Со следующего года в Украине появится единая система по вопросам трансплантации, - Степанов

Министерство здравоохранения планирует с 1 января следующего года запустить единую систему по вопросам трансплантации в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава по итогам брифинга главы ведомства Максима Степанова, передает Цензор.НЕТ.

"Минздрав планирует запуск с 1 января 2021 года единой системы по вопросам трансплантации в Украине. Она, в частности, будет содержать информацию о донорах и реципиентах. Запуск системы позволит развивать трансплантацию в Украине. Сейчас министерство работает над развитием сети центров трансплантации с тем, чтобы Украина вошла в список стран-лидеров по проведению таких операций", - отмечается в сообщении.

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