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Кадыров припомнил Зеленскому извинения за номер "Квартала 95" и пригрозил личной местью, если тот не покончит "с этой гражданской войной на востоке Украины"

Кадыров припомнил Зеленскому извинения за номер

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил президента Украины Владимира Зеленского в изворотливости и попытках "возвысить себя".

Об этом он написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Кадыров указал: "Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придётся твёрдо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придётся ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого Вы оскорбили!

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Я сын погибшего Отца, пехотинец Великого Лидера Владимира Путина, защитник своего народа. Выберите и Вы, Владимир Александрович, наиболее подходящий для себя статус, определитесь, наконец, с тем, кто Вы есть. Вы нечестны и изворотливы не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника Порошенко.

Что мешает вам исполнить надежды двух великих народов? Что вам мешает позвонить Владимиру Владимировичу Путину и объявить, что заканчиваете с этой гражданской войной на востоке Украины? Гордыня или чужая воля?

Когда-то наши страны, наши народы не могли допустить и мысли, что война разделит нас. Но времена поменялись, теперь заокеанская воля велит нашим украинским братьям убивать русских людей в Донецке и Луганске.

Будьте мужчиной, Владимир Александрович, всегда держите своё слово! Выстройте правильные, добрососедские отношения с Великой Россией. Уверен, гарант Конституции Украины должен сделать первый шаг!"

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Кадыров припомнил Зеленскому извинения за номер Квартала 95 и пригрозил личной местью, если тот не покончит с этой гражданской войной на востоке Украины 01

Напомним, осенью 2014 года Владимир Зеленский принес извинения президенту Чечни Рамзану Кадырову из-за шутки, в ходе которой показали видео с плачущим президентом Чечни якобы сожалеющем о сносе памятника Ленину в Харькове.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20720) Кадыров Рамзан (802) Донбасс (26956) извинение (69)


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Топ комментарии
+193
Бубочка лично подал в суд на Пояркова за пародию, где были гораздо меньшие "якобы угрозы". Здесь же реальные угрозы от кадырова, убийцы и головореза который занимается личной местью и реально казнит и калечит сотни людей по миру. Бубочка подаст в суд или побежит на коленях отсасывать кадырову снова и снова???
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18.07.2020 23:59
+142
вот тут зеленной шмаркле реально стало страшно)
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18.07.2020 23:50
+131
"Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной."
--------
Академик угрожает сыну профессора. Жду дискуссию двух интеллектуалов
Теперь раз в неделю придётся извиняться - подтверждать искренность извинений.

Кадыров припомнил Зеленскому извинения за номер "Квартала 95" и пригрозил личной местью, если тот не покончит "с этой гражданской войной на востоке Украины" - Цензор.НЕТ 700
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18.07.2020 23:45
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+++
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20.07.2020 08:52 Ответить
Коли вже Кадиров відродить свою національну армію і заволодіє кремлем? Чи він і справді зрадник.
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20.07.2020 06:50 Ответить
достаточно будет, если Саакашкили напишет ответ. Про "дружбу народов".
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20.07.2020 07:53 Ответить
Кадыров видимо подзабыл, как https://www.armyua.com.ua/dikaya-diviziya-v-stepyax-ukrainy-1919-goda-maxno-protiv-gorcev/ Дикая дивизия разозлила украинцев и что с ней стало в прошлом веке.
Махновцы питали по отношению к горцам лютую ненависть после того, что они делали с мирным населением родных для повстанцев земель. Если пленный офицер рассчитывал на быструю смерть, а пленные солдаты Красной или Белой армии вообще в пропагандистских целях обычно отпускались на все четыре стороны, горцам-насильникам это не грозило точно. Пуля в голову в таких случаях казалась редким счастьем для вайнахов.

В бою под Александровском (ныне город Запорожье) полк Кожина буквально расстрелял два полка кавказцев, вырезав остальных в сабельной атаке. Потери махновцев составили около 40 человек, потери джигитов более 1000 всадников!
Окончательно Дикая дивизия была добита 11 ноября в ночном бою под Екатеринославом (современный Днепропетровск). Горцев уничтожили в кавалерийской рубке, многие бежали и утонули в Днепре. 700 человек попали в плен. Утром их обливали керосином и сжигали, либо медленно рубили шашками на мелкие куски…
Участник махновского движения Герасименко писал: «Больше всего досталось кавказским частям, чеченцам и другим. Их за месяц погибло несколько тысяч. В конце ноября массы чеченцев категорически заявили, что не желают больше воевать с Махно, самовольно бросили посты и поехали к себе на Кавказ. Так начался общий распад деникинской армии».
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20.07.2020 07:54 Ответить
То ж Махно був а не це зелене непорозуміння
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20.07.2020 09:35 Ответить
Гарний хід, Рамзан Ахматович, підтримую. Якщо мерзотна шмаркля не хоче дослухатися до порад нормальних людей в Україні, то може хоч ви поясните Найвеличнішому його місце на Землі... )
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20.07.2020 08:20 Ответить
в очко поцелуй этого *******.
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22.07.2020 16:26 Ответить
Нашо мені це лайно потрібне, у дупи Кадирова вже є цілувателі - бубочка та його 73% сачюствующіх.
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22.07.2020 16:37 Ответить
Цікаво, що на адресу Пеці, цей *********** наймит подібного собі не дозволяв
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20.07.2020 08:42 Ответить
Гетьман Петро Порошенко - міцний горішок.
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20.07.2020 19:56 Ответить
Зебилье снова выгораживает игрателя на рояле. А не надо было заигрывать с ******. Тогда никуда вилять не надо было бы.
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20.07.2020 09:03 Ответить
Прошло больше суток.
Венедиктова открыла дело против Кадырова за угрозы преЗеденту?
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20.07.2020 09:05 Ответить
З цього можна довго і багато насміхатись, та по факту, це свідчиння сцикливості всієї зеленої влади і особисто зеленського.
Виколупати погрози з нічого, в бесіді Федини та Звіробій, та не реагувати на пряме, публічне приниження, і відверті погрози кадирова. Схоже, що представникам "тойстороны" зеленський дозволяє витерти об себе, та й об країну ноги.
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20.07.2020 09:30 Ответить
Это тот самый "молдован" с которым заместитель авакова сводил бубочку чтобы тот извинился перед кадыркиным

Кадиров пригадав Зеленському вибачення за номер "Кварталу 95" і пригрозив особистою помстою, якщо той не покінчить "з цією громадянською війною на сході України" - Цензор.НЕТ 3678
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20.07.2020 09:27 Ответить
Выбрали позорника на свою голову 😠
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20.07.2020 09:29 Ответить
Рамзан Кадыров прекрасно понимает почему русские оказались в Донецке, Луганске, Крыму, Чечне, Абхазии, Молдове и др.странах. Кто их туда звал. Ответ сам,как солнечный день, появляется на вопрос кто такой Р.Кадыров... Пожелаем нашему президенту В.Зеленскому верить в свой народ, не прекращать бороться за независимость Украины, и полного отторжения от россии. Кадырову нравиться россия - это его личное дело. Для нас россия - враг, этого захотела сама россия и ее народ.
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20.07.2020 09:33 Ответить
Кадырке нравятся баксы Путлера, а не роися.
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20.07.2020 19:59 Ответить
Трампу, Европейскому Лидеру ишак такое не напишет, а вот Клоуну можно!

Взял попкорн.
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20.07.2020 09:41 Ответить
Президент не должен опускаться до уровня горца *******. А реакция должна быть от Билецкого например или наших Нардепов.
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20.07.2020 17:09 Ответить
Стырашьный пёсык Бабай сказаль гав-гав и Масква даваль иму дэных.
Хахоль спугальса савсэм, пилят, он руску ны поныль.
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20.07.2020 17:54 Ответить
Бубочке надо рявкнуть холуям чтобы громко молчали.
Или позвать Бабая позвать на смертный бой.
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20.07.2020 17:56 Ответить
"Я сын погибшего Отца, пехотинец Великого Лидера Владимира Путина, защитник своего народа."

Как этот урюк еще себя не написал с большой буквы? Сын Отца! ****** ты великий! *********** и предатель чеченского народа! Сдохнет твой Уйло Владимирович, где ты будешь, чмо черножопое? Сунешься в Украину, сдохнешь в виде венигрета, как твои соотечественники из Дикой дивизии, что пришли в Украину грабить, насиловать и убивать!
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20.07.2020 18:52 Ответить
...и вдруг со стороны гор ветер принёс страшное зловоние тамешних дикарей.
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20.07.2020 20:03 Ответить
США наклали санкції на Рамзана Кадирова через його участь у "численних серйозних порушеннях прав людини", включно із тортурами та позасудовими вбивствами, щодо яких Державний департамент має достовірну інформацію. Про це йдеться у https://www.state.gov/public-designation-of-russian-national-ramzan-kadyrov-due-to-involvement-in-gross-violations-of-human-rights/ повідомленні Державного секретаря США Майка Помпео, яке розміщене на сайті Держдепу.
Йдеться про візові санкції. Заходи Державного департаменту стосуються і дружини Кадирова Медні та його дочок Айшат та Каріни (Хадіжат) Кадирова - їм усім заборонено в'їзд до США.
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20.07.2020 20:35 Ответить
Кадыров среднюю школу закончил? Кто в курсе?
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21.07.2020 06:43 Ответить
Ну ****** зедыбил, тебя даже овцейобы опускают!
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21.07.2020 08:54 Ответить
Розумний кадиров (Дах путіна)вирішив захистити обнульоного....навіть від нашого президента...це дуже добре ,що кремлівську мафію вже пруть з усіх сторін і в хвіст і в гриву...Тільки піхотинці яскраво виражені в Україні в відкриту плюндрують,здають Україну і саме кадиров звертає увагу президента на його команду:яка реакція на його погрози піхотинця Авакова?Прокуратури?СБУ?Де срана Рада?
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23.07.2020 08:16 Ответить
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