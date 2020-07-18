Команда из Беларуси отказалась от игры в премьер-лиге КВН, потому что ее собираются провести в оккупированном Крыму
Команда КВН Белорусского государственного университета "Дети Тьюринга" пояснила, что не хочет ехать на территорию оккупированного полуострова через Россию, а через Украину в Крым попасть невозможно из-за карантина.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радыё Свабода".
Юмористы из Белорусского государственного университета объяснили свой отказ тремя причинами. Во-первых, по их словам, мир все еще переживает эпидемию коронавируса. Второе - это статус оккупированного Крыма.
При этом капитан команды Марк Величко заявил, что Беларусь "придерживается нейтралитета" в вопросах принадлежности полуострова.
Команда посчитала путь через Россию в Крым недопустимым, а попасть на турнир через территорию Украины невозможно из-за пандемии.
Также на Цензор.НЕТ: Стихийные акции протеста в Беларуси: спецназ задержал более 250 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
Третья причина - хорошие отношения Белорусского государственного университета с украинскими университетами, которые могут ухудшиться, если команда отправится в Крым через Россию.
В то же время "Дети Тьюринга" сообщили, что у них есть гарантия возвращения в премьер-лигу КВН в следующем сезоне.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"При этом капитан команды Марк Величко заявил, что Беларусь "придерживается нейтралитета" в вопросах принадлежности полуострова."
Источник: https://censor.net.ua/n3208900
Что они придерживаются нейтралитета?
Если уж и респект, то за третье высказывание...
Знаю, що мали ввести цей закон...
Він уже діючий?
квнщики советские
В оригинале НИ СЛОВА о статусе Крыма! Просто маланцы не желают портить отношения с 95-м кварталом)) Да и на рашке "юмористов" много, а эти "на хайпе" сейчас зафигашат тур по Украине
Другое - гэта статус Крыму. Капітан каманды паведаміў, што Беларусь прытрымліваецца нэўтралітэту ў пытаньнях прыналежнасьці паўвыспы.
"В то же время "Дети Тьюринга" сообщили, что у них есть гарантия возвращения в премьер-лигу КВН в следующем сезоне"- а вот это хорошая шутка (путин).
Московиты пусть сами проводят де хотят - хоть в Бухенвальде.
Анекдот: Посол в одной из африканской стран даёт задание своему атташе,- в мягкой и дипломатичной форме составить ноту. Тот через несколько минут приносит послу черновик. Просмотрев его, посол делает замечания:
- В целом всё правильно. Только на х*й нужно писать раздельно, наsрать - слитно, а Чёрная обезьяна, нужно писать с заглавной буквы. Всё-таки это обращение к президенту страны...
Источник: https://censor.net/n3208900
Это дети Лукашенко, а не Тьюринга.
Все що потрібно знати про хитросраких.
но мне вот интересно, юмор, закодированный в названии команды, одной мне кажется мерзким?
"Є в українців одна народна забава - ліпити героїв з ні*уя. Білоруська команда з КВК відмовилася їхати в Крим: "Уряяя! Герої! Орден їм великий і квартиру в Жмеринці!"
**ять, ви хоч поцікавтесь: "Чому ж вони не їдуть"? А все дуже просто.Через Україну добиратись складно бо коронавірус і т.д., а через росію очкують, бо можуть потім в Україну не впустити. От весь героїзм. Жодного слова про окупований Крим чи агресію росії ніхто і не пискнув, навпаки "мизамір і внєпалітікі".
Та український фейсбук і твітер другий день в священному екстазі їм дупу вилизує. Схаменіться, вони ж скоро і посрати не зможуть, так залижите.
Хто забув, нагадую. Масляковський КВК, це прокремліська срань, де немає випадкових людей і тим більше людей з антиросійськоючи антипутінською позицією. На бубочку подивіться, кавееніського вилупка."https://www.facebook.com/profile.php?id=100007173097422&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARA99NbTy4pRDg8Yq38OAlimdFNM1TlAQwepOwJRys1wnz10u0fo_UzaksNu-W4_IWUpXVAYgWfCFBiu&hc_ref=ARQdeDLYW1HmttmdBTpLhaZDeNDaVok4az7hnDcZR6-cHmSyWDMv50eW8XjwSuyk5IA&fref=nf Дмитро Глущук
Отмазка должна быть жирная и пространная - они же понимают, с чем шутят.
https://censor.net/ru/comments/locate/3208900/019214d4-3ca8-733e-b102-396ff1459698