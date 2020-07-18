Среди похищенных с танкера у берегов Нигерии моряков - шестеро украинцев, - МИД (обновлено)

Накануне пираты захватили у берегов Нигерии 13 из 19 членов экипажа танкера Curacao Trader. Посольства Украины в Нигерии и Великобритании уточняют обстоятельства дела.

Об этом изданию "РБК-Украина" рассказал начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций МИД Максим Коваленко, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно уточненной информации, в результате пиратского нападения на танкер Curacao Trader в Гвинейском заливе у берегов Нигерии (200 миль к юго-западу) похитили 13 из 19 членов экипажа.

"Среди захваченных моряков - 4 гражданина Украины. Посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела", - сообщил Коваленко.

Позднее в МИД уточнили, что захвачены не 4, а 6 граждан Украины.

Напомним, ранее портал Dryad Global сообщил о нападении пиратов на танкер Curacao Trader, который шел под флагом Либерии; по данным портала, на борту находились граждане Украины и России.

Нападение произошло в самой дальней от берега точке среди всех зафиксированных ранее случаев пиратства в Гвинейском заливе.