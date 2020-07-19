Украине нужно демографическое агентство, которое составит портрет семей, - "слуга народа" Третьякова

Народный депутат СН, глава комитета соцполитики Галина Третьякова считает, что Украине не хватает демографического агентства, которое проводило бы детальный опрос украинских семей об их жизни и материальном состоянии.

Об этом она рассказала в интервью "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.

"Вообще я мечтаю о том, чтобы в Украине появилось демографическое агентство... Оно бы делало опрос семей для того, чтобы даже прожиточный минимум мы рассчитывали не на теоретической основе, когда ученые считают, сколько углеводов и белков нужно человеку для того, чтобы выжить", - поделилась Третьякова.

По ее словам, такое агентство должно проводить опрос семей в разных городах Украины.

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"Чтобы мы понимали: у нас структура семьи вот такая. Мы не знаем сегодня, (какая она. - Ред.). Мы делаем сейчас слишком мало исследований и не знаем, сколько они (семьи. - Ред.) тратят на еду в процентах из своего дохода, какое количество членов семьи в среднем, какие семьи преобладают в Киеве и, к примеру, в Бердичеве", - объяснила депутат.

Третьякова добавила, что важно понимать, какие семьи распространены в разных городах, сколько в среднем в них детей, кто является кормильцем и каким образом он приносит доход (например, зарплата наемного работника или доход от бизнеса).

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"Каким образом домохозяйство что-то откладывает про запас, мы это называем "черный день", когда кто-то заболеет, когда кормилец уйдет из жизни, когда родится ребенок, на отпуск отложить. Этого всего мы не знаем - делаем (считаем. - Ред.) это по ощущениям... Такой портрет должны выписывать демографические агентства", - добавила Третьякова.