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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Во Франции подтвердили получение от Ирана черных ящиков сбитого самолета МАУ, - AFP

Во Франции подтвердили получение от Ирана черных ящиков сбитого самолета МАУ, - AFP

Во Франции подтвердили получение бортовых самописцев сбитого под Тегераном в январе этого года самолета "Международных авиалиний Украины".

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источники в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, передает Цензор.НЕТ.

Черные ящики уже во Франции, а эксперты начнут исследование в ближайшее время.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран отправил черный ящик со сбитого самолета МАУ во Францию для расшифровки данных, - АР

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

Также читайте: Канада поможет Франции с расшифровкой черных ящиков самолета МАУ, сбитого Ираном

На Совете ІКАО в конце июня представители Ирана согласились передать во Францию ​​для расшифровки бортовые самописцы. Расшифровка черных ящиков сбитого под Тегераном самолета МАУ начнется 20 июля.

Автор: 

Иран (1823) Франция (3539) черный ящик (90)


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Топ комментарии
+5
Чому передали самописці Франції, а не Україні?
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19.07.2020 01:12
+4
щас будут комменты про зелю..
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19.07.2020 00:48
+4
Цікава версія. А в мене інша є. Там у ящиках уже нічого немає. Порожні вони. Кацапи їх уже випотрошили вздовж і поперек. А хранцузи - партнери *****. Тому їм і віддають. Як? Подобається?
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19.07.2020 07:26
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щас будут комменты про зелю..
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19.07.2020 00:48 Ответить
Так. Він повинен був летіти тим літаком. Але запізнився.
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19.07.2020 07:23 Ответить
Ему не коменты а мандюлину с оглоблей .Причем тут франция ?Опустили страну за год ниже плинтуса .
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19.07.2020 21:20 Ответить
Чому передали самописці Франції, а не Україні?
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19.07.2020 01:12 Ответить
Злякалися аятоли,що запросять "Боенг"-ті відсканують час усіх пошкоджень.А зараз сім місяців пройшло-що там могло зберегтися.
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19.07.2020 03:26 Ответить
Тобто ви думаєте, що французи нічого не будуть шукати.
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19.07.2020 04:44 Ответить
Будуть,але в них домовленість з партнерами по неофіціозу в Сірії-не відходити від офіційної версії аятол.
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19.07.2020 04:52 Ответить
Це нічого не дасть іранцям, бо експертизу французів будуть перевіряти. Слідство проводять не лише французи, тому головний мотив спеціального знищення літака знайдуть.
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19.07.2020 06:04 Ответить
Очевидно Иран опасается что США могут сфабриковать данные, чтоб усилить долю вины Ирана. Потому для Ирана принципиально чтоб данные с ящика сначала считали независимые эксперты. Чтоб в случае манипуляций со стороны США - иметь свидетелей.

.В руки США или Украины они ящики ни за что добровольно не отдадут.
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19.07.2020 06:12 Ответить
Цікава версія. А в мене інша є. Там у ящиках уже нічого немає. Порожні вони. Кацапи їх уже випотрошили вздовж і поперек. А хранцузи - партнери *****. Тому їм і віддають. Як? Подобається?
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19.07.2020 07:26 Ответить
Потеря данных ящиков - позволит США выдвигать любые версии, а Ирану будет нечего на это ответить. Нет. Ирану важно чтоб данные были расшифрованы и обнародованы. Но не США. и их союзниками.
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19.07.2020 09:57 Ответить
Россияне уже "поколупались" в ящиках , 100%. Но шила в мешке не утаишь , обнаружат и следьі вмешательства в записи , если они бьіли.
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19.07.2020 10:44 Ответить
Звідкіля така "цікава і достовірна" інформація?
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19.07.2020 12:27 Ответить
иак Україна все-рівно б віддла Фрнції, бо немає паратури для зчитки. Україні мали б віддати, бо українький літак, а не тому, що є як считати.
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19.07.2020 09:21 Ответить
москалику, тут у тебе літер малувато, а деякі ти ставиш у випадковому порядку
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19.07.2020 17:07 Ответить
хахаха
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19.07.2020 19:09 Ответить
Не "уже", а "наконец-то"
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19.07.2020 07:41 Ответить
Самолет украинский, а ящики ( собственность Украины) поехали во Францию.. Даже не смешно..( одно хорошо, хоть не в РФ)
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19.07.2020 08:38 Ответить
В паРаше они уже были...
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19.07.2020 08:49 Ответить
Украину не уважают ,,,, вообще
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19.07.2020 09:28 Ответить
Іранці я бачу вже геть оборзіли. Надіюся американці їх скоро прищучать
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19.07.2020 10:38 Ответить
Надейся, амеры их с 1979го года (после захвата их посольства в Тегеране) прищурить пытаются
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19.07.2020 12:56 Ответить
наверно макрон уже получил распоряжение с кремля, что с ними делать, пока цирк зе-вавки сопли жует, свои и куклаводов.
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19.07.2020 12:19 Ответить
 
 