"Слуга народа" Кисилевский хочет на 10 лет освободить сталеплавильный завод от уплаты тарифа "Укрэнерго", - нардеп "Батькивщины" Кучеренко
Депутат "Слуги народа" Дмитрий Кисилевский предлагает ввести понятие "зеленая металлургия" и на 10 лет освободить сталеплавильный завод от платы "Укрэнерго" за передачу электроэнергии. Речь идет о $12-15 млн ежегодно.
Об этом пишет в Фейсбуке народный депутат "Батькивщины" Алексей Кучеренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Предлагается ввести понятие "зеленая металлургия". Просто вдумайтесь в этот оксюморон, который продвигает "слуга" Дмитрий Кисилевский. Кстати, в прошлом пиарщик Интерпайпа", - написал он.
Кучеренко напомнил, что тариф, от уплаты которого предлагается освободить сталеплавильный завод, должен, по мнению НКРЭКУ, улучшить финансовую ситуацию на энергорынке.
Также на Цензор.НЕТ: Европейское Энергосообщество: Провал голосования "зеленого" законопроекта затянет Украину в суды
"Получается, с августа все предприятия должны будут платить тариф на передачу в 1,5 раз больше, но одна-единственная компания будет иметь привилегии его не платить совсем, еще и до 2030 года. Цена экономии для куратора Кисилевского - 12-15 миллионов долларов ежегодно. И это те средства, которые недополучит государственное "Укрэнерго"", - написал Кучеренко.
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По данным Госстата сельскохозяйственные предприятия сократили производства на 26,7%.
В Украине производство сельскохозяйственной продукции за первые шесть месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года упало на 18,7%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Отмечается, что основной спад зафиксирован в июне.
По данным статистического ведомства, сельскохозяйственные предприятия сократили производства на 26,7%, хозяйства населения - на 8,4%.
При этом в растениеводстве производство сократилось на 56,8%, в животноводстве - на 2,2%.
В то же время ранее сообщалось, что Украина установила рекорд по экспорту зерна.
По результатам 2019/2020 маркетингового года на внешние рынки поставлено рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки. Это на 6,8 млн тонн больше чем в прошлом маркетинговом году, когда экспорт составил 50,4 млн тонн.
https://journalist.today/v-ukraine-rezko-umenshilos-proizvodstvo-selskohozjajstvennoj-produkcii/
ЗЕБЕниное небо
ЗЕБЕнинский завод 😂
Але, а кто налоги будет платить?
ЗЕльоные терпилы ? 😕
паРаша вторглась в Украину и нужно было остановить агрессию?
Агрессия паРаши разрушила экономику и её необходимо было восстанавливать, если исходить из тезиса, что воюют экономики?
Реформы необходимо было делать, даже с той Радой, в которой были ставленники малороссы?
На вышеперечисленное необходимы были средства? Из чьего кармана?
Руководство страны бежало после Майдана 2013-2014 гг? Управляемость страной необходимо было восстановить?
Не буду упоминать про Армию, Мову и Веру, т.к. для лохтората это тёмный лес, а не задел на построение будущего страны.
И по чём лохторат оценивал? Принимал ли во внимание, при этом, что-нибудь, из того, что я перечислил?
1) паРаша вторглась в Украину и нужно было остановить агрессию? Крим здали без супротиву, здали би і Донбас, якби добровольці та волонтери не спасли ситуацію....
2) Агрессия паРаши разрушила экономику и её необходимо было восстанавливать, если исходить из тезиса, что воюют экономики? - за день економіка не розвалюється, такі олігархи як колишній, її 30 років розвалювали і далі валять, викачуючи з України останні соки;
3) Реформы необходимо было делать, даже с той Радой, в которой были ставленники малороссы? - від півтори сотні псевдореформ народ плюється, через те і на виборах минулих гарант пролетів зі свистом;
4) На вышеперечисленное необходимы были средства? Из чьего кармана? - із кишені народу, військовий податок хто платив?
5) Руководство страны бежало после Майдана 2013-2014 гг? Управляемость страной необходимо было восстановить? - оце велика робота, пам'ятник необхідно поставити....;
6) Не буду упоминать про Армию, Мову и Веру - ну, так і я не буду.
Здається все, на всі пункти дав відповідь....чи не так?
1. Захват Крыма начался при убийце-Януковиче.
2. Агрессия паРаши, по мнению зебов, незначительно повлияла на экономику.
3. Истинные зебы перестали вспоминать Ли Куан Ю, после того, как им порохоботы сообщили - сколько пятилеток шла реформа, чтобы привести к ощутимому результату. Также зебы забыли про Бальцеровича, когда им напхали десяток лет реализации реформы, когда она начала давать ощутимые результаты. При этом, у них не было тех проблем, которые я перечислил выше
4. Вы, зебы, так и не поняли, что вынимая что-то из кармана не так быстро наверстать упущенное.
5. Вам, зебам, видится, что кухарка может управлять страной, а чиновник это - не специалист, потому вы и выбрали свадебных фотографов.
6. Потому ты не будешь упоминать, что абсолютно не понимаешь их значения.
Зебилы должны откушать!
Только олигофрен может поверить , шо "ноунеймы" ,т.е. люди без реноме и опыта смогут устоять перед соблазами олигархов , чем политики которые якобы "30 лет всё разрушали" , но при этом за эти годы не обзавелись ни личным бизнесом , ни друзьями в среде олигархом . Скорее врагами .
За 30 лет в Раде у Сергея Соболева попробуйте найти столько бабла и активов ,который такой вот ЗЕ-ноунейм застриг за первый год ...
Да и Юля будучи в 1997 ещё миллиардершей , как пришла в политику разорившись через Кучмо - за 20 лет ниодного её актива не нашли . Недвижимость из старых загашников , когда ещё не была политиком .
Партия "Батькивщина" самая старая из парламентских , но не имеет ни своих медиа, ни близких к ней олигархов . Более того , за 20 лет в политике нет ниодного олигарха , которому Юля больно не наступала на хвост . И Коломойскому -- тоже .
А лидером первого тура всегда была Юля пока не появился Вова . Гриценко обыгрывал Юлю по опросам во втором туре , но у него не было шансов попасть во второй тур . Вариантов до появляения Вовы , шо Юля не попадает во второй тур не было . Просто вторым номером опросов давали Бойко все ватные джерела . А неватные - Порошенко . Первым он был последний раз в 2016 году .
А Беня хороший игрок , но не мог не понимать , шо Вова не проти Пороха , а против Юли кандидат . И шо переманит он себе не Пороха избирателей , а Юлиных ...
Треба знову всіх в Трускавець на курс лекцій: "Крадій - початківець".