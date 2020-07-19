В Украине 731 новый случай COVID-19, умерли 8 человек, всего - 58 842 случая

В Украине по состоянию на утро воскресенья выявлен 731 новый случай COVID-19, 354 человека из числа ранее заболевших выздоровели, 8 больных умерли.

Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 18 июля сообщалось о 847 новых случаях заболевания COVID-19, 17 июля – о 809 инфицированных, 16 июля - о 848 новых случаях заболевания; 15 июля было 638 новых инфицированных. 26 июня зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро воскресенья 58 842 человека, выздоровевших – 30 879, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 485 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 26 478 человек, что на 369 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (109) и в Киеве (87).

Читайте также: Пандемия коронавируса уже унесла жизни 602 тыс. человек, число инфицированных - 14,2 млн