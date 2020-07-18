США одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI: 6 кораблей уже готовятся, - Кулеба
Соединенные Штаты Америки приняли решение о продаже Украине 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Это повысит возможности Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, поможет противостоять имеющимся и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях. Я благодарен американским партнерам, которые продолжают поддерживать Украину!" - подчеркнул Кулеба.
Как отметил министр, катера Mark VI - это современные, быстрые и маневренные корабли, предназначенные для патрулирования прибрежных морских территорий.
"Шесть катеров уже готовятся для Украины в рамках помощи США в сфере безопасности по соответствующим программам. Остальные Украина сможет приобрести у США за счет оборонного бюджета", - добавил глава МИД.
"Этот важный шаг свидетельствует о растущем доверии между США и Украиной. Эта поддержка, вместе с реформой сектора безопасности и обороны и оборонной промышленности, поможет Украине развить современные, взаимосовместимые с НАТО Вооруженные Силы, которые способны эффективно противостоять российской агрессии", - подчеркнул Кулеба.
https://www.youtube.com/watch?v=3CzUsKwOlLg
Ракетна система типу Нептуна на нього не стане, на жаль... Бо ці катери розміром навіть менші за патрульні Айленди, які передали нам!
Так, патрульні катери може і потрібні, але більше мабуть потрібні ракетні катери, фрегати і корвети. Пару фрегатів типу Олівер Газард Перрі були б потрібніші, ніж аж 16 катерів Марк 6... Раніше писали, що по ним велися переговори, вони зараз зняті з озброєння і законсервовані в США.
І так, на Марк 6 стануть лише легкі ракети, а не протикорабельні типу американскього Гарпуна чи нашого Нептуна, торпед у них теж немає, тому кацапським великим протичовновим кораблям вони нічого не зроблять!
У США треба такі катери купувати
https://ru.qwe.wiki/wiki/Ambassador_MK_III_missile_boat
И "Гетьман" - типичный погранец сторожевик. Он меньше "Оливера" почти в полтора раза. И у них разное назначение. Фрегаты типа «Оливер Хазард Перри» были разработаны исходя из требований ВМФ США как океанский эскортный корабль. Сами по себе они нам бесполезны в Чёрном море и Азовском море.
Пері - довжина 135 м, тоннаж - 4000 тон
І так, для довідки, 100 років тому на Чорному морі і крейсери, і навіть лінкори 180-метрові були з пухами 305 мм, тому про розміри - то таке...
Марк 6 - це добре, але треба щось потужніше! І гроші треба тратити розумно. Навщо нам аж 16 Марк 6? Може доцільно було взяти 5-6 Марк 6, а решту коштів потратити на щось сильніше???
делать нужно самим будут запчасти
а так сломается и метлом
при собственном производстве есть
ремонтная база