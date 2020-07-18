Нидерланды расследуют, почему перед катастрофой MH17 Россия закрыла воздушное пространство на границе с Украиной, - Енин

Российская Федерация пытается использовать для пропаганды новое расследование, которое Нидерланды начали по делу о крушении Boeing "Малайзийских авиалиний" рейса MH17 на Донбассе в 2014 году.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что накануне российские СМИ распространили информацию, что начато расследование якобы против Украины для выяснения, почему Киев не закрыл воздушное пространство над Донбассом после начала боевых действий. Енин назвал эту информацию российской пропагандой и отметил, что расследование касается именно действий России накануне катастрофы.

"Россия как тогда, так и сейчас не может объяснить, почему она закрыла свое воздушное пространство вблизи украинско-российской границы в районе Донбасса именно с 00:00 17 июля 2014 года. Именно после того, как российский "Бук" пересек границу и за несколько часов до того, как этот "Бук" сбил малайзийский Boeing", - пояснил Енин.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск. 9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17.

10 июля стало известно, что Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17.

