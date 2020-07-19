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Суд приговорил к 7,5 годам тюрьмы киевлянина, который из-за ссоры в троллейбусе ударил оппонента ножом

Суд приговорил к 7,5 годам тюрьмы киевлянина, который из-за ссоры в троллейбусе ударил оппонента ножом

Суд в Киеве приговорил к 7,5 годам заключения жителя столицы, который в ссоре нанес своему оппоненту удары ножом в лицо и грудь.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Деснянский районный суд Киева признал мужчину виновным и назначил ему наказание - семь с половиной лет лишения свободы. Кроме этого, киевлянин должен возместить в пользу государства и потерпевшего больше 200 000 гривен", - сообщили в полиции.

Отмечается, что осенью 2018 года в троллейбусе между двумя мужчинами возникла ссора. Чтобы продолжить разговор они вышли на остановку общественного транспорта, где 28-летний киевлянин достал нож и нанес оппоненту проникающее ранение грудной клетки и лица. 32-летнего пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где врачи оказали квалифицированную помощь, что спасло его жизнь.

Было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и объявили фигуранту о подозрении. Следователи опросили свидетелей, очевидцев происшествия, провели более десятка экспертиз, тем самым собрали достаточно доказательств и по согласованию с Киевской местной прокуратурой №3 направили обвинительный акт в суд.

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Киев (25655) конфликт (836) приговор (1233) суд (25135)


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Топ комментарии
+5
Тпких дебилов которые легко хватаются за нож не думая о последствиях надо усыплять нахер!!!
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19.07.2020 13:23
+3
Якщо я не помиляюсь , нападник був учасником війни із росією , суперечка була щодо війни росії з Україною . Виправте мене , будь ласка , хто більше обізнаний .
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19.07.2020 13:27
+2
Кацапня и тут атошников навном мажет. Страна фейк.
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19.07.2020 13:46
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Тпких дебилов которые легко хватаются за нож не думая о последствиях надо усыплять нахер!!!
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19.07.2020 13:23 Ответить
Якщо я не помиляюсь , нападник був учасником війни із росією , суперечка була щодо війни росії з Україною . Виправте мене , будь ласка , хто більше обізнаний .
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19.07.2020 13:27 Ответить
На кінцевій 25 маршруту тролейбуса .
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19.07.2020 13:28 Ответить
Наскільки пам'ятаю, то було на станції метро Лісова на кінцевій зупинці маршруток. А 25 тролейбус, це на іншій стороні Києва
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19.07.2020 13:35 Ответить
чего ж цензор не развопелся что суд загнобил героя АТО ? НИЗАШО посадил патрийота.
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19.07.2020 13:37 Ответить
а почитати пряме посилання релігія не дозволяє? Чи весь сенс- це дану репліку всунути (нападник був учасником війни із росією)?
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19.07.2020 13:59 Ответить
тем не менее он вызвал его на дуэль, можно так сказать, и вывел из общественного транспорта в отдельное место на разборки, чтобы не задеть никого больше из пассажиров и прохожих
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19.07.2020 13:31 Ответить
Если это тот самый парень из АТО, который не стерпел оскорбления от сепара - то почему молчат соевые?! Где пикеты под судом и т.д.? Слили пацана липецкие, им сейчас видимо важнее братский хабаровский нарид.
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19.07.2020 13:44 Ответить
Так "спасли жизнь" или "умышленное убийство"?
Шо вы там курите?
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19.07.2020 13:45 Ответить
Кацапня и тут атошников навном мажет. Страна фейк.
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19.07.2020 13:46 Ответить
Маловато. За такое 20 давать надо. В 50 выйдет- уже не до поножовщины будет. А так откинется через 5, и прирежет таки когото, 100 %. Вон алкаш убил женщину в дтп, отсидел 3 года, и целую семью опять пьяный угробил. С кого спрашивать?
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19.07.2020 14:57 Ответить
Це так треба умудритись сказати багато і нічого не розказати по суті. Що сталось на хуторі Кукуєво?
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19.07.2020 16:04 Ответить
Мы точно живем в обреченной стране, когда за поножовщину (тем более что пишут про то что это АТОшник подрезал вату) дают 7,5 года, а за то что убивал украинцев и воевал против Украины 2-3 года или вообще условный срок.
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19.07.2020 16:06 Ответить
 
 