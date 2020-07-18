Закрытие дела пойманной пьяной за рулем депутата Киевсовета Костенко - не единственное скандальное решение судьи Горбатовской, - Автомайдан

Судья Соломенского районного суда Светлана Горбатовская решила, что депутат Киевсовета Людмила Костенко раскаялась и вообще не была пьяной, совершая ДТП, и закрыла дело.

Об этом пишет в Facebook адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Судья Горбатовская закрыла дело в отношении депутата, которую поймали пьяной за рулем в компании с замом Кличко. Судья решила, что депутат искренне раскаялась и вообще не была пьяной, а отказалась от прохождения освидетельствования только потому, что была в стрессе. Ну как тут не поверишь? Дело закрыто в связи с передачей его на рассмотрение трудового коллектива "Пита-хлеб", - сообщил он.

Маселко напомнил, что недавно полиция рассказывала, что это один из способов избежать ответственности для пойманных пьяными за рулем.

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"Поэтому когда услышите об очередном пьяном ДТП, вспомните судью Горбатовскою", - резюмировал он, сославшись на пост "Автомайдана".





Активисты сообщают, что это не единственное скандальное решение этой судьи.

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Так, Горбатовская признавала законным закрытие САП дела по генералу Павлу Ткачуку за недекларирование.

По данным Слідство.Інфо, еще в 2016 году НАБУ вело производство относительно незаконного обогащения Павла Ткачука. Имея официальную зарплату в 200 тысяч гривен в год, этот генерал-лейтенант не указал в декларации два своих загородных дома и внедорожник Lexus. Элитное имущество оформили на близких руководителя военного вуза - сестру и тещу. Детективы НАБУ доказали, что генерал с семьей не указал полную информацию в своей декларации - в частности, он действительно пользовался домом стоимостью примерно 4 млн грн в пригороде Львова.

Позже апелляция отменила решение Горбатовской и возобновила дело.

Кроме того, год назад Высший совет правосудия объявлял Светлане Горбатовской предупреждение по жалобе "Автомайдана" за то, что она нарушила правила рассмотрения жалобы организации на бездействие прокуратуры. Но потом это предупреждение отменили.

Напомним, в ночь с 26 на 27 апреля полиция остановила в Соломенском районе столицы "Мерседес" - у машины не были включены фары. За рулем автомобиля находилась депутат Киевсовета Людмила Костенко. По мнению полицейских, она была пьяна.

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Когда стражи порядка стали составлять протокол, из машины вышел пассажир - заммэра Владимир Слончак. Он попытался помешать работе патруля и ударил одного из полицейских. Мужчину задержали на месте и поместили в СИЗО.

Виталий Кличко уволил Слончака с должности замглавы КГГА. Прокуратура сообщила бывшему заместителю мэра о подозрении в умышленном нанесении побоев сотруднику правоохранительных органов.

Сам экс-чиновник утверждает, что полицейские превысили свои полномочия и отрицает нападение на патрульного.

16 июля стало известно, что дело о вождении в нетрезвом состоянии депутата Киевсовета Людмилы Костенко закрыто, а саму нарушительницу суд передал на "поруки трудового коллектива".