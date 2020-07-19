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Новости Агрессия России против Украины
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23,5 тыс. азербайджанцев пришли на мобилизационные пункты на фоне конфликта с Арменией

23,5 тыс. азербайджанцев пришли на мобилизационные пункты на фоне конфликта с Арменией

Более 23,5 тыс. граждан Азербайджана откликнулись на призыв президента Ильхама Алиева и обратились в государственную службу мобилизации и призыва на фоне конфликта на границе с Арменией.

Об этом сообщили в государственной службе Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"Более 23,5 тыс. граждан откликнулись на призыв президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, выявили желание служить в армии и обратились в Государственную службу мобилизации и призыва в электронной форме, а также в местные ведомства и подразделения. Их зарегистрировали должным образом", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что граждане могут регистрироваться добровольцами на сайте, не посещая офисов и отделов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Азербайджан пригрозил ракетным ударом по армянской АЭС, Ереван назвал выпад "терроризмом"

Как сообщалось ранее, на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, в результате которого есть погибшие и раненые.

СПРАВКА.

В сентябре 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов Азербайджанской ССР была провозглашена "Нагорно-Карабахская республика" и объявлен односторонний выход региона из Азербайджана. С тех пор между Арменией и Азербайджаном длится территориальный спор за Карабах. За период вооруженного конфликта погибли около 30 тыс. человек, более 100 тыс. стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Самопровозглашенная "НРК" не признана ни одним государством-членом ООН.

Также на Цензор.НЕТ: Митинги с призывами объявить мобилизацию прошли в Баку

Автор: 

Азербайджан (794) Алиев Ильхам (163) мобилизация (2796)


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Топ комментарии
+28
А за оманським брехуном ганялись з повістками. Почуйствуйтє разніцу.
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19.07.2020 14:14
+11
А зеленский такой ярый патриот, что аж 4 раза бежал от военкомата и по телевизору вещал как он пойдет защищать страну.
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19.07.2020 14:33
+7
19.12.2019 Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию «О ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе».
За документ проголосовали 65 стран, 83 воздержались, против выступили 23 государства.
Армения проголосовала против принятия резолюции. Против нее также выступили Белоруссия, Китай, Иран, Казахстан, Киргизия, Сирия, Сербия и другие страны (к которым у бананового МИДа Украины нет вопросов)
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19.07.2020 14:37
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"на призыв президента" - президент что-то там думает о государстве и народе, в сравнении
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19.07.2020 14:09 Ответить
А толку? Карабах как был оккупирован армянами при старшем Алиеве, так и остаётся при младшем.
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19.07.2020 14:45 Ответить
Вот так там пар и выпускают, регистрируясь онлайн не посещая военкоматы
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19.07.2020 14:10 Ответить
А за оманським брехуном ганялись з повістками. Почуйствуйтє разніцу.
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19.07.2020 14:14 Ответить
... а що далі?.. який кінець має бути у тому затяжному конфлікті?.... виженуть усіх вірмян з Карабаху та проведуть нові межі після війни, чи зроблять з нього вірменське Косово...
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19.07.2020 14:11 Ответить
для Московии армяне по-ходу тоже стали фошистами...
Чет случилось между ними..

https://twitter.com/gerbitsy

https://twitter.com/gerbitsy Странник

https://twitter.com/gerbitsy @gerbitsy

·https://twitter.com/gerbitsy/status/1284697333620498437 7 ч

Парламент Армении запретил вещание российских каналов. Москва ответила изъятием из супермаркетов товаров из Армении. Гибридная война в горячей стадии.
https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%A1%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82?src=hashtag_click #МоскваСгорит
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19.07.2020 14:24 Ответить
ну-ну. давай конкретнее: Парламент Армении запретил бесплатное вещание иностранных каналов.
CNN в том числе. Армения послала сша далеко. русские просто под горячую руку попались.
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19.07.2020 14:46 Ответить
https://censor.net/user/473063 - тут вот еще...

главная армянка РФ написала...

https://twitter.com/M_Simonyan 23,5 тис. азербайджанців прийшли на мобілізаційні пункти на тлі конфлікту з Вірменією - Цензор.НЕТ 5518 https://twitter.com/M_Simonyan

https://vk.com/m_s_simonyan Маргарита Симоньян

https://vk.com/verify
https://vk.com/wall561960677_11869 вчера в 14:34 https://vk.com/app2274003

Я обращаюсь к армянской власти. Именно к власти, а не к народу, частью которого я являюсь.

Обращаюсь только потому, что ваши интернет-войска унавозили мои соцсети требованиями (в хамской и агрессивной форме) 'выразить свою позицию'.

Просили - выражаю.

Посмотрите на себя со стороны. Посмотрите, что вы творите. Как вы себя ведете. Какие же вы армяне?

Армяне - честный, благородный и благодарный народ. Всегда таким был. А вы ведете себя, как (ЗАПРЕЩЕНО РОСКОМНАДЗОРОМ).

В ответ на многолетнее добро и защиту, которые вы получали от России, вы не признали Крым. Потому что это внутреннее дело Армении.

Исключительно из политической мести вы посадили Роберта Кочаряна - неизменного союзника России. Посадили специально, демонстративно, плюнув прямо в лицо своим 'российским друзьям'. Потому что это внутреннее дело Армении.

Вы наводнили страну антироссийскими НКО, которые на вашей территории обучают молодежь, как свергать власть в России. Вы стали плацдармом антироссийских сил на Кавказе. Потому что это внутреннее дело Армении.

Вы выгнали российских бизнесменов-армян. Вы не хотите у себя ничего, что связано с Россией. Потому что это внутреннее дело Армении.

Ваши медиа и соцсети ежечасно поливают помоями Россию, Путина, всех, кто поддерживает Путина, - особенно русских армян (например, меня). Вы разделили несчастный, и без того исчезающий армянский народ на врагов - русских армян - и 'настоящих' - тех, кто поддерживает вашу сиюминутную власть. Потому что это внутреннее дело Армении.

А теперь, когда на вашей границе война, когда само существование вашего режима под угрозой, когда армяне всего мира уже видят ожившие призраки янычар с кривыми ножами, которыми резали наших предков, вы вспомнили, что Россия снова должна вас спасать.

Разве это не внутреннее дело Армении?

После всего зла и захлебывающегося презрения, которое вы проявляли к России в последние годы, ваши информационные войска и вы сами считаете себя вправе ждать помощи?

На самом деле, после всего, что вы сделали, Россия имеет полное моральное право плюнуть на вас и растереть.

Но она так не поступит. Я уверена. Поможет и в этот раз.

Потому что Россия - такая. Великодушная и благородная, Родина моя, ненаглядная.

А вы - просто горстка вопящих политиканов, предавших интересы великого армянского народа ради минуты власти и мелкой личной мести.

Почитайте на ночь Нарекаци. Может, проснутся у вас остатки знаменитой армянской совестливости и умения ценить добро.

Если нет у вас Нарекаци - так я передам. У меня на тумбочке лежит.

А по поводу войны обеим сторонам я скажу только одно: остановитесь! Хуже войны нет ничего. Я это на своей шкуре знаю. Просто остановитесь, пока не поздно.
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19.07.2020 14:51 Ответить
https://censor.net/user/473063 - я могу макать тебя в факты бесконечно долго..

вот расеянская пресса пишет..

https://vz.ru/world/2020/7/18/1050423.html

Армения обнаружила российскую угрозу

В Армении ограничили вещание российских телеканалов. Шаг, казалось бы, обычный - но это только если не учитывать специфику Армении, а также мотив, по которым российские каналы получили «черную метку». По мнению Национальной комиссии по телевидению и радиовещанию, эти каналы несут угрозу национальной безопасности Армении. Что это означает и как такое произошло?

23,5 тис. азербайджанців прийшли на мобілізаційні пункти на тлі конфлікту з Вірменією - Цензор.НЕТ 2494
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19.07.2020 15:02 Ответить
Маргарита Симонян, вы серьёзно? Или ожидаете что вам скажут спасибо и похвалят по головке-- "Потому что Россия - такая. Великодушная и благородная,"-.Даже Рэй Брэдбери до такой фантастики не додумался бы.
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19.07.2020 17:57 Ответить
благородная расея, это то что захватило кучу территорий и убивало местное население? это что за высер?
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19.07.2020 19:43 Ответить
Так подивіться на історію, вірмени почтупово дрейфують на північ, може десь біля Архангельска зупиняться років через 600.
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19.07.2020 14:24 Ответить
так було, але не думаю що їх поженуть з Ерєвану))
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19.07.2020 14:27 Ответить
А в нас на заклик *оманського * ?...
Р.С.))) Пецик *мальдівський * теж похе.. .тероборону . яка почала зорганізовуватись у 14-15 роках .
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19.07.2020 14:19 Ответить
Зеля бросит клич,и все петики рванут в военкоматы. Сколько их там? Несколько тысяч наберётся?
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19.07.2020 14:32 Ответить
господи .какие же вы кацапозебилы убогие всё таки
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19.07.2020 14:38 Ответить
А хто він нам твоє те сцикло? Ось ти і підеш , в слід за своїм гавнюкокамандующім.
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19.07.2020 14:52 Ответить
Анекдот.
Помирає старий арменін і каже дітям:
- Дорогі мої, бережіть євреїв!
- Чому, батько?
- Після них за нас візьмуться...
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19.07.2020 14:33 Ответить
в Мариуполе так про греков -пиндосов говорят
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20.07.2020 07:35 Ответить
А зеленский такой ярый патриот, что аж 4 раза бежал от военкомата и по телевизору вещал как он пойдет защищать страну.
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19.07.2020 14:33 Ответить
- Абрам, куди ти біжиш?
- В атаку!
- Ти біжишь в інший бік! Ворог не там!
- А я хочу йому з тилу зайти!
- Як?!
- Земля - кулеподібна!
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19.07.2020 14:41 Ответить
19.12.2019 Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию «О ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе».
За документ проголосовали 65 стран, 83 воздержались, против выступили 23 государства.
Армения проголосовала против принятия резолюции. Против нее также выступили Белоруссия, Китай, Иран, Казахстан, Киргизия, Сирия, Сербия и другие страны (к которым у бананового МИДа Украины нет вопросов)
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19.07.2020 14:37 Ответить
Удачи вам, патриоты своей страны, в вашем правом деле, в борьбе за свою землю против российско-армянских оккупантов!
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19.07.2020 15:02 Ответить
На відміну від наших , ну тих хто втомися спати на дивані, я знаю азербайджанця упакованого по горлянку, який все кинув і поїхав до дому воювати. " А кака разніца..." скоро попре до нас танками на Херсон, як попруть втікати за кордон мажорні призовники від армії.
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19.07.2020 16:10 Ответить
А кто за прилавком помидоры продавать будет?
Азеры, одумайтесь!
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19.07.2020 16:10 Ответить
Это пиар-акция и ничего больше, потому что сделать из не служившего в армии добровольца нормального солдата, а не пушечное мясо занимает около года.
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19.07.2020 16:49 Ответить
Ну не скажіть, ще памятаються часи, коли вмотивовані, недосвідчені добровольці з бедянками відвойовували міста, а професійні, підготовлені солдати-десантники здавали без бою тяжке озброєння ворогу.
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19.07.2020 19:53 Ответить
...підготовлені солдати-десантники...
А ничего что, там были на 80% мобилизованные?
Не?
Или просто что-то ляпнуть, это в моде?
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19.07.2020 22:08 Ответить
Це ви про Крим чи про Словянськ?

Ніхто не заперечує важливість підготовки і тренувань,
але без мотивації навіть тренована армія дуже
сильно ризикує отримати поразку.
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20.07.2020 01:17 Ответить
А в Крыму,(в той группировке от 25 овдбр) не было никаких мобилизованных. От слова СОВСЕМ.
Их, и не могло там быть. Закон о проведении мобилизации вышел 17.03.2014.
Выход Закона, не подразумевает выполнение решения на щелчок пальцами на "раз-два". Только к 24.03.14, смогли набрать по стране 12,7 тысяч. Ели что, всего одна дивизия. Не обученных.
А сводное подразделение, выполняло задачи в период с 14.02 по 24.03.2014.
Т.е. НИКАКИЕ "мобилизаторы", к заблокированному подразделению попасть НЕ МОГЛИ.
Так что, читайте материалы ПРАВИЛЬНО с проверкой других данных.
И ОЧЕНЬ внимательно обращайте внимание на даты и остальные цифры.
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20.07.2020 09:29 Ответить
Вооружение, технику и боеприпасы, в Крыму, не оставили, не передали и не бросили.
Показали зубы и ушли. А могли и не уйти. Но с собой в тот мир забрали бы достаточное количество козломордых.
Особенности я знаю слишком хорошо.
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20.07.2020 09:31 Ответить
азера воевать не умеют и не хотят , ихние командиры гнали ( не поднимали , а гнали ) бойцов в атаку за день-два до выплаты зарплаты ( чеб потом бабло забрать ) , наемников тож кидали
, а теперь думают отбить буферную ( процентов 15 - 20 ) , да кто за них пойдет ? а сами не могут ( хотя экономически они намного сильней )
пленных на части разрывать - вот это они умеют , или у нас под мусорской крышей безпределить - тож умеют
желаю побольше побед обоим сторонам конфликта
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19.07.2020 20:23 Ответить
Ещё любители были (с обоих сторон, по отношению к пленным):
- изнасиловать в составе группы лиц;
- потом снять с живого кожу;
- разрубить на части;
- выкинуть поближе к противнику, когда останки начинали разлагаться.
Первые два пункта снимались на видео, и кроме этого передавались в эфир вопли пленных, на частотах противника.
Вот такая у них война была.
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19.07.2020 22:13 Ответить
Желаю армянам показать "кузькину мать" айзерам.
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20.07.2020 10:46 Ответить
 
 