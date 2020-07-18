РУС
Кадыров заставил бюджетников подписаться на телеканал "Грозный" в соцсетях: "Если не подписан, ты опасный для нас человек"

Кадыров заставил бюджетников подписаться на телеканал

Госслужащим Чечни необходимо подписаться на аккаунты ЧГТРК "Грозный" в социальных сетях.

Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров на совещании в селе Хой Веденского района, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

"Я не понимаю, если у человека есть страница в Instagram, как он может не подписаться на канал ЧГТРК "Грозный". Вся информация находится там. Госслужащий, работник, который не интересуется ситуацией на своей родине - какие решения принимаются, улучшения и изменения происходят, какие выступления бывают - он не работник. Если ему нет до этого дела, его нельзя назвать работником и тем более товарищем на нашем пути. Если он в соцсетях и не подписан на канал "Грозный" в YouTube, "ВКонтакте", в других социальных сетях, то это опасный для нас человек", - сказал Кадыров.

Читайте также: Глава Чечни Кадыров предложил сделать Путина пожизненным президентом РФ, в Кремле сказали, что конституция не предусматривает

Топ комментарии
+18
Этого недостаточно!
В советское время политинформации проводили и в школе, и в институте (раз в неделю, если мне не изменяет память).
Нужно было смотреть программу "Время" (а так люди вменяемые смотрели ее в 9:20, когда заканчивалась "битва за урожай" и начинались ности зарубежные, а то и вообще включали голубой экран только к "прогнозу погоды"), газетки читать, конспектировать, и докладывать на этой самой политинформации.
А тут только "подписка на канал", тю.
В СССР на газеты тоже подписывались, а нужна в ней была всего то программа телепередач.
Объясните академику Кадырову, что так дела не делаются.

P.S. На какую, прости Господи, х*рню, тратили мы свое ценное учебное время в СССР. А ведь были еще лекции, семинарские и конспекты(!) по "истории партии" и прочим научным коммунизмам.
показать весь комментарий
18.07.2020 14:49 Ответить
+15
Идиот..
показать весь комментарий
18.07.2020 14:47 Ответить
+11
Угу, политинформации по вторникам. В ВУ марксистко-ленинская философия, политэкономика, история КПСС, конспекты ненаглядного упыря Ильича, с"ездов КПСС. Как вспомню так вздрогну.
показать весь комментарий
18.07.2020 15:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я на всякий случай подписался на все каналы и форумы. Во многих странах.
показать весь комментарий
18.07.2020 14:45 Ответить
Идиот..
показать весь комментарий
18.07.2020 14:47 Ответить
На Петушария подписался ?
показать весь комментарий
18.07.2020 14:52 Ответить
Срочно отписывайтесь, теперь Вас стало слишком легко вычислить.
показать весь комментарий
18.07.2020 15:00 Ответить
Зачем меня вычислять? Приглашаю всех в гости на "Славянский базар"
показать весь комментарий
18.07.2020 15:20 Ответить
это как - по фене ?
показать весь комментарий
18.07.2020 17:34 Ответить
Ты, кроме педофила нидерландского, еще и фанат педофила московитского и рамзанки дырова? Тебя точно лечить поздно....
показать весь комментарий
18.07.2020 18:21 Ответить
показать весь комментарий
18.07.2020 14:48 Ответить
Этого недостаточно!
В советское время политинформации проводили и в школе, и в институте (раз в неделю, если мне не изменяет память).
Нужно было смотреть программу "Время" (а так люди вменяемые смотрели ее в 9:20, когда заканчивалась "битва за урожай" и начинались ности зарубежные, а то и вообще включали голубой экран только к "прогнозу погоды"), газетки читать, конспектировать, и докладывать на этой самой политинформации.
А тут только "подписка на канал", тю.
В СССР на газеты тоже подписывались, а нужна в ней была всего то программа телепередач.
Объясните академику Кадырову, что так дела не делаются.

P.S. На какую, прости Господи, х*рню, тратили мы свое ценное учебное время в СССР. А ведь были еще лекции, семинарские и конспекты(!) по "истории партии" и прочим научным коммунизмам.
показать весь комментарий
18.07.2020 14:49 Ответить
Угу, политинформации по вторникам. В ВУ марксистко-ленинская философия, политэкономика, история КПСС, конспекты ненаглядного упыря Ильича, с"ездов КПСС. Как вспомню так вздрогну.
показать весь комментарий
18.07.2020 15:01 Ответить
Да чепуха это всё. Что крепко запомнилось с тех эпох---так как уговаривали добавить в общепите ещё один *рыбный день*, в четверг сделали. А был долго только во вторник. Народ сразу уразумел что мясо кончилось в гос-торговле. Год только забыл когда ввели. Теперь конечно стёб и ржака.
показать весь комментарий
18.07.2020 15:21 Ответить
Я вот тоже вспомнила, обалдела, это же сколько времени проср*ли зазря.
показать весь комментарий
18.07.2020 16:29 Ответить
был на каком-то зачёте вопрос "Работа турбореактивного двигателя Д-30КП на режиме полётный малый газ" с обязательным требованием увязать ответ с решениями очередного пленума ЦК КПСС...
и увязывали - даже не верится..
показать весь комментарий
18.07.2020 17:37 Ответить
Точно так увязывали работу системы наведения РСЗО "Град" с очередным высером в "Правде" и "Красной звезде"))))))
показать весь комментарий
18.07.2020 18:02 Ответить
По окраинам городов особенно райцентров в киосках союзпечати журнальчики типа *Курьер Юнеско* Юнность, даже Юманите искали! Иногда находили. Международную панораму смотрели из-за хита Битлов *Любовь не купишь* в конце звучала полностью, микрофончики ставили писали на магнитофон! Но языковой кругозор конечно пополнялся. Не отнять.
показать весь комментарий
18.07.2020 15:26 Ответить
Межднародную панораму лично я смотрела сугубо ради репортажей журналиста Цветова о жизни в Японии, а покупала я журнал "Англия".
показать весь комментарий
18.07.2020 16:31 Ответить
Этот журнал был малого формата. Не сравним с журналом *Америка*! Был тот на великолепной бумаге, большой, цветные фото просто убивали. Кстати наши печатали это всё на финнской бумаге. Журнал *АНглия* был как книжка. Конечно интересный. М Цветов уже в перестройку много конечно открыл, я в более ранние времена смотрел. Там другой заправлял в те годы, в США шастая в командировки. Интересная там история---да ладно.
показать весь комментарий
18.07.2020 16:38 Ответить
Да кто же сейчас мешает?
Например, я 5 лет, с 4-го класса по 8-й включительно диктаны писала только по передовице газеты "Правда", учительница у меня такая была, на всю голову больная шибко правильная.
Пусть Зебобики берут "бубочкины" выступления из инторнетика - да и диктанты пишут по ним.
Так же можно конспектировать речи "бубочки", только выпустить их надо для этой цели, типа собрание сочинений видосиков.

А я лучше книги по астрономии почитаю, или Оноре нашего, Бальзака.
Я историю КПСС, слава труду, 30 лет назад как отконспектировала.
показать весь комментарий
18.07.2020 16:26 Ответить
Если честно, я плохо представляю диктанты по бубачкиным высерам...) Хотя..., употребляющие вполне могут.
показать весь комментарий
18.07.2020 20:43 Ответить
Если бы у рядового дремучего совка было немного интеллекта, памяти и логики, он бы понимал, что реальная картинка сильно расходится с реальностью по ящику и сколько жизней уничтожил и искалечил Совок. А учить на память высеры, пардон цитаты "великих" комуняк очень сомнительное достижение. Уж лучше бы вы по кафешкам ходили.
показать весь комментарий
18.07.2020 16:59 Ответить
Дядько, закусывать трэбо! Ане смоктать у свинособачни! На кой лях, эти 3 или сколько там щитов, какой идиот захочет кормить ораву голодных лишнехромосомов? Лучше, куратора смени...
Свинособаки уж точно без Украины, ну никак, даже ракеты только в мультиках летают!
показать весь комментарий
18.07.2020 22:16 Ответить
ага,портвейном память тренировать..
показать весь комментарий
18.07.2020 17:40 Ответить
6 поколений русни сдохло в ожидании скорого краха США. Все 6 жрали Американскую гуманитарку, шоб не подохнуть с голодухи.
показать весь комментарий
18.07.2020 18:23 Ответить
показать весь комментарий
18.07.2020 21:09 Ответить
Не зважайте, то черговий совкодрочер. Уся його любов до совка пояснюється просто: тоді у нього піднімався прутень, а зараз тільки артеріальний тиск і цукор у крові.
показать весь комментарий
18.07.2020 21:51 Ответить
И поперло совковое говно. Украина плохо, америга воры, портвейн по 98 копеек, ядреная бомба, абырвалг... А почему у тебя ник такой не скрепный, почему не Газ, или копейка? Крепко же тебе вдолбили совковую пропаганду. Когда придут на нашу землю кацапские живодеры, такие как ты первые триколорами махать начнут и в полицаи подадуться. Прям дождаться не можете.
показать весь комментарий
18.07.2020 19:50 Ответить
А ты про телевизоры прохрюкай, про медицину "бесплатную", про путевки тоже "бесплатные", про колбасу высоокого качества, про те вещи, про которые как обычно говорили: "Сделано в конце месяца, в 3-ю смену!". Может быть ты сыночек грузчика мебельного магазина, или продавщицы?
А умные люди и учились, что-бы слинять подальше с клоаки "ссср", тот же Сикорский, знаю что не жалеет! Вот что бы было бы, если бы он остался, то же что и с Королёвым? Продолжай, хрюкай...
показать весь комментарий
18.07.2020 22:44 Ответить
А они были те кафешки?
Шо Вы несёте?
показать весь комментарий
18.07.2020 18:05 Ответить
Я помню этих советских интеллектуалов, грамотных, аргументированных едущих в командировку вмосковию и стоящих в очереди за горошком, сыром, калбасой,вернуть бы тебя дебила туда!
показать весь комментарий
18.07.2020 19:23 Ответить
Те поезда, из маацвы, назывались колбасными, =) колбасой шибко пахли! Только там и можно было купить нормальную колбасу из Праги, Варшавы и других городов мира! Правда и савьецькую колбасу на ВДНХ можно было купить, которая перележала на витрине свой срок...
показать весь комментарий
18.07.2020 23:11 Ответить
Заставить можно только барана в овцеопии !
показать весь комментарий
18.07.2020 14:50 Ответить
Срусский! Ану садись очко на бутылка! И говори "Чечня круто!"
показать весь комментарий
18.07.2020 15:03 Ответить
Разве Шариков рассказывает о Рашке?
показать весь комментарий
18.07.2020 15:06 Ответить
Учитесь блогеры! А вы мямлите - "подписка, лайк, звоночек"
показать весь комментарий
18.07.2020 15:01 Ответить
Сейчас эпоха интерактивных телевизоров. Так что возможны не только принудительная подписка на канал а и внедрение контроля просмотра контента подписантом. Опоздал на передачу-штраф. Три раза -тюрьма.
показать весь комментарий
18.07.2020 15:03 Ответить
А если VR есть, то ещё и через камеру подглядывать, а не тычишь ли ты кукишь главному чеченскому овцейопу
показать весь комментарий
18.07.2020 16:48 Ответить
Подписаться то можно, а вот за регулярным посещением следить будут?))
показать весь комментарий
18.07.2020 15:14 Ответить
В нас свого абсурду вистачає.Нас не повинні дикуни цікавити.
показать весь комментарий
18.07.2020 15:17 Ответить
Треба. Ця зкріпна дичина та ґабсурда допоможе формувати й зміцнювати в українців стійке "буе-е-еееее!" від всруського світу. А для цього потрібно більше конкретних, з деталями та нюансами прикладів, причому максимально здичавілих, що аж в макітру таке не лізе. Тут ********* контенту багато не буває.
показать весь комментарий
18.07.2020 17:03 Ответить
Отличная идея . Теперь каждого манкурта и рыгосовкрдрочера надо подписать на сеанс кадыровской бутылки с последующим улетом на концерт кобзона и лекции бузины
показать весь комментарий
18.07.2020 15:25 Ответить
Всех украинских чиновников заставить подписаться на страницы "Квартала".
показать весь комментарий
18.07.2020 15:27 Ответить
Із суворо обов'язковим переглядом контенту та розгорнутими депутатськими відгуками у коментах ("типа для поднятия рейтинга") Кадиров змусив бюджетників підписатися на телеканал "Грозний" у соціальних мережах: "Якщо не підписаний, ти небезпечна для нас людина" - Цензор.НЕТ 7092
показать весь комментарий
18.07.2020 16:55 Ответить
У каДЫРКИ золотой пистолет есть.Хочет еще золотую кнопку ютуба.
показать весь комментарий
18.07.2020 17:56 Ответить
А бубочка уже вибачився та підписався?
показать весь комментарий
18.07.2020 15:34 Ответить
для этого нужно подписаться в начале в соцсети сами) многим они нафик не сдались)
показать весь комментарий
18.07.2020 16:01 Ответить
Да и улус маскву тоже нужно напрячь в этом направлении!
показать весь комментарий
18.07.2020 16:45 Ответить
иб*нько, по идиотизму, догоняет преза Туркмении
показать весь комментарий
18.07.2020 16:54 Ответить
рашка такая рашка
показать весь комментарий
18.07.2020 17:08 Ответить
Вот интересно а наша доморощенная "вата" хотела бы жить вот в такой стране. ( по сущности фашистской)
показать весь комментарий
18.07.2020 18:05 Ответить
А про энто им языковый слуга-антихФошыст гэть-манцев пояснит после оплаты от *уйла)
показать весь комментарий
18.07.2020 20:56 Ответить
шашлыкоподобный ослолюб
показать весь комментарий
18.07.2020 20:00 Ответить
Кадирка живе поки ***** може платити йому данину, якщо не зможе то через день кадирка буде повішений своїми же нукерами.
показать весь комментарий
18.07.2020 22:14 Ответить
А это чеченский пету-Шарий,************ с мозгом рыбки гуппи
показать весь комментарий
18.07.2020 23:33 Ответить
А Зеленский и Ермак уже подписались?
показать весь комментарий
19.07.2020 00:08 Ответить
 
 