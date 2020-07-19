Глава дипломатии ЕС Боррель в связи с введением санкций против "Северного потока-2" призвал США не ограничивать европейские компании
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказал обеспокоенность тем, что США все чаще применяют санкции против европейских компаний.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Он заявил: "Я глубоко обеспокоен тем, как участилось применение санкций или угрозы санкций со стороны США в адрес европейских компаний или интересов".
Таким образом он отреагировал на новые инструкции Государственного секретаря США Майка Помпео по нефтепроводам "Северный поток-2" и "Турецкий поток-2", обнародованные 15 июля.
"Принципиально Европейский союз выступает против применения санкций третьей стороной относительно европейских компаний, ведущих легитимный бизнес. Более того, ЕС считает, что экстерриториальное применение санкций противоречит международному законодательству. Европейская политика должна определяться здесь, в Европе, а не третьей страной", - заявил Боррель.
Он призвал Соединенные Штаты отменить угрозу санкций и начать открытый диалог.
"Там, где существуют различные взгляды на политику, Европейский союз всегда открыт к диалогу. Но это не может произойти, когда есть угроза санкций", - заявил Боррель.
В своем заявлении он не упоминал украинские или российские интересы.
Напомним, 15 июля Государственный департамент США объявил о включении в полномочия закона CAATSA (противодействие противникам Америки путем введения санкций - ред.) российских проектов "Северный поток - 2" и второй нитки "Турецкого потока".
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Устойчивое сочетание (фразеологизм). Используется в качестве именной группы.
-А виявилося, що в яму, яку Боррель-Меркель викопали для України - влетіли самі.... І тут почалися протести Меркель-Борреля, що це ж несправедливо, неправомірно, згадали міжнародне право, що ЄС - проти...
-От що означає "подвійне дно" європейських правителів коли мова йде про рівноправність... Коли до них застосували підходи, які вони роками практикували та диктували іншим.... виникли вже не просто т"глибока стурбованість" а рейвах, екстремізм...та "справедливі протести"...
це вони на нас балон гнали, щоб свою МЕГАкорупцію прикрити.
А що, оно ВВП одного штату Каліфорнія дорівнює ВВП всієї россіі.
Україна на де кілька голів вище за США у людській моралі.
После этой фразы я перестал этот бред читать...
Спасибо братья американцы! Поддерживаю Ваши действия двумя руками!
росія ніщая недодержава.
всі ті, хто підтримує росію і путена - психічно хворі люди.
ця біомаса психічно хвора.
розщеплення свідомості - з одного боку їм краще в Німеччині, але в залишках мозку вони хочуть бути великими і щоб їх боялися.
БОРРЕЛЬ, СКОЛЬКРО ТЕБЕ, ВЫРОДКУ, ПЛАТИТ РОССИЯ?!?!?!
Если бы не тупизм старого маразматика, то у раши уже была бы ассоциация с ЕС, безвиз, отдых в Крыму был бы дешевле, не нужно было бы тратить ярды баксов на строительство моста. В общем-то было все для нормальной жизни и без санкций, и все это так бездарно просрать.... При чем даже ради ничего...
Почему наша банановая дипломатия делает ставку на Европу, понятно только нашей дипломатии и товарищу Путину.
Не думаю, что для немцев это что-то улучшит, в конечном счете, но они этого сейчас не понимают....
просто вони психічно хворі.
Кацапам санкции тоже тока на пользу.
Да, кацапы ???
Европе отдельное спасибо за их страаашные санкции , она сделала все возможное чтобы кацапы от них только ,,крепчали" ну или ржали
Нашим ворам керманичам тоже спасибо за неоценимую помощь первым и вторым в их деле обхода санкций .
И только Америка действительно отстаивает свои интересы , попутно отстаивая и наши интересы вместо нас ....и без нас