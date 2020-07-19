Затонувший у Одессы танкер Delfi снова попытаются поднять в воскресенье, две попытки уже окончились неудачей, - Госэкоинспекция
В субботу, 18 июля, обе попытки снять с мели и поставить на киль танкер Delfi, затонувший у побережья Одессы, не удались.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной экологической инспекции в Одесской области.
"С утра были проведены все подготовительные работы для начала эвакуации судна Delfi. К сожалению, две первые попытки оказались безуспешными из-за слабых тросов, один из которых оборвался", - сказано в сообщении.
В Госэкоинспекции подчеркнули, что третья попытка планируется в воскресенье.
Отмечается, что инспекторы Госэкоинспекции в Одесской области контролируют процесс транспортировки танкера для наблюдения вероятного загрязнения путем отбора проб морской воды.
Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.
Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.
Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.
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Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.
16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.
21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.
Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти пообещали, что к 20 июля судно уберут.
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Вспомните :"Лето. Одесса. Аркадия. Жара. И, конечно, горит пирожковая, ибо количество пирожков, жаренных в одном и том же масле, перекрыло все рекорды....."
Как когда то говорил наш шеф в ВКР СБУ (розыск об"екта затягивался) - "Вы там все оперативные импотенты".
В субботу, 23 ноября 2019 года концентрацияhttps://censor.net/tag/4513/tanker.
Никого ничего не смущает ?
Нравится или не нравится он Зеленскому, ему до лампочки. Зеленский не имеет права его снимать.
Точно также, например как и меров Харькова Кернеса и Черкасс Бондаренко.
Допомагаєш бригаді? Танцюєш танок маленьких тролів?
А уже ухайдохали два!