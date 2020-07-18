РУС
Нидерланды расследуют, почему перед катастрофой MH17 Россия закрыла воздушное пространство на границе с Украиной, - Енин

Нидерланды расследуют, почему перед катастрофой MH17 Россия закрыла воздушное пространство на границе с Украиной, - Енин

Российская Федерация пытается использовать для пропаганды новое расследование, которое Нидерланды начали по делу о крушении Boeing "Малайзийских авиалиний" рейса MH17 на Донбассе в 2014 году.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что накануне российские СМИ распространили информацию, что начато расследование якобы против Украины для выяснения, почему Киев не закрыл воздушное пространство над Донбассом после начала боевых действий. Енин назвал эту информацию российской пропагандой и отметил, что расследование касается именно действий России накануне катастрофы.

"Россия как тогда, так и сейчас не может объяснить, почему она закрыла свое воздушное пространство вблизи украинско-российской границы в районе Донбасса именно с 00:00 17 июля 2014 года. Именно после того, как российский "Бук" пересек границу и за несколько часов до того, как этот "Бук" сбил малайзийский Boeing", - пояснил Енин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинцы в Нидерландах почтили память жертв катастрофы МН17. ФОТОрепортаж

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск. 9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17

10 июля стало известно, что Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17.

Также читайте: Решение о присоединении к иску Нидерландов против России в ЕСПЧ будет принято после изучения материалов дела, - замглавы МИД Енин

Украина закрыла воздушное пространство до 6 км. Украина предупредила все авиакомпании о боевых действиях в соответствии с международными требованиями. Авиакомпании сами выбирают маршрут зная эту информацию.
18.07.2020 18:47 Ответить
Можно сколько угодно блеять и мычать на любимую тему упоротой кацапской мрази : "пАчему... " , но факт остается фактом - одни циничные и наглые нелюди из вонючего зАпАребрика уничтожили "Боинг", другие подобные орки, из той же стаи, шестой год подряд покрывают это преступление, а третьи ублюдки, (типа дмитрий шкицкий) все делают для обвинения Украины в этом преступлении... смерть кацапской мрази.
18.07.2020 19:00 Ответить
Данные были только о наличии ПЗРК у сепаров.
18.07.2020 19:05 Ответить
Почему? Да потому что!
18.07.2020 18:35 Ответить
А что тут расследовать? Это был путинский сатанинский ритуал жертвоприношения. Все было продумано до мелочей, плюс еще хотели Украину в это дерьмо втянуть и перевести на нее все стрелки, поэтому над территорией Украины и сбили.А оккультисты расскажут почему 17.07 и в 17 часов - 11 777.
18.07.2020 20:57 Ответить
И, кстати, самолет Боинг МН 17.
19.07.2020 16:19 Ответить
Это не мы, это пиндосы!!!
18.07.2020 18:36 Ответить
Розслідування необхідне, бо воно буде доказом планування росією знищення літака.
18.07.2020 18:39 Ответить
" Может Зинка сбила? у меня одного, что ли Бук есть?"
18.07.2020 18:40 Ответить
Енин конечно может сколько угодно развенчивать рос. пропаганду, но вопрос у меня только один- почему Украина всё же не закрыла своё воздушное пространство на Донбассе и подставилась таким образом? Не профессионализм? сотрудничество с террористами? Или что?
18.07.2020 18:41 Ответить
Украина закрыла воздушное пространство до 6 км. Украина предупредила все авиакомпании о боевых действиях в соответствии с международными требованиями. Авиакомпании сами выбирают маршрут зная эту информацию.
18.07.2020 18:47 Ответить
Так нужно было закрыть без ограничений. Где логика? почему решили,что у рос.наёмников есть ПВО до 6км, а почему то нет до 10?
18.07.2020 18:59 Ответить
Данные были только о наличии ПЗРК у сепаров.
18.07.2020 19:05 Ответить
так с кем война с сепарами или с рф?
18.07.2020 20:50 Ответить
С серверами, которых организует, спонсирует и поддерживает РФ, в том числе оружием и живой силой, а в некоторые периоды войны - и частями регулярной армии. Сепары - только руки мозг - в Кремле. Де факто - это война с Россией. Неужели это непонятно?
18.07.2020 21:26 Ответить
Эй умник, в каком году сбили MH17? На тот момент у нас было АТО и не было официальных подтверждений действий регулярной ************* армии на территории Украины. Да были отдельные группы, да у них были ПЗРК, но БУКов тогда небыло.
18.07.2020 22:06 Ответить
Потому что когда работает радар ЗРК, его обнаруживают за сотни километров и однозначно идентифицируют. И не только ВСУ, а и спутники-шпионы НАТО. И ничего подобного на территории ОРДЛО не было.
18.07.2020 19:07 Ответить
З чого ти це взяв? На тебе що, Зе дим зі свого чинарика видихнув?
18.07.2020 19:19 Ответить
З твого "поста" "розумнику".
18.07.2020 19:50 Ответить
ты гля какое тупое створиння! уже все доказательства собрали, что это бук рашистской курской бригады, а оно продолжает нести пургу
18.07.2020 19:33 Ответить
Така його незавидна доля !!))
18.07.2020 19:41 Ответить
Можно сколько угодно блеять и мычать на любимую тему упоротой кацапской мрази : "пАчему... " , но факт остается фактом - одни циничные и наглые нелюди из вонючего зАпАребрика уничтожили "Боинг", другие подобные орки, из той же стаи, шестой год подряд покрывают это преступление, а третьи ублюдки, (типа дмитрий шкицкий) все делают для обвинения Украины в этом преступлении... смерть кацапской мрази.
18.07.2020 19:00 Ответить
14 июля 2014 года Украина ограничила минимальную высоту полета транзитных гражданских судов над зоной АТО эшелоном FL320 (9754 метра). А Россия 16 июля (вступило в силу 17 июля) запретила летать сразу ниже 16150 метров.
19.07.2020 09:09 Ответить
На каких основаниях она должна была это сделать?
Европа признала тогда вторжение рашистов?
Европа признала военные действия со стороны рашистов?

А вот почему рашисты именно на эту дату решили в полночь закрыть простор, вот это хорош вопрос..
18.07.2020 18:48 Ответить
Потому что полёты гражданской авиации проходят на высотах, досягаемых только для специальных средств для борьбы с авиацией, таких как ЗРК"Бук", которыми на тот момент террористы не обладали (кто же мог подумать, что Россия им такие средства предоставит).
18.07.2020 18:49 Ответить
именно так. Военные действия в признанном формате не велись. Добробаты перестреливались с ихтамнетами.
18.07.2020 18:59 Ответить
Да потому, что у местных впопучленцев не было средств ПВО, работавших по высотам выше 6 тысяч. Пока не подсуетился Мордор
18.07.2020 18:51 Ответить
Закрыла до 6 тыс метров. В полном соответствии с имеющимися на тот момент данными о наличии у зверей ПЗРК.
18.07.2020 18:51 Ответить
ПО фактам- войны нет де юре, есть антитеррористическая операция. Серьёзно анализировать не официальный военный потенциал террористов наивно и глупо. Все же понимают откуда ветер дует изначально. Раз у РФ есть возможность сбить на 10 тыс.км., то нужно было запрещать и на этой высоте. Ведь, у донбассян и на 6 тыс.км. не было возможности сбивать, тогда какая разница на какой высоте запрещать с точки зрения Украины?
18.07.2020 18:57 Ответить
какой Вы умный. Пишите в ООН, запретить полеты всех авиалиний в Европе на основании наличия у России средств поражения.
18.07.2020 19:01 Ответить
При чем тут "война - на война"? Имелись подтвержденные данные, решение было принято в полном соответствии с ними. А вот свинособаки закрыли свое небо именно потому, шо точно знали, какие именно средства ПВО они привезли зверям. И это лишний камень на шею свинособакам перед прыжком в болото. Кстати, а кто такие "донбассяне"?
18.07.2020 19:03 Ответить
решение принималось, по исходно ошибочным данным. Донбассяне,это те, которые осознанно выступили за раскол территориальной целостности Украины, тем самым позволив рос. воен-м профессионалам выступать от лица врагов Украины на стороне сепаратистов(имея причину).
18.07.2020 19:10 Ответить
Есть какая-то подтвржденная информация, шо данные были исходно ошибочными? В смысле, можно сравнить точные даты принятия решения и прибытия к зверям ЗРК из московии? И какую же причину имели эти несчастные донбассяне?
18.07.2020 19:14 Ответить
Ок, раз играем в "наивность". Война (не названная) по вашему комменту гражданская получается? Потому что если война с РФ, то нужно было по очевидным причинам закрывать полностью воздушное пространство, ведь РФ может сбивать и на высоте более 10тыс.км. Значит, получается, вы подтверждаете гражданскую войну, раз данные были не ошибочны, и они отражали военный потенциал именно сепаров, а не РФ.
18.07.2020 20:58 Ответить
На тот момент была АТО. Я не рекомендовал бы Вам распространять московитскую пропаганду. Вы в этом уже не раз замечены, лживо обвиняя Крымских Татар в желании получить московитские аусвайсы и поливая грязью Муждабаева и Чубарова. И сейчас тужитесь хоть как-то перевалить хоть часть вины за сбитый Боинг на Украину.
18.07.2020 21:38 Ответить
Подтверждение моих слов - две свинособаки, которым понравилась Ваша пропаганда.
18.07.2020 21:39 Ответить
Цікаво, який це привід мають ,т.зв. "рос.военние профессионали" ???)))
18.07.2020 19:15 Ответить
Донбасіти(самоназва) це мутовані потвори совєтської селекціі, вирдки без роду та племені, колишня назва "советский народ" !!!))
18.07.2020 19:11 Ответить
потвори совєтської селекціі, вирдки без роду та племені
--------------------
и соответствующий гимн ими проповедовался - гимн беспризорников!
"Мой адрес не дом и не улица...! - припоминаете?
А ведь и реально у них нет родимого дома в виде национальной республики. Они сами её стёрли из своей памяти - Московию! - тем самым сделав себя беспризорниками, "без роду, без племени."
18.07.2020 19:34 Ответить
Донбас, це був відстійник вселякої гопоти з всього СРСР !!)))
18.07.2020 19:44 Ответить
Тому що жоден бовдур ніколи до цього не давав мавпам таку зброю!
18.07.2020 18:59 Ответить
Россия не закрывала воздушное пространство, эта запись имеется в диспетчерском журнале НО , пролетающим бортам об этом не сообщалось, именно это и интересует следствие - почему?
18.07.2020 21:19 Ответить
потому что, Россия говорит- нас там нет, у на всё в порядке. Летайте сколько влезет , там где разрешено, а если собьют там где разрешено на этот момент, то и претензии к тем, кто разрешил.
18.07.2020 21:26 Ответить
Уймись, казламордае...
19.07.2020 00:17 Ответить
Чтобы сбивать гражданский самолет и убивать людей было сподручнее. Разве не понятно?
18.07.2020 18:42 Ответить
- Операция "Ы".

- Почему "Ы"?

- А чтоб никто не догадался (с)
18.07.2020 18:48 Ответить
Ответ простой - Россия закрыла пространство потому, что знала о наличии у своих обезьян на Донбассе ЗРК"Бук", потому что сама им его и предоставила.
18.07.2020 18:51 Ответить
А с того момента какая высота закрыта?
18.07.2020 18:56 Ответить
Ответ **********, думаю, будет стандартным: "Вывсёврёте."
18.07.2020 18:58 Ответить
Так збиралися збивати Боїнг
18.07.2020 19:09 Ответить
Россия готова выплатить компенсацию за сбитый Boeing, но есть условие, - адвокат
Россия пытается договорится с властями Нидерландов о выплате компенсаций за сбитый 6 лет тому назад малайзийский Boeing на Донбассе.
Об этом говорится в материале о тайных переговорах Кремля с представителями потерпевших стран, которые продолжаются уже полтора года. По словам российского адвоката Марка Фейгина, сумма материальных выплат может составлять несколько сотен миллионов долларов или даже несколько миллиардов.
"Такие переговоры точно идут и Россия готова погасить материальный ущерб и перед авиакомпанией и перед родственниками погибших. Речь идет о нескольких сотнях миллионов долларов, возможно, даже несколько миллиардов. Но Кремль хитер и взамен хочет добиться отмены выплаты 50 миллиардов долларов по делу "Юкоса". Этот спор он считает чисто бизнесовым и платить не хочет", - предположил он.
18.07.2020 19:13 Ответить
Так что кацапская версия с летчиком волошиным, диспечером карлосом и кривым фотошопом не проканала? Ка же так, киселевы и соловьевы стрались, лохам вешали лапшу на уши, а тут такая засада в нидерланском суде.
18.07.2020 19:22 Ответить
я до сих пор поражаюсь дуростям рашистов - боинг летел на высоте более 10 км. до границы с рашкой ему оставалось около 70 км, если бы это был наш ил с десантниками то куда бы он их выбрасывать собирался? на ростов или на волгоград. это я к тому что самолету с такой высоты до высоты выброса десанта спустится надо расстояние около 200 км. приходит в голову лишь то что рашисты хотели очернить Украину перед всем миром сбитием пассажирского самолета но обкакались. кстати пространство над Украиной было закрыто по высоте, никто ведь не думал что эти козлы из курска бук притянут ....
18.07.2020 19:37 Ответить
как йолух сдохнет, сколько сразу свидетелей найдется, журналисты наперебой статьи понесут в редакции, и фильмы снимать
18.07.2020 19:48 Ответить
Нідерланди розслідують, чому перед катастрофою MH17 Росія закрила повітряний простір на кордоні з Україною, - Єнін - Цензор.НЕТ 6193
18.07.2020 20:16 Ответить
шо это ?
18.07.2020 20:24 Ответить
Нідерланди розслідують, чому перед катастрофою MH17 Росія закрила повітряний простір на кордоні з Україною, - Єнін - Цензор.НЕТ 6667
18.07.2020 21:14 Ответить
AAAAA!!! Лапти поймались !!! вы попали ...
18.07.2020 20:23 Ответить
Вот голландцы и подобрались к главному, кацапы планировали сбить самолет, вопрос только чей. В это время мог пролетать российский пассажир и могли запросто его сбить, чтобы был казус белли. Подорвать своих в метро или в домах любимая кацапская забава. Видимо, что-то пошло не так и немного обосрались с целью.
18.07.2020 20:27 Ответить
чтоб они не делали не идут дела ,видно с лишней хромосомой из мама родила
18.07.2020 20:30 Ответить
Нідерланди розслідують, чому перед катастрофою MH17 Росія закрила повітряний простір на кордоні з Україною, - Єнін - Цензор.НЕТ 401
18.07.2020 20:37 Ответить
Интересно, расследовала бы Европа, что в Украине настоящая кровавая между странами бойня-война, а не внутренний конфликт, без этого сбития? Или бы морду в сторону воротили, типо торговые партнеры?
18.07.2020 21:12 Ответить
Ну, так і зараз вони "плачуть", а бізнес - по распісанію.
18.07.2020 21:14 Ответить
А тут, будь-ласка, докладніше? ))
Шило - такий інструмент, шо скільки ниточці, а вода дірочку на злодієві... Тепер треба вияснити, чи всі пілоти Аерофлота були попереджені. Десь тут собака і закопана.
18.07.2020 21:13 Ответить
А куда летел боинг если РФ воздух закрыла ?
18.07.2020 21:22 Ответить
********, как всегда, обосрались. ))
похоже, что на убогие фейки кремляди и гебни за пределами рашки ********* ловятся только совсем уж клинические идиоты. )

ну а кацапсины из обосРахи, те, само собой, продолжают жрать скрепное агит-говно, как и прежде, но уже с меньшим энтузиазмом. и среди них уже все больше тех, кто начинает подозревать, что их, похоже, кормят говном лет пятнадцать, с года так 2004-го.))
18.07.2020 21:33 Ответить
попадалось на титрубці відео, де ЯСНО І ЧІТКО поясняється, що сталось з закриттям неба! Так ось: попередження про закриття неба ********* РОЗІСЛАЛА, але при цьому вчинила ДУЖЕ ХИТРО - в самому початку повідомлення вказало, що потрібно закрити небо тільки ДО 10 КМ, а в самому кінці повідомлення дописала, що варто ще й ВИЩЕ 10 КМ закрити. Україна і всі інші авіа компанії прийняли повідомлення І ЗАКРИЛИ НЕБО ДО 10 КМ, але на сам кінець повідомлення не звернули увагу (а там реально вищий ешелон неба дописаний в самому кінці був) і тут КАЦАПИ І ВСРАЛИСЬ!!! Тому що: ЧОМУ ВОНИ СПЕРШУ ВИСЛАЛИ ТАКЕ ПОВІДОМЛЕННЯ???? ЧОМУ ВОНИ ДОПИСАЛИ ВИСОТУ ВИЩЕ 10 КМ ТІЛЬКИ В КІНЦІ ПОВІДОМЛЕННЯ, АЛЕ НЕ НА САМОМУ ПОЧАТКУ, ЯК БУЛО З ВИСОТОЮ ДО 10 КМ????
18.07.2020 22:07 Ответить
Нідерланди розслідують, чому перед катастрофою MH17 Росія закрила повітряний простір на кордоні з Україною, - Єнін - Цензор.НЕТ 3151
18.07.2020 22:59 Ответить
на всякий случай закрыли, чтобы своих бортов нечаянно не сбили
что тут не понятного?
18.07.2020 23:00 Ответить
На початку коли ще не були озвучені явні докази і ООН запропонувала створити міжнародний трибунал ще невідомо відносно кого то Україна погодилась а Росія наклала вето.Всім тоді все стало зрозуміло.Скоріше б вже Гаага винесла вирок-далі автоматично мегасанкції і усмирення імперіалістів.Правда загнаний в кут щур кидається -треба тримати джавеліни напоготові.
18.07.2020 23:07 Ответить
а "почему" засраха підривала житлові будинки у мокселі свого часу? Тому і повітряний простір закрила, бо знала що саме трапиться 17 липня. Бо знала що буде знищено пасажирський літак. А от тупі макаки лугандонівські взяли і збили не російський пасажирський літак, а малайзійський. От така халепа трапилась для *****, і саме тому, тепер він змушений бігати за власним куцим хвостом як скажений шакал, та вигадувати різних диспетчерів карлосів та українських пілотів-втікачів..
19.07.2020 00:29 Ответить
да... не склалось літо 2014-го для *****. "что-то пошло нє так"...
19.07.2020 00:30 Ответить
Чому рашка закрила коридор до FL530, можно вигадувати що завгодно, але ми скористаэмося тим що відомо на цей час. Путлер послав на Україну свій зрк бук, у точку з якої він і запустив ракету, яка вірогідно могла потрапити на її територію та збити не ту ціль, будучи запущеною з тої точки по рейсу МН17, скажімо не по зустрічному курсу а навздогін, чи у випадку деякої зміни його курсу через погодні умови. Тобто теракт був запланований заздалегідь, й саме цей рейс був ціллю, тому і вжили запобіжні заходи, встановивши обмеження по висоті у цьому районі.

Навіщо це було робити, основна ціль, як і у будь якого теракту, залякування, як у тактичних так і у геополітичних цілях. Й ці цілі були досягнуті, тактична зупинити використання авіації Україною, та геополітична, показати світові що незупиниться, при нагоді, перед використанням свого війскового потенціалу, демонстрація м"язів. Нідерланди та малазія як раз і підходять на такий випадок. Нідерланди невеликий укус по західній демократії та нато(міноритарний член) а з малазією начебто трохи й порішали, принаймі так і здається. А от у випадку з мілітарними гігантами усе булоб по іншому. Це й дало свій ефект, виключивши можливість силового розвязання проблем, збиття літака ніщо у порівнянні з захватом територій ******** демократичної країни, тим паче її гарантом недоторканості.

Тут лишень один прокол стався, їх ЗМІ не були проінформовані про цю операцію, тому вони і видали усім відомий сюжет.
19.07.2020 01:12 Ответить
Рассчет Бука бил практически вслепую, т.к. из всего комплекса ЗРК прибыла только сама установка, без радара, входящего в комплекс, поэтому идентифицировать цель с высокой точностью у них не было возможности. Типа, о летит что-то, наверно наш, запускай!))))
19.07.2020 08:25 Ответить
Хай бог мылуэ, что за глупости, СОУ имеет свой радар ±45° по азимуту и 70° по углу места, то бишь поле зрения сего радару 90 градусов - четверть круга.

Ни один, собственно радар, нездатен распознавать цели и определять их размеры, все что он выдает это азимут на цель, дальность до нее и высоту, если в нем заложена и функция высотомера - сканирование в вертикальной плоскости. Летящая рядом пара иль группа самолетов ндицируется радаром как одна цель, такой же отметкой как и единичный самолет а при их расхождении вместо одной отметки появляется несколько.

Целеопознавание это совсем иной механизм, основанный на спектрально - временном анализе электромагнитных излучений идущих от самой цели(шаблон) а не отраженного от нее эхосигнала радара.

По этому вполне достаточно было и словесного целеуказания, типа "идет к вам со стороны донецка", и по времени и по направлению этого достаточно.

Из этого вытекает другое, ни экипаж бука ни даже ордловская мишпуха в принципе не должны были знать какую цель они должны были сбить, только те кто организовал теракт и те кто давал целеуказание. И так как повсему это была разовая акция, то ошибка "наводчика" маловероятна, от точно должен был бы знать какую цель нужно было сбить.
19.07.2020 11:35 Ответить
Вот только еще при Наливайченко, наша разведка, показаний которой в суде не представишь, смогла выяснить, что кацапенСС перепутали Первомайск. Была такая манечка при советах, везде тыкать улицы Ленина и Первомайски. А на том участке эти Первомайсков аж три штуки, вот НЕ МЕСТНЫЕ и заблудились (наверное свой ГЛОНАСС использовали) и попав не в тут точку, вместо ТУ-154 РФ сбили Боинг.
19.07.2020 12:21 Ответить
Это сказки для лохов, военные ориентируются в совсем иных коррдинатах а не как бабушки, пенсионерки.
Суть то в чем, за аннексию рано или поздно придется отвечать и это по международным меркам гораздо более серьезная вещь нежели сбитие самолета, это нарушение мирового порядка и международных норм и отношений. Убыток от этого огромен, и исчисляется в сотни миллиардов и больше. Так что путлер сиим терактом решил и локальные и геополитические задачи, принайми такой эффект и произвел сей теракт. А дальше больше, тут тебе и сирия, тоже демонстрация и силы и готовности применять даже химическое оружие.
Из то же серии и "можем повторить" и новичек и многое многое иное, цель ясна, запугать что бы боялись, и она работает. Уход с поста президента рф, дает возможность привлечения по суду а изменение конституции делает его вечным а признание рф государством террористом, как никогда, сплотит мордорян вокруг путлера. поддерживая его они сами берут на себя ответственность за его преступления, аналогично и пэцыки, отказаться от путлера, пэци, равнозначно признанию собственной вины за их преступления, тот же фактор работал и для совков. Перфразируя, "мучительно больно за неправедно прожитые годы", думали поддерживают человечность а оказалось что бесчеловечность, по этому и придерживаются прежней установки.
19.07.2020 22:29 Ответить
военные ориентируются в совсем иных коррдинатах а не как бабушки, пенсионерки.

Я таки от души посмеялся
Вот кстати, рассказ от своего дяди из Мурманска, капитан сейнера. У него, на гражданском рыболове, сонары, автоматика, навигация в разы круче, чем у Северного флота РФ были установлены.
20.07.2020 18:02 Ответить
Есть такой методологический принцип, гласящий "не следует множить сущности без крайней на то необходимости", он же принцип бережливости иль закон экономии уильяма что нинаесть оккама.
Тут не нужно вводить такие сущности как разные самолеты, набор оных и не нужно подключать набор населенных пунктов первомайских и возводить путаницу между ними.

Объективно, акция планировалась разовая а не на постоянной основе, СОУ с четырьмя ракетами, для постоянки таки нужен весь комплекс с запасом "патронов". Наличие буков ни коим образом не отменяет работу авиации ВСУ, просто работа идет по другому, можно или уничтожить его ракетой с пассивной головкой или просто не заходить в зону его достигаемости. В виду законов физики, радар виден с гораздо большего расстояния нежели радар получит возможность увидеть отраженный сигнал.

Попутали, ошиблись, не тот самолет, не тот населенный пункт, все это вызвано чисто психологически, на подсознательном уровне в виду неприятия расчеловечевания путлера, просто нормальный разум не принимает того что подобное можно сделать специально, сбить гражданский борт с детишками на борту. Но именно такой вариант и дает максимально выгодный путлеру эффект, запугал ВСУ, авиация перестала летать и запугал гейропу с гамерикой, продемонстрировав что все человеческое ему чуждо и при необходимости оно его не остановит. Тут тебе к этому и радиоактивный пепел с разрешением совфеда на ревентивное применение ядерного оружия.
По этому все и опасаются спровоцировать его на неадекватные действия, не зажимают в угол.

==Я таки от души посмеялся
Ну бывает иногда и такое, но томко с велликого бодуна, я ж вродь когдась рассказывал, в благе подходим к трапу, тут со стороны взлетки петляет майор с саквояжем, зеленые просветы и птички на погонах, пограничная авиация, стало быть, спрашивает у стюардессы, ык, этот самолет через абакан летит? та отвечает, этот через новосибирск, на абакан будет через пол часа, майр ык, и поварачивает туда от куда пришел и при повороте в саквояже, дзынь, дзынь, проводница пассажирам - он тут уже третий день ходит(при совке было).

Так что, кого через сканер а вэропорту пропускали а кто спокойно так себе беспросыпно гульбанит, время от времени пытаясь улететь на попутном. Но то единицы, уникумы, но не коллективно, с техникой.
20.07.2020 22:49 Ответить
Нет, именно в расчете на сволочизм Путина. Сбитый ихний самолет, с их детьми и кацапия на ура пошла бы в атаку, а Запад нас бы спрашивал - ну зачем вы так...
Иль вы забыли про историю с Цхинвали? Думаю что не забыли, а значит помните, кого в той войне виновным запад назначил.
21.07.2020 00:00 Ответить
===Сбитый ихний самолет, с их детьми
Да, типа ужасно, но чисто межусобные терки, и в атаку не пошла бы, есть чисто стандартные процедуры, икао и проч, долгая волокита с расследованием и в атаку от этого не ходют, так что акромя великого пропагандистского вою в славном мордоре, с рапятыми детишками, не было бы.

А казус белли можно высосать из чего угодно и в любое время, просто в этом у путлера нет необходимости, да и цели совершенно другие.

Сейчас идет фаза информационной войны, которая делает инвалидами украинских патриотов, да что там патриотов, все украинское общество, превращая его в бешенное дерущееся стадо, готовое перегрысть друг другу глотки по любому поводу, которое, при чем искренне и добровольно, выполняет задачи реализуя цели поставленные путлером.

В это вовлечены массы народа, и чисто мордорские ботофермы и воровские сми как пророссийкого толка рыгов так и воровские прозападного, и великое множество простых идиотов, уже давно ставшими инвалидами и не только в политической области но и в бытовой, неадекватность просто зашкаливает, уже бьют друг другу морды даже в транспорте, все общество неначе зийшло з ума. Ну и естественно такое состояние поднимает волну всяким неадекватностям и психически ущербным индивидуумам, пытающимся изменить систему глупым терроризмом, создает и эскалирует великое множество внутренних гражданских конфликтов.

Все это кажется нормальным и естественным, к этому побуждают чисто внутренние, не связанные с мордором причины, все было бы ничего, но это все соответствует целям и задачам информационной войны научно - теоретически разработанных и описанных во множестве работ мордора посвященных этой теме.

Вот тебе и теория заговора, четко выполняемая прямо тут и прямо сегодня, в которой мы все берем активное участие, сидя при этом в окопах путлера, выполняя его волю, уничтожая самих себя.

Вот вчерась, смотрел в ютубе онлайн про луцкого террориста, 112 канал, там периодически выскакивал кивин в иступлении анафемировавший зелика, выполняя задачу информационной войны по дискредитации власти и ему вторили великое множество долбодятлов на всех информационных ресурсах, что продолжается уже давно, увлекая за собою все больше и больше людей. Все они бойцы информационной войны, выполняющие задачи поставленные уйлом.

Это все не из области "а то путлер нападе" а реальное соответствие "целей и методов информационной войны" с реально происходящим.

22.07.2020 11:25 Ответить
Нидерландам пора расследовать, почему нидерланские самолеты летали над зоной боевых действий где уже много раз сбивали самолеты.
19.07.2020 02:48 Ответить
Нідерланди розслідують, чому перед катастрофою MH17 Росія закрила повітряний простір на кордоні з Україною, - Єнін - Цензор.НЕТ 1030
19.07.2020 11:22 Ответить
Кто пустил самолет в закрытое пространство?
19.07.2020 22:21 Ответить
 
 