Кадыров заставил бюджетников подписаться на телеканал "Грозный" в соцсетях: "Если не подписан, ты опасный для нас человек"

Госслужащим Чечни необходимо подписаться на аккаунты ЧГТРК "Грозный" в социальных сетях.

Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров на совещании в селе Хой Веденского района, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

"Я не понимаю, если у человека есть страница в Instagram, как он может не подписаться на канал ЧГТРК "Грозный". Вся информация находится там. Госслужащий, работник, который не интересуется ситуацией на своей родине - какие решения принимаются, улучшения и изменения происходят, какие выступления бывают - он не работник. Если ему нет до этого дела, его нельзя назвать работником и тем более товарищем на нашем пути. Если он в соцсетях и не подписан на канал "Грозный" в YouTube, "ВКонтакте", в других социальных сетях, то это опасный для нас человек", - сказал Кадыров.

Читайте также: Глава Чечни Кадыров предложил сделать Путина пожизненным президентом РФ, в Кремле сказали, что конституция не предусматривает