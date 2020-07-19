23,5 тыс. азербайджанцев пришли на мобилизационные пункты на фоне конфликта с Арменией

Более 23,5 тыс. граждан Азербайджана откликнулись на призыв президента Ильхама Алиева и обратились в государственную службу мобилизации и призыва на фоне конфликта на границе с Арменией.

Об этом сообщили в государственной службе Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"Более 23,5 тыс. граждан откликнулись на призыв президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, выявили желание служить в армии и обратились в Государственную службу мобилизации и призыва в электронной форме, а также в местные ведомства и подразделения. Их зарегистрировали должным образом", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что граждане могут регистрироваться добровольцами на сайте, не посещая офисов и отделов.

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Как сообщалось ранее, на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, в результате которого есть погибшие и раненые.

СПРАВКА.

В сентябре 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов Азербайджанской ССР была провозглашена "Нагорно-Карабахская республика" и объявлен односторонний выход региона из Азербайджана. С тех пор между Арменией и Азербайджаном длится территориальный спор за Карабах. За период вооруженного конфликта погибли около 30 тыс. человек, более 100 тыс. стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Самопровозглашенная "НРК" не признана ни одним государством-членом ООН.

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