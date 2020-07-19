Замглавы МИД Боднар о команде КВН, отказавшейся ехать в Крым: Друзья из Беларуси выбрали свободу, достоинство и дружбу с Украиной
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар уверен, что в оккупированном Крыму делать нечего.
Так он в Twitter прокомментировал сообщения СМИ об отказе белорусской команды КВН от игры в премьер-лиге, которая планируется в оккупированном Крыму, передает Цензор.НЕТ.
"А чего туда ездить, если там оккупанты превратили рай в ад? Ни отдыха, ни выступлений, еще и потом проблемы в Украине и государствах ЕС. Друзья из Беларуси выбрали свободу и достоинство и дружбу с Украиной, вместо денег, лишений и унижений от того, кто им добра не желает", - отметил Боднар.
Напомним, команда КВН Белорусского государственного университета "Дети Тьюринга" пояснила, что не хочет ехать на территорию оккупированного полуострова через Россию, а через Украину в Крым попасть невозможно из-за карантина.
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https://ru.qwe.wiki/wiki/List_of_Indian_Nobel_laureates
А с евреями можно начинать сравнивать, когда родители будут нанимать репетиторов, отдавать заниматься музыкой, короче - развивать детей...
Есть ещё такое понятие, как научные школы.
А с евреями можно начинать сравнивать, когда родители будут нанимать репетиторов, отдавать заниматься музыкой, короче - развивать детей...
https://censor.net/comments/locate/3208920/019214d4-214a-720e-86ca-71a101c3f669Ответить Мне нравится
Не подскажешь - когда и где ЮВТ говорила о том, что у неё есть мечта, чтобы украинская армия уместилась на стадионе, а то я тебе поверил без проверки?
Так что насчёт заявления, а то я его вставляю, но подтвердить не могу, кроме как ((c) https://censor.net/user/420666).
И зачем надо было "лезть в бутылку..."?
https://censor.net/user/278725
На сколько я знаю, в Индии принцип воспитания - говорить ребёнку, что он чуть-чуть лучше, чем он есть...
https://censor.net/comments/locate/3208920/019214d4-2148-710f-bce8-5391281f3378 Ответить Мне нравится 4
Что ты пытался опровергнут?
https://censor.net/user/420666
Ню-ню... "Хвалить за успехи..." и "восхищаться успехами, при реальном их отсутствии..." - "немножко" разные вещи...
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отличается от чуть-чуть.
а на мой вопрос постеснялся ответить или струсил? я думаю - второе. правду порой так тяжело писать.
и по-русски только в 25 лет научился говорить. или как тарас шевченко, любишь украину, а говоришь и ведешь дневник на русском?
«При этом капитан команды Марк Величко заявил, что Беларусь "придерживается нейтралитета" в вопросах принадлежности полуострова. Источник: https://censor.net/n3208900»
Другое - гэта статус Крыму. Капітан каманды паведаміў, што Беларусь прытрымліваецца нэўтралітэту ў пытаньнях прыналежнасьці паўвыспы.
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Коронавирус и нейтралитет. И всё.
Медаль "За не поехал в Крым" ещё отчеканте на радостях.
Г-н Боднар надеюсь не забудет высказаться по этому поводу.