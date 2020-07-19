Глава дипломатии ЕС Боррель в связи с введением санкций против "Северного потока-2" призвал США не ограничивать европейские компании

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказал обеспокоенность тем, что США все чаще применяют санкции против европейских компаний.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Он заявил: "Я глубоко обеспокоен тем, как участилось применение санкций или угрозы санкций со стороны США в адрес европейских компаний или интересов".

Таким образом он отреагировал на новые инструкции Государственного секретаря США Майка Помпео по нефтепроводам "Северный поток-2" и "Турецкий поток-2", обнародованные 15 июля.

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"Принципиально Европейский союз выступает против применения санкций третьей стороной относительно европейских компаний, ведущих легитимный бизнес. Более того, ЕС считает, что экстерриториальное применение санкций противоречит международному законодательству. Европейская политика должна определяться здесь, в Европе, а не третьей страной", - заявил Боррель.

Он призвал Соединенные Штаты отменить угрозу санкций и начать открытый диалог.

"Там, где существуют различные взгляды на политику, Европейский союз всегда открыт к диалогу. Но это не может произойти, когда есть угроза санкций", - заявил Боррель.

В своем заявлении он не упоминал украинские или российские интересы.

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Напомним, 15 июля Государственный департамент США объявил о включении в полномочия закона CAATSA (противодействие противникам Америки путем введения санкций - ред.) российских проектов "Северный поток - 2" и второй нитки "Турецкого потока".