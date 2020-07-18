"Большое строительство" не запустит экономику, используя иностранные компании, технику и материалы, - журналистка Самаева
Программа "Большое строительство" могла бы стать драйвером экономического роста, если бы ее реализовывали украинские компании на украинской технике и с использованием отечественных материалов. Пока же турки и китайцы строят дороги из белорусского битума.
Об этом пишет в колонке для ZN.UA журналистка Юлия Самаева, информирует Цензор.НЕТ.
Объемы финансирования дорожного строительства в 2020 году превысят 150 млрд грн, или $5,5 млрд. Это больше, чем поддержка МВФ. Эти деньги могли бы стать реальным стимулом для экономического развития, если бы "Большое строительство" реализовывали украинские компании.
Но "Укравтодор" прописал методические рекомендации для участников тендеров так, что в проекте могу участвовать только крупные компании. Это решение - не всегда на пользу "Большому строительству". Так, в тендере на строительстве трассы М18 в Запорожской области участвовали 2 украинские и 2 турецкие компании. Победила в итоге турецкая Özaltin, но она до сих пор не может начать работу.
Смотрите на Цензор.НЕТ: На трассе Н-23 в Днепропетровской области началось "Велике Будівництво". ФОТОрепортаж
""Инвестиционной няней" всех турецких компаний, желающих строить в Украине дороги, является лично Сергей Шефир, и ходят по рынку слухи, что "за Özaltin просил сам Эрдоган". Это, конечно, тоже политика, но точно не в интересах Украины", - пишет Самаева.
То же самое касается использования техники и материалов.
Подавляющее большинство дорог, которые строят в рамках "Большого строительства", - асфальтобетонные. Для их производства нужен битум, который закупают в преимущественно в Беларуси, а также в Польше, Литве и РФ.
"В себестоимости строительства дороги цена битума составляет 55%, то есть половина того, что мы заплатим за дороги, - это инвестиция в экономику страны - поставщика битума, но не в Украину", - отмечает Самаева.
Также на Цензор.НЕТ: При строительстве дорог будут использовать отходы металлургических предприятий, - Укрметаллургпром
Используя отечественные материалы, можно было бы строить не асфальтобетонные, а просто бетонные дороги. Они дороже, но при этом долговечнее, не требуют такого частого ремонта, выдерживают высокие нагрузки.
"Так почему при таком количестве возможных плюсов для нашей экономики и возможностей для смежных отраслей, при потенциальном внутреннем мультипликаторе инвестиций и отложенном спросе деньги "Большого строительства" мы потратим на асфальт из импортного битума, который будут на импортной технике укатывать турки, китайцы и еще четыре украинские компании?" - спрашивает Самаева.
Читайте также: Зеленский планирует в 2021 году построить в два раза больше дорог: Хочу, чтобы мы построили все государственные дороги
"Нам остается лишь горевать о том, что нашими деньгами распоряжаются далеко не самые умные люди, и надеяться, что если проект продолжат на будущий год (в этом-то точно все обещанное не построят), критерии и подходы к его реализации изменят, чтобы из выделяемых средств хотя бы половина оставалась в нашей экономике. Иначе это и инвестицией-то не назовешь", - подытоживает журналистка.
Совпадение, что шмаркля так спишит "освоить бюджет", не волнуясь за качество?))
Блін, убоге ще й під американським проксі ховається.
Интересно другое: чего так мало таких заказных статеек от шл..хналистов проплачивают те, кого от корыта подвинули?
Слишком много кацапских агентов влияния которые внушают мысли о неполноценности украинского народа.
Але для цього потрібно щоб держава була ********. Щоб громадяни її були рівноправними і платили податки на (брутто)доходи по однаковій для всіх пропорційні шкалі в залежності від перевершення доходів на члена родини мінімальної прожиткової норми.
Потрібно, щоб держслужбовці не отримували захмарні зарплати і пенсії, які перевершують зарплати і пенсії середнього українця в десятки і сотні разів, а їх (брутто)зарплати були відносно невеликими, хоча і достойними. Як в Штатах, наприклад, де брутто-зарплати бюджетників можуть перевищувати зарплату середнього американця максимум в 7 разі).
Потрібно, щоб податки платилися лише один раз, а податки на споживання не плутались з податками на розвиток... Потрібно перейти від суцільного тарифікування до ринку, зробити його вільним і конкурентним, банкрутство реальним і остаточним,
підприємства всіх форм власності рівоправними, а роль чиновництва знизити до реєстраційної.
Тобто потрібно не брехати, а почати говорити правду про нашу феодально-мафіозну **********, рабське становище "звичайних" громадян і антиконституційне панування ще совкової номенклатури... Тоді і реформи почнуться реальні і зникне проблема в фінансуванні реальних прибуткових проектів.
Хлопче, ти казки не пишеш?
Журналистка пишет о том что выделяемые деньги не останутся в Украине.
Стало быть, провозглашенная цель большой стройки стать драйвером нашей экономики - фикция.
И далее она делает вывод что для достижения озвученной цели нужно строить бетонные дороги чтобы деньги остались в стране, либо отказаться от строительства вообще, направив денежные ресурсы на внутренние нужды, отказавшись от кредита МВФ.
А сейчас это выглядит как пиар кампания клоуна, потому что на конституционных полномочиях сильно не попиаришся, да и ума нету, и дерибан бабла своими людьми.
"И желательно их строить в кредит." - за свет чего кредиты собираешься отдавать дурачек зебильный или дороги таки платными будут?
"Они ведь и законы и тендеры под себя пишут.А иностранцы под себя нам законы не пишут.С них и спросить можно" - святая наивность, иностранцы так же покупают депутатов и министров с потрохами (причем не только у нас), а так же протаскивают выгодные для них законы (примеров масса, хотя бы недавнее решение кабмина о непринятии заградительных пошлин на импортные (кацапские в основном) минеральные удобрения в ущерб нашей химической промышленности).
"Засранцы сделают дорогу вовремя,и дороги себя окупят налогами с товарооборота,с транспорта ,ускорением логистики" - дороги сами себя окупят налогами с товарооброта??? Ты наркоман, или зе-ЫкономЫст???
Але ж вони діють тонше, ви тут малюєте. Треба не купляти місцевий товар за антиринковими цінами, в яких сидить левова доля шахрайства на податках і відкатах, а змінювати суспільно-політичну систему в Укрпїні з мафіозно-феодальної нерівноправної на демократичну, внаслідок чого собівартість місцевого товару знизиться і він зможе чесно конкурувати з імпортним.
Ваш шлях приведе лише до консервації феодалізму, при якому наша місцева мафія не постраждає, а нас просто випруть з ринків всіх цивілізованих країн. Після розслідувань в ВТО, договору про Асоціацію і т.і.
