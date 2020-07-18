РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9896 посетителей онлайн
Новости
9 425 31

Обыски у Комарницкого: на строительстве Подольского моста украли 80 млн грн, - полиция

Обыски у Комарницкого: на строительстве Подольского моста украли 80 млн грн, - полиция

Для ремонта Подольского моста с 6 фирмами заключили договоры на более чем 4 млрд грн. Деньги перечислили субподрядчикам, но работы так и не начались, а часть средств вывели в тень.

Об этом сказано в сообщении Департамента стратегических расследований Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Расследование началось еще в мае 2019 года на основании сообщения Государственной аудиторской службы.

"Установлено, что должностные лица распорядителя бюджетных средств, генподрядчика и еще двух предприятий наладили схему хищения бюджетных средств путем завышения объемов и стоимости работ при строительстве столичного Подольского моста", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полиция провела несколько десятков обысков по точкам "смотрящего" за Киевом Комарницкого, - Бигус

Вечером 17 июля следователи провели по этому делу 17 обысков, отметили в полиции.

"Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли документы, черновые записи и другие носители информации, которая может подтверждать причастность фигурантов к совершению преступления. Вещественные доказательства будут направлены на проведение соответствующих экспертиз", - сказано в сообщении.

Фигурантам инкриминируют присвоение, растрату или завладение имуществом. им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Также на Цензор.НЕТ: Ермак выпустил пресс-релиз о том, что "смотрящий" за Киевом есть, но не от Офиса президента, - "слуга народа" Лерос. ДОКУМЕНТ

Ранее журналист Денис Бигус сообщил о том, что полиция провела несколько десятков обысков по точкам "смотрящего" за Киевом Комарницкого.

Автор: 

Киев (26019) обыск (1932) Нацполиция (16719) хищение (683) Комарницкий Денис (44)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Да,да! Комарницкий еще и собственные деньги платил за строительство моста.. он наверно и тебе много платит?
показать весь комментарий
18.07.2020 14:53 Ответить
+7
Обыски у Комарницкого: на строительстве Подольского моста украли 80 млн грн., - полиция - Цензор.НЕТ 964
показать весь комментарий
18.07.2020 14:37 Ответить
+6
Любую смету можно выкрутить так что она станет уликой в преступлении о растрате. Равно и наоборот.
показать весь комментарий
18.07.2020 14:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну и че, они хозяева Украины, должны воровать, а мы им должны налоги платить и терпеть, терпеть, еще голосовать за них
показать весь комментарий
18.07.2020 14:33 Ответить
Любую смету можно выкрутить так что она станет уликой в преступлении о растрате. Равно и наоборот.
показать весь комментарий
18.07.2020 14:33 Ответить
Да,да! Комарницкий еще и собственные деньги платил за строительство моста.. он наверно и тебе много платит?
показать весь комментарий
18.07.2020 14:53 Ответить
Не тупи. Я просто писал про сметы, а ты мне приписал защиту Комарницкого.
показать весь комментарий
18.07.2020 15:40 Ответить
Та той камарні
цкій кому тільки не платив?! Ну шоб смотрящім залишатися. Але прийде до тебе, камарніцкій тьотка з косой! І не кажи, шо то була не Юля!)))
показать весь комментарий
18.07.2020 16:07 Ответить
А от кого это смотрящее?
показать весь комментарий
18.07.2020 14:34 Ответить
Я думаю, что это уже такой смотрящий, что он сам выбирает от кого он
показать весь комментарий
18.07.2020 14:38 Ответить
В сети есть эмоциональная запись разговора Комарницкого с замом Кличка. Судя по ней, Кличко вообще никто в городе.
показать весь комментарий
18.07.2020 14:40 Ответить
Тьотєнька елла зенємзер, ваш зєля-наркоман! Він є ващє нєвмєняємий наркот! Про це всі знають, але стісняюцця сказать. Бо для України це неприйнятно. Зедебіл куйн
ю меле, а мені встидно пАшпорта на кордонах
показувати! Нє то шо при Пороху!
показать весь комментарий
18.07.2020 16:23 Ответить
Якщо врахувати, що цей фрукт входив у "молоду команду" такого собі колишнього гречкосія-мера Києва Чєрновєцкого поряд з такою собі ІреноюКвльчіцкой і Лесиком Довнюгим, то вочевидь "смотрящим" цей фрукт є або від Чєрновєцкого, або від цієї корпорації монстрів.
показать весь комментарий
18.07.2020 15:13 Ответить
а на кому шапка горить? - д'Єрмак уже розповсюдив методичку, що Комарницький це не від нього смотрящий
показать весь комментарий
18.07.2020 15:35 Ответить
Обыски у Комарницкого: на строительстве Подольского моста украли 80 млн грн., - полиция - Цензор.НЕТ 964
показать весь комментарий
18.07.2020 14:37 Ответить
Якось протримаємося! І не таке бачили. В кварталі більше нє смійомся. Хоча... й раніше не дуже смішно було. А за Ваш демативатор дякую!)
показать весь комментарий
18.07.2020 14:55 Ответить
😁👏
показать весь комментарий
18.07.2020 15:14 Ответить
Кодекс портнова все спишет!
показать весь комментарий
18.07.2020 14:37 Ответить
не кодекс , а треш
показать весь комментарий
18.07.2020 14:45 Ответить
Комарницкий - действующий мер Киева.
показать весь комментарий
18.07.2020 14:42 Ответить
Ну нічьо, припхаєцця мєртвєч чуківська сосна корабельна-верещщучька! Запоносит своим бредом ордловский электорат, который оккупировал Киев... И получит свои 0,5%. З чим її і вітаю! Вєдьмєччуку прівєт переказуй, клон машкі-алкашкі расєянской!)
показать весь комментарий
18.07.2020 15:06 Ответить
комарницкий = кличко............хорошего всем голосования
показать весь комментарий
18.07.2020 14:56 Ответить
Комарницкий=Черновецкий=Кличко.
показать весь комментарий
18.07.2020 15:22 Ответить
Так мало?
показать весь комментарий
18.07.2020 14:57 Ответить
Смешно видеть ментов в роли карающего меча правосудия. Эта банда шакалов основательно пощиплет "смотрящего" и отпустит воровать дальше. Так это все и работает.
показать весь комментарий
18.07.2020 15:08 Ответить
а шо наш Зеленопук? ножками вже тупав з приводу інфи? а може він просто довіряє тому комарницькому. Як би там не було, розбиратися з цим повинні правоохоронні органи.
показать весь комментарий
18.07.2020 15:08 Ответить
мочить всех пидаров-чинуш как в китае нужно, иначе никак...
показать весь комментарий
18.07.2020 15:29 Ответить
в Китае коррупции меньше не становится.
показать весь комментарий
18.07.2020 19:59 Ответить
Дело открыли весной прошлого года а с обысками пришли через год летом)
А все почему?)))
А выборы, - и сразу наготове ботоферма с мантрами "кличко=комарницкий". Вот и все обьяснение активности "правоохранительных" органов
показать весь комментарий
18.07.2020 15:29 Ответить
Пшик от полиции. Подобным должны заниматься Главное контрольно-ревизионное управление Украины- бывшее кру! Там хоть кто-то грамотный есть. Извините, но глядя на тупую полицию... сомневаюсь в наличии там толковых сметчиков и экономистов. Уверена, что цифры от балды. С 4 млдрд откат минимум 30%, плюс просто спертое, завышенные цены на материалы и работы в опрацентовках и тд
показать весь комментарий
18.07.2020 16:27 Ответить
И все это при живом-то и здоровом председателе кгга и мере в одно лицо...
Каков накал, какие страсти «баратьбы» системного оппозиционера кличко с птенцами лени космоса и сансаныча...
Выходит, Виталика то и не знал ничего... и за «реконструкцию» скверов на десятки лямов грн ничего продолжает «не знать» ... и за велодорожки по существующему тротуару по цене 4 лама грн за км нанесённой разметки краской...
А то и вообще в аккурат перед очередными выборами кинулся новые бровки на такие же новые менять...
Прям бедолага, а не мер...
показать весь комментарий
18.07.2020 19:14 Ответить
"8 апреля 2011 года, в здании Киевской мэрии СБУ задержала Дениса Комарницкого. В декабре 2012 года Шевченковский райсуд Киева приговорил экс-сопредседателя депутатской фракции Блок Леонида Черновецкого в Киевсовете, депутата Киевсовета Дениса Комарницкого к двум годам условно. Суд признал Комарницкого виновным в том, что он вместе с двумя соучастниками 2 августа 2005 года в помещении бюро технической инвентаризации в Киеве избил адвоката Гранцева, отняв у него чемодан с 20 тыс. долларов и решение Золочевского районного суда Харьковской области, которым был наложен арест на недвижимое имущество АОЗТ "Книга". По версии следствия, Комарницкий находился в конфликте с клиентом Гранцева по поводу приватизации имущества указанного предприятия, а отмеченное решение суда препятствовало реализации планов Комарницкого по регистрации права собственности на имущество предприятия".
показать весь комментарий
18.07.2020 20:02 Ответить
За атакой на Комарницкого стоит классический перехват контроля за мельчающими потоками налички в руки Зеленского с одновременным ударом по Ермаку. И выгодополучатель этого - Аваков и его структуры.
показать весь комментарий
18.07.2020 21:36 Ответить
живучий гад, ещё от черновецкого.
показать весь комментарий
19.07.2020 05:54 Ответить
 
 