Суд приговорил к 7,5 годам тюрьмы киевлянина, который из-за ссоры в троллейбусе ударил оппонента ножом

Суд в Киеве приговорил к 7,5 годам заключения жителя столицы, который в ссоре нанес своему оппоненту удары ножом в лицо и грудь.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Деснянский районный суд Киева признал мужчину виновным и назначил ему наказание - семь с половиной лет лишения свободы. Кроме этого, киевлянин должен возместить в пользу государства и потерпевшего больше 200 000 гривен", - сообщили в полиции.

Отмечается, что осенью 2018 года в троллейбусе между двумя мужчинами возникла ссора. Чтобы продолжить разговор они вышли на остановку общественного транспорта, где 28-летний киевлянин достал нож и нанес оппоненту проникающее ранение грудной клетки и лица. 32-летнего пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где врачи оказали квалифицированную помощь, что спасло его жизнь.

Было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и объявили фигуранту о подозрении. Следователи опросили свидетелей, очевидцев происшествия, провели более десятка экспертиз, тем самым собрали достаточно доказательств и по согласованию с Киевской местной прокуратурой №3 направили обвинительный акт в суд.

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