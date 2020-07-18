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Новости Пьяные за рулем
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Закрытие дела пойманной пьяной за рулем депутата Киевсовета Костенко - не единственное скандальное решение судьи Горбатовской, - Автомайдан

Закрытие дела пойманной пьяной за рулем депутата Киевсовета Костенко - не единственное скандальное решение судьи Горбатовской, - Автомайдан

Судья Соломенского районного суда Светлана Горбатовская решила, что депутат Киевсовета Людмила Костенко раскаялась и вообще не была пьяной, совершая ДТП, и закрыла дело.

Об этом пишет в Facebook адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Судья Горбатовская закрыла дело в отношении депутата, которую поймали пьяной за рулем в компании с замом Кличко. Судья решила, что депутат искренне раскаялась и вообще не была пьяной, а отказалась от прохождения освидетельствования только потому, что была в стрессе. Ну как тут не поверишь? Дело закрыто в связи с передачей его на рассмотрение трудового коллектива "Пита-хлеб", - сообщил он.

Маселко напомнил, что недавно полиция рассказывала, что это один из способов избежать ответственности для пойманных пьяными за рулем.

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"Поэтому когда услышите об очередном пьяном ДТП, вспомните судью Горбатовскою", - резюмировал он, сославшись на пост "Автомайдана".

Закрытие дела пойманной пьяной за рулем депутата Киевсовета Костенко - не единственное скандальное решение судьи Горбатовской, - Автомайдан 01
Закрытие дела пойманной пьяной за рулем депутата Киевсовета Костенко - не единственное скандальное решение судьи Горбатовской, - Автомайдан 02

Активисты сообщают, что это не единственное скандальное решение этой судьи.

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Так, Горбатовская признавала законным закрытие САП дела по генералу Павлу Ткачуку за недекларирование.

По данным Слідство.Інфо, еще в 2016 году НАБУ вело производство относительно незаконного обогащения Павла Ткачука. Имея официальную зарплату в 200 тысяч гривен в год, этот генерал-лейтенант не указал в декларации два своих загородных дома и внедорожник Lexus. Элитное имущество оформили на близких руководителя военного вуза - сестру и тещу. Детективы НАБУ доказали, что генерал с семьей не указал полную информацию в своей декларации - в частности, он действительно пользовался домом стоимостью примерно 4 млн грн в пригороде Львова.

Позже апелляция отменила решение Горбатовской и возобновила дело.

Кроме того, год назад Высший совет правосудия объявлял Светлане Горбатовской предупреждение по жалобе "Автомайдана" за то, что она нарушила правила рассмотрения жалобы организации на бездействие прокуратуры. Но потом это предупреждение отменили.

Напомним, в ночь с 26 на 27 апреля полиция остановила в Соломенском районе столицы "Мерседес" - у машины не были включены фары. За рулем автомобиля находилась депутат Киевсовета Людмила Костенко. По мнению полицейских, она была пьяна.

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Когда стражи порядка стали составлять протокол, из машины вышел пассажир - заммэра Владимир Слончак. Он попытался помешать работе патруля и ударил одного из полицейских. Мужчину задержали на месте и поместили в СИЗО.

Виталий Кличко уволил Слончака с должности замглавы КГГА. Прокуратура сообщила бывшему заместителю мэра о подозрении в умышленном нанесении побоев сотруднику правоохранительных органов.

Сам экс-чиновник утверждает, что полицейские превысили свои полномочия и отрицает нападение на патрульного.

16 июля стало известно, что дело о вождении в нетрезвом состоянии депутата Киевсовета Людмилы Костенко закрыто, а саму нарушительницу суд передал на "поруки трудового коллектива".

Автор: 

Киев (25649) суд (25135) автомайдан (421) Маселко Роман (94)


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Топ комментарии
+13
Судейская власть срослась с властью - прямо мафия
В Словакии были записаны телефонные разговоры судей с властью и в результате арестовали 13 судей В один день .

То есть уничтожают мафиозные связи
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18.07.2020 22:38
+12
Из шкури єтой судьи необходимо сделать кресло для молодого судьи
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18.07.2020 22:39
+10
Закриття справи спійманої п'яною за кермом депутатки Київради Костенко - не єдине скандальне рішення судді Горбатовської, - Автомайдан - Цензор.НЕТ 3651
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18.07.2020 22:59
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Судью на мыло
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18.07.2020 22:36 Ответить
Судейская власть срослась с властью - прямо мафия
В Словакии были записаны телефонные разговоры судей с властью и в результате арестовали 13 судей В один день .

То есть уничтожают мафиозные связи
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18.07.2020 22:38 Ответить
да нет, лучше её тварюку на нары.
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18.07.2020 22:58 Ответить
Закриття справи спійманої п'яною за кермом депутатки Київради Костенко - не єдине скандальне рішення судді Горбатовської, - Автомайдан - Цензор.НЕТ 4052
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18.07.2020 23:29 Ответить
Класс
Только так с этими судьями и надо, бо организовали себе ГОСУДАРСТВО В ГОСУДАРСТВЕ
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18.07.2020 23:46 Ответить
)) к слову о 95% продажно-имбицильных украинских судей/прокуроров... ))
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18.07.2020 22:36 Ответить
Український суд,самий доброчесний та жодним чином не корумпований суд в світі !!))
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18.07.2020 22:46 Ответить
судьи в Украине ? не смешите
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18.07.2020 22:37 Ответить
Яким чином можливо реформувати на 100% корумповану систему ??? На гнилому фундаменті нову хату не будуют!!!))
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18.07.2020 22:49 Ответить
Из шкури єтой судьи необходимо сделать кресло для молодого судьи
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18.07.2020 22:39 Ответить
правова держава, судові реформи рулять....
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18.07.2020 22:40 Ответить
И ты, зеб, заметил, что 2020 год проходит, а твои уЗеленские так и не начали реформирование низовых звеньев судов, что было запланировано по плану реформы после подготовительного периода?
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18.07.2020 22:53 Ответить
що було заплановано, Буратіно, поміняти шило на мило? Де там реформу видно? - Обгортки від шоколаду...
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18.07.2020 23:05 Ответить
чоколадная реформа
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18.07.2020 23:22 Ответить
Это потому,что Организм не взял это дело под личный контроль
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18.07.2020 22:40 Ответить
Интересно сколько бабла заплатила костенко єтой сволочи?
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18.07.2020 22:41 Ответить
За жопу её и на нары, за взятки.
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18.07.2020 23:04 Ответить
Де мля голбордько? Этот плешивый пёс!
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18.07.2020 22:43 Ответить
на велодромі я так думаю.
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18.07.2020 22:48 Ответить
Я буду долго гнать зелосипед.
В дурных местах его остановлю.
Нарву грибов и подарю котлет
Той Ленке, которую люблю.
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18.07.2020 22:57 Ответить
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18.07.2020 23:01 Ответить
Разрешите подправить последнюю строчку.
Той Ленке,что станет буквой зю
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19.07.2020 03:23 Ответить
Он не плешивый,он хрипатый.
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19.07.2020 03:25 Ответить
Закриття справи спійманої п'яною за кермом депутатки Київради Костенко - не єдине скандальне рішення судді Горбатовської, - Автомайдан - Цензор.НЕТ 3651
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18.07.2020 22:59 Ответить
Покайтесь и поверьте в благих слуг🐸🥴
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18.07.2020 23:13 Ответить
она депутатка Солидарности Петра Порошенко.
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19.07.2020 01:07 Ответить
Ви подивіться на цю морду порепану, мабуть збирає гроші на пластичну операцію морди ліца. Корумповані судді - це наша ганьба.
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18.07.2020 23:15 Ответить
люстрацию мы проходили ,реформы то же ,и что помогло? поможет только 99% посадить 1% выгнать , этим ****** хоть лимон баксов в день зарплаты дай им будет мало , поэтому брать их на гособеспечение с бесплатным койкоместом в 20 местном номере лет на 20!!!!
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18.07.2020 23:20 Ответить
Суду у НОРМАЛЬНОМУ розумінні цього слова в Україні НЕ ІСНУЄ!!! Й не існувало НІКОЛИ. Хіба досі не зрозумів хтось ще???
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18.07.2020 23:22 Ответить
Баба да, баба да.
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18.07.2020 23:36 Ответить
посадить судью, ее мужа, ее детей на 50 лет , а виновницу отпустить, и еще денег дать ,гарантирую другого такого суда, судьи не будет! в истории Украины!
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18.07.2020 23:43 Ответить
Рафик Костенко ни в чём не виновата!
Со слов Рафика Костенко, той ночью они с зам. мэра патрулировали город для обеспечения безопасности его жителей по поручению главы Киевской горгосадминистрации Виталия Кличко.
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18.07.2020 23:44 Ответить
Дойдет до того, что ей выплатят компенсацию.Извинимся, естественно, следака уволят без пособий.
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19.07.2020 00:23 Ответить
Рехформатор Петро с ухмылкой с смотрюрит на рехформатора Володимира
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19.07.2020 00:54 Ответить
Показательно, что ее партия (пети порошенко) делает вид, что этот скандал не имеет к ним отношения.
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19.07.2020 01:06 Ответить
Все інфіковано корупцією. В країні де немає справедливого суду немає - нічого, крім дикого поля, дикунської влади і диким народом. Все ж просто, зробив злочин відповідай, ан ні хабар в кишеню судді і все. Чистий від відповідальності фігурант йде знову у владу інколи на підвищення. Живемо в ті часи , коли все тоне в фарисействі.
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19.07.2020 06:13 Ответить
Машина принадлежала Анне Берии, которая является членом комитета с торгов Управляющей компании (ЖЕК) Оболонского района. И Костенко, которая влияет на утверждение бюджета Оболонского района. Машину хозяйка видимо бесплатно отдала.
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19.07.2020 08:06 Ответить
да уж, зебаран, говоришь реформатор потужный?))) говно зеленое)
)))

это какой то сюр.шалупень что хочет то и делает. пофиг законы)))
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19.07.2020 11:56 Ответить
Так всё нормально: страна есть, а государства нет.
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19.07.2020 12:58 Ответить
Разброд и шатания.
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19.07.2020 20:45 Ответить
- А хто призначив її суддею?
- Хто, хто? Пєтя...
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20.07.2020 11:39 Ответить
А где этот жирный баран Геращенко со своими комментариями?
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22.07.2020 13:00 Ответить
 
 