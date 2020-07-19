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Замглавы МИД Боднар о команде КВН, отказавшейся ехать в Крым: Друзья из Беларуси выбрали свободу, достоинство и дружбу с Украиной

Замглавы МИД Боднар о команде КВН, отказавшейся ехать в Крым: Друзья из Беларуси выбрали свободу, достоинство и дружбу с Украиной

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар уверен, что в оккупированном Крыму делать нечего.

Так он в Twitter прокомментировал сообщения СМИ об отказе белорусской команды КВН от игры в премьер-лиге, которая планируется в оккупированном Крыму, передает Цензор.НЕТ.

"А чего туда ездить, если там оккупанты превратили рай в ад? Ни отдыха, ни выступлений, еще и потом проблемы в Украине и государствах ЕС. Друзья из Беларуси выбрали свободу и достоинство и дружбу с Украиной, вместо денег, лишений и унижений от того, кто им добра не желает", - отметил Боднар.

Замглавы МИД Боднар о команде КВН, отказавшейся ехать в Крым: Друзья из Беларуси выбрали свободу, достоинство и дружбу с Украиной 01

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Напомним, команда КВН Белорусского государственного университета "Дети Тьюринга" пояснила, что не хочет ехать на территорию оккупированного полуострова через Россию, а через Украину в Крым попасть невозможно из-за карантина.

Автор: 

Беларусь (7913) Боднар Василий (164) КВН (20) Крым (26418)


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Замглавы МИД Боднар о команде КВН, отказавшейся ехать в Крым: Друзья из Беларуси выбрали свободу, достоинство и дружбу с Украиной - Цензор.НЕТ 4113
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19.07.2020 00:40
+12
Па-першае, у сьвеце ўсё яшчэ працягваецца эпідэмія каранавірусу.

Другое - гэта статус Крыму. Капітан каманды паведаміў, што Беларусь прытрымліваецца нэўтралітэту ў пытаньнях прыналежнасьці паўвыспы.
---
Коронавирус и нейтралитет. И всё.
Медаль "За не поехал в Крым" ещё отчеканте на радостях.
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19.07.2020 00:46
+12
Замглавы МИД Боднар о команде КВН, отказавшейся ехать в Крым: Друзья из Беларуси выбрали свободу, достоинство и дружбу с Украиной - Цензор.НЕТ 4991
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19.07.2020 00:49
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Правила форума Совет форумчан
вааще-то, кроме хороших слов, команду КВН нужно чем-то поощрить.. чем-то существенным и запоминаемым..
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19.07.2020 00:34 Ответить
Замглавы МИД Боднар о команде КВН, отказавшейся ехать в Крым: Друзья из Беларуси выбрали свободу, достоинство и дружбу с Украиной - Цензор.НЕТ 4113
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19.07.2020 00:40 Ответить
На сколько я знаю, в Индии принцип воспитания - говорить ребёнку, что он чуть-чуть лучше, чем он есть...
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19.07.2020 01:03 Ответить
пока я хороших индусов не видел.
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19.07.2020 01:09 Ответить
А со многими индийцами приходилось встречаться?
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19.07.2020 07:23 Ответить
около 10 по работе, не учитывая другие отрицательные отзывы от знакомых.
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19.07.2020 12:27 Ответить
Може, саме тому в Індії, не зважаючи на ТАКУ кількість населення, так мало лауреатів Нобелівської премії?...
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19.07.2020 06:42 Ответить
Список индийских нобелевских лауреатов - List of Indian Nobel laureates

https://ru.qwe.wiki/wiki/List_of_Indian_Nobel_laureates
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19.07.2020 11:18 Ответить
А ти з євреями не пробував порівнювать?... (Враховуючи ЇХ кількість?).
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19.07.2020 11:32 Ответить
Есть ещё такое понятие, как научные школы.
А с евреями можно начинать сравнивать, когда родители будут нанимать репетиторов, отдавать заниматься музыкой, короче - развивать детей...
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19.07.2020 11:37 Ответить
Так ведь для того, чтобы нанимать репетиторов, нужны деньги... А чтобы иметь деньги, нужно уметь их зарабатывать. А чтобы уметь их зарабатывать, учиться и трудиться нужно прилежно, а не "гулеванить"... (Только не надо "петь песен" об Морганах, Ротшильдах и Рокфеллерах - основная масса лауреатов "сделали себя сами...". В космической области, как Маск, или в компьютерной...).
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19.07.2020 11:53 Ответить
И давно я пою песни?
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19.07.2020 12:07 Ответить
А я предупредил, чтобы ты этого не сделал, "случайно" - не люблю потом "мордом по столу возить..." оппонента... И ему обидно, и мне неприятно...
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19.07.2020 14:29 Ответить
Возить по столу это заявить, что в Индии не было Нобелевских лауреатов, а потом перевести разговор на евреев?
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19.07.2020 15:04 Ответить
Нет... Мне просто "в падлу" брать и вычислять национальности нобелевских лауреатов, чтобы доказать тебе, что у индусов уровень образованности, а также гениев, ниже на единицу населения, чем у евреев, и это может быть связано с разным отношением к воспитанию детей и получению образования у разных народов...И я не говорил, что нобелевских лауреатов у индусов не было - поднимись по ветке и сверься с текстом... Не стоит "лезть в бутылку" "на голом месте"...
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19.07.2020 15:23 Ответить
https://censor.net/user/278725
Есть ещё такое понятие, как научные школы.
А с евреями можно начинать сравнивать, когда родители будут нанимать репетиторов, отдавать заниматься музыкой, короче - развивать детей...
https://censor.net/comments/locate/3208920/019214d4-214a-720e-86ca-71a101c3f669Ответить Мне нравится

Не подскажешь - когда и где ЮВТ говорила о том, что у неё есть мечта, чтобы украинская армия уместилась на стадионе, а то я тебе поверил без проверки?
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19.07.2020 18:24 Ответить
Всё-таки решил "полезть в бутылку"?...
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19.07.2020 18:26 Ответить
Зачем? Я просто знаком с одним евреем, которого очень богатые, при Советском Союзе, родители (мама - работала в отделе кадров, а папа - в каком-то конструкторском бюро, не начальники, естественно) отдавали его учиться музыке, он мимолётом как-то сказал, насчёт репетиторов у него - не знаю. А моя родственница была "персональным" воспитателем до школы у еврейского мальчика.
Так что насчёт заявления, а то я его вставляю, но подтвердить не могу, кроме как ((c) https://censor.net/user/420666).
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19.07.2020 19:03 Ответить
Ну так ты же сам мои же слова и подтверждаешь... Что евреи делают так, чтобы их дети лучше учились, развивались. Развитой и всесторонне обученный мозг хорошо думает. Хорошо думающий мозг даёт успехи в работе и продвижение по карьерной лестнице. Успехи в работе и карьерный рост дают хорошие деньги... Хорошие деньги дают возможность нанять репетиторов чтобы делать так, чтобы дети лучше учились и развивались...
И зачем надо было "лезть в бутылку..."?
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19.07.2020 19:24 Ответить
Значит рядовой работник отдела кадров не имел зарплату рублей в 80 - 100, а рядовой конструктор - рублей 120-160 в СССР или при таких зарплатах их можно считать богачами?
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19.07.2020 19:35 Ответить
Я говорю о евреях в мировом масштабе, а не только о советских гражданах, и об их приоритетах в распределении денег...Они больше думают о будущем своих детей... Я смотрю, ты, всё-таки, не оставляешь попыток меня "куснуть"...
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19.07.2020 19:41 Ответить
Чем тебе не понравился мой пост?

https://censor.net/user/278725
На сколько я знаю, в Индии принцип воспитания - говорить ребёнку, что он чуть-чуть лучше, чем он есть...
https://censor.net/comments/locate/3208920/019214d4-2148-710f-bce8-5391281f3378 Ответить Мне нравится 4


Что ты пытался опровергнут?
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19.07.2020 19:46 Ответить
Я не "опровергал", а констатировал факт - человек, которого убеждают что он лучше чем есть, начинает самоуспокаиваться, "почиет на лаврах", перестаёт трудиться и самоусовершенствоваться... В результате отвыкает противостоять трудностям... Когда же его жизнь "приложит фейсом о тейбл", он теряется и "опускает руки"...
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19.07.2020 20:01 Ответить
Когда говорят ребёнку, что он чуть-чуть лучше, чем он есть, он старается соответствовать, чтобы понравиться родителям, т.к. чуть-чуть быть лучше несложно...
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19.07.2020 20:07 Ответить
Ню-ню... "Хвалить за успехи..." и "восхищаться успехами, при реальном их отсутствии..." - "немножко" разные вещи...
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19.07.2020 20:14 Ответить
Чуть-чуть, немного, слегка, в самый раз, многовато, чрез чур, ты ох---ел!?
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19.07.2020 21:14 Ответить
Последнее слово к тебе относится... Кстати, в "русском" языке пишется не "чрез чур", а "чересчур". "Чрез чур" - архаизм. "Чур", в старославянском - "хранитель жилища", а также "существо, определяющее границу дозволенного и недозволенного". Когда говорят ""чур меня" - это призыв духа охранять от зла. А "чрез чур" означает "переступание границы дозволенного", нарушение "табу"... Так что в особенностях применения различных понятий при использовании слов, я немножко больше тебя разбираюсь... А вот ты, в этом, имеешь "чрез чур" завышенную самооценку...
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20.07.2020 07:26 Ответить
Я так и подумал, что "чересчур"

https://censor.net/user/420666
Ню-ню... "Хвалить за успехи..." и "восхищаться успехами, при реальном их отсутствии..." - "немножко" разные вещи...
https://censor.net/comments/locate/3208920/019214d4-214c-725c-abab-c6942e581809 Ответить Мне нравится

отличается от чуть-чуть.
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20.07.2020 07:58 Ответить
А ти тут "яким боком"? "Мериканців внутріМКАДівських" сюди не кликали...
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19.07.2020 11:48 Ответить
такой смешной. это американцы придумали интернет куда тебя не звали.
а на мой вопрос постеснялся ответить или струсил? я думаю - второе. правду порой так тяжело писать.
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19.07.2020 12:18 Ответить
Так а ты какое отношение имеешь к американцам? Флажок у ника? Так это мне ни о чём не говорит... От тебя "щами за версту воняет...", что экран монитора морщится...
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19.07.2020 14:26 Ответить
ты еще скажи что сам в детстве в украиномовную школу ходил.

и по-русски только в 25 лет научился говорить. или как тарас шевченко, любишь украину, а говоришь и ведешь дневник на русском?
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19.07.2020 14:39 Ответить
"Чудище ВнутриМКАДовское", да я до 18 лет по-русски, кроме как на уроках в школе, не разговаривал!!! А заговорил я именно на языке Шевченко, потому что родился на его родине, знаю его потомков, потому что на велосипеде в Шевченково (Кереливку), к девкам ездил...Шевченко в "Гайдамаках" мою родину называет... И я владею свободно как его диалектом, так и литературными украинским и русским... И вам, кацапам, на вашем "вяликорусском наречии", нос утру "на раз!!!"
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19.07.2020 15:11 Ответить
писав в твітері, повторюсь і тут: подібні випадки потрібно використовувати в інформаційній війні проти цапні...
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19.07.2020 08:06 Ответить
Тоже изначально заподозрил, что что-то здесь не чисто.
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19.07.2020 09:52 Ответить
Каждому глиняную свистульку! Чем богаты...
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19.07.2020 06:36 Ответить
Гадю Сявченко уже "поощряли"... А потім "запоминали"...
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19.07.2020 06:43 Ответить
Дать им медали "за непосещение Крыма"
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19.07.2020 09:33 Ответить
А бубочка з кварталом поїхав би...
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19.07.2020 00:35 Ответить
Замглавы МИД Боднар о команде КВН, отказавшейся ехать в Крым: Друзья из Беларуси выбрали свободу, достоинство и дружбу с Украиной - Цензор.НЕТ 4991
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19.07.2020 00:49 Ответить
Масляковські кавеенщики прикинули,що немає резону порушувати закон України,й ставати нев'їздними. Медаль їм за це !
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19.07.2020 00:39 Ответить
Боднар, напівправда, гірше брехні:
«При этом капитан команды Марк Величко​ заявил, что Беларусь "придерживается нейтралитета" в вопросах принадлежности полуострова. Источник: https://censor.net/n3208900»
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19.07.2020 00:42 Ответить
ну да..не признала же крымнаш..
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19.07.2020 00:44 Ответить
Не признала, що Крим український.
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19.07.2020 01:44 Ответить
Па-першае, у сьвеце ўсё яшчэ працягваецца эпідэмія каранавірусу.

Другое - гэта статус Крыму. Капітан каманды паведаміў, што Беларусь прытрымліваецца нэўтралітэту ў пытаньнях прыналежнасьці паўвыспы.
---
Коронавирус и нейтралитет. И всё.
Медаль "За не поехал в Крым" ещё отчеканте на радостях.
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19.07.2020 00:46 Ответить
,Теперь КВН что в Крыму ?Ну да так хабаровчане кинули все и пойдут домой смотреть квн по телику в украденом Крыму
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19.07.2020 00:47 Ответить
Они сказали что они нейтральные, как Швейцария. Это самое худшее, позиция скользкой змеи. Чтобы нигде ничего не терять.
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19.07.2020 02:37 Ответить
Вот интересно например, а кто меньше теряет - кто признает косово сербией или кто не признает?
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19.07.2020 08:29 Ответить
Я вот тоже в этом году в Крым не поеду.
Г-н Боднар надеюсь не забудет высказаться по этому поводу.
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19.07.2020 07:53 Ответить
А в прошлом и ранее ездил?
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19.07.2020 08:03 Ответить
а де там про дружбу, там про неворожість прямим текстом. нейтральність це хіба лише дружба?
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19.07.2020 09:24 Ответить
Да не выбирали они дружбу с Украиной,как Украина не выбирала дружбу с Молдовой,Грузией и Азербайджаном,после оккупации засрашкой приднестровья,юосетии и карабаха,а некоторые очень рьяные "патриоты" Украины даже после этих захватов инвестировали в строительство заводов путину, беларусы понимают,что их страну ждет война с восточным рейхом и таким образом просто выразили свой протест.
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19.07.2020 09:39 Ответить
скоро увидим в Лиге смеха)
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19.07.2020 11:13 Ответить
Жаль, что паРашка не позволит смену режима в Белоруси, в случае победы оппозиции или падении режима "таракана" обязательно введет войска для "защиты от врагов" на основании членства в "едином союзном государстве" и члена ОДКБ! Только, если вооруженный народ не будет защищать свою страну от оккупантов (что очень сомнительно и маловероятно)!
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19.07.2020 11:54 Ответить
 
 