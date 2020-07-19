РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6457 посетителей онлайн
Новости
7 069 44

Затонувший у Одессы танкер Delfi снова попытаются поднять в воскресенье, две попытки уже окончились неудачей, - Госэкоинспекция

Затонувший у Одессы танкер Delfi снова попытаются поднять в воскресенье, две попытки уже окончились неудачей, - Госэкоинспекция

В субботу, 18 июля, обе попытки снять с мели и поставить на киль танкер Delfi, затонувший у побережья Одессы, не удались.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной экологической инспекции в Одесской области.

"С утра были проведены все подготовительные работы для начала эвакуации судна Delfi. К сожалению, две первые попытки оказались безуспешными из-за слабых тросов, один из которых оборвался", - сказано в сообщении.

В Госэкоинспекции подчеркнули, что третья попытка планируется в воскресенье.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Затонувший танкер Delfi начали поднимать с пляжа в Одессе. ФОТОрепортаж

Отмечается, что инспекторы Госэкоинспекции в Одесской области контролируют процесс транспортировки танкера для наблюдения вероятного загрязнения путем отбора проб морской воды.

Затонувший у Одессы танкер Delfi снова попытаются поднять в воскресенье, две попытки уже окончились неудачей, - Госэкоинспекция 01

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Также читайте: Ущерб от аварии танкера Delfi вблизи Одессы по состоянию на 8 июля составляет более $15 тысяч, - Госэкоинспекция. ДОКУМЕНТ

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти пообещали, что к 20 июля судно уберут.

Автор: 

Госэкоинспекция (148) Одесса (7915) танкер (149)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
"да какая разница?!" - пусть валяетццо
показать весь комментарий
19.07.2020 02:06
+8
Какие 'спецы' от порошенко работали в Одессе? Его друг и ставленник труханов? Так оно и сейчас там же работает.
показать весь комментарий
19.07.2020 08:20
+7
Так тля ж сказала: =ми - імпотенти=, то що ви там пробуєте піднять ?!
показать весь комментарий
19.07.2020 02:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"да какая разница?!" - пусть валяетццо
показать весь комментарий
19.07.2020 02:06 Ответить
Одесситы всегда оч любили бесплатные концерты от власти ...(не-е..ну чисто...поржать!)
Вспомните :"Лето. Одесса. Аркадия. Жара. И, конечно, горит пирожковая, ибо количество пирожков, жаренных в одном и том же масле, перекрыло все рекорды....."
показать весь комментарий
19.07.2020 06:34 Ответить
Мабуть, канат із зелених шмарклів був.
показать весь комментарий
19.07.2020 08:02 Ответить
показать весь комментарий
19.07.2020 10:47 Ответить
Так тля ж сказала: =ми - імпотенти=, то що ви там пробуєте піднять ?!
показать весь комментарий
19.07.2020 02:06 Ответить
Угу, дать криворуким стеклянный "болт" и "болт" разобьют, и руки порежут.
Как когда то говорил наш шеф в ВКР СБУ (розыск об"екта затягивался) - "Вы там все оперативные импотенты".
показать весь комментарий
19.07.2020 06:16 Ответить
что они не делают, не идут дела...
показать весь комментарий
19.07.2020 02:41 Ответить
https://censor.net/photo_news/3207024/uscherb_ot_avarii_tankera_delfi_vblizi_odessy_po_sostoyaniyu_na_8_iyulya_sostavlyaet_bolee_15_tysyach

В субботу, 23 ноября 2019 года концентрацияhttps://censor.net/tag/4513/tanker.

Никого ничего не смущает ?
показать весь комментарий
19.07.2020 03:23 Ответить
Понты!
показать весь комментарий
19.07.2020 06:32 Ответить
Я вижу у ЗЕ-команды всё через жопу...
показать весь комментарий
19.07.2020 06:10 Ответить
Ну это же не хреном по роялю стучать, не корабельные сосны считать, бабада, аналтабу, тверк в машине,(список далеко не полный).Это все что они умеют делать. Тьху уроды зеленые. За прошедшее с момента аварии время, давно можно было произвести необходимые расчеты, подготовить необходимые силы и средства, выработать необходимую технологию снятия судна с мели.
показать весь комментарий
19.07.2020 06:22 Ответить
Фантом,хорош языком трепать.Покажи свои расчеты,Научи как снимать с мели судно.Трепач соевый.Ты хоть надувную лодку с мели снимал?
показать весь комментарий
19.07.2020 07:47 Ответить
Вот помощь действенная.
Затонувший у Одессы танкер Delfi снова попытаются поднять в воскресенье, две попытки уже окончились неудачей, - Госэкоинспекция - Цензор.НЕТ 1639
показать весь комментарий
19.07.2020 06:31 Ответить
Это новодел.Вот этот точно поможет.Только надо научится камлать.Без этого никак.
Затонувший у Одессы танкер Delfi снова попытаются поднять в воскресенье, две попытки уже окончились неудачей, - Госэкоинспекция - Цензор.НЕТ 6239
показать весь комментарий
19.07.2020 07:50 Ответить
При Порошенко работали спецы . А теперь работает 95 квартал (без Кошевого) . Улавливаешь разницу ? Я могу понять , почему голосовали против Пороха . А вот почему проголосовали за роялиста ?!!
показать весь комментарий
19.07.2020 08:18 Ответить
Какие 'спецы' от порошенко работали в Одессе? Его друг и ставленник труханов? Так оно и сейчас там же работает.
показать весь комментарий
19.07.2020 08:20 Ответить
Труханов устраивает Зе вот и работает . Но убрать танкер должно МЧС , а не Труханов . И кто курирует это МЧС ? Говорят , что Сивохо .
показать весь комментарий
19.07.2020 08:25 Ответить
Убрать судно по закону должен хозяин судна, что он и делает.
показать весь комментарий
19.07.2020 08:45 Ответить
Вася, Труханов - мер. Должность выборная населением города Одессы.
Нравится или не нравится он Зеленскому, ему до лампочки. Зеленский не имеет права его снимать.
Точно также, например как и меров Харькова Кернеса и Черкасс Бондаренко.
показать весь комментарий
19.07.2020 08:52 Ответить
Ти пишеш з одеського пляжу?
Допомагаєш бригаді? Танцюєш танок маленьких тролів?
показать весь комментарий
19.07.2020 13:12 Ответить
Не люблю старых облезлых котов, гуляющих налево и направо. Кто здесь тролль, пляшущий под дудку заказчика, и так понятно. Работаете здесь денно и нощно против законно избранного большинством украинцев президента.
показать весь комментарий
19.07.2020 15:53 Ответить
Дурепо, я не привчений ходити строєм і прислухатися до хотєлок бидла. Щось подібне чув від даунецьких у 2005 році. Щодо "хто чий президент". Ти не соромся, зубожій, зубожій, тільки мовчки. Мене твій раціон та обноски не хвилюють.
показать весь комментарий
19.07.2020 20:53 Ответить
Администрация морских портов, насквозь прогнившая коррупционная клоака, за которую взялось уже НАБУ просто захотели бабла срубить. А теперь , когда судно уже 'приросло', когда натянуло на себя песок , воду- его поднять уже будет очень сложно.
показать весь комментарий
19.07.2020 08:22 Ответить
такие как свинарчук специалисты?
показать весь комментарий
19.07.2020 08:46 Ответить
ну. ну пусть работают клоуны, одной жопой меньше или больше - уже какая разница
показать весь комментарий
19.07.2020 10:02 Ответить
Тянут потянут, не вытянут. Даёшь за день до 20 июля. Пацаны разрежьте его нафиг. Зато обицянку выполните. А загрязнение то таке.какая разница
показать весь комментарий
19.07.2020 08:00 Ответить
і ви пам'ятаєте, що до 20-го обіцянка? Бо зверху пишуть: глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що https://censor.net/ua/photo_news/3202406/zatonulyyi_bilya_odesy_tanker_delfi_duje_zatopylo_vodoyu_i_napovnylo_piskom_yiogo_pidnimatymut_za_dopomogoyu Але ж так не було?
показать весь комментарий
19.07.2020 10:52 Ответить
да пусть там и дальше валяется - никому не мешает... ну нет в стране возможности его поднять...
показать весь комментарий
19.07.2020 08:07 Ответить
Что значит попытаются поднять??? У них там спецов что ли нет? Письку себе пытаются поднять. Но все в сомнениях)))
показать весь комментарий
19.07.2020 08:20 Ответить
Ось вони допіднімаються що він і розвалиться і все вил"ється в море. Рукожопи.
показать весь комментарий
19.07.2020 08:27 Ответить
Позовите японцев. За два часа уберут.
показать весь комментарий
19.07.2020 08:55 Ответить
Лучше цыган - за полдня на металлолом растянут
показать весь комментарий
19.07.2020 09:00 Ответить
Так ведь цыган в фольклоре не только коней об..езжает, но ещё и кузнец.
показать весь комментарий
19.07.2020 09:18 Ответить
Немає гарного господаря в Одесі, бо одеситам більше до душі був італійський мафіозо. Кого обрали - таке й маєте.
показать весь комментарий
19.07.2020 10:13 Ответить
Хмм.....Его может и песком затянуло. Может подогнать кессоны?
показать весь комментарий
19.07.2020 10:38 Ответить
найвеличніший і без вас розбереться, а знаєте як він ніжкою вміє тупнути та підскочити?
показать весь комментарий
19.07.2020 10:55 Ответить
Крупнотоннажные суда, плавучие доки, буровые платформы и другие сооружения буксируют транспортными судами или буксирами-спасателями мощностью 9 000 - 12 000 л.с. и более на одном либо двух буксирных тросах диаметром 66 мм, длиной 1000 - 1500 м и более. Для обслуживания буксируемого объекта, экспедиции в целом, маневрирования в портах захода и в узкостях в состав экспедиции включают один - два вспомогательных буксира мощностью 2000 - 5000 л.с.

А уже ухайдохали два!
показать весь комментарий
19.07.2020 11:29 Ответить
страной правят зебараны. поэтому ничего удивительного.
показать весь комментарий
19.07.2020 11:12 Ответить
я то думал, что в черноморском пароходстве есть серьёзные средства для выполнения таких спасательных работ, а оказывается , что в глухой деревне и то украинские -самоделкины, лучше выполняют такие работы!! Позор и смехота сквозь слёз!! Хоть бы по ТВ, на всё страну, не показывали такую обогость технической мысли этих дебильных спасателей!! А хозяин-олигарх и ворюга где?? На канарах махито попивает с девочками? Давно надо было нашей экологии и рыбоохране, через суды, через штрафы и санкции, раздеть этого идиота до гола!! Но все эти рыбоохрацы-засранцы и взяточники -экологи-ихтиологи, шустряки и герои когда поймают бедного рыбака на берегу речушки с 5-ью кило рыбы. А против Труханова у них кишка тонка!!!
показать весь комментарий
19.07.2020 12:09 Ответить
 
 