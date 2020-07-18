РУС
Марченко ответил на обвинения Гетманцева в срыве реформы таможни: Задержания в Одессе - это и есть реформа в действии

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что задержание правоохранителями сотрудников Одесской таможни - "это реформа таможни в действии", а Минфин будет продолжать курс на борьбу со "скрутками" и "схемами".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии ЭП.

"Задержание правохранителями сотрудников Одесской таможни - это реформа таможни в действии. Это выполнение задекларированной президентом Украины Владимиром Зеленским "нулевой" терпимости к коррупции. Такие задержания были, есть и будут. Министерство финансов - партнер правоохранителей. Мы предоставим полное и всестороннее содействие в расследовании. Далее - решение за судом", - отметил Марченко.

"Если мы хотим очистки одного из самых коррумпированных за годы независимости органов государства - мы должны быть готовы к колоссальному сопротивлению. Ведь всего за несколько месяцев работы мы вычистили около 70% налоговых "скруток" - ориентировочно 2,5 - 3,5 млрд грн дополнительных поступлений НДС ежемесячно - и это только начало ликвидации махинаций с налогами", - рассказал министр.

По его словам, налоговая эффективность с НДС впервые за полтора года выросла с 2,65% в апреле этого года до 3,5% в июне.

"Это 9,1 млрд грн дополнительных поступлений по сравнению с прошлым годом. Мы не планируем сбавлять темп и будем продолжать курс на борьбу со "скрутками" и схемами". Терпеть коррупцию никто не будет", - добавил глава Минфина.

Смотрите также: Коррупция на Одесской таможне: сразу троих начальников задержали на взятках. ФОТОрепортаж

Ранее нардеп "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обвинил министра финансов Сергея Марченко в срыве реформы Государственной таможенной службы.

таможня (1977) реформы (3967) Марченко Сергей (302) Гетманцев Даниил (412)
Марченко ответил на обвинения Гетманцева в срыве реформы таможни: Задержания в Одессе - это и есть реформа в действии - Цензор.НЕТ 6172
18.07.2020 16:22 Ответить
Марченко красава,гони теперь самого этого гетьмановича,он озлоблен тем,что выперли из должности порохоботку-схематознизницу маркашку,они вместе с её аферистом муженьком проворачивали жирные казнокрадские обороты.
18.07.2020 16:14 Ответить
Ні, посани прибирають до своїх рук грошові потоки. Мабудь поц Гетьманцев, який додаткові надходження у б'юджет планував за рахунок введення нових податків, бо не секрет, що саме Гетьманцев є ідеологом обклпдення додатковими податками і зборами малого і середнього бізнесу, сам годував я зі схем і скруток в тому числі і на митниці. Тому я задоволений, що дегенерат, який плаче за рускім ізіком, сів у калюжу. А ще більше мене тішить, що посадив його туди однопартієць. Павуки в банці будуть пожирати один одного, доки не залишиться один, який і лусне від з'їдженого.
18.07.2020 16:47 Ответить
18.07.2020 16:14 Ответить
Да там на таможне с 90-х все святые, что на них нет где и клейма поставить. И каждый дорвавшийся к власти в Украине первым делом старался и старается подмять все потоки на таможне под себя.
18.07.2020 16:22 Ответить
ребята меряются у кого длинее член, у того круче реформа
18.07.2020 16:18 Ответить
Ні, посани прибирають до своїх рук грошові потоки. Мабудь поц Гетьманцев, який додаткові надходження у б'юджет планував за рахунок введення нових податків, бо не секрет, що саме Гетьманцев є ідеологом обклпдення додатковими податками і зборами малого і середнього бізнесу, сам годував я зі схем і скруток в тому числі і на митниці. Тому я задоволений, що дегенерат, який плаче за рускім ізіком, сів у калюжу. А ще більше мене тішить, що посадив його туди однопартієць. Павуки в банці будуть пожирати один одного, доки не залишиться один, який і лусне від з'їдженого.
18.07.2020 16:47 Ответить
Похоже всё намного проще, если не ошибаюсь Гетманцев с Одессы - своих зацепили...
18.07.2020 17:03 Ответить
18.07.2020 16:22 Ответить
святі слова, але питання не в голосуванні а в особистій бездіяльності, небажанні взяти на себе хоч частинку відповідальності за наведення порядку в країні, в небажанні дати копняка олігархам та їх прихвостням
18.07.2020 16:26 Ответить
Я не голосовал ни за Порошенко ни за Зеленского, но и что-то не припомню, чтобы при Порохе народу хорошо кушалось.
18.07.2020 17:11 Ответить
ха, як же можна пригадати, коли саме при ньому людей заставили платити за провірку водолічильників, коли саме при ньому приймали закон про оплату газових труб....слава Богу, що при ньому ще не прийняли закон про податок на право дихати, жити...
18.07.2020 18:34 Ответить
Два чинуші собачаться.Далі-рішення за судом.Тільки де вони ці рішення,вироки,покарання???????????????????????????????
18.07.2020 16:42 Ответить
ВСЕ В ДОЛЕ
18.07.2020 16:47 Ответить
Ах как хочется в литавры постучать, правда, ватничек?
18.07.2020 17:39 Ответить
Гетманцев еще на свободе, и не в психушке, этот тип откровенный рашист, или моральный урод, это должна установить парламентская следственная комиссия.
18.07.2020 16:48 Ответить
Зарано ще робити висновки про "успішність" реформ. Їх успішність має вимірюватись цифрами стабільних надходжень в держбюджет від митних зборів (і не лише мита, а й ПДВ та інших фіскальних, та за ті й же євробляхи.) Повторюю: СТАБІЛЬНИХ НАДХОДЖЕНЬ В ДЕРЖБЮДЖЕТ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИЦІ.
18.07.2020 16:53 Ответить
Почему молчат наши правоохранители, этот выродок Гетьманцев вчера назвал украинских воинов и защитников украинского языка "фашистами", эта тварь должна быть лишена гражданства и выслана в *********!
18.07.2020 18:11 Ответить
Это выполнение задекларированной президентом Украины Владимиром Зеленским "нулевой" терпимости к коррупции
апнять и плакать, - вместе с дерьмаком, герусом, дубинским
18.07.2020 18:59 Ответить
прям так и сказал : сам дурак ...
18.07.2020 21:12 Ответить
Борьба самих с собой - бесценна. Тут главное не нанести себе тяжёлых увечий.
19.07.2020 01:02 Ответить
 
 