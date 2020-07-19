Пандемия коронавируса уже унесла жизни 602 тыс. человек, число инфицированных - 14,2 млн
Число умерших от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло по состоянию на 19 июля 602 тыс. 138 человек.
Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса, передает Цензор.НЕТ.
Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, насчитывается 14 млн 288 тыс. 898 инфицированных СOVID-19, рост за минувшие сутки составил 181 тыс. 936, излечились более 8 млн.
Более 1 млн заразившихся с начала пандемии зарегистрировано в США, Бразилии и Индии.
В Соединенных Штатах по состоянию на утро воскресенья суммарно выявлено 3 млн 711 тыс. 413 заболевших (рост за сутки - 63 тыс. 698), скончались 140 тыс. 119 человек (рост за сутки - 698), излечились более 1,12 млн.
В Бразилии число инфицированных достигло 2 млн 074 тыс. 860 человек, (рост за сутки - 28 тыс. 532), умерли 78 тыс. 772 (рост за сутки - 921), вылечились более 1,44 млн.
На третьем месте по количеству больных остается Индия, где за минувшие сутки число больных выросло с 1 млн 039 тыс. 084 до 1 млн 077 тыс. 781 при 26 тыс. 816 летальных исходах и 677 тыс. выздоровевших.
По числу умерших на третьем месте после Бразилии стоит Великобритания, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 45 тыс. 358 человек, заразились 295 тыс. 632 человека. Далее следуют Мексика (38 888 жертв) и Италия (35 042 жертвы).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
так буде коректно
це дані за початок травня..
зараз денна "норма" смертей трохи впала..до 5 000
От всего списка в принципе есть лекарства. Даже вич/спид можно замедлить. А вот от коронавируса лекарства нет ни у кого....
А ничего что смерти от коронавируса указаны на 15 миллионов им заболевших, а остальные - почти на 7 миллиардов? Заболей им хоть 20% населения, в день будет по 600 000.
Worldometer-всемирная статистика в реальном мире.
Смотреть всем, кому конечно интересно.
І буде зменшуватись..
орієнтовно до 2-х...
але це у 20 разів більше від сезонного грипу.
а ще шотландські вчені підрахували,що Ковід зменшив тривалість життя у світі на 2 роки. ВЖЕ.
Самі оцініть,чи це ВАЖЛИВО.