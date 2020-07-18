Иран отправил черный ящик со сбитого самолета МАУ во Францию для расшифровки данных, - АР

Иран накануне переправил самописец со сбитого в январе украинского лайнера во Францию с целью получить информацию с устройства.

Об этом сообщает в субботу агентство Associated Рress, информирует Цензор.НЕТ.

Помощник главы МИД Ирана Мохсен Бахарванд сообщил, что черный ящик был отправлен в Париж в сопровождении представителей иранских судебных властей и гражданской авиации.

Он добавил, что расшифровка данных с самописца пройдет в Париже в понедельник.

Ранее французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что технические работы по расшифровке записей с черного ящика начнутся 20 июля.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

На Совете ІКАО в конце июня представители Ирана согласились передать во Францию ​​для расшифровки бортовые самописцы. Расшифровка черных ящиков сбитого под Тегераном самолета МАУ начнется 20 июля.