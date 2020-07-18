США одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI: 6 кораблей уже готовятся, - Кулеба

Соединенные Штаты Америки приняли решение о продаже Украине 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Это повысит возможности Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, поможет противостоять имеющимся и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях. Я благодарен американским партнерам, которые продолжают поддерживать Украину!" - подчеркнул Кулеба.

Как отметил министр, катера Mark VI - это современные, быстрые и маневренные корабли, предназначенные для патрулирования прибрежных морских территорий.

"Шесть катеров уже готовятся для Украины в рамках помощи США в сфере безопасности по соответствующим программам. Остальные Украина сможет приобрести у США за счет оборонного бюджета", - добавил глава МИД.

"Этот важный шаг свидетельствует о растущем доверии между США и Украиной. Эта поддержка, вместе с реформой сектора безопасности и обороны и оборонной промышленности, поможет Украине развить современные, взаимосовместимые с НАТО Вооруженные Силы, которые способны эффективно противостоять российской агрессии", - подчеркнул Кулеба.

