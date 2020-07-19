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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты РФ вчера 13 раз атаковали позиции ОС, ранив бойца. Сегодня - 6 обстрелов

Оккупанты РФ вчера 13 раз атаковали позиции ОС, ранив бойца. Сегодня - 6 обстрелов

За минувшие сутки российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий.

Об этом сказано в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук утром в воскресенье, передает Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку от Старогнатовки противник на рассвете применил противотанковый ракетный комплекс и станковые противотанковые гранатометы, а в вечернее время - вооружение БМП, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Против защитников Водяного агрессор использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Недалеко от Новоселовки Второй захватчики вели огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Талаковки - из гранатометов и стрелкового оружия, а против защитников Гнутово, кроме автоматических станковых гранатометов, противник задействовал еще и снайперское оружие.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враждебные обстрелы из вооружения запрещенного минскими соглашениями зафиксировано вблизи Новотошковского. На этом участке фронта захватчики применили артиллерийские системы калибра 122 мм и вооружение БМП. По опорным пунктам украинских защитников возле хутора Вольный и Причепиловки противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того 18 июля российские наемники обстреляли участок разведения сил и средств №3 вблизи Богдановки. Также противник трижды открывал огонь из стрелкового оружия со стороны Петровского.

По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного наемника. По уточненным данным, 16 июля потери противника составили еще двое погибших.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

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"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет", - добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник использовал запрещенные минскими договоренностями образцы вооружения. В частности, неподалеку от Причепиловки агрессор применил артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы. Также из минометов 120-го и 82-го калибра враг открывал огонь по защитникам Луганского.

Неподалеку от Водяного в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник задействовал гранатометы различных систем, а у Старогнатовки - крупнокалиберные пулеметы.

Оккупанты РФ вчера 13 раз атаковали позиции ОС, ранив бойца. Сегодня - 6 обстрелов 01
Оккупанты РФ вчера 13 раз атаковали позиции ОС, ранив бойца. Сегодня - 6 обстрелов 02
Оккупанты РФ вчера 13 раз атаковали позиции ОС, ранив бойца. Сегодня - 6 обстрелов 03

обстрел (27652) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+11
"Кроме того 18 июля российские наемники обстреляли участок разведения сил и средств №3 вблизи Богдановки " Кого все-таки развел зеленый Разводила?
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19.07.2020 08:45
+10
Одужання нашому воїну
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19.07.2020 08:46
+7
Окупанти РФ учора 13 разів атакували позиції ОС, поранивши бійця. Сьогодні - 6 обстрілів - Цензор.НЕТ 7934
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19.07.2020 08:38
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Окупанти РФ учора 13 разів атакували позиції ОС, поранивши бійця. Сьогодні - 6 обстрілів - Цензор.НЕТ 7934
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19.07.2020 08:38 Ответить
"Кроме того 18 июля российские наемники обстреляли участок разведения сил и средств №3 вблизи Богдановки " Кого все-таки развел зеленый Разводила?
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19.07.2020 08:45 Ответить
Одужання нашому воїну
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19.07.2020 08:46 Ответить
та дай Бог
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19.07.2020 08:58 Ответить
Кожного дня одні і ті ж новини - обстріли та атаки позицій. І жодного разу, а хто ж їх розпочав? Я до того, що якщо "та сторона", то якого... Кадиров 3,14здить про вбивства русских людей на дамбасе? Хто ж розпочинає
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19.07.2020 09:30 Ответить
*Подобаються * мені песботи ..
.Замість гнати на ***** у всьому винен зекловун .

..

Окупанти РФ учора 13 разів атакували позиції ОС, поранивши бійця. Сьогодні - 6 обстрілів - Цензор.НЕТ 1048

.
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19.07.2020 09:50 Ответить
Адміністратор форуму
Шановні дописувачі, перш ніж коментувати - читайте назву теми.
Видалено коментарі, які порушують правила форуму.
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19.07.2020 10:16 Ответить
ОК !!
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19.07.2020 10:17 Ответить
Быстрого выздоровления нашему воину, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!Окупанти РФ учора 13 разів атакували позиції ОС, поранивши бійця. Сьогодні - 6 обстрілів - Цензор.НЕТ 2720
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19.07.2020 12:29 Ответить
 
 