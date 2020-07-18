Делом против Бахматюка НАБУ и ВАКС подрывают основы судопроизводства в Украине и фундаментальные принципы права, - ХПГ

Руководство Национального антикоррупционного бюро и судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда подрывают основы судопроизводства в Украине и фундаментальные принципы права.

Об этом говорится в открытом заявлении Харьковской правозащитной группы к главе Апелляционной палаты ВАКС Данииле Чорненькой и директору НАБУ Артему Сытнику, опубликованном на сайте организации, передает Цензор.НЕТ.

Правозащитники уверены, что решение Печерского районного суда г. Киева, которое признало восстановление уже закрытого за отсутствием состава преступления дела против бывшего владельца VAB банка Олега Бахматюка, не может быть обжаловано НАБУ, которое не было участником данного производства. Правозащитники призывают руководство Национального антикоррупционного бюро и судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда прекратить нарушение закона, которым является невыполнение окончательного решения суда.

"Такие действия подрывают основы судопроизводства в Украине и фундаментальные принципы права. Рассматривать и пересматривать дела имеет полномочия только суд, установленный законом. Обращаться в суд имеет право только субъект обжалования. Действия НАБУ и ВАКС противоречат принципу правовой определенности, - говорится в заявлении правозащитников. - Мы внимательно следим за действиями государственных органов в указанном уголовном производстве и будем анализировать их и информировать общество в случае выявления нарушений прав человека, принципов права и действующего законодательства Украины".

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Обращаться в суд имеет право только субъект обжалования. Поэтому действия НАБУ и ВАКС являются незаконными и противоречат принципу правовой определенности.

Напомним, Печерский районный суд города Киева принял решение, которым отменил постановление экс-заместителя генпрокурора Виталия Касько о возбуждении уголовного дела против владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка. Решение суда является окончательным и не подлежащим обжалованию, однако НАБУ и САП отказались его выполнять.