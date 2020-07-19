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Новости Коронавирус и карантин
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Пандемия коронавируса уже унесла жизни 602 тыс. человек, число инфицированных - 14,2 млн

Пандемия коронавируса уже унесла жизни 602 тыс. человек, число инфицированных - 14,2 млн

Число умерших от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло по состоянию на 19 июля 602 тыс. 138 человек.

Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса, передает Цензор.НЕТ.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, насчитывается 14 млн 288 тыс. 898 инфицированных СOVID-19, рост за минувшие сутки составил 181 тыс. 936, излечились более 8 млн.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии зарегистрировано в США, Бразилии и Индии.

В Соединенных Штатах по состоянию на утро воскресенья суммарно выявлено 3 млн 711 тыс. 413 заболевших (рост за сутки - 63 тыс. 698), скончались 140 тыс. 119 человек (рост за сутки - 698), излечились более 1,12 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 2 млн 074 тыс. 860 человек, (рост за сутки - 28 тыс. 532), умерли 78 тыс. 772 (рост за сутки - 921), вылечились более 1,44 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия, где за минувшие сутки число больных выросло с 1 млн 039 тыс. 084 до 1 млн 077 тыс. 781 при 26 тыс. 816 летальных исходах и 677 тыс. выздоровевших.

По числу умерших на третьем месте после Бразилии стоит Великобритания, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 45 тыс. 358 человек, заразились 295 тыс. 632 человека. Далее следуют Мексика (38 888 жертв) и Италия (35 042 жертвы).

Читайте также: Случаи повторного заражения COVID-19 зафиксированы в США: болезнь протекает тяжелее

карантин (16729) пандемия (113) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Кто-нибудь ещё верит этому рептилоидному институту ?
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19.07.2020 10:19
+4
Ужас какой, целых 4% смертность. Но если учесть, что сюда включены старики, которые и от гриппа могут откинуться не хуже, то процент получается ещё меньше.
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19.07.2020 10:44
+3
порівнювати варто лише смертність від вірусних інфекцій,а не від вірусу з ДТП і від інфаркту..
Пандемія коронавірусу вже забрала життя 602 тис. людей, кількість інфікованих - 14,2 млн - Цензор.НЕТ 4443

так буде коректно
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19.07.2020 10:07
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На Земле 7.5 млрд. людей.
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19.07.2020 09:57 Ответить
Всего в мире умерло в этом году 32 млн. человек, сегодня 62 тыс. человек.
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19.07.2020 10:01 Ответить
порівнювати варто лише смертність від вірусних інфекцій,а не від вірусу з ДТП і від інфаркту..
Пандемія коронавірусу вже забрала життя 602 тис. людей, кількість інфікованих - 14,2 млн - Цензор.НЕТ 4443

так буде коректно
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19.07.2020 10:07 Ответить
Ну так не всех умерших тестят на вирус, так что 6000 это еще наверное крайне мало. даже в дтп - может сознание из-за вируса кто-то потерял напр.
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19.07.2020 10:14 Ответить
Цифри вважайте відносні.. +-тисяча особливої ролі не відіграє..
це дані за початок травня..
зараз денна "норма" смертей трохи впала..до 5 000
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19.07.2020 10:54 Ответить
Я не порівнюю, я взагалі.
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19.07.2020 10:15 Ответить
просто цифри без пояснень незрозумілі..Їх можна трактувати по різному...
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19.07.2020 10:45 Ответить
Вы правы. Но сложно идя по улице или в общественном транспорте подцепить алкоголь , сахарный диабет или малярию. Про ишемическую болезнь сердца промолчу.
От всего списка в принципе есть лекарства. Даже вич/спид можно замедлить. А вот от коронавируса лекарства нет ни у кого....
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19.07.2020 11:15 Ответить
Боже...

А ничего что смерти от коронавируса указаны на 15 миллионов им заболевших, а остальные - почти на 7 миллиардов? Заболей им хоть 20% населения, в день будет по 600 000.
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19.07.2020 14:10 Ответить
Кто-нибудь ещё верит этому рептилоидному институту ?
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19.07.2020 10:19 Ответить
https://www.worldometers.info
Worldometer-всемирная статистика в реальном мире.
Смотреть всем, кому конечно интересно.
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19.07.2020 10:24 Ответить
Ужас какой, целых 4% смертность. Но если учесть, что сюда включены старики, которые и от гриппа могут откинуться не хуже, то процент получается ещё меньше.
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19.07.2020 10:44 Ответить
смертність зараз ще менша..2.7....
І буде зменшуватись..

орієнтовно до 2-х...
але це у 20 разів більше від сезонного грипу.

а ще шотландські вчені підрахували,що Ковід зменшив тривалість життя у світі на 2 роки. ВЖЕ.

Самі оцініть,чи це ВАЖЛИВО.
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19.07.2020 10:48 Ответить
Потому что ограничения рано сняли идиоты.. Надо вводить снова...
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19.07.2020 20:56 Ответить
 
 