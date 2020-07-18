Обыски у Комарницкого: на строительстве Подольского моста украли 80 млн грн, - полиция

Для ремонта Подольского моста с 6 фирмами заключили договоры на более чем 4 млрд грн. Деньги перечислили субподрядчикам, но работы так и не начались, а часть средств вывели в тень.

Об этом сказано в сообщении Департамента стратегических расследований Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Расследование началось еще в мае 2019 года на основании сообщения Государственной аудиторской службы.

"Установлено, что должностные лица распорядителя бюджетных средств, генподрядчика и еще двух предприятий наладили схему хищения бюджетных средств путем завышения объемов и стоимости работ при строительстве столичного Подольского моста", - сказано в сообщении.

Вечером 17 июля следователи провели по этому делу 17 обысков, отметили в полиции.

"Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли документы, черновые записи и другие носители информации, которая может подтверждать причастность фигурантов к совершению преступления. Вещественные доказательства будут направлены на проведение соответствующих экспертиз", - сказано в сообщении.

Фигурантам инкриминируют присвоение, растрату или завладение имуществом. им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Ранее журналист Денис Бигус сообщил о том, что полиция провела несколько десятков обысков по точкам "смотрящего" за Киевом Комарницкого.