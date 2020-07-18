"Большое строительство" не запустит экономику, используя иностранные компании, технику и материалы, - журналистка Самаева

Программа "Большое строительство" могла бы стать драйвером экономического роста, если бы ее реализовывали украинские компании на украинской технике и с использованием отечественных материалов. Пока же турки и китайцы строят дороги из белорусского битума.

Об этом пишет в колонке для ZN.UA журналистка Юлия Самаева, информирует Цензор.НЕТ.

Объемы финансирования дорожного строительства в 2020 году превысят 150 млрд грн, или $5,5 млрд. Это больше, чем поддержка МВФ. Эти деньги могли бы стать реальным стимулом для экономического развития, если бы "Большое строительство" реализовывали украинские компании.

Но "Укравтодор" прописал методические рекомендации для участников тендеров так, что в проекте могу участвовать только крупные компании. Это решение - не всегда на пользу "Большому строительству". Так, в тендере на строительстве трассы М18 в Запорожской области участвовали 2 украинские и 2 турецкие компании. Победила в итоге турецкая Özaltin, но она до сих пор не может начать работу.

""Инвестиционной няней" всех турецких компаний, желающих строить в Украине дороги, является лично Сергей Шефир, и ходят по рынку слухи, что "за Özaltin просил сам Эрдоган". Это, конечно, тоже политика, но точно не в интересах Украины", - пишет Самаева.

То же самое касается использования техники и материалов.

Подавляющее большинство дорог, которые строят в рамках "Большого строительства", - асфальтобетонные. Для их производства нужен битум, который закупают в преимущественно в Беларуси, а также в Польше, Литве и РФ.

"В себестоимости строительства дороги цена битума составляет 55%, то есть половина того, что мы заплатим за дороги, - это инвестиция в экономику страны - поставщика битума, но не в Украину", - отмечает Самаева.

Используя отечественные материалы, можно было бы строить не асфальтобетонные, а просто бетонные дороги. Они дороже, но при этом долговечнее, не требуют такого частого ремонта, выдерживают высокие нагрузки.

"Так почему при таком количестве возможных плюсов для нашей экономики и возможностей для смежных отраслей, при потенциальном внутреннем мультипликаторе инвестиций и отложенном спросе деньги "Большого строительства" мы потратим на асфальт из импортного битума, который будут на импортной технике укатывать турки, китайцы и еще четыре украинские компании?" - спрашивает Самаева.

"Нам остается лишь горевать о том, что нашими деньгами распоряжаются далеко не самые умные люди, и надеяться, что если проект продолжат на будущий год (в этом-то точно все обещанное не построят), критерии и подходы к его реализации изменят, чтобы из выделяемых средств хотя бы половина оставалась в нашей экономике. Иначе это и инвестицией-то не назовешь", - подытоживает журналистка.