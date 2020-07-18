С подозреваемой по делу о покушении на ивано-франковского бизнесмена Чекурака Инны Грищенко (Пумы) сняли обязательства, - адвокаты

С подозреваемой в покушении на бизнесмена из Ивано-Франковской области Михаила Чекурака экс-военной Инны Грищенко с позывным Пума сняли электронный браслет и все обязательства.

Об этом hromadske сообщили ее адвокаты Виталий Ковальчук и Елена Помазановская, передает Цензор.НЕТ.

Срок меры пресечения завершился 15 июля.

"На рассмотрении суда продолжает быть ходатайство об изменении меры с круглосуточного домашнего ареста на залог. Но дважды судья объявлял перерыв, предоставляя стороне обвинения время для подготовки к поддержанию собственного ходатайства и предоставление дополнительных материалов для обоснования ходатайства", - заявила она.

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По словам адвокатов, на третье заседание прокуроры вообще не появились.

"В это время истек срок действия постановления по круглосуточному аресту. Поэтому в настоящее время никакой меры нет. Следующее заседание - на 24.07. Но это ходатайство суд уже удовлетворить не может", - сказала Помазановская.

Напомним, следствие установило, что летом 2018 года подозреваемый Василий Шкондеюк заказал у подозреваемого Владислава Грищенко убийство Михаила Чекурака - бизнесмена из Косива Ивано-Франковской области. По версии следствия, Грищенко привлек к преступлению свою жену Инну Грищенко и Ивана Вакуленко. Так, Вакуленко арендовал автомобиль, на котором возил Грищенко в Косиве, а ДНК жены обнаружили на взрывном устройстве, которое подложили под автомобиль бизнесмена. Впрочем, взрывчатка не сработала. Всем трем подозреваемым инкриминируют покушение на убийство.

Также голоса Инны и Владислава Грищенко фигурируют в телефонных разговорах, опубликованных МВД по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. В то же время сама Грищенко отметила, что не была знакома с фигурантами дела об убийстве Шеремета в 2016 году.

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