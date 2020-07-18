РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
22 505 93

Команда из Беларуси отказалась от игры в премьер-лиге КВН, потому что ее собираются провести в оккупированном Крыму

Команда КВН Белорусского государственного университета "Дети Тьюринга" пояснила, что не хочет ехать на территорию оккупированного полуострова через Россию, а через Украину в Крым попасть невозможно из-за карантина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радыё Свабода".

Юмористы из Белорусского государственного университета объяснили свой отказ тремя причинами. Во-первых, по их словам, мир все еще переживает эпидемию коронавируса. Второе -​ это статус оккупированного Крыма.

При этом капитан команды Марк Величко​ заявил, что Беларусь "придерживается нейтралитета" в вопросах принадлежности полуострова.

Команда посчитала путь через Россию в Крым недопустимым, а попасть на турнир через территорию Украины невозможно из-за пандемии.

Третья причина -​ хорошие отношения Белорусского государственного университета с украинскими университетами, которые могут ухудшиться, если команда отправится в Крым через Россию.

В то же время "Дети Тьюринга" сообщили, что у них есть гарантия возвращения в премьер-лигу КВН в следующем сезоне.

Автор: 

Беларусь (7980) КВН (20) Крым (26456)
Топ комментарии
+18
Смело. Ведь ребятам по новому "законодательству" страны-помойки за подобные высказывания - срок. Respect.
показать весь комментарий
18.07.2020 17:05 Ответить
+12
Интересно, а когда Главком ЗСУ скажет, шо Крым оккупирован московией?
показать весь комментарий
18.07.2020 17:24 Ответить
+12
Так кто оккупировал Крым? Или тебе гуталин с кадыровского сапога в пасти мешает сказать?
показать весь комментарий
18.07.2020 17:40 Ответить
опять) заголовок и содержание не совпадает по смыслу...бедные безграмотные журналисты, печаль....
показать весь комментарий
18.07.2020 17:04 Ответить
Ну частково співпадає, але не так категорично.
показать весь комментарий
18.07.2020 17:05 Ответить
полностью совпадает
показать весь комментарий
18.07.2020 17:07 Ответить
не хотят через немытую ехать
показать весь комментарий
18.07.2020 17:08 Ответить
Ни вашим, ни нашим...

"При этом капитан команды Марк Величко​ заявил, что Беларусь "придерживается нейтралитета" в вопросах принадлежности полуострова."

Источник: https://censor.net.ua/n3208900
показать весь комментарий
18.07.2020 17:53 Ответить
Это о позиции страны.
показать весь комментарий
18.07.2020 18:33 Ответить
То, что команда поехала бы выступать в оккупированный Крым, если бы не карантин, говорит о какой позиции команды по принадлежности Крыма?
показать весь комментарий
18.07.2020 18:41 Ответить
Если бы не карантин, команда поехала бы выступать в Крым строго через Украину. Тем самым подтверждая, что Крым принадлежит именно ей.
показать весь комментарий
18.07.2020 19:00 Ответить
Те, кто осуждает оккупацию россией, вообще не едут в Крым, тем более просто поржать на сцене рядом с теми, кто орет "Крым наш!" и с судьями-путинистаии в жюри.
показать весь комментарий
18.07.2020 19:11 Ответить
Вот они и не поехали. Вообще. А что до судей-путинистов - так там весь КВН такой. Проще совсем не играть.
показать весь комментарий
18.07.2020 22:39 Ответить
Пусть бы и не играли. Жизнь без мокшанского КВН не закончится.
показать весь комментарий
18.07.2020 22:56 Ответить
А 95-й поедет?
показать весь комментарий
18.07.2020 20:20 Ответить
в ростов и там останется.
показать весь комментарий
18.07.2020 20:49 Ответить
одинь окуляры п.......
показать весь комментарий
18.07.2020 17:06 Ответить
А что в статье написано,что едут?
показать весь комментарий
18.07.2020 17:08 Ответить
А щодо нейтралітету, що скажеш?
показать весь комментарий
18.07.2020 17:12 Ответить
У них хорошие отношения не только с украинскими ВУЗами. С расейскими тоже. Не хотят нм с кем портить отношения. Не едут - уже им плюс.
показать весь комментарий
18.07.2020 18:30 Ответить
Вы читать умеете? Нейтралитет БЕЛАСУСИ.
показать весь комментарий
18.07.2020 18:34 Ответить
пешком идут
показать весь комментарий
18.07.2020 17:12 Ответить
сразу узнаю жителя донбасса, ну ты подумай сам свое башкой, есть здравый смысл у властей Белорусии
показать весь комментарий
18.07.2020 18:36 Ответить
Смело. Ведь ребятам по новому "законодательству" страны-помойки за подобные высказывания - срок. Respect.
показать весь комментарий
18.07.2020 17:05 Ответить
Какое высказывание?!
Что они придерживаются нейтралитета?
показать весь комментарий
18.07.2020 17:13 Ответить
Юмористы из Белорусского государственного университета объяснили свой отказ тремя причинами. Во-первых, по их словам, мир все еще переживает эпидемию коронавируса. Второе -​ это статус оккупированного Крыма.Источник: https://censor.net/n3208900
показать весь комментарий
18.07.2020 17:15 Ответить
Скажу иначе...
Если уж и респект, то за третье высказывание...
показать весь комментарий
18.07.2020 17:21 Ответить
Интересно, а когда Главком ЗСУ скажет, шо Крым оккупирован московией?
показать весь комментарий
18.07.2020 17:24 Ответить
Я задал тебе простой вопрос. Неужели на даже такой простой вопрос у тебя нет ответа? Без обид
показать весь комментарий
18.07.2020 17:29 Ответить
Я понимаю, шо когда тебе задают очень неудобные вопросы, ты уходишь от прямого ответа любыми способами.
показать весь комментарий
18.07.2020 17:35 Ответить
В смысле? Тема про оккупированный русней Крым. Я утверждаю, шо именно русня и оккупировала Крым. Главком ЗСУ никогда ничего такого не говорил. Вот я и интересуюсь - когда он это скажет. Или утверждение московия - оккупант для тебя - политический сорняк?
показать весь комментарий
18.07.2020 17:43 Ответить
Москалі придумали кримінал навіть за нейтралітет, бо це сумнів у мокшаності Криму
показать весь комментарий
18.07.2020 17:17 Ответить
Не слідкують за цим...
Знаю, що мали ввести цей закон...
Він уже діючий?
показать весь комментарий
18.07.2020 17:23 Ответить
Не слідкую*
показать весь комментарий
18.07.2020 17:24 Ответить
Не знаю, теж не слідкую. Но зазвичай свої маразми вони доводять до кінця.
показать весь комментарий
18.07.2020 17:26 Ответить
Тоді скоріш за все приняли
показать весь комментарий
18.07.2020 17:28 Ответить
Срока не будет конечно. Но работа дворником тоже почетна.
показать весь комментарий
18.07.2020 17:27 Ответить
Да ладно, виїдуть в Україну, Польшу, ще кудись. Будете мати свій "філософський пароплав", якщо ви знаєте що це таке.
показать весь комментарий
18.07.2020 17:30 Ответить
Знаю, у нас дворник во дворе очень начитанный, рассказывал.
показать весь комментарий
18.07.2020 17:36 Ответить
Иной дворник покруче иного академика. В дворники по-разному попадают))
показать весь комментарий
18.07.2020 18:32 Ответить
А ты сможешь из себя выдавить шо Крым оккупирован русней?
показать весь комментарий
18.07.2020 17:36 Ответить
Так кто оккупировал Крым? Или тебе гуталин с кадыровского сапога в пасти мешает сказать?
показать весь комментарий
18.07.2020 17:40 Ответить
это было ожидаемо и согласовано с Батьком, фраза "придерживается нейтралитета" это и есть тактичный дипломатический ответ.
показать весь комментарий
18.07.2020 18:33 Ответить
Если все дело в деде Кравчуке - возьму еще один грех на душу ,спасу страну. Или нет ?А ДЕЛАТЬ европу идеалом стремлений? Хочу как в Новой Зеландии !
показать весь комментарий
18.07.2020 18:04 Ответить
Респект. Хоча це їм може вартувати кар'єри, вони відмовилися свідомо
показать весь комментарий
18.07.2020 17:09 Ответить
ну в случае если поедут через немытую получат уголовное дело
показать весь комментарий
18.07.2020 17:11 Ответить
почему??
показать весь комментарий
18.07.2020 17:31 Ответить
Молодцы сябры, дякуемо за поддержку.
показать весь комментарий
18.07.2020 17:15 Ответить
Если бы карантина и не было в Крым через Украину беларусам так и так не проехать.
показать весь комментарий
18.07.2020 17:21 Ответить
Чому?
показать весь комментарий
18.07.2020 17:22 Ответить
Спецразрешение надо для всех иностранцев чтобы выехать через перешеек. Посещение могил и тому подобные основания.
показать весь комментарий
18.07.2020 18:07 Ответить
Вовазеленский, выкормыш маслякова, не едет? Да ну? Да бросьте??? Ну как же не ехать, страну свою зеленым говном полить? Вова, это шанс увидеть в глазу...
показать весь комментарий
18.07.2020 17:23 Ответить
размазанно, но сойдёт, учитывая их травмированно-симпатизирующее отношение к рюзьке(не всех, подчеркиваю!!)
показать весь комментарий
18.07.2020 17:30 Ответить
бе-вата?
квнщики советские
показать весь комментарий
18.07.2020 17:31 Ответить
"Второе -​ это статус оккупированного Крыма".Источник: https://censor.net.ua/n3208900
В оригинале НИ СЛОВА о статусе Крыма! Просто маланцы не желают портить отношения с 95-м кварталом)) Да и на рашке "юмористов" много, а эти "на хайпе" сейчас зафигашат тур по Украине
показать весь комментарий
18.07.2020 17:44 Ответить
Па-першае, у сьвеце ўсё яшчэ працягваецца эпідэмія каранавірусу.

Другое - гэта статус Крыму. Капітан каманды паведаміў, што Беларусь прытрымліваецца нэўтралітэту ў пытаньнях прыналежнасьці паўвыспы.
показать весь комментарий
19.07.2020 00:41 Ответить
"Команда из Беларуси отказалась от игры в премьер-лиге КВН, потому что ее собираются провести в оккупированном Крыму" - а вот это уже не смешно... (путин).
"В то же время "Дети Тьюринга" сообщили, что у них есть гарантия возвращения в премьер-лигу КВН в следующем сезоне"- а вот это хорошая шутка (путин).
показать весь комментарий
18.07.2020 17:45 Ответить
Дякуємо, сябри!
показать весь комментарий
18.07.2020 17:49 Ответить
Молодцы, сябры !
Московиты пусть сами проводят де хотят - хоть в Бухенвальде.
показать весь комментарий
18.07.2020 17:52 Ответить
Финал КВН должен проводиться в Гааге
показать весь комментарий
18.07.2020 17:59 Ответить
Главную причину отказа белорусов можно выразить одной фразой: "Путин - Х*йло!", но это звучит несколько недипломатично...
Анекдот: Посол в одной из африканской стран даёт задание своему атташе,- в мягкой и дипломатичной форме составить ноту. Тот через несколько минут приносит послу черновик. Просмотрев его, посол делает замечания:
- В целом всё правильно. Только на х*й нужно писать раздельно, наsрать - слитно, а Чёрная обезьяна, нужно писать с заглавной буквы. Всё-таки это обращение к президенту страны...
показать весь комментарий
18.07.2020 17:56 Ответить
Респект ребятам. С них нужно бы взять пример пану Зе.., а то был базар он собирался к "бацьке Саша 3%" с визитом. После такой "предвыборной компании" винтажом населения в бараний рог, и последующим цирком под названием " переизбрание", поездка в Минск чисто по понятиям зап-дло что сейчас, что после "выборов". Дип отношения , ну куда от них.. встречи чиновников тоже. Но высшим чинам Украины, тем паче президенту, премьеру, спикеру туда ехать ( или приглашать соответствующих лиц от туда) совершенно не комильфо. Это пощечина не только белорусскому но и украинскому народу.
показать весь комментарий
18.07.2020 18:01 Ответить
Не выдумывай, если ты было тогда писал.
показать весь комментарий
18.07.2020 18:06 Ответить
Излагайте как то понятнее.. ( а то как то по мокшански получается) Сообщения украинских СМИ - 11 июня 2020 года пресс служба главы офиса президента Украины - Ермака сообщила что во время визита Ермака в Минск обсуждался планируемый визит Зеленского в октябре 2020 г в Беларусь с официальным визитом.. Так как выборы 9 августа.. это типа поездка " с поздравлениями"
показать весь комментарий
18.07.2020 18:40 Ответить
Какой может быть КВН (сатира) в дикторских странах?
показать весь комментарий
18.07.2020 18:05 Ответить
Беларусь "придерживается нейтралитета" в вопросах принадлежности полуострова.
Источник: https://censor.net/n3208900

Это дети Лукашенко, а не Тьюринга.
показать весь комментарий
18.07.2020 18:06 Ответить
«При этом капитан команды Марк Величко​ заявил, что Беларусь "придерживается нейтралитета" в вопросах принадлежности полуострова.Источник: https://censor.net/n3208900»

Все що потрібно знати про хитросраких.
показать весь комментарий
18.07.2020 18:24 Ответить
ну що ж, це логічно
показать весь комментарий
18.07.2020 18:31 Ответить
И так будет всегда.
показать весь комментарий
18.07.2020 18:58 Ответить
Настоящие белоруссы..
показать весь комментарий
18.07.2020 20:04 Ответить
то что отказались, молодцы ... наверное
но мне вот интересно, юмор, закодированный в названии команды, одной мне кажется мерзким?
показать весь комментарий
18.07.2020 21:19 Ответить
Респект СЯБРИ!!!
показать весь комментарий
18.07.2020 21:29 Ответить
Чёткая позиция, молодцы, белорусы.
показать весь комментарий
18.07.2020 22:21 Ответить
Тю,вот дурные. Бывшие квнщики ,нынешние зебуины ,не брезговали и не брезгуют Украину продавать. Гешефт прежде всего
показать весь комментарий
18.07.2020 22:50 Ответить
Нічого й додати.
"Є в українців одна народна забава - ліпити героїв з ні*уя. Білоруська команда з КВК відмовилася їхати в Крим: "Уряяя! Герої! Орден їм великий і квартиру в Жмеринці!"
**ять, ви хоч поцікавтесь: "Чому ж вони не їдуть"? А все дуже просто.Через Україну добиратись складно бо коронавірус і т.д., а через росію очкують, бо можуть потім в Україну не впустити. От весь героїзм. Жодного слова про окупований Крим чи агресію росії ніхто і не пискнув, навпаки "мизамір і внєпалітікі".
Та український фейсбук і твітер другий день в священному екстазі їм дупу вилизує. Схаменіться, вони ж скоро і посрати не зможуть, так залижите.
Хто забув, нагадую. Масляковський КВК, це прокремліська срань, де немає випадкових людей і тим більше людей з антиросійськоючи антипутінською позицією. На бубочку подивіться, кавееніського вилупка."https://www.facebook.com/profile.php?id=100007173097422&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARA99NbTy4pRDg8Yq38OAlimdFNM1TlAQwepOwJRys1wnz10u0fo_UzaksNu-W4_IWUpXVAYgWfCFBiu&hc_ref=ARQdeDLYW1HmttmdBTpLhaZDeNDaVok4az7hnDcZR6-cHmSyWDMv50eW8XjwSuyk5IA&fref=nf Дмитро Глущук
показать весь комментарий
19.07.2020 00:05 Ответить
Беларусь не в том положении, чтобы тыкать ***** носом в Крым.
Отмазка должна быть жирная и пространная - они же понимают, с чем шутят.
показать весь комментарий
19.07.2020 00:43 Ответить
Даний поступок вартий поваги. А якби в Квартала 95 появилась така можливість - вони б сказали "какая разница", "мы же адин нарот".
показать весь комментарий
19.07.2020 09:19 Ответить
Судя по названию - умные мальчики и девочки....
показать весь комментарий
19.07.2020 10:04 Ответить
Если все дело в деде Кравчуке - возьму еще один грех на душу ,спасу страну. Или нет ?А ДЕЛАТЬ европу идеалом стремлений? Хочу как в Новой Зеландии !
https://censor.net/ru/comments/locate/3208900/019214d4-3ca8-733e-b102-396ff1459698
показать весь комментарий
18.11.2020 07:48 Ответить
 
 