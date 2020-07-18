"Слуга народа" Кисилевский хочет на 10 лет освободить сталеплавильный завод от уплаты тарифа "Укрэнерго", - нардеп "Батькивщины" Кучеренко

Депутат "Слуги народа" Дмитрий Кисилевский предлагает ввести понятие "зеленая металлургия" и на 10 лет освободить сталеплавильный завод от платы "Укрэнерго" за передачу электроэнергии. Речь идет о $12-15 млн ежегодно.

Об этом пишет в Фейсбуке народный депутат "Батькивщины" Алексей Кучеренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Предлагается ввести понятие "зеленая металлургия". Просто вдумайтесь в этот оксюморон, который продвигает "слуга" Дмитрий Кисилевский. Кстати, в прошлом пиарщик Интерпайпа", - написал он.

Кучеренко напомнил, что тариф, от уплаты которого предлагается освободить сталеплавильный завод, должен, по мнению НКРЭКУ, улучшить финансовую ситуацию на энергорынке.

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"Получается, с августа все предприятия должны будут платить тариф на передачу в 1,5 раз больше, но одна-единственная компания будет иметь привилегии его не платить совсем, еще и до 2030 года. Цена экономии для куратора Кисилевского - 12-15 миллионов долларов ежегодно. И это те средства, которые недополучит государственное "Укрэнерго"", - написал Кучеренко.





