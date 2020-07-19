Украине нужно демографическое агентство, которое составит портрет семей, - "слуга народа" Третьякова
Народный депутат СН, глава комитета соцполитики Галина Третьякова считает, что Украине не хватает демографического агентства, которое проводило бы детальный опрос украинских семей об их жизни и материальном состоянии.
Об этом она рассказала в интервью "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.
"Вообще я мечтаю о том, чтобы в Украине появилось демографическое агентство... Оно бы делало опрос семей для того, чтобы даже прожиточный минимум мы рассчитывали не на теоретической основе, когда ученые считают, сколько углеводов и белков нужно человеку для того, чтобы выжить", - поделилась Третьякова.
По ее словам, такое агентство должно проводить опрос семей в разных городах Украины.
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"Чтобы мы понимали: у нас структура семьи вот такая. Мы не знаем сегодня, (какая она. - Ред.). Мы делаем сейчас слишком мало исследований и не знаем, сколько они (семьи. - Ред.) тратят на еду в процентах из своего дохода, какое количество членов семьи в среднем, какие семьи преобладают в Киеве и, к примеру, в Бердичеве", - объяснила депутат.
Третьякова добавила, что важно понимать, какие семьи распространены в разных городах, сколько в среднем в них детей, кто является кормильцем и каким образом он приносит доход (например, зарплата наемного работника или доход от бизнеса).
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"Каким образом домохозяйство что-то откладывает про запас, мы это называем "черный день", когда кто-то заболеет, когда кормилец уйдет из жизни, когда родится ребенок, на отпуск отложить. Этого всего мы не знаем - делаем (считаем. - Ред.) это по ощущениям... Такой портрет должны выписывать демографические агентства", - добавила Третьякова.
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А перепис населення без художествєнних ізисков провести не можна?
Разве не важно знать количество и состав мусора?
1. Мажоры - Муж - бизнесмен. Жена - f70 на обеспечении отца с наследником. 1-2 любовницы с бастардами. Наследник - ребенок низкого качества, потому что от него откупаются деньгами. Бастарды - дети среднего качества.
2. Рагули - Муж неофициально работает на двух работах на две минималки. Жена не работает, т.к. воспитывает 2 детей, беременна третьим и занимается оформлением социалки. Хотят завести 4 ребенка чтобы получать больше социалки. Все 4 детей - низкого качества, потому что на повышение качества детей у семьи берущей количеством нет денег да и зачем.
3. Рабочие - Муж на работе. Жена на работе в школе/офисе. Живут вместе с старшим поколением которое на пенсии и воспитывает 1-2 детей. Дети - средние или если повезет одаренные.
4. Крестьяне - Муж и жена на работе в поле. Живут вместе с старшим поколением которое на пенсии и воспитывает от 1 до бесконечности детей. Дети работают. Разброс качества от низкого до высокого.
5. Алкоголоики. Муж бухает. Жена бухает. Живут в вонючей норе без воды и света. Дети - от 1 до бесконечности, что никак не влияет на качество потому что ими вообще не занимаются.
В 5 этих портретов +/- вписывается до 90% семей.
Можно диссертацию защищать....хотя если подумать:для кого и зачем? Разве, что для UFO? хотя земля ведь П Л О С К А Я....какие там инопланетяне
Однако, оно показывает всю бесполезность идеи проводить социальные опросы под видом "демографических исследований". Тем более для определения прожиточного минимума который на самом деле составляет 0 гривен (Отдельные племена Африки, Северной и Южной Америк, Северных регионов РФ прекрасно живут вообще не имея денег).
православный анархо коммунист «язычник».
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