Нидерланды расследуют, почему перед катастрофой MH17 Россия закрыла воздушное пространство на границе с Украиной, - Енин
Российская Федерация пытается использовать для пропаганды новое расследование, которое Нидерланды начали по делу о крушении Boeing "Малайзийских авиалиний" рейса MH17 на Донбассе в 2014 году.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что накануне российские СМИ распространили информацию, что начато расследование якобы против Украины для выяснения, почему Киев не закрыл воздушное пространство над Донбассом после начала боевых действий. Енин назвал эту информацию российской пропагандой и отметил, что расследование касается именно действий России накануне катастрофы.
"Россия как тогда, так и сейчас не может объяснить, почему она закрыла свое воздушное пространство вблизи украинско-российской границы в районе Донбасса именно с 00:00 17 июля 2014 года. Именно после того, как российский "Бук" пересек границу и за несколько часов до того, как этот "Бук" сбил малайзийский Boeing", - пояснил Енин.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск. 9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17.
10 июля стало известно, что Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17.
Европа признала тогда вторжение рашистов?
Европа признала военные действия со стороны рашистов?
А вот почему рашисты именно на эту дату решили в полночь закрыть простор, вот это хорош вопрос..
и соответствующий гимн ими проповедовался - гимн беспризорников!
"Мой адрес не дом и не улица...! - припоминаете?
А ведь и реально у них нет родимого дома в виде национальной республики. Они сами её стёрли из своей памяти - Московию! - тем самым сделав себя беспризорниками, "без роду, без племени."
- Почему "Ы"?
- А чтоб никто не догадался (с)
Россия пытается договорится с властями Нидерландов о выплате компенсаций за сбитый 6 лет тому назад малайзийский Boeing на Донбассе.
Об этом говорится в материале о тайных переговорах Кремля с представителями потерпевших стран, которые продолжаются уже полтора года. По словам российского адвоката Марка Фейгина, сумма материальных выплат может составлять несколько сотен миллионов долларов или даже несколько миллиардов.
"Такие переговоры точно идут и Россия готова погасить материальный ущерб и перед авиакомпанией и перед родственниками погибших. Речь идет о нескольких сотнях миллионов долларов, возможно, даже несколько миллиардов. Но Кремль хитер и взамен хочет добиться отмены выплаты 50 миллиардов долларов по делу "Юкоса". Этот спор он считает чисто бизнесовым и платить не хочет", - предположил он.
Шило - такий інструмент, шо скільки ниточці, а вода дірочку на злодієві... Тепер треба вияснити, чи всі пілоти Аерофлота були попереджені. Десь тут собака і закопана.
похоже, что на убогие фейки кремляди и гебни за пределами рашки ********* ловятся только совсем уж клинические идиоты. )
ну а кацапсины из обосРахи, те, само собой, продолжают жрать скрепное агит-говно, как и прежде, но уже с меньшим энтузиазмом. и среди них уже все больше тех, кто начинает подозревать, что их, похоже, кормят говном лет пятнадцать, с года так 2004-го.))
что тут не понятного?
Навіщо це було робити, основна ціль, як і у будь якого теракту, залякування, як у тактичних так і у геополітичних цілях. Й ці цілі були досягнуті, тактична зупинити використання авіації Україною, та геополітична, показати світові що незупиниться, при нагоді, перед використанням свого війскового потенціалу, демонстрація м"язів. Нідерланди та малазія як раз і підходять на такий випадок. Нідерланди невеликий укус по західній демократії та нато(міноритарний член) а з малазією начебто трохи й порішали, принаймі так і здається. А от у випадку з мілітарними гігантами усе булоб по іншому. Це й дало свій ефект, виключивши можливість силового розвязання проблем, збиття літака ніщо у порівнянні з захватом територій ******** демократичної країни, тим паче її гарантом недоторканості.
Тут лишень один прокол стався, їх ЗМІ не були проінформовані про цю операцію, тому вони і видали усім відомий сюжет.
Ни один, собственно радар, нездатен распознавать цели и определять их размеры, все что он выдает это азимут на цель, дальность до нее и высоту, если в нем заложена и функция высотомера - сканирование в вертикальной плоскости. Летящая рядом пара иль группа самолетов ндицируется радаром как одна цель, такой же отметкой как и единичный самолет а при их расхождении вместо одной отметки появляется несколько.
Целеопознавание это совсем иной механизм, основанный на спектрально - временном анализе электромагнитных излучений идущих от самой цели(шаблон) а не отраженного от нее эхосигнала радара.
По этому вполне достаточно было и словесного целеуказания, типа "идет к вам со стороны донецка", и по времени и по направлению этого достаточно.
Из этого вытекает другое, ни экипаж бука ни даже ордловская мишпуха в принципе не должны были знать какую цель они должны были сбить, только те кто организовал теракт и те кто давал целеуказание. И так как повсему это была разовая акция, то ошибка "наводчика" маловероятна, от точно должен был бы знать какую цель нужно было сбить.
Суть то в чем, за аннексию рано или поздно придется отвечать и это по международным меркам гораздо более серьезная вещь нежели сбитие самолета, это нарушение мирового порядка и международных норм и отношений. Убыток от этого огромен, и исчисляется в сотни миллиардов и больше. Так что путлер сиим терактом решил и локальные и геополитические задачи, принайми такой эффект и произвел сей теракт. А дальше больше, тут тебе и сирия, тоже демонстрация и силы и готовности применять даже химическое оружие.
Из то же серии и "можем повторить" и новичек и многое многое иное, цель ясна, запугать что бы боялись, и она работает. Уход с поста президента рф, дает возможность привлечения по суду а изменение конституции делает его вечным а признание рф государством террористом, как никогда, сплотит мордорян вокруг путлера. поддерживая его они сами берут на себя ответственность за его преступления, аналогично и пэцыки, отказаться от путлера, пэци, равнозначно признанию собственной вины за их преступления, тот же фактор работал и для совков. Перфразируя, "мучительно больно за неправедно прожитые годы", думали поддерживают человечность а оказалось что бесчеловечность, по этому и придерживаются прежней установки.
Я таки от души посмеялся
Вот кстати, рассказ от своего дяди из Мурманска, капитан сейнера. У него, на гражданском рыболове, сонары, автоматика, навигация в разы круче, чем у Северного флота РФ были установлены.
Тут не нужно вводить такие сущности как разные самолеты, набор оных и не нужно подключать набор населенных пунктов первомайских и возводить путаницу между ними.
Объективно, акция планировалась разовая а не на постоянной основе, СОУ с четырьмя ракетами, для постоянки таки нужен весь комплекс с запасом "патронов". Наличие буков ни коим образом не отменяет работу авиации ВСУ, просто работа идет по другому, можно или уничтожить его ракетой с пассивной головкой или просто не заходить в зону его достигаемости. В виду законов физики, радар виден с гораздо большего расстояния нежели радар получит возможность увидеть отраженный сигнал.
Попутали, ошиблись, не тот самолет, не тот населенный пункт, все это вызвано чисто психологически, на подсознательном уровне в виду неприятия расчеловечевания путлера, просто нормальный разум не принимает того что подобное можно сделать специально, сбить гражданский борт с детишками на борту. Но именно такой вариант и дает максимально выгодный путлеру эффект, запугал ВСУ, авиация перестала летать и запугал гейропу с гамерикой, продемонстрировав что все человеческое ему чуждо и при необходимости оно его не остановит. Тут тебе к этому и радиоактивный пепел с разрешением совфеда на ревентивное применение ядерного оружия.
По этому все и опасаются спровоцировать его на неадекватные действия, не зажимают в угол.
Ну бывает иногда и такое, но томко с велликого бодуна, я ж вродь когдась рассказывал, в благе подходим к трапу, тут со стороны взлетки петляет майор с саквояжем, зеленые просветы и птички на погонах, пограничная авиация, стало быть, спрашивает у стюардессы, ык, этот самолет через абакан летит? та отвечает, этот через новосибирск, на абакан будет через пол часа, майр ык, и поварачивает туда от куда пришел и при повороте в саквояже, дзынь, дзынь, проводница пассажирам - он тут уже третий день ходит(при совке было).
Так что, кого через сканер а вэропорту пропускали а кто спокойно так себе беспросыпно гульбанит, время от времени пытаясь улететь на попутном. Но то единицы, уникумы, но не коллективно, с техникой.
Иль вы забыли про историю с Цхинвали? Думаю что не забыли, а значит помните, кого в той войне виновным запад назначил.
Да, типа ужасно, но чисто межусобные терки, и в атаку не пошла бы, есть чисто стандартные процедуры, икао и проч, долгая волокита с расследованием и в атаку от этого не ходют, так что акромя великого пропагандистского вою в славном мордоре, с рапятыми детишками, не было бы.
А казус белли можно высосать из чего угодно и в любое время, просто в этом у путлера нет необходимости, да и цели совершенно другие.
Сейчас идет фаза информационной войны, которая делает инвалидами украинских патриотов, да что там патриотов, все украинское общество, превращая его в бешенное дерущееся стадо, готовое перегрысть друг другу глотки по любому поводу, которое, при чем искренне и добровольно, выполняет задачи реализуя цели поставленные путлером.
В это вовлечены массы народа, и чисто мордорские ботофермы и воровские сми как пророссийкого толка рыгов так и воровские прозападного, и великое множество простых идиотов, уже давно ставшими инвалидами и не только в политической области но и в бытовой, неадекватность просто зашкаливает, уже бьют друг другу морды даже в транспорте, все общество неначе зийшло з ума. Ну и естественно такое состояние поднимает волну всяким неадекватностям и психически ущербным индивидуумам, пытающимся изменить систему глупым терроризмом, создает и эскалирует великое множество внутренних гражданских конфликтов.
Все это кажется нормальным и естественным, к этому побуждают чисто внутренние, не связанные с мордором причины, все было бы ничего, но это все соответствует целям и задачам информационной войны научно - теоретически разработанных и описанных во множестве работ мордора посвященных этой теме.
Вот тебе и теория заговора, четко выполняемая прямо тут и прямо сегодня, в которой мы все берем активное участие, сидя при этом в окопах путлера, выполняя его волю, уничтожая самих себя.
Вот вчерась, смотрел в ютубе онлайн про луцкого террориста, 112 канал, там периодически выскакивал кивин в иступлении анафемировавший зелика, выполняя задачу информационной войны по дискредитации власти и ему вторили великое множество долбодятлов на всех информационных ресурсах, что продолжается уже давно, увлекая за собою все больше и больше людей. Все они бойцы информационной войны, выполняющие задачи поставленные уйлом.
Это все не из области "а то путлер нападе" а реальное соответствие "целей и методов информационной войны" с реально происходящим.