Марченко ответил на обвинения Гетманцева в срыве реформы таможни: Задержания в Одессе - это и есть реформа в действии

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что задержание правоохранителями сотрудников Одесской таможни - "это реформа таможни в действии", а Минфин будет продолжать курс на борьбу со "скрутками" и "схемами".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии ЭП.

"Задержание правохранителями сотрудников Одесской таможни - это реформа таможни в действии. Это выполнение задекларированной президентом Украины Владимиром Зеленским "нулевой" терпимости к коррупции. Такие задержания были, есть и будут. Министерство финансов - партнер правоохранителей. Мы предоставим полное и всестороннее содействие в расследовании. Далее - решение за судом", - отметил Марченко.

"Если мы хотим очистки одного из самых коррумпированных за годы независимости органов государства - мы должны быть готовы к колоссальному сопротивлению. Ведь всего за несколько месяцев работы мы вычистили около 70% налоговых "скруток" - ориентировочно 2,5 - 3,5 млрд грн дополнительных поступлений НДС ежемесячно - и это только начало ликвидации махинаций с налогами", - рассказал министр.

По его словам, налоговая эффективность с НДС впервые за полтора года выросла с 2,65% в апреле этого года до 3,5% в июне.

"Это 9,1 млрд грн дополнительных поступлений по сравнению с прошлым годом. Мы не планируем сбавлять темп и будем продолжать курс на борьбу со "скрутками" и схемами". Терпеть коррупцию никто не будет", - добавил глава Минфина.

Ранее нардеп "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обвинил министра финансов Сергея Марченко в срыве реформы Государственной таможенной службы.