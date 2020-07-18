Кадыров заставил бюджетников подписаться на телеканал "Грозный" в соцсетях: "Если не подписан, ты опасный для нас человек"
Госслужащим Чечни необходимо подписаться на аккаунты ЧГТРК "Грозный" в социальных сетях.
Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров на совещании в селе Хой Веденского района, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".
"Я не понимаю, если у человека есть страница в Instagram, как он может не подписаться на канал ЧГТРК "Грозный". Вся информация находится там. Госслужащий, работник, который не интересуется ситуацией на своей родине - какие решения принимаются, улучшения и изменения происходят, какие выступления бывают - он не работник. Если ему нет до этого дела, его нельзя назвать работником и тем более товарищем на нашем пути. Если он в соцсетях и не подписан на канал "Грозный" в YouTube, "ВКонтакте", в других социальных сетях, то это опасный для нас человек", - сказал Кадыров.
В советское время политинформации проводили и в школе, и в институте (раз в неделю, если мне не изменяет память).
Нужно было смотреть программу "Время" (а так люди вменяемые смотрели ее в 9:20, когда заканчивалась "битва за урожай" и начинались ности зарубежные, а то и вообще включали голубой экран только к "прогнозу погоды"), газетки читать, конспектировать, и докладывать на этой самой политинформации.
А тут только "подписка на канал", тю.
В СССР на газеты тоже подписывались, а нужна в ней была всего то программа телепередач.
Объясните академику Кадырову, что так дела не делаются.
P.S. На какую, прости Господи, х*рню, тратили мы свое ценное учебное время в СССР. А ведь были еще лекции, семинарские и конспекты(!) по "истории партии" и прочим научным коммунизмам.
и увязывали - даже не верится..
Например, я 5 лет, с 4-го класса по 8-й включительно диктаны писала только по передовице газеты "Правда", учительница у меня такая была,
на всю голову больнаяшибко правильная.
Пусть Зебобики берут "бубочкины" выступления из инторнетика - да и диктанты пишут по ним.
Так же можно конспектировать речи "бубочки", только выпустить их надо для этой цели, типа собрание
сочиненийвидосиков.
А я лучше книги по астрономии почитаю, или Оноре нашего, Бальзака.
Я историю КПСС, слава труду, 30 лет назад как отконспектировала.
высеры, пардон цитаты "великих" комуняк очень сомнительное достижение. Уж лучше бы вы по кафешкам ходили.
Свинособаки уж точно без Украины, ну никак, даже ракеты только в мультиках летают!
А умные люди и учились, что-бы слинять подальше с клоаки "ссср", тот же Сикорский, знаю что не жалеет! Вот что бы было бы, если бы он остался, то же что и с Королёвым? Продолжай, хрюкай...
Шо Вы несёте?