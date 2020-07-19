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Украине нужно демографическое агентство, которое составит портрет семей, - "слуга народа" Третьякова

Украине нужно демографическое агентство, которое составит портрет семей, -

Народный депутат СН, глава комитета соцполитики Галина Третьякова считает, что Украине не хватает демографического агентства, которое проводило бы детальный опрос украинских семей об их жизни и материальном состоянии.

Об этом она рассказала в интервью "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.

"Вообще я мечтаю о том, чтобы в Украине появилось демографическое агентство... Оно бы делало опрос семей для того, чтобы даже прожиточный минимум мы рассчитывали не на теоретической основе, когда ученые считают, сколько углеводов и белков нужно человеку для того, чтобы выжить", - поделилась Третьякова.

По ее словам, такое агентство должно проводить опрос семей в разных городах Украины.

Смотрите на Цензор.НЕТ: У получателей соцпомощи рождаются дети "низкого качества", которые "тоже садятся на государственные средства", - "слуга народа" Третьякова. ВИДЕО

"Чтобы мы понимали: у нас структура семьи вот такая. Мы не знаем сегодня, (какая она. - Ред.). Мы делаем сейчас слишком мало исследований и не знаем, сколько они (семьи. - Ред.) тратят на еду в процентах из своего дохода, какое количество членов семьи в среднем, какие семьи преобладают в Киеве и, к примеру, в Бердичеве", - объяснила депутат.

Третьякова добавила, что важно понимать, какие семьи распространены в разных городах, сколько в среднем в них детей, кто является кормильцем и каким образом он приносит доход (например, зарплата наемного работника или доход от бизнеса).

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"Каким образом домохозяйство что-то откладывает про запас, мы это называем "черный день", когда кто-то заболеет, когда кормилец уйдет из жизни, когда родится ребенок, на отпуск отложить. Этого всего мы не знаем - делаем (считаем. - Ред.) это по ощущениям... Такой портрет должны выписывать демографические агентства", - добавила Третьякова.

Автор: 

демография (297) соцпомощь (247) Третьякова Галина (118)


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Топ комментарии
+42
беспрерывный генератор бреда
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19.07.2020 15:32
+38
Чтобы знать кого кастрировать и где "неправильные" дети?

Украине нужно демографическое агентство, которое составит портрет семей, - "слуга народа" Третьякова - Цензор.НЕТ 5556
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19.07.2020 15:33
+31
Не родню ли свою на это место присмотрела?
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19.07.2020 15:30
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Мало дармоедов?
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19.07.2020 18:58 Ответить
Странє нужни художнікі-портрєтісти?
А перепис населення без художествєнних ізисков провести не можна?
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19.07.2020 19:10 Ответить
Еще одну кормушку из бюджета создать? Нужен "портрет родин"? Обратитесь к психологам и психотерапевтам, их много в стране. Они в этом компетентны, Этими знаниями они давно пользуются. Не знали? Читате спец литературу. . Для этого не нужна отдельная структура за народные деньги
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19.07.2020 19:16 Ответить
А мусорное агентство?
Разве не важно знать количество и состав мусора?
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19.07.2020 20:00 Ответить
Не надо агентство, хотите узнать как живут люди - почитайте комменты про себя на цензоре.
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19.07.2020 20:14 Ответить
Что точно нужно Украине , так это агенство по отлову таких вот третьяковых и их принудительной стерилизации...
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19.07.2020 20:50 Ответить
и ограждения общества от подобных существ как социально опасных
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19.07.2020 21:27 Ответить
Недоделанная размечталась Дура губу раскатала
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19.07.2020 21:24 Ответить
от зеленого говна нужно прятать все деньги, которые есть. сначала приходят социологи, на следующий день налоговики
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19.07.2020 22:51 Ответить
Эта мадам сегодня как с цепи сорвалась. Агенство по составлению списков на стерилизацию затребовала.
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19.07.2020 23:45 Ответить
Вотэто нами руководит мерэкая морда зеленский обупел брежневым себя учуял на гособезпечении ..где ета падаль понабиралась
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20.07.2020 01:15 Ответить
Ідіоти - спочатку проведіть перепис населення
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20.07.2020 07:19 Ответить
Украине надо как можно скорее разогнать ублюдочных тупых депутатов, которые за год успели так насрать в душу украинцев, что уже ничего не удивляет, что тупейшая третьякова все чаще и чаще говорит всякую чушь...
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20.07.2020 07:51 Ответить
Основные портреты украинских семей:
1. Мажоры - Муж - бизнесмен. Жена - f70 на обеспечении отца с наследником. 1-2 любовницы с бастардами. Наследник - ребенок низкого качества, потому что от него откупаются деньгами. Бастарды - дети среднего качества.
2. Рагули - Муж неофициально работает на двух работах на две минималки. Жена не работает, т.к. воспитывает 2 детей, беременна третьим и занимается оформлением социалки. Хотят завести 4 ребенка чтобы получать больше социалки. Все 4 детей - низкого качества, потому что на повышение качества детей у семьи берущей количеством нет денег да и зачем.
3. Рабочие - Муж на работе. Жена на работе в школе/офисе. Живут вместе с старшим поколением которое на пенсии и воспитывает 1-2 детей. Дети - средние или если повезет одаренные.
4. Крестьяне - Муж и жена на работе в поле. Живут вместе с старшим поколением которое на пенсии и воспитывает от 1 до бесконечности детей. Дети работают. Разброс качества от низкого до высокого.
5. Алкоголоики. Муж бухает. Жена бухает. Живут в вонючей норе без воды и света. Дети - от 1 до бесконечности, что никак не влияет на качество потому что ими вообще не занимаются.
В 5 этих портретов +/- вписывается до 90% семей.
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20.07.2020 14:47 Ответить
Очень твердо и жестко сказано!
Можно диссертацию защищать....хотя если подумать:для кого и зачем? Разве, что для UFO? хотя земля ведь П Л О С К А Я....какие там инопланетяне
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20.07.2020 16:11 Ответить
Конечно все мною сказанное - это сферические семьи в вакууме.
Однако, оно показывает всю бесполезность идеи проводить социальные опросы под видом "демографических исследований". Тем более для определения прожиточного минимума который на самом деле составляет 0 гривен (Отдельные племена Африки, Северной и Южной Америк, Северных регионов РФ прекрасно живут вообще не имея денег).
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20.07.2020 17:09 Ответить
До тех пор, пока в Украине не будет запущен механизм духовной регенерации человека, который безошибочно определит, кто есть кто, то есть, кто есть от Господа Бога, а кто есть от лукавого, ни о какой независимой украинской национальной государственности не может быть и речи. Запустить же механизм духовной регенерации человека можно только с помощью диктатуры закона для всех, и без всяких исключений.
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня июль. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
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20.07.2020 14:48 Ответить
Назвался этническим украинцем а пишешь как москаль с средней формой умственной отсталости...
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20.07.2020 17:10 Ответить
А я мрію про агентство, яке б обстежувало розумові здібності і моральні якості всіх представників влади і просто публікувало їхні ментальні портрети. Щоб до 73% дійшло, КОГО вони понавибирали.
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21.07.2020 08:49 Ответить
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