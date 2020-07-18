Команда из Беларуси отказалась от игры в премьер-лиге КВН, потому что ее собираются провести в оккупированном Крыму

Команда КВН Белорусского государственного университета "Дети Тьюринга" пояснила, что не хочет ехать на территорию оккупированного полуострова через Россию, а через Украину в Крым попасть невозможно из-за карантина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радыё Свабода".

Юмористы из Белорусского государственного университета объяснили свой отказ тремя причинами. Во-первых, по их словам, мир все еще переживает эпидемию коронавируса. Второе -​ это статус оккупированного Крыма.

При этом капитан команды Марк Величко​ заявил, что Беларусь "придерживается нейтралитета" в вопросах принадлежности полуострова.

Команда посчитала путь через Россию в Крым недопустимым, а попасть на турнир через территорию Украины невозможно из-за пандемии.

Третья причина -​ хорошие отношения Белорусского государственного университета с украинскими университетами, которые могут ухудшиться, если команда отправится в Крым через Россию.

В то же время "Дети Тьюринга" сообщили, что у них есть гарантия возвращения в премьер-лигу КВН в следующем сезоне.