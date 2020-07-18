РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9452 посетителя онлайн
Новости
4 886 8

Среди похищенных с танкера у берегов Нигерии моряков - шестеро украинцев, - МИД (обновлено)

Среди похищенных с танкера у берегов Нигерии моряков - шестеро украинцев, - МИД (обновлено)

Накануне пираты захватили у берегов Нигерии 13 из 19 членов экипажа танкера Curacao Trader. Посольства Украины в Нигерии и Великобритании уточняют обстоятельства дела.

Об этом изданию "РБК-Украина" рассказал начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций МИД Максим Коваленко, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно уточненной информации, в результате пиратского нападения на танкер Curacao Trader в Гвинейском заливе у берегов Нигерии (200 миль к юго-западу) похитили 13 из 19 членов экипажа.

"Среди захваченных моряков - 4 гражданина Украины. Посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела", - сообщил Коваленко.

Позднее в МИД уточнили, что захвачены не 4, а 6 граждан Украины.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинцы могут быть среди моряков, которых пираты захватили у берегов Нигерии. КАРТА

Напомним, ранее портал Dryad Global сообщил о нападении пиратов на танкер Curacao Trader, который шел под флагом Либерии; по данным портала, на борту находились граждане Украины и России.

Нападение произошло в самой дальней от берега точке среди всех зафиксированных ранее случаев пиратства в Гвинейском заливе.

Автор: 

МИД (7077) Нигерия (87) пираты (547) украинцы (3903)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так у нас Нігерія вже рулить - чи у нас бізнесменів не викрадають за викуп?...Коли олігархія вже практично розвалила державу, коли всім все побоку...коли під патріотичними гаслами людей відволікають від основного питання соціальної справедливості, тоді чекати позитивних змін на краще не приходиться.....30 років цмокання на диванах язиками дають свої результати....
показать весь комментарий
18.07.2020 16:36 Ответить
Как-же вы заголовки пишете? Нужно -среди МОРЯКОВ, похищенных... и тд. Это что же, используете тот-же ИИ (вообще нужно писать в кавычках), что и кацапские СМИ? Так там интеллектом и не пахнет.
показать весь комментарий
18.07.2020 17:41 Ответить
Українські морські козаки потрапили у нігерійське рабство разом з галерою?
показать весь комментарий
18.07.2020 18:37 Ответить
а чего у меня в заголовке "похитили украинских пиратов")
показать весь комментарий
18.07.2020 19:15 Ответить
заголовок страницы (title)
показать весь комментарий
18.07.2020 23:15 Ответить
не удивлюсь если выяснится шо танкер шел к нам с нефтью купленной не у кацапов.
показать весь комментарий
18.07.2020 22:02 Ответить
и что? теперь страна должна их выкупить?
показать весь комментарий
19.07.2020 12:47 Ответить
 
 