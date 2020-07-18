РУС
Иран отправил черный ящик со сбитого самолета МАУ во Францию для расшифровки данных, - АР

Иран накануне переправил самописец со сбитого в январе украинского лайнера во Францию с целью получить информацию с устройства.

Об этом сообщает в субботу агентство Associated Рress, информирует Цензор.НЕТ.

Помощник главы МИД Ирана Мохсен Бахарванд сообщил, что черный ящик был отправлен в Париж в сопровождении представителей иранских судебных властей и гражданской авиации.

Он добавил, что расшифровка данных с самописца пройдет в Париже в понедельник.

Ранее французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что технические работы по расшифровке записей с черного ящика начнутся 20 июля.

Крушение самолета МАУ под Тегераном: Иран заявляет об ошибке системы ПВО

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Канада поможет Франции с расшифровкой черных ящиков самолета МАУ, сбитого Ираном

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

На Совете ІКАО в конце июня представители Ирана согласились передать во Францию ​​для расшифровки бортовые самописцы. Расшифровка черных ящиков сбитого под Тегераном самолета МАУ начнется 20 июля.

Топ комментарии
+12
18.07.2020 14:00 Ответить
+4
Один что ли?? А второй??
18.07.2020 14:03 Ответить
+4
Иранские учОные в гражданском наконец то завершили работу с ящиком, смогли вернуться и перекрестившись выпить и закусить у себя дома в Подмосковье.
18.07.2020 14:38 Ответить
Дочекались, *пт!
18.07.2020 14:00 Ответить
18.07.2020 14:00 Ответить
Один что ли?? А второй??
18.07.2020 14:03 Ответить
Второй что ли! А первый отправили раньше (в начале месяца) он не читаемый - сильно повреждён бульдозером.
P.S Иран передал ящики после того как через Россию Франция дала гарантии что расследование не будет отходить от официально объявленной версии катастрофы.
18.07.2020 14:37 Ответить
Не надо ля-ля...ничего иран ранее не отправлял..
18.07.2020 14:55 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html 04.07.2020 г.
Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции («Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation Civile») до сих пор не получило от Ирана второй бортовой самописец самолета рейса рейса PS752, что затрудняет работу и восстановление записей. Первый полученный бортовой самописец сильно поврежден и имеет следы механического воздействия гусеничной техникой.

А теперь давайте от обратного: Ссылку на ля-ля что "ничего иран ранее не отправлял"
18.07.2020 15:43 Ответить
Обычно при расследовании крушения самолёта привлекаются:
1) производитель самолёта
2) страна где самолёт разбился
3) международная организация следящая за безопасностью полётов.

Авиакомпания которая эксплуатировала самолёт - выступает в роли свидетеля и предоставляет показания следствию.

На каком основании Украина хотела себе чёрные ящики?
18.07.2020 14:14 Ответить
Как владелец этого самого самолета и погибшего экипажа. К тому же, Украина обладает всем необходимым для успешной расшифровки ящиков.
Почему только один ящик отправили?
18.07.2020 14:23 Ответить
Только на том что это черные ящик с самолета ЕЕ АВИАКОМПАНИИ. И обычно они передаются перевозчику.
18.07.2020 14:24 Ответить
Иран Боингу отказал сразу.
18.07.2020 14:25 Ответить
Нууу... Зная отношения Ирана и США - не удивлён.
18.07.2020 14:26 Ответить
А страна, где разбился самолет, сама же его и сбила. Так что как то все выглядит не очень.
18.07.2020 14:26 Ответить
В общем случае, не очень выглядит и расследование от лица компании эксплуатирующей самолёт. Весьма часто крушение - это её вина (но очевидно не в этом случае), так что в расследовании она предвзята.

Тут интересно - а где находится штаб службы обеспечивающей безопасность полётов? Если в США - то Иран будет им не доверять, как и Украине, какая близка со США. Следовательно попытается найти того кто будет расследовать без них.
18.07.2020 14:38 Ответить
"Иран будет недоверять... " недоверять чему? Может надо просто сказать, что иран не хочет, чтобы была определена и обнародована настоящая правда которая может отличаться от их версии о "случайном нечаянном"?
18.07.2020 17:07 Ответить
Но взгляните на проблему со стороны Ирана: он знает как его не любят США. А если США СФАЛЬСИФИЦИРУЮТ информацию так - что создадут дополнительные проблемы Ирану?

Неее.... Ни за что в Жизни они эту инфу в руки США не дадут. Будуьт разбираться при нейтральных свидетелях, чтоб исключить возможность фальсификаций со стороны США.
18.07.2020 19:50 Ответить
Со стороны ирана эта проблема выглядит следующим образом:
- иран сбил пассажирский борт иностранной авиакомпании путем пуска двух ракет из размещенных в районе международного аеропорта комплексов ПВО.
- с самого начала все работы на месте катастрофы проводились с вопиющими нарушениями ( фото с бульдозерами випомощь)
- в момент повышенной боевой готовности ихних ПВО аэропорт не был закрыт на прием/отправку рейсов
Факт ожидания иранскими "военными" возможной ракетной атаки со стороны США и последующий якобы случайный (два раза с интервалом в несколько десятков секунд) лаг расчета ЗРК как бы намекают на то, что тут дополнительных проблем добавить сложно. Весь классический набор проблем он как бы уже навиду, просто дотошная западная демократия привыкла филигранно доводить начатые расследования, опираясь на имеющиеся обьективные факты.
19.07.2020 00:42 Ответить
А иран эти обьективные факторы как раз таки хочет любыми путями уничтожить, дабы, как Вы говорите, не получить дополнительных проблем.
19.07.2020 00:46 Ответить
Иранские учОные в гражданском наконец то завершили работу с ящиком, смогли вернуться и перекрестившись выпить и закусить у себя дома в Подмосковье.
18.07.2020 14:38 Ответить
Не пройшло й пів року...
18.07.2020 14:58 Ответить
Не ЗЕприматов опять вывалили кучу кафна...Но это же лучше, "чем шоколад Рошен"? Посему, "какая разница?"
18.07.2020 15:03 Ответить
Без сумніву,Аятоли навмисно пошкодили самописець кацапськими гусеницями,коли Ti прочитали запис,а тоді відправили французам,та й то аж після змови французів з москалями.Україна,звісно б запросила спеціалістів Боенга-визначили б навіть час усіх пошкоджень-тому й тягли так довго,мабуть і в кислоті тримали.Не думаю,що й другий щось дасть.
18.07.2020 17:02 Ответить
дуже дивно... чому іран відправив ті ящики до Франції а не в Зімбабве чи в Кувейт або в Ізраїл....

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
18.07.2020 22:40 Ответить
и пол года не прошло......
18.07.2020 20:18 Ответить
той ящик, як і все то убоге недорозслідування чурок -- ДО СРАКИ!!!! суцільна брехня і афера!
19.07.2020 04:21 Ответить
цікаво, чи не буде там записів накшталт
"ініціалізація. Тип літака - SSJ-100"
20.07.2020 22:06 Ответить
 
 