признается факт причастности "смотрящего" за Киевом к разворовыванию бюджетных средств при строительстве Подольского моста. При этом подчеркивается, что этот человек не связан с ОП.

Об этом Лерос сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

""Смотрящий" за Киевом таки есть, но не от Офиса президента. Хороший пресс-релиз, Ермак спасает свою жопу", - написал он, опубликовав документ.

Ермак выпустил пресс-релиз о том, что смотрящий за Киевом есть, но не от Офиса президента, - слуга народа Лерос 01

Ранее журналист Денис Бигус сообщил о том, что полиция провела несколько десятков обысков по точкам "смотрящего" за Киевом Комарницкого.

Читайте также: В Офисе президента нет "смотрящих" за Киевом и другими городами, - Зеленский

Ермак выпустил пресс-релиз о том, что смотрящий за Киевом есть, но не от Офиса президента, - слуга народа Лерос 02

Ермак Андрей (1305) Офис Президента (1821) Комарницкий Денис (44) Лерос Гео (378)
+35
Ермак выпустил пресс-релиз о том, что "смотрящий" за Киевом есть, но не от Офиса президента, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 6390
показать весь комментарий
18.07.2020 13:44 Ответить
+22
А ему не нужно прекращение полномочий бубочки. Ему нужен такой вот бубочка, как сейчас

Єрмак випустив пресреліз про те, що "смотрящий" за Києвом є, але не від Офісу президента, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 8663
показать весь комментарий
18.07.2020 14:03 Ответить
+15
Ермак конченный ДЕБИЛ его НЕ ВЫРОДИЛИ а уронили под КАМАЗ в Бурятской автономии РФефии...
показать весь комментарий
18.07.2020 13:55 Ответить
Вы суслика видите? Да? А его нет.
показать весь комментарий
18.07.2020 13:41 Ответить
смотрящий есть, но не от ОПГ, поэтому - непорядок, нужно поставить своего))
показать весь комментарий
18.07.2020 13:49 Ответить
Так они с Колей Оболонским и есть плоть от плоти свои

http://kievvlast.com.ua/news/komarnitskij-i-tishhenkonovye-smotryashhie-po-kievunardep-viii-sozyva-levchenko?noredirect=true
показать весь комментарий
18.07.2020 13:53 Ответить
Ермак выпустил пресс-релиз о том, что "смотрящий" за Киевом есть, но не от Офиса президента, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 4660
показать весь комментарий
18.07.2020 13:42 Ответить
Ермак конченный ДЕБИЛ его НЕ ВЫРОДИЛИ а уронили под КАМАЗ в Бурятской автономии РФефии...
показать весь комментарий
18.07.2020 13:55 Ответить
на его харе написано, что ублюдку «можно верить « 😹😂😅🤮🤮🤮
показать весь комментарий
18.07.2020 15:09 Ответить
ОК, если Президент досрочно прекращает свои полномочия, то временным исполняющим обязанности становится председатель ВР. У Разумкова разрешение "порулить" тоже попросил?
показать весь комментарий
18.07.2020 14:01 Ответить
досрочно прекращает*
показать весь комментарий
18.07.2020 14:01 Ответить
А ему не нужно прекращение полномочий бубочки. Ему нужен такой вот бубочка, как сейчас

Єрмак випустив пресреліз про те, що "смотрящий" за Києвом є, але не від Офісу президента, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 8663
показать весь комментарий
18.07.2020 14:03 Ответить
Да там покруче айкоса. Наркологи по фотке сверху могут рассказать диагноз.
показать весь комментарий
18.07.2020 14:09 Ответить
Артура Палатного слабо, вот кто смотрящий за Киевом.
показать весь комментарий
18.07.2020 13:43 Ответить
Зеленое ворье извивается как уж на сковородке...
показать весь комментарий
18.07.2020 13:43 Ответить
Так це ж новиє ліца, яких хотіли зебіли.
показать весь комментарий
18.07.2020 13:46 Ответить
Ермак выпустил пресс-релиз о том, что "смотрящий" за Киевом есть, но не от Офиса президента, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 6390
показать весь комментарий
18.07.2020 13:44 Ответить
Если Ермак говорит что смотрящий не в Шапито Президента то на 120% он находится в шапито!
показать весь комментарий
18.07.2020 13:47 Ответить
Когда везде "наши люди", а смотрящий за Киевом НЕнаш,- в это слабо верится. Брешут, как всегда.
показать весь комментарий
18.07.2020 13:47 Ответить
ОПГ на всіх рівнях
показать весь комментарий
18.07.2020 13:55 Ответить
Єрмак випустив пресреліз про те, що "смотрящий" за Києвом є, але не від Офісу президента, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 8475
показать весь комментарий
18.07.2020 13:59 Ответить
Про ЧТО вы блеете?
Кто бы из вас ЛИЧНО поставленным на потоки отказался слегка завысить цену работ в свою пользу?
Не украсть всё, не подсунуть армии гнильё вместо тушёнки, а сделать всё качественно, только цену поставить на 5% больше в свою пользу?
А-у !!!
показать весь комментарий
18.07.2020 14:03 Ответить
5% - не проблема, а нормальный бизнес - закладывается в цену.. Даже более - 10-20%.
показать весь комментарий
18.07.2020 14:05 Ответить
Что Киев, страну про...бали!
показать весь комментарий
18.07.2020 14:03 Ответить
Єрмак випустив пресреліз про те, що "смотрящий" за Києвом є, але не від Офісу президента, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 898
показать весь комментарий
18.07.2020 14:04 Ответить
Справа чистый ариец
показать весь комментарий
18.07.2020 14:26 Ответить
А ви знаєте, хто такі арії і звідки вони взялися в Європі?
показать весь комментарий
18.07.2020 15:35 Ответить
Єрмак-Козир копає під Кличка, незабаром - у вересні чекаємо вихід на передвиборчої арени
"кандида в мери" чорнороте створіння Верещук, а зараз це артпідготовка пере битви за Київ.
показать весь комментарий
18.07.2020 14:33 Ответить
Кто в курсе, Лерос сам по себе такой прыткий или через него кто-то сливает?
показать весь комментарий
18.07.2020 15:15 Ответить
Смотри картинку выше
показать весь комментарий
18.07.2020 15:25 Ответить
Раз така інфа потрапляє в ЗМІ - значить, Лерос не один такий кадр в слугах уродів. Хтось же з конкретних, з числа аленів уродів, ще не засвідчених ворогів Єрмака постачає Лєросу оцей компромат...

ЗІ: Лерос зараз в залі під куполом заняв місце для голосування в акурат за фракцією Європейська Солідарність і голосує в унісон з ними. Не завжди аналогічно, але в унісон.

ЗЗІ: Хто ще готовий разом з Лєросом перейти?
показать весь комментарий
18.07.2020 15:20 Ответить
Удивляет , как даже " орбитальные " функционеры держат бубу за дегенерата.
показать весь комментарий
18.07.2020 15:40 Ответить
Абсолютная импотенция гаранта.
показать весь комментарий
18.07.2020 15:42 Ответить
І хто за ту курву чорнороту буде голосувати. та ще й зі сн?.
показать весь комментарий
18.07.2020 16:14 Ответить
непорядок, почему не все схвачено?
показать весь комментарий
18.07.2020 17:39 Ответить
За атакой на Комарницкого стоит классический перехват контроля за мельчающими потоками налички в руки Зеленского с одновременным ударом по Ермаку. И выгодополучатель этого - Аваков и его структуры.
показать весь комментарий
18.07.2020 21:39 Ответить
Єрмак випустив пресреліз про те, що "смотрящий" за Києвом є, але не від Офісу президента, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 3195
показать весь комментарий
18.07.2020 21:40 Ответить
 
 