Пандемия коронавируса уже унесла жизни 602 тыс. человек, число инфицированных - 14,2 млн

Число умерших от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло по состоянию на 19 июля 602 тыс. 138 человек.

Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса, передает Цензор.НЕТ.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, насчитывается 14 млн 288 тыс. 898 инфицированных СOVID-19, рост за минувшие сутки составил 181 тыс. 936, излечились более 8 млн.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии зарегистрировано в США, Бразилии и Индии.

В Соединенных Штатах по состоянию на утро воскресенья суммарно выявлено 3 млн 711 тыс. 413 заболевших (рост за сутки - 63 тыс. 698), скончались 140 тыс. 119 человек (рост за сутки - 698), излечились более 1,12 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 2 млн 074 тыс. 860 человек, (рост за сутки - 28 тыс. 532), умерли 78 тыс. 772 (рост за сутки - 921), вылечились более 1,44 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия, где за минувшие сутки число больных выросло с 1 млн 039 тыс. 084 до 1 млн 077 тыс. 781 при 26 тыс. 816 летальных исходах и 677 тыс. выздоровевших.

По числу умерших на третьем месте после Бразилии стоит Великобритания, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 45 тыс. 358 человек, заразились 295 тыс. 632 человека. Далее следуют Мексика (38 888 жертв) и Италия (35 042 жертвы).

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