В Украине 731 новый случай COVID-19, умерли 8 человек, всего - 58 842 случая
В Украине по состоянию на утро воскресенья выявлен 731 новый случай COVID-19, 354 человека из числа ранее заболевших выздоровели, 8 больных умерли.
Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
Днем ранее, 18 июля сообщалось о 847 новых случаях заболевания COVID-19, 17 июля – о 809 инфицированных, 16 июля - о 848 новых случаях заболевания; 15 июля было 638 новых инфицированных. 26 июня зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро воскресенья 58 842 человека, выздоровевших – 30 879, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 485 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 26 478 человек, что на 369 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (109) и в Киеве (87).
Пожалуйста, подождите...
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Натомість спробуйте: "Я дав обітницю самотності, допоки мор не покине наші землі!!!"...
Звучить шляхетно, героїчно, люди навіть можуть подумать, що ви лицарського чи чернечого стану і носите меч або "схиму"...
дурантинофіли(в основному ольгінські і наші доморощені довбо..би -"патріоти",що їм свідомо чи не свідомо "підіграють) не заспокояться з темою ковід до винайдення вакцини точно..
тому їм просто треба періодично робити операцію на гландах через дупу автогеном
Хворим - самовилікуваться…
Учням - само вивчиться…
Працівникам - самодистанціюваться…
Безробітним - само забезпечиться…
Голодним - самонаїстися…
Мертвим - самозакопаться…
Незадоволеним - самозаткнуться…
апропо.. БЕЗСИМПТОМНІ не ХВОРІ.
вони просто носії..
пора знати.
Потім керівник місії Кетрін Смолвуд поділилася підсумками виконаної в Туркменістані десятиденної роботи...
. Вона зазначила, що Туркменістан залишається єдиною країною в європейському регіоні ВООЗ, де не зареєстровано жодного випадку захворювання, викликаного COVID-19
якщо хтось дуже постарається,щоб не знайшли,а той,хто шукає,не дуже старається знайти,то гарантовано нічого знайдено не буде )))
109 місце по кількості тестів "на душу населення"
просто МАЛО. (
тому вся статистика в Україні щодо кількості інфікованих -лише приблизна..
Зараз у статистику смертей від COVID-19 входять всі випадки, коли померлі були інфіковані коронавірусом, незалежно від того, чи померли вони саме від цієї хвороби, чи з інших причин. На цю проблему звернули увагу професори з Університету Східної Англії та Оксфордського університету. Уряд "здається, не враховує, як давно був зроблений тест на COVID-19, чи одужала людина в лікарні і чи була вона виписана", написали вчені в https://www.cebm.net/covid-19/why-no-one-can-ever-recover-from-covid-19-in-england-a-statistical-anomaly/ блозі .
Багато людей на щось хворі і живуть з цим роками, їх організм справляється. Зазвичай здоровий організм людини здатний побороти ковід19 але якщо у людини є інша тяжка хвороба то послаблення імунітету спричиняє ускладнення і смерть. Від чого в такому випадку померла людина? - від своєї хвороби, наприклад проблеми з серцем. А що є причиною смерті? - ковід19 який викликав ускладнення.
"99% усіх заражених навіть не мають ніяких симптомів!" - звідки такі дані? скиньте хоч одне посилання на джерело якому можна довіряти. Як дізналися що 99% не мають симптомів якщо безсимптомних не перевіряють?
"середній вік померлих - 80 з чимось років!" - цих людей не шкода, чи сподіваєтесь що мені плювати на них?
"абсолютна більшість померлих мала смертельні хронічні патології!" - звичайно мали, здорові люди не помирають і здорових людей немає.
"таким чином за смертність від коронавірусу видають природну смертність від старості або хронічних захворювань" - таким чином вам платять або ви доброволець...
И для "силовиков" это коррупционный подарок. Придет "силовик" на фирму и начнет выписывать штраф за нарушение "масочнго режима" на десятки тысяч, а в ответ хозяин с предложением - я тебе даю сейчас налом энное количество тысяч и вопрос закрываем. И как думаете поступит силовик? Без сомнения, так же, как это сейчас происходит при задержании легко выпивших водителей - в пользу своего кармана.
Маска не захищає носія - да, це правда, але не зовсім. Маска захищає не носія а оточення навколо носія, вона захищає від бризг слини під час розмови кашлю чи чханні. Саме в великих каплях слини вірус живе найдовше.
В мене наприклад 2комплекта масок на дві неділі, вдягаю через тиждень. Начебто 7днів достатньо щоб вірус зник, можу ще антисептиком обробляти. Думаю до кінця року масок на 140грн вистачить...
Сейчас в кинологическом военном центре ведется подготовка служебной бельгийской овчарки по новой программе. Ее учат апортировать специальную трубку с молекулами запаха коронавируса. Они были извлечены из инфицированной медицинской маски.
В случае ее обнаружения, собаке дают лакомство. Чтобы обеспечить безопасность служебной собаки и кинолога трубки, а также маски обрабатываются ультрафиолетовым излучением. Оно дезактивирует вирус.
Тестовую фазу хотят продлить до конца июля. После этого военные проанализируют результаты проделанной работы."
Проверила в Википедии, сколько там в Австрии военных: "Численность военнослужащих: около 53 000 человек".
Да, это внушает "страх", особенно принимая во внимание, что "В новейшем времени австрийская армия несколько раз приводилось в состояние повышенной боевой готовности по причине обострения ситуации в приграничных странах (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Венгрия в 1956 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%C2%BB Чехословакия в 1968 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Югославия в 1991 ), однако ни разу не принимала участия в вооружённых столкновениях."(Википедия)
А ведь Австрия - не член НАТО, между прочим.
Дональд Фредович, *бните там, в Австрии, по лежбищу рептилоидов, пожалуйста.
Одного Томагавка будет достаточно.
Впрочем, возможно, Австрию захотят АсвАбАдить русские?
Им эти 53 тысячи необстрелянных вояк (с собакой) на один зуб.
Дурантинофілів,і зокрема Саші)))
И ведь прошло пол года - нет никаких подтверждений действенности карантинных мер,нет никаких доказательств особой инфекционности вируса ( муж больной - жена нет , появляется один , два больных - и никогда там нет особого очага - НИКОГДА ) -и что ? И все равно призывы к - закрыть , изолировать , запретить ! Когда ж вы поймете наконец , что вас просто развели , как последних лохов ?