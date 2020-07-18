РУС
"Большое строительство" не запустит экономику, используя иностранные компании, технику и материалы, - журналистка Самаева

Программа "Большое строительство" могла бы стать драйвером экономического роста, если бы ее реализовывали украинские компании на украинской технике и с использованием отечественных материалов. Пока же турки и китайцы строят дороги из белорусского битума.

Об этом пишет в колонке для ZN.UA журналистка Юлия Самаева, информирует Цензор.НЕТ.

Объемы финансирования дорожного строительства в 2020 году превысят 150 млрд грн, или $5,5 млрд. Это больше, чем поддержка МВФ. Эти деньги могли бы стать реальным стимулом для экономического развития, если бы "Большое строительство" реализовывали украинские компании.

Но "Укравтодор" прописал методические рекомендации для участников тендеров так, что в проекте могу участвовать только крупные компании. Это решение - не всегда на пользу "Большому строительству". Так, в тендере на строительстве трассы М18 в Запорожской области участвовали 2 украинские и 2 турецкие компании. Победила в итоге турецкая Özaltin, но она до сих пор не может начать работу.

""Инвестиционной няней" всех турецких компаний, желающих строить в Украине дороги, является лично Сергей Шефир, и ходят по рынку слухи, что "за Özaltin просил сам Эрдоган". Это, конечно, тоже политика, но точно не в интересах Украины", - пишет Самаева.

То же самое касается использования техники и материалов.

Подавляющее большинство дорог, которые строят в рамках "Большого строительства", - асфальтобетонные. Для их производства нужен битум, который закупают в преимущественно в Беларуси, а также в Польше, Литве и РФ.

"В себестоимости строительства дороги цена битума составляет 55%, то есть половина того, что мы заплатим за дороги, - это инвестиция в экономику страны - поставщика битума, но не в Украину", - отмечает Самаева.

Используя отечественные материалы, можно было бы строить не асфальтобетонные, а просто бетонные дороги. Они дороже, но при этом долговечнее, не требуют такого частого ремонта, выдерживают высокие нагрузки.

"Так почему при таком количестве возможных плюсов для нашей экономики и возможностей для смежных отраслей, при потенциальном внутреннем мультипликаторе инвестиций и отложенном спросе деньги "Большого строительства" мы потратим на асфальт из импортного битума, который будут на импортной технике укатывать турки, китайцы и еще четыре украинские компании?" - спрашивает Самаева.

"Нам остается лишь горевать о том, что нашими деньгами распоряжаются далеко не самые умные люди, и надеяться, что если проект продолжат на будущий год (в этом-то точно все обещанное не построят), критерии и подходы к его реализации изменят, чтобы из выделяемых средств хотя бы половина оставалась в нашей экономике. Иначе это и инвестицией-то не назовешь", - подытоживает журналистка.

дороги (2514) инвестиции (1171) строительство (2006)
Топ комментарии
+16
"В себестоимости строительства дороги цена битума составляет 55%, то есть половина того, что мы заплатим за дороги"

18.03.20 15:04 "Укртатнафта" Коломойского резко повысила наценку на битум для строительства дорог, - СМИ
"Укртатнафта" Коломойского резко повысила наценку на битум для строительства дорог, - СМИКрупнейший производитель дорожных битумов в Украине Кременчугский НПЗ ПАО "Укртатнафта" пересмотрел ценовую политику на 2020 год, в результате чего наценки на продукцию резко возрастут.

Совпадение, что шмаркля так спишит "освоить бюджет", не волнуясь за качество?))
показать весь комментарий
18.07.2020 13:55 Ответить
+13
Його тендери не цікавлять, головне для нього - рейтинги, а для тих, хто за ним - бабло розпиляти.
показать весь комментарий
18.07.2020 13:55 Ответить
+8
в общем, распил только через свои фирмы)) как там шмаркля сказалО - его не интересует качество, главное - видосики о разрезании ленточек))
показать весь комментарий
18.07.2020 13:52 Ответить
А какая разніца???
показать весь комментарий
18.07.2020 13:47 Ответить
в общем, распил только через свои фирмы)) как там шмаркля сказалО - его не интересует качество, главное - видосики о разрезании ленточек))
показать весь комментарий
18.07.2020 13:52 Ответить
"В себестоимости строительства дороги цена битума составляет 55%, то есть половина того, что мы заплатим за дороги"

18.03.20 15:04 "Укртатнафта" Коломойского резко повысила наценку на битум для строительства дорог, - СМИ
"Укртатнафта" Коломойского резко повысила наценку на битум для строительства дорог, - СМИКрупнейший производитель дорожных битумов в Украине Кременчугский НПЗ ПАО "Укртатнафта" пересмотрел ценовую политику на 2020 год, в результате чего наценки на продукцию резко возрастут.

Совпадение, что шмаркля так спишит "освоить бюджет", не волнуясь за качество?))
показать весь комментарий
18.07.2020 13:55 Ответить
Його тендери не цікавлять, головне для нього - рейтинги, а для тих, хто за ним - бабло розпиляти.
показать весь комментарий
18.07.2020 13:55 Ответить
поэтому и висят тендеры о строительстве дорог по ценам - в 4-5 раз выше чем в США
"Большое строительство" не запустит экономику, используя иностранные компании, технику и материалы, - журналистка Самаева - Цензор.НЕТ 7553
показать весь комментарий
18.07.2020 13:57 Ответить
Та ну, 400 000 за метр погонний. Це просто взяли і насрали всім на голову, хто не в долі.Навіщо проводити тендера, якщо все-одно в 6 раз дорожче, ніж в Штатах?
показать весь комментарий
18.07.2020 16:24 Ответить
"Большое строительство" не запустит экономику, используя иностранные компании, технику и материалы, - журналистка Самаева - Цензор.НЕТ 736
показать весь комментарий
18.07.2020 13:54 Ответить
Ідіот, чи знову по-приколу? Придурку, яке нахер "Велике будівництво"? Для якого, для ТурціЇ? Для Туреччини можливо, а в Україні черговий "Великий розпил", скотино! Без тендерів, без конкурсів, без контролю, просто тупо бабло пилять.

Блін, убоге ще й під американським проксі ховається.
показать весь комментарий
18.07.2020 14:01 Ответить
У тебя пукан подгорает, дымится уже. Беги скорее к Порошенко за огнетушителем!
показать весь комментарий
18.07.2020 17:18 Ответить
ОК ЗЕбил винторогий под левым флажком, скажи что построили???
показать весь комментарий
18.07.2020 17:49 Ответить
"...под левым флажком" - одноглазым все флажки кажутся левыми.
показать весь комментарий
18.07.2020 18:08 Ответить
Да оно и понятно, что те, кто 30 лет был у кормушки от Укравтодора и кого теперь немного подвинули, скулят.
Интересно другое: чего так мало таких заказных статеек от шл..хналистов проплачивают те, кого от корыта подвинули?
показать весь комментарий
18.07.2020 13:56 Ответить
вылез беня-бот
показать весь комментарий
18.07.2020 14:24 Ответить
Бенебот! Тебе Беня много денег не даст. У тебя посты скушные...
показать весь комментарий
18.07.2020 14:40 Ответить
Как не дать "заработать" бубочке?

"Большое строительство" не запустит экономику, используя иностранные компании, технику и материалы, - журналистка Самаева - Цензор.НЕТ 5339
показать весь комментарий
18.07.2020 13:56 Ответить
"Большое строительство" не запустит экономику, используя иностранные компании, технику и материалы, - журналистка Самаева - Цензор.НЕТ 1998
показать весь комментарий
18.07.2020 13:57 Ответить
не может стать программой запуска экономики программа строительства дорог и всякой всячины, которая финансируется из фонда борьбы с короновирусом и местных бюджетов. Это же дребедень, чушь полная, ахинея, бред и т.д. У власти - классические барыги. Какой запуск экономики, шо она несет, эта журналист?
показать весь комментарий
18.07.2020 13:57 Ответить
Бариги втекли до Ростову більше року тому. Тепер за кермом чесна влада нових ліц.
показать весь комментарий
18.07.2020 14:00 Ответить
Великий кормчий сказав що запустить і зебіли вірять.
показать весь комментарий
18.07.2020 13:58 Ответить
В теории она то права, но что делать если у нас только криворукие работники и коррумпированные хозяева дорожных фирм остались. А белорусский битум выгодней чем отечественный потому что Беня решил подзаработать
показать весь комментарий
18.07.2020 13:59 Ответить
про криворуких работников всегда особенно забавляет
показать весь комментарий
18.07.2020 14:26 Ответить
Це панятна, але чого в 5 -6 раз дорожче, ніж в Штатах?
показать весь комментарий
18.07.2020 16:26 Ответить
дык...коррупция!)))
показать весь комментарий
18.07.2020 17:35 Ответить
Хотелось бы подъема отечественного дорожного строительства. Но мы уже создавали автомобили получались либо запорожцы либо богданы, холодильники норд ломались прямо после заноса в квартиру.Да и где тот отечественный асфальтный каток не говоря об укладчике. Может турки с китайцами положат асфальт который покроется ямами не сразу после первой зимы а хотя бы через несколько. Дальше о бетонках и асфальте. У нас он проваливается под колесами при 28 градусах, а тот же асфальт в Дубае стоит при 45. Может не в самом покрытии дело а в косорукости и сильной воровитости?
показать весь комментарий
18.07.2020 13:59 Ответить
А це тобі не каток?))
"Большое строительство" не запустит экономику, используя иностранные компании, технику и материалы, - журналистка Самаева - Цензор.НЕТ 5438
показать весь комментарий
18.07.2020 14:10 Ответить
реквизит из ну погоди ?
показать весь комментарий
18.07.2020 14:19 Ответить
и вообще некачественный народец какой-то
показать весь комментарий
18.07.2020 14:27 Ответить
А саме неймовірне, що як тільки він виривається звідси в нормальну державу з нормальним законодавством, так моментально трансформується в законослухняного трудоголика золоті руки
показать весь комментарий
18.07.2020 15:02 Ответить
+100 Прямо мистика какая-то.
показать весь комментарий
18.07.2020 15:31 Ответить
Как бы тебе так объяснить попроще - для того чтобы что-то купить за границей, сначала нужно туда что-то продать, а иначе не будет валюты в стране, и не за что будет покупать импортные товары и услуги. Так вот, с учетом того, что мы продаем за границу в основном продукцию с низкой добавленной стоимостью - полезные ископаемые (железную руду), черные металопрокат и агросырье, то значит что мы можем купить значительно меньше импортных товаров и услуг и всякий разумный человек понимает, что лучше купить свой отечественный товар, тем самым стимулируя свою экономику. И кстати именно так и поступают все развитые страны мира - максимальное импорто замещение, и стимулирование своего экспорта, и только зе-Ыкономисты решили "разогреть" нашу экономику строя дороги из импортных материалов, с использовании импортной техники и вдобавок иностранными компаниями.
показать весь комментарий
18.07.2020 16:56 Ответить
Это не большая стройка...это громкий пук в лужу...ничего она не запустит...
показать весь комментарий
18.07.2020 13:59 Ответить
Посмотрим, не приведут ли любители всего большого, страну к дефолту...
показать весь комментарий
18.07.2020 14:09 Ответить
А что делать, если отечественные строители только воруют?
показать весь комментарий
18.07.2020 14:10 Ответить
И вообще некачественные люди живут в Украине?
Слишком много кацапских агентов влияния которые внушают мысли о неполноценности украинского народа.
показать весь комментарий
18.07.2020 14:31 Ответить
Нет, контракты с турецкими фирмами на строительство дорог заключают по приказу ЦРУ, чтобы разорить благородного отечественного производителя!
показать весь комментарий
18.07.2020 19:10 Ответить
как строили украинские компании дороги мы видели , лопата ( бери больше ,кидай дальше ) ,бочка с битумом на дровах , и каток ровесник царя Гороха ...... 30 лет они нам лепили ,лепили .... так автобан не слепили ...
показать весь комментарий
18.07.2020 14:17 Ответить
Так може якщо скасувати рабство в країні і надати можливість чесної конкуренції на вільному ринку щось зміниться? Вимагати від рабів ентузіазму і якості при роботі на панів якось дивно. Того рабство і феодалізм і програли історичне змагання з капіталізмом, що нерівноправні системи організації суспільства завідомо неефективні.
показать весь комментарий
18.07.2020 15:13 Ответить
мысль хорошая , нормальных рабочих найдем , даже достойную зарплату дать не проблема , сложнее с инженерными кадрами но и это решаемо , гвоздь программы изношенные и устарелые основные фонды ,заменить их стоит копеечку которой нет у наших подрядчиков ,а без этого об построенных европейских дорогах в Украине украинским подрядчиком это СКАЗКА
показать весь комментарий
18.07.2020 15:28 Ответить
Та мова в статті про те, що будівництво доріг не дасть поштовху ддя розвитку економіки держави, а не про технічні можливості вітчизняних дорожніх компаній.
показать весь комментарий
18.07.2020 16:31 Ответить
з технічними можливостями у вітчизняних компаній все норм.
показать весь комментарий
18.07.2020 20:35 Ответить
В нормальних країнах є такі інструменти як лізінг, кредити по нормальних відсотках від інвестиційних банків (МБРР і т.п.), інструменти повернення інвестиційних вкладів (платні автобани і т.і), фондові біржи, які акумулюють засоби дрібних (і не дуже) вкладників...

Але для цього потрібно щоб держава була ********. Щоб громадяни її були рівноправними і платили податки на (брутто)доходи по однаковій для всіх пропорційні шкалі в залежності від перевершення доходів на члена родини мінімальної прожиткової норми.

Потрібно, щоб держслужбовці не отримували захмарні зарплати і пенсії, які перевершують зарплати і пенсії середнього українця в десятки і сотні разів, а їх (брутто)зарплати були відносно невеликими, хоча і достойними. Як в Штатах, наприклад, де брутто-зарплати бюджетників можуть перевищувати зарплату середнього американця максимум в 7 разі).

Потрібно, щоб податки платилися лише один раз, а податки на споживання не плутались з податками на розвиток... Потрібно перейти від суцільного тарифікування до ринку, зробити його вільним і конкурентним, банкрутство реальним і остаточним,
підприємства всіх форм власності рівоправними, а роль чиновництва знизити до реєстраційної.

Тобто потрібно не брехати, а почати говорити правду про нашу феодально-мафіозну **********, рабське становище "звичайних" громадян і антиконституційне панування ще совкової номенклатури... Тоді і реформи почнуться реальні і зникне проблема в фінансуванні реальних прибуткових проектів.
показать весь комментарий
18.07.2020 16:40 Ответить
В нормальних країнах... но не в НТСНГ.. этим все сказано , НТСНГ( не ту страну назвали гондурасом )
показать весь комментарий
18.07.2020 23:27 Ответить
Вопрос в финансировании и требования к качеству строительства. только полный идиот или оккупант кормит иностранцев, когда в своей экономике полная жопа.
показать весь комментарий
18.07.2020 16:41 Ответить
Ай какая пИчалька, барыгам не дали распилить дорожные деньги и они обиделись, даже журнашлюшку нанали, чтобы статейку тиснула
показать весь комментарий
18.07.2020 14:30 Ответить
Імбі, так пиляти будуть зебариги! Какая разница!?
показать весь комментарий
18.07.2020 14:45 Ответить
Китайские зебариги, или турецкие? ...
показать весь комментарий
18.07.2020 15:01 Ответить
Відкати ще ніхто не відміняв.
показать весь комментарий
18.07.2020 15:02 Ответить
Вот поэтому и отдали стройку иностранцам, что У НАС - Відкати ще ніхто не відміняв.
показать весь комментарий
18.07.2020 15:05 Ответить
Там корупція міжнародного рівня.
Хлопче, ти казки не пишеш?
показать весь комментарий
18.07.2020 15:10 Ответить
Дурачек ты зебильный, именно через откаты и коррупцию и получают как правило подряды в странах третьего мира международные корпорации.
показать весь комментарий
18.07.2020 16:43 Ответить
У некоторых комментаторов явно не в порядке с логикой.
Журналистка пишет о том что выделяемые деньги не останутся в Украине.
Стало быть, провозглашенная цель большой стройки стать драйвером нашей экономики - фикция.
И далее она делает вывод что для достижения озвученной цели нужно строить бетонные дороги чтобы деньги остались в стране, либо отказаться от строительства вообще, направив денежные ресурсы на внутренние нужды, отказавшись от кредита МВФ.
А сейчас это выглядит как пиар кампания клоуна, потому что на конституционных полномочиях сильно не попиаришся, да и ума нету, и дерибан бабла своими людьми.
показать весь комментарий
18.07.2020 14:59 Ответить
Перший коментатор, який написав по суті.Невже решта лише "пісатєлі", але ніяк не "чітатєлі"
показать весь комментарий
18.07.2020 16:34 Ответить
достали уже этим советским пафосом "большая стройка".. и прочее все великое из колхоза "большое дышло".. поскромнее надо быть
показать весь комментарий
18.07.2020 14:59 Ответить
Журналистке надо пить ветрогонное.Ибо ума в експертном заключении -ноль,только сероводород.Её правдоподобные заключения выдают с головой дилетанта-кухарки пытающейся давать указания Боссу-повару.Сами дороги уже являются драйвером. И желательно их строить в кредит.
показать весь комментарий
18.07.2020 15:25 Ответить
Хотелось бы прочитать твое "эспертное" мнение по поводу того как строительство иностранцами из иностранных материалов при помощи иностранной техники является "драйвером" , вот только чего не совсем понятно, хотя как минимум индикатором идиотизма этот "драйвер" похоже является и ты один из тех зе-дегенератов которые называют всех дилетанатами. хотя у самих ума как у ракушки.
"И желательно их строить в кредит." - за свет чего кредиты собираешься отдавать дурачек зебильный или дороги таки платными будут?
показать весь комментарий
18.07.2020 16:38 Ответить
Вот намедни по подольскому мосту невзначай наши барыги украли, минимум, 80 млн.И так по всюду! Нет более алчных барыг,чем отечественные.Они ведь и законы и тендеры под себя пишут.А иностранцы под себя нам законы не пишут.С них и спросить можно.А что можно спросить с Микитася илиКомарницкого или судьи Вовка?.Засранцы сделают дорогу вовремя,и дороги себя окупят налогами с товарооборота,с транспорта ,ускорением логистики .А Наши -на гривну сделают а сотню украдут.Вон Гепа реновацию путепровода в Харькове делает более10 лет.И путепровод на днях обрушится.Всё украдено и приписано.
показать весь комментарий
18.07.2020 19:06 Ответить
То есть по твоему если на каком-то объекте украли деньги при строительстве (открою тебе страшную тайну, на зебильном "большом распиле" украли уже значительно больше денег, и иностранцы в том числе, почитай например про завышенные цены на битум, несколько недель назад было журналистское расследование по этому поводу), то тогда пусть все будет импортное??? А за счет чего ты собираешься покупать это импорное, если мы сами ничего не будем производить, или производить агросырье, железную руду и другие товары с низкоцй добавленной стоимостью???
"Они ведь и законы и тендеры под себя пишут.А иностранцы под себя нам законы не пишут.С них и спросить можно" - святая наивность, иностранцы так же покупают депутатов и министров с потрохами (причем не только у нас), а так же протаскивают выгодные для них законы (примеров масса, хотя бы недавнее решение кабмина о непринятии заградительных пошлин на импортные (кацапские в основном) минеральные удобрения в ущерб нашей химической промышленности).
"Засранцы сделают дорогу вовремя,и дороги себя окупят налогами с товарооборота,с транспорта ,ускорением логистики" - дороги сами себя окупят налогами с товарооброта??? Ты наркоман, или зе-ЫкономЫст???
показать весь комментарий
19.07.2020 15:28 Ответить
катаюсь на вантажівці по Україні бачив на великому будівництві лвівську, франківську,та хмельницькі автодори.Турків бачив в Києві кілька років тому.
показать весь комментарий
18.07.2020 16:07 Ответить
асфальт кидають в багнюку і ніхто не починає якщо не пройде дощ ...після дощика бітум краще пристає до води з багном , так ?...вам дорожним підарасам руки повідривати за таке "строительство" ...уроди недоделані ...
показать весь комментарий
18.07.2020 16:22 Ответить
Ви бачили "велике бідівництво від Гройсмана", а зараз бубочка почав свою вєсєлуху, де буде лише 4 українські компанії.Правда існує танк поняття як субпідряд.Виграла тендер турецька компанія, а будує українська як субпідрядчик.Якщо ціни в рази більші від реальних, то таке може бути запросто.
показать весь комментарий
18.07.2020 16:38 Ответить
""Так почему при таком количестве возможных плюсов для нашей экономики и возможностей для смежных отраслей, при потенциальном внутреннем мультипликаторе инвестиций и отложенном спросе деньги "Большого строительства" мы потратим на асфальт из импортного битума, который будут на импортной технике укатывать турки, китайцы и еще четыре украинские компании?" - спрашивает Самаева." - да все очень просто - мы оккупированная инородцами страна которые заинтересованы в деградации и лишения хоть какого-то будущего Украины и украинцев. А осуществляют они это путем уничтожения украинского машиностроения, промышленности, науки и образования в целом, по плану оккупантов инородцев мы должны быть не квалифицированным обслуживающим персоналом работающим на иностранные корпорации добывающие у нас полезные ископаемые или выращивающие агросырье на отобранной у нас земле. Именно поэтому у нас в Киеве покупают польские трамваи на несколько тысяч грн дешевле аналогичных украинских , или китайские вагоны в метро для харьковского метрополитена на 1% дешевле чем аналогичные украинские, закупаем МАЗы вместо Кразов для армии, французские вертолеты вместо отечественных для МЧС, американские и французские катера вместо наших и т.д.
показать весь комментарий
18.07.2020 16:33 Ответить
Ідійоти, але зовсім швидко гроші на цей чумний бенкет закінчаться і тоді буде жопа.
показать весь комментарий
18.07.2020 16:40 Ответить
Проблема в тому, що маріонетки окупантів звалять з країни з награбованим, а нам тут жити, при цьому на нас навішують все нові і нові борги, а чим за все це прийдеться розплачуватись взагалі не відомо, бо землю у нас вже майже забрали, залишилось лише легалізувати цей факт.
показать весь комментарий
18.07.2020 16:48 Ответить
Насправді вони (імпортні товари) справді набагато дешевші. А 1% різниці - це лише засіб виграти тендер. Ну навіщо демпінгувати, якщо і 1% достатньо. Якщо треба, то і на 10...20...30% можуть знизити. А ось для наших виробників внаслідок шахрайського оподаткування і іншого здирництва така ціна - то вже межа
показать весь комментарий
18.07.2020 17:08 Ответить
А де брати валюту на цей імпорт? Якщо вітчизняного виробника не стане, то зменшиться база оподаткування.Знову безробітні, злидні, трудова міграція.
показать весь комментарий
18.07.2020 17:22 Ответить
Ну як де? Поки МВФ нам допомогає, валюти - завались
показать весь комментарий
18.07.2020 17:44 Ответить
Тут питання не до виробників імпортних товарів, а до типу "української" (насправді оккупаційної) влади - при такій різниці в ціні легко порахувать, що вітчизняні товари з урахуванням усіх податків в наш бюджет будуть значно дешевшими, не кажучі вже робочі місця, підтримку вітчизняної економіки вцілому, та зовнішньоторгівельний баланс. Ніде у світі нормальна влада такого не допускає, при цьому я впевнений що у тій же самій Європі робітники заводів вже влащтували би масштабні акціїї протесту з вимогою купувати вітчизняну продукцію, замість імпортної, да і політики не наважились бі на таке відверте знищення власної економіки, виборці там точно бі це не оцінили. Ну а наше бидло все проковтне, та поїде збирати полуницю до Польщі.
показать весь комментарий
18.07.2020 17:25 Ответить
Я не заперечує тезу про "окупаційність" влади. Навіть натякнув про "совкову номенклатуру", оскільки, як відомо, бувших співробітників КГБ не буває...

Але ж вони діють тонше, ви тут малюєте. Треба не купляти місцевий товар за антиринковими цінами, в яких сидить левова доля шахрайства на податках і відкатах, а змінювати суспільно-політичну систему в Укрпїні з мафіозно-феодальної нерівноправної на демократичну, внаслідок чого собівартість місцевого товару знизиться і він зможе чесно конкурувати з імпортним.

Ваш шлях приведе лише до консервації феодалізму, при якому наша місцева мафія не постраждає, а нас просто випруть з ринків всіх цивілізованих країн. Після розслідувань в ВТО, договору про Асоціацію і т.і.
показать весь комментарий
18.07.2020 17:40 Ответить
Окупаційна влада, яка своїми діями знищує залишки економіки.
показать весь комментарий
18.07.2020 18:00 Ответить
Ну так сама технику сделай дура
показать весь комментарий
18.07.2020 23:54 Ответить
Колись в Мао Цзедуна був "Великий скачок", в ***** "Национальные проэкты", а в Клоуна тепер буде "Велике будівництво" - Євнух Оманський явно страждає комплексом неповноцінності.
показать весь комментарий
19.07.2020 09:14 Ответить
страной правят зебараны и зедегенераты. а командует лохоманский под управлением завхоза дерьмака. ))))

.
показать весь комментарий
19.07.2020 10:59 Ответить
Если мы будем использовать украинскую технику, украинский битум и украинских строителей- мы не только экономику не запустим, но и без дорог останемся. Пожалуйста, пусть турки сделают дело. Хотя бы дороги будут- уже легче будет свалить отсюда!
показать весь комментарий
19.07.2020 11:05 Ответить
Так вали побыстрее, унитазы в Польше или на орде тебя заждались. Чем меньше идиотов останется тем лучше для страны
показать весь комментарий
19.07.2020 15:18 Ответить
Ты убогий. Простой, как трусы по рубдвадцать.
показать весь комментарий
19.07.2020 17:55 Ответить
Забавно читать про убогость от быдла которому дороги нужны для того чтобы побыстрее свалить мыть унитазы, или ты спешишь обгимать рАдные бЯрезки, лапоть ты тупой. Хоть в своих высерах про рубли не писал, может не так палиться будешь.
показать весь комментарий
19.07.2020 20:58 Ответить
Почему убогий ты, а стыдно мне....
показать весь комментарий
19.07.2020 21:53 Ответить
Кацапу стыдно, это что-то новенькое. Хотя по нормальным делам тебе вообще должно быть стыдно за то что существуешь, но это явно не про тебя.
показать весь комментарий
20.07.2020 16:30 Ответить
Я слышал, кацапом твой дедушка был.
показать весь комментарий
20.07.2020 22:25 Ответить
Что лапоть стыдливый, ты таки лечишь по фотографиям, а так же слышал о дедушках всех посетителей сайта??? Ты даже тролишь на уровне детского сада.
показать весь комментарий
21.07.2020 01:22 Ответить
Стыдно тебе за дедулю кацапа, да?
показать весь комментарий
21.07.2020 11:07 Ответить
Ну точно, детский сад в исполнение кацапского быдла, сначала лапоть палится в высере про рубли, а потом рассказывает кацапских дедушек окружающих (кстати. а почему именно дедушка, это что-то твое личное?)
показать весь комментарий
21.07.2020 18:21 Ответить
Да, детская травма... Но, если честно, ты правда не знаешь поговорку про трусы по рубдвадцать? Ты, вообще, откуда? Мож ты бот?
показать весь комментарий
21.07.2020 18:26 Ответить
 
 