РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10847 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
779 2

Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет, - Минобороны

Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет, - Минобороны

Российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток до полудня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Предварительно, потерь среди украинских защитников нет", - сказано в сообщении.

В ведомстве отмечают, что противник в ходе обстрелов стал значительно активнее применять запрещенное минскими соглашениями вооружение. Оккупанты вели огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты заявляют об обнаружении под Зайцево тела украинского воина

"Наши воины на вражеские обстрелы отвечали преимущественно из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов… Потери врага уточняются. Ситуация в районе проведения операции - контролируемая", - сказано в сводке.

Автор: 

Минобороны (9402) обстрел (27652) Донбасс (26956)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1243
показать весь комментарий
19.07.2020 13:46 Ответить
 
 