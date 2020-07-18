Делом против Бахматюка НАБУ и ВАКС подрывают основы судопроизводства в Украине и фундаментальные принципы права, - ХПГ
Руководство Национального антикоррупционного бюро и судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда подрывают основы судопроизводства в Украине и фундаментальные принципы права.
Об этом говорится в открытом заявлении Харьковской правозащитной группы к главе Апелляционной палаты ВАКС Данииле Чорненькой и директору НАБУ Артему Сытнику, опубликованном на сайте организации, передает Цензор.НЕТ.
Правозащитники уверены, что решение Печерского районного суда г. Киева, которое признало восстановление уже закрытого за отсутствием состава преступления дела против бывшего владельца VAB банка Олега Бахматюка, не может быть обжаловано НАБУ, которое не было участником данного производства. Правозащитники призывают руководство Национального антикоррупционного бюро и судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда прекратить нарушение закона, которым является невыполнение окончательного решения суда.
"Такие действия подрывают основы судопроизводства в Украине и фундаментальные принципы права. Рассматривать и пересматривать дела имеет полномочия только суд, установленный законом. Обращаться в суд имеет право только субъект обжалования. Действия НАБУ и ВАКС противоречат принципу правовой определенности, - говорится в заявлении правозащитников. - Мы внимательно следим за действиями государственных органов в указанном уголовном производстве и будем анализировать их и информировать общество в случае выявления нарушений прав человека, принципов права и действующего законодательства Украины".
Обращаться в суд имеет право только субъект обжалования. Поэтому действия НАБУ и ВАКС являются незаконными и противоречат принципу правовой определенности.
Напомним, Печерский районный суд города Киева принял решение, которым отменил постановление экс-заместителя генпрокурора Виталия Касько о возбуждении уголовного дела против владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка. Решение суда является окончательным и не подлежащим обжалованию, однако НАБУ и САП отказались его выполнять.
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"имя, сестра, имя!"
На родінє Допи і Гепи раптом розпереживалися про фундаментальні принципи права?
Странная правозащита.
Как и "борьба с коррупцией" в Украине. Дрстоточно поинтересоваться, чем заняты и отличились за год известные борцуны типа Шабунина!? ))))
Або блогери і правда дуже перейнялися Бахматюком (а сихнронні меседжі і час розміщення - це тупо співпадіння).
Або ці блогери банально продаються і за гроші розмістили меседж Бахматюка. - https://www.facebook.com/photo/?fbid=10157525567394537&set=a.10150218837464537 Шабунін .
Це починає змахувати на компанію по відбілюванню.
"Харьковская правозащитная группа (ХПГ) - одна из старейших и наиболее активных https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1 украинских правозащитных организаций . Как отдельное юридическое лицо ХПГ была зарегистрирована в ноябре 1992 года., но как правозащитная группа Харьковского https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%C2%BB «Мемориала» была известна ещё с 1988 года., а отдельные члены ХПГ принимали участие в правозащитном движении 1960-х - 80-х годов.
ПОСЛЕДНЯЯ активность - Створення національної системи запобігання катуванням та поганому поводженню в Україні (листопад 2006 р. - січень 2008 р.) http://khpg.org/index.php?r=******** [2]
Но всё течёт и всё меняется....