Со следующего года в Украине появится единая система по вопросам трансплантации, - Степанов
Министерство здравоохранения планирует с 1 января следующего года запустить единую систему по вопросам трансплантации в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава по итогам брифинга главы ведомства Максима Степанова, передает Цензор.НЕТ.
"Минздрав планирует запуск с 1 января 2021 года единой системы по вопросам трансплантации в Украине. Она, в частности, будет содержать информацию о донорах и реципиентах. Запуск системы позволит развивать трансплантацию в Украине. Сейчас министерство работает над развитием сети центров трансплантации с тем, чтобы Украина вошла в список стран-лидеров по проведению таких операций", - отмечается в сообщении.
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+11 Максим Воронцов #472961
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На днях на Плюсах был очень оптимистичный сюжет о том, что в Украине провели 4 операции по трансплантации органов от одного донора. 62-летнему мужчине пересадили сердце, двум людям- по почке и пожилой женщине- печень. Вроде всё замечательно, но никто даже не упомянул о том, что донором был..... парнишка 20-ти лет, который разбился в Киеве то ли на мотоцикле, то ли на мотороллере (наверное не упомянули для того, чтобы "доноров"- этих безбашенных детей, что носятся на двух колёсах, меньше не становилось....) Чей-то горячо любимый ребенок, отцу которого сказали, что "мозг сына мёртв" и он дал согласие на забор органов..... А ГДЕ гарантия того, что врачи сделали ВСЁ возможное, чтобы спасти молодую жизнь, а не способствовали "научному прорыву в трансплантологии"? Страшно, когда 20-летний ребёнок становится "донором" для 62-летнего.... Какие в нашей стране беспредела (где врачи могут убить и не отвечать перед законом от слова "вообще") гарантии того, что наша медицина будет до последнего бороться за жизнь потенциальных "доноров"? Есть соответствующая законодательная база, предусматривающая уголовное наказание за искусственный "перевод" врачами НЕ безнадёжного больного в статус "донора"? Уголовное наказание, приравненное к умышленному убийству? Исключен ли элемент коррупции в вопросах трансплантологии? Являются ли доступными для украинцев такие операции или стоят они баснословные деньги? Запрещён ли вывоз органов за границу и определено ли то, что такие операции могут делать только гражданам Украины? Очень подозреваю, что нет!
А то металолом майже весь вивезли і пора вже братися за людей щоб потім спокійно продавати пусту землю.
Но тут цимес в другом : при нынешних злодеях в кабинетах власти это доброе дело скорее будет напоминать живодерню на скотобойне со всеми прелестями чёрного рынка трансплантации. И хуже всего будет в том, что особо никто заморачиваться вообще не станет жизнь спасать, если заявка на подходящего донора будет открыта.
Кто это проконтролирует ?! Кто гарантию этичности, законности обеспечит?! Крадуцкий? Степанов? Бенядиктовна? Беременный рюкзак ? Самозванец и суркисовкий бандит - бакланов? Само зэ-ЧМО?!
фронт, места заключения, дороги, интернаты ..
а те врачи, которые будут поднимать шумиху - будут исчезать..
ты спроси у врачей, для начала - что они думают по поводу этого бреда? абсолютное большинство против, потому что они понимают, что донор должен быть во время этого преступления - жив, здоров и молод..
ты бредишь, что эта преступная система разворачивается для блага украинцев??
в Украине методично, уже 30 лет убивается здравоохранение, населению Украины - недоступны элементарные медицинские услуги..
подумай, почему это делается в таких масштабах?
сначала опг воз - "гуманитаркой" дают в Украину никому не нужные тесты от лжепандемии и миллионы (которые разворовываются крадуцкими) на якобу борьбу с ней, а потом будут требовать "плату"..
что мешает степанову и прочей скотобазе - заняться вопросами акушерства, например, потому, что роды - сейчас и наблюдение беременности - это тоже малодоступная услуга, мало проблем там?
то, где находится эта конченная власть, которую скоро снесут и народ с ее проблемами - вот это разные вещи!!..
зачем сейчас в таких масштабах вводить систему трансплантации, требующая миллиардов (!!) вложения (мобильные средства, вплоть до авиации, специалистов, оборудования и тд.), если в Украине элементарно - дефицит масок, препаратов и тд.. понятно, что все это безобразие затеивается не для украинцев...
проблема Украины в том, что к власти на протяжении 30 лет приходят те, кто не любит Украину, и для этих иуд - продать интересы и ресурсы - плевое дело, все равно они не учат в Украине своих детей, не отхыхают, не лечатся, не покупают виллы и тд..