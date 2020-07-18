Иран отправил черный ящик со сбитого самолета МАУ во Францию для расшифровки данных, - АР
Иран накануне переправил самописец со сбитого в январе украинского лайнера во Францию с целью получить информацию с устройства.
Об этом сообщает в субботу агентство Associated Рress, информирует Цензор.НЕТ.
Помощник главы МИД Ирана Мохсен Бахарванд сообщил, что черный ящик был отправлен в Париж в сопровождении представителей иранских судебных властей и гражданской авиации.
Он добавил, что расшифровка данных с самописца пройдет в Париже в понедельник.
Ранее французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что технические работы по расшифровке записей с черного ящика начнутся 20 июля.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.
6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.
На Совете ІКАО в конце июня представители Ирана согласились передать во Францию для расшифровки бортовые самописцы. Расшифровка черных ящиков сбитого под Тегераном самолета МАУ начнется 20 июля.
Один что ли?? А второй??
P.S Иран передал ящики после того как через Россию Франция дала гарантии что расследование не будет отходить от официально объявленной версии катастрофы.
Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции («Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation Civile») до сих пор не получило от Ирана второй бортовой самописец самолета рейса рейса PS752, что затрудняет работу и восстановление записей. Первый полученный бортовой самописец сильно поврежден и имеет следы механического воздействия гусеничной техникой.
А теперь давайте от обратного: Ссылку на ля-ля что "ничего иран ранее не отправлял"
1) производитель самолёта
2) страна где самолёт разбился
3) международная организация следящая за безопасностью полётов.
Авиакомпания которая эксплуатировала самолёт - выступает в роли свидетеля и предоставляет показания следствию.
На каком основании Украина хотела себе чёрные ящики?
Почему только один ящик отправили?
Тут интересно - а где находится штаб службы обеспечивающей безопасность полётов? Если в США - то Иран будет им не доверять, как и Украине, какая близка со США. Следовательно попытается найти того кто будет расследовать без них.
Неее.... Ни за что в Жизни они эту инфу в руки США не дадут. Будуьт разбираться при нейтральных свидетелях, чтоб исключить возможность фальсификаций со стороны США.
- иран сбил пассажирский борт иностранной авиакомпании путем пуска двух ракет из размещенных в районе международного аеропорта комплексов ПВО.
- с самого начала все работы на месте катастрофы проводились с вопиющими нарушениями ( фото с бульдозерами випомощь)
- в момент повышенной боевой готовности ихних ПВО аэропорт не был закрыт на прием/отправку рейсов
Факт ожидания иранскими "военными" возможной ракетной атаки со стороны США и последующий якобы случайный (два раза с интервалом в несколько десятков секунд) лаг расчета ЗРК как бы намекают на то, что тут дополнительных проблем добавить сложно. Весь классический набор проблем он как бы уже навиду, просто дотошная западная демократия привыкла филигранно доводить начатые расследования, опираясь на имеющиеся обьективные факты.
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
