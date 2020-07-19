Замглавы МИД Боднар о команде КВН, отказавшейся ехать в Крым: Друзья из Беларуси выбрали свободу, достоинство и дружбу с Украиной

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар уверен, что в оккупированном Крыму делать нечего.

Так он в Twitter прокомментировал сообщения СМИ об отказе белорусской команды КВН от игры в премьер-лиге, которая планируется в оккупированном Крыму, передает Цензор.НЕТ.

"А чего туда ездить, если там оккупанты превратили рай в ад? Ни отдыха, ни выступлений, еще и потом проблемы в Украине и государствах ЕС. Друзья из Беларуси выбрали свободу и достоинство и дружбу с Украиной, вместо денег, лишений и унижений от того, кто им добра не желает", - отметил Боднар.

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Напомним, команда КВН Белорусского государственного университета "Дети Тьюринга" пояснила, что не хочет ехать на территорию оккупированного полуострова через Россию, а через Украину в Крым попасть невозможно из-за карантина.