Обыски у Комарницкого: на строительстве Подольского моста украли 80 млн грн, - полиция
Для ремонта Подольского моста с 6 фирмами заключили договоры на более чем 4 млрд грн. Деньги перечислили субподрядчикам, но работы так и не начались, а часть средств вывели в тень.
Об этом сказано в сообщении Департамента стратегических расследований Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
Расследование началось еще в мае 2019 года на основании сообщения Государственной аудиторской службы.
"Установлено, что должностные лица распорядителя бюджетных средств, генподрядчика и еще двух предприятий наладили схему хищения бюджетных средств путем завышения объемов и стоимости работ при строительстве столичного Подольского моста", - сказано в сообщении.
Читайте на Цензор.НЕТ: Полиция провела несколько десятков обысков по точкам "смотрящего" за Киевом Комарницкого, - Бигус
Вечером 17 июля следователи провели по этому делу 17 обысков, отметили в полиции.
"Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли документы, черновые записи и другие носители информации, которая может подтверждать причастность фигурантов к совершению преступления. Вещественные доказательства будут направлены на проведение соответствующих экспертиз", - сказано в сообщении.
Фигурантам инкриминируют присвоение, растрату или завладение имуществом. им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.
Также на Цензор.НЕТ: Ермак выпустил пресс-релиз о том, что "смотрящий" за Киевом есть, но не от Офиса президента, - "слуга народа" Лерос. ДОКУМЕНТ
Ранее журналист Денис Бигус сообщил о том, что полиция провела несколько десятков обысков по точкам "смотрящего" за Киевом Комарницкого.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
цкій кому тільки не платив?! Ну шоб смотрящім залишатися. Але прийде до тебе, камарніцкій тьотка з косой! І не кажи, шо то була не Юля!)))
ю меле, а мені встидно пАшпорта на кордонах
показувати! Нє то шо при Пороху!
А все почему?)))
А выборы, - и сразу наготове ботоферма с мантрами "кличко=комарницкий". Вот и все обьяснение активности "правоохранительных" органов
Каков накал, какие страсти «баратьбы» системного оппозиционера кличко с птенцами лени космоса и сансаныча...
Выходит, Виталика то и не знал ничего... и за «реконструкцию» скверов на десятки лямов грн ничего продолжает «не знать» ... и за велодорожки по существующему тротуару по цене 4 лама грн за км нанесённой разметки краской...
А то и вообще в аккурат перед очередными выборами кинулся новые бровки на такие же новые менять...
Прям бедолага, а не мер...