РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9520 посетителей онлайн
Новости
8 155 78

Глава дипломатии ЕС Боррель в связи с введением санкций против "Северного потока-2" призвал США не ограничивать европейские компании

Глава дипломатии ЕС Боррель в связи с введением санкций против

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказал обеспокоенность тем, что США все чаще применяют санкции против европейских компаний.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Он заявил: "Я глубоко обеспокоен тем, как участилось применение санкций или угрозы санкций со стороны США в адрес европейских компаний или интересов".

Таким образом он отреагировал на новые инструкции Государственного секретаря США Майка Помпео по нефтепроводам "Северный поток-2" и "Турецкий поток-2", обнародованные 15 июля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI: 6 кораблей уже готовятся, - Кулеба

"Принципиально Европейский союз выступает против применения санкций третьей стороной относительно европейских компаний, ведущих легитимный бизнес. Более того, ЕС считает, что экстерриториальное применение санкций противоречит международному законодательству. Европейская политика должна определяться здесь, в Европе, а не третьей страной", - заявил Боррель.

Он призвал Соединенные Штаты отменить угрозу санкций и начать открытый диалог.

"Там, где существуют различные взгляды на политику, Европейский союз всегда открыт к диалогу. Но это не может произойти, когда есть угроза санкций", - заявил Боррель.

В своем заявлении он не упоминал украинские или российские интересы.

Также читайте: Хоть и с задержкой, но "Северный поток-2" будет построен, - посол Германии в РФ Гайр

Напомним, 15 июля Государственный департамент США объявил о включении в полномочия закона CAATSA (противодействие противникам Америки путем введения санкций - ред.) российских проектов "Северный поток - 2" и второй нитки "Турецкого потока".

Автор: 

санкции (11421) США (27034) Евросоюз (17245) Северный поток (1457) Боррель Жозеп (784)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+41
Если бы не США эти боррели давно бы уже в телогрейках ходили, беспринципность, неуёмная жадность, недальновидность и короткая историческая память некоторых европейских бизнесменов и политиков уже не раз приводили Европу к чудовищным катастрофам и трагедиям.
показать весь комментарий
19.07.2020 02:04
+25
"Принципиально Европейский союз выступает против применения санкций третьей стороной относительно европейских компаний, ведущих легитимный бизнес."

После этой фразы я перестал этот бред читать...

Спасибо братья американцы! Поддерживаю Ваши действия двумя руками!
показать весь комментарий
19.07.2020 03:41
+20
Обеспокоенность это нормальное состояние никчемной европы. Их тявканье никого не интересуют.
показать весь комментарий
19.07.2020 02:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B6%D0%BE%D0%BF%D0%B0 жо́-па на два ба-за́-ра
Устойчивое сочетание (фразеологизм). Используется в качестве именной группы.
показать весь комментарий
19.07.2020 01:35 Ответить
США, дайте уже еврошлюхам воспользоваться своими дырками, ну что вы пристали со своим приличием?! ну ёлы-палы?!
показать весь комментарий
19.07.2020 02:01 Ответить
А чим керувалися Боррель з Меркель, коли безпідставно лишали доходів Україну від транспортування газу через нашу ГТС? Чи тоді не вважали за потрібне аргументувати свої дії, бо вони були продиктовані ЛИШЕ ненаситною жадібністю. Потребою лишити Україну доходів і присвоїти їх собі?! - Багатий обдирає бідного!
-А виявилося, що в яму, яку Боррель-Меркель викопали для України - влетіли самі.... І тут почалися протести Меркель-Борреля, що це ж несправедливо, неправомірно, згадали міжнародне право, що ЄС - проти...
-От що означає "подвійне дно" європейських правителів коли мова йде про рівноправність... Коли до них застосували підходи, які вони роками практикували та диктували іншим.... виникли вже не просто т"глибока стурбованість" а рейвах, екстремізм...та "справедливі протести"...
показать весь комментарий
20.07.2020 17:40 Ответить
Это Боррель напрасно. Жалкое тявканье против бульдозера.
показать весь комментарий
19.07.2020 01:48 Ответить
Коррупция есть только в Украине, а в Европе святые.....
показать весь комментарий
19.07.2020 01:59 Ответить
хє, та наша українська корупція це просто ЯНГОЛ по зрівнянню корупції в ЄС.
це вони на нас балон гнали, щоб свою МЕГАкорупцію прикрити.
показать весь комментарий
19.07.2020 10:25 Ответить
Если бы не США эти боррели давно бы уже в телогрейках ходили, беспринципность, неуёмная жадность, недальновидность и короткая историческая память некоторых европейских бизнесменов и политиков уже не раз приводили Европу к чудовищным катастрофам и трагедиям.
показать весь комментарий
19.07.2020 02:04 Ответить
Пора закликати США, розглянути питання вступу України до складу її штатів.
А що, оно ВВП одного штату Каліфорнія дорівнює ВВП всієї россіі.
показать весь комментарий
19.07.2020 02:16 Ответить
А население Украины куда денем? У США проблем с коронавирусом выше крыщи, а ты им предлагаешь еще и гангреной обзавестись - там один судья Вовк такого наворочает, шо все 52 штата будут его детям пятилетний валовый бюджет должны - мы по развитию гораздо ближе не к американскому штату, а к цыганскому табору...
показать весь комментарий
19.07.2020 08:40 Ответить
де циганський табір, там де пам'ятники руйнують всім поспіль та мародерством зайняті?
Україна на де кілька голів вище за США у людській моралі.
показать весь комментарий
19.07.2020 10:27 Ответить
Обеспокоенность это нормальное состояние никчемной европы. Их тявканье никого не интересуют.
показать весь комментарий
19.07.2020 02:20 Ответить
Якщо Германія хоче стати губернією Росії ( Кенігсберг вже там давно), то навіщо втягувати туди всю Європу? США повинна вправити мізки колаборантам міжнародного терориста -- Росії.
показать весь комментарий
19.07.2020 07:18 Ответить
Жозеп-еще одна европейская шлюха,купленная ******.
показать весь комментарий
19.07.2020 02:22 Ответить
Шестерка просит пахана не бить его. Ахаха.
показать весь комментарий
19.07.2020 02:33 Ответить
судя по всхлипам, США нацелены довести санкции до логического завершения
показать весь комментарий
19.07.2020 03:13 Ответить
А ЕС в ответ на это наложит запрет на поставку американского СПГ...
показать весь комментарий
19.07.2020 03:17 Ответить
канечна-канечна, а как же
показать весь комментарий
19.07.2020 10:28 Ответить
Боррель відстоює співробітництво зі світовим агресором?
показать весь комментарий
19.07.2020 03:14 Ответить
"Принципиально Европейский союз выступает против применения санкций третьей стороной относительно европейских компаний, ведущих легитимный бизнес."

После этой фразы я перестал этот бред читать...

Спасибо братья американцы! Поддерживаю Ваши действия двумя руками!
показать весь комментарий
19.07.2020 03:41 Ответить
Не буде. Що, кацапа, переполошився? Дайте вже накінець газ своїм рабам тамбовським, курським та іншим. А то газу валом, а чернь кізяками топить у печі.
показать весь комментарий
19.07.2020 07:51 Ответить
+100%
росія ніщая недодержава.
показать весь комментарий
19.07.2020 10:29 Ответить
забавно читать коменти русских в США онанирующих за кацапию...я бы на их местевыслал бы их через одного на скрепную родину,что б прояснилось в башке.двуличные сволочи...
показать весь комментарий
19.07.2020 07:54 Ответить
В бундесі така ж байда , але тут подвійний акуй - люди які жили у Казахстані , мали німецькі коріння , тобто не мають взагалі ніц спільного з Расеей , всі топлять за путена за кацапію (!) курви . Питаю ЧОМУ ?? Нічого розумного не в змозі промукати у відповідь
показать весь комментарий
19.07.2020 10:27 Ответить
вони психічно хворі.
всі ті, хто підтримує росію і путена - психічно хворі люди.
показать весь комментарий
19.07.2020 10:31 Ответить
Пра тому всьому що живуть ці хворі не в Пів. Кореі де інфа закрита для населення , а живуть у такому інфо просторі що за 5 хвилин можно дізнатися через інет ху із ху і шо то за байда ! Теж вважаю що ці піпли хворі
показать весь комментарий
19.07.2020 10:36 Ответить
це різновидність шизофренії.
ця біомаса психічно хвора.
розщеплення свідомості - з одного боку їм краще в Німеччині, але в залишках мозку вони хочуть бути великими і щоб їх боялися.
показать весь комментарий
19.07.2020 10:49 Ответить
Говорю вам: кто завтракает с людоедами - оказывается в меню на ужин!
показать весь комментарий
19.07.2020 06:22 Ответить
А плешивый в кремле радостно и злобно руки свои потные потирает при этом: заработало!
показать весь комментарий
19.07.2020 06:46 Ответить
Що, бісівські гейропейські душі, переполошилися? От і вилазить на поверхню ваша корупція на вищому рівні.
показать весь комментарий
19.07.2020 07:21 Ответить
God bless America❗️
показать весь комментарий
19.07.2020 07:35 Ответить
Евровата. Такая предсказуемая ☝️☝️☝️, ведь деньги ***** не пахнут кровью. Выражаю глубочайшую озабоченность призывам борреля и в качестве утешительного приза он получает кадыровскую бутылку (как эффективное успокоительное)
показать весь комментарий
19.07.2020 07:35 Ответить
Не ограничивать в чём? В финансировании страны-террористы мтрового маштаба? Не ограничивать финансирование страны - агрессора оккупировшей территории Грузии, Молдовы и Украины? Не органичивать финансирование убийц граждан Украины? Не ограничивать финансирование страны которая поставляет ядерное оружие и средства его доставки Северной Корее и Ирану? Не ограничивать финансирование страны создавшей и вооружающей ИГИЛ? Не ограничивать финансирование страны которая платит премии талибам за убийство американских и английских солдат? Не ограничивать финансирование страны убивающих ядами и т.д. людей в по всему миру, как в Солсбери и т.д.? НЕ ОГРАНИЧИВАТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРАНЫ КОТОРАЯ ГОТОВИТ НОВУЮ МИРОВУЮ БОЙНЮ!
БОРРЕЛЬ, СКОЛЬКРО ТЕБЕ, ВЫРОДКУ, ПЛАТИТ РОССИЯ?!?!?!
показать весь комментарий
19.07.2020 07:44 Ответить
забыл, забыл, хорошо, что напомнили. Войну в Сирии и Ливии. Убийства ливийских и сирийских детей. Могу добавить Чечню и только 30 000 детей Чечни убитых Россией. Если, что то упустил, вы можите добавить. Ведь вам, московитам виднее, где вы сеете кровь и горе.
показать весь комментарий
19.07.2020 08:24 Ответить
Да ? А где вжопучленцы с Луганды оружие находят?
показать весь комментарий
19.07.2020 08:53 Ответить
на росії вестимо
показать весь комментарий
19.07.2020 10:31 Ответить
если бы верхушка СССР не была бы такая тупая ,а поступила как в Китае,то к этому времени нато у же развалился бы.западная европа поступает как старая проститутка,понимает,что прошла молодость,так под любово ляжет,что б копейку заработать...слабое звено.своей "гибридно войной" путлер показал в чем слабость нато,вот только поняли они это?(нато)...
показать весь комментарий
19.07.2020 07:49 Ответить
Чтоб НАТО развалилось, раше нужно было не нападать на своих соседей. Они там после развала совка сидели и думали - нафига они нужны и как объяснить свое существование. Но тут подоспел плешивый маразматик и начал фигней заниматься.... Пользы для раши никакой от его действий - только вред, но теперь всем понятно, что НАТО необходимо.
Если бы не тупизм старого маразматика, то у раши уже была бы ассоциация с ЕС, безвиз, отдых в Крыму был бы дешевле, не нужно было бы тратить ярды баксов на строительство моста. В общем-то было все для нормальной жизни и без санкций, и все это так бездарно просрать.... При чем даже ради ничего...
показать весь комментарий
19.07.2020 11:32 Ответить
Ну якщо переможе Байден, як тут багато мріють, то всі санкції знимуть. Демократи США та ліваки західної Європи - ті ще шлюхи. Їм російські гроші не пахнуть.
показать весь комментарий
19.07.2020 08:01 Ответить
Это да - демократ Обама присылал Украине одеяла , а джавелины дал республиканец Трамп .....
показать весь комментарий
19.07.2020 09:21 Ответить
Еще войну во Вьетнаме начал демократ, а закончил республиканец.
показать весь комментарий
19.07.2020 09:25 Ответить
Уймись, казламордае...
показать весь комментарий
19.07.2020 10:56 Ответить
показать весь комментарий
19.07.2020 13:53 Ответить
В Трампа на носу выборы . И ему надо что-то делать что бы не пролететь , как фанера над Парижом .
показать весь комментарий
19.07.2020 08:07 Ответить
Брат Жозеп, как и всякие еврокомиссары Могерини (верная дочь итальянской компартии), Столтенберг и прочая, из коммунистов. Испанская социалистическая рабочая партия, которая только в 1979 году отказалась от марксистского метода захвата власти.

Почему наша банановая дипломатия делает ставку на Европу, понятно только нашей дипломатии и товарищу Путину.
показать весь комментарий
19.07.2020 08:26 Ответить
Конечно США вводит санкции в основном из своих меркантильных экономических соображений. ( совпавших с политическими), но Европа то... сама садится на РФеровскую иглу. Зачем им доп. коридоры поставки если есть пути через Украину, Беларусь, и один поток по Балтике. не считая южных проектов. Жадный платит дважды, та выгода что они получат от 2 го потока, потом обойдется им в десятки раз дороже.. Но в нашем мире продажных политиков, все решают деньги и сиюминутная выгода. Поэтому США делает все правильно ( хотя и со своих соображений), но бороться с реинкарнацией национал- социализма рашенразлива и ее фюрера из питерской подворотни нужно любыми способами. Но тут Европа пасет задних.., история ни чему не научила, опыт 30-40 х годов прошлого века уже выветрился из памяти.
показать весь комментарий
19.07.2020 08:35 Ответить
На самом деле транзит по дну морскому дешевле чем через несколько стран, на сколько я понимаю. Тут каждой стране нужно платить. А там трубопровод их.
Не думаю, что для немцев это что-то улучшит, в конечном счете, но они этого сейчас не понимают....
показать весь комментарий
19.07.2020 11:25 Ответить
Из-за ваших диалогов вы вырастили агрессивного монстра рашку,которая пожирает слабые страны,вы проморгали распад Югославии,снова Германии захотелось господства как в 36м.История 2й мировой войны вас так нчему и не научила
показать весь комментарий
19.07.2020 08:45 Ответить
Глава дипломатии ЕС Боррель в связи с введением санкций против "Северного потока-2" призвал США не ограничивать европейские компании - Цензор.НЕТ 1135
показать весь комментарий
19.07.2020 08:56 Ответить
Ну а что же прикажете делать если европейские политики в упор не видят расейской угрозы? Наверное,из за шелеста долларов в своих карманах которыми ******** не скупясь их наделяет?
показать весь комментарий
19.07.2020 10:01 Ответить
ні, гроші тут не до чого.
просто вони психічно хворі.
показать весь комментарий
19.07.2020 10:32 Ответить
я понимаю, что США санкциями защищает свои личные интересы и благосостояние, а не чьи бы то ни было еще. но защищая свои интересы они наносят существенный ущерб паРаше, а это просто замечательно, пусть даже при этом достанется Европе. Европа продемонстрировала в полный рост практически полную импотенцию и если бы не США, то у нас в Украине скорее всего были бы не только дыра и лугандон после Крыма, но все было бы значительно хуже.
показать весь комментарий
19.07.2020 11:00 Ответить
В Європі не шукайте добра для України бо там все прогнило за допомогою кацапських грошей. Згадайти Берлусконі та Шредера і Саркозі. Україна теж клячила раніше в Кацапстані а тепер в США бо через таку владу яка вже 29 років існує та так і не стала українською. Бо якби ми згадали хто ми є і чиї нащадки та брали в приклад князя Святослава Хороброго то могли стати великою нацією тих хто раніше ішов на "ви" та мали би повагу в світі. А чому бідні? Бо дурні.А чому дурні ? Бо бідні.
показать весь комментарий
19.07.2020 11:04 Ответить
Продажна повія ЄВРОПА. Продалась Московії з патрохами. Сором, від вас Ангели Макароники Європи ... НУДИТЬ.
показать весь комментарий
19.07.2020 11:04 Ответить
Та не, санкции не действуют, не, не действуют. Ивропа санкций не баицца.
Кацапам санкции тоже тока на пользу.
Да, кацапы ???
показать весь комментарий
19.07.2020 11:05 Ответить
Европа просто обязана поставить на место свои зарвавшиеся западные колонии.
показать весь комментарий
19.07.2020 11:06 Ответить
Не смыкай ногами, кацап...
показать весь комментарий
19.07.2020 11:07 Ответить
Ну так определяйте политику,а не занимайтесь проституцией!! Тогда и санкций не будет!
показать весь комментарий
19.07.2020 11:18 Ответить
старая гейропа вагарит -низя вводить санкции против гейропейского бизнеса,который есть спонсором мирового террориста и оккупанта Украины...
показать весь комментарий
19.07.2020 11:37 Ответить
Давай США!! Давай Трамп!! Давите эту вечно глубоко обеспокоенную гидру-Европу!! Задолбали уже весь мир своей двуличность и жополизтвом путина!! Зажмите этой Европе яйца посильнее в дверном проеме!!
показать весь комментарий
19.07.2020 12:16 Ответить
еврожопый союз устал без любви кремля и украину туда не возьмут без разрешения пуйла.
показать весь комментарий
19.07.2020 12:17 Ответить
Американцы не мешайте европейским партнерам обходить ихние же санкции !
Европе отдельное спасибо за их страаашные санкции , она сделала все возможное чтобы кацапы от них только ,,крепчали" ну или ржали
Нашим ворам керманичам тоже спасибо за неоценимую помощь первым и вторым в их деле обхода санкций .
И только Америка действительно отстаивает свои интересы , попутно отстаивая и наши интересы вместо нас ....и без нас
показать весь комментарий
19.07.2020 12:31 Ответить
Европа как всегда включает заднюю.Кацапы пройдут по нам,а потом прийдут к вам.Ждите орду в гости к себе.История она такая.Взбодрит вас.
показать весь комментарий
19.07.2020 13:41 Ответить
Продажные Боррели, Штанмаеры, Шрёдеры и прочие к ним примкнувшие, будут судимы в Гааге за пособничество руssкому рейху.
показать весь комментарий
19.07.2020 15:11 Ответить
США оплот демократии в мире!
показать весь комментарий
19.07.2020 15:13 Ответить
 
 