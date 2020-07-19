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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Минобороны РФ усилило систему ПВО на юге России и в оккупированном Крыму

Минобороны РФ усилило систему ПВО на юге России и в оккупированном Крыму

Российские дивизионы зенитных ракетных комплексов усилили систему противовоздушной обороны (ПВО) в ходе внезапной проверки боеготовности на юге России и в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны России.

"Более десяти дивизионов, вооруженных системами С-400, С-300, зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С", из состава дивизий 4 армии ВВС и ПВО ЮВО совершили марши на позиции, осуществили развертывание и заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах. Кроме того, защиту сил общевойсковых объединений от ударов воздушного противника обеспечивают комплексы войсковой ПВО Бук-М2, Бук-М3 и ТОР-М", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, расчеты российских подразделений ПВО отработают задачи по прикрытию районов сосредоточения соединений и воинских частей Южного военного округа, задействованных в мероприятиях внезапной проверки боеготовности в регионах Северного Кавказа, Закавказья, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Кубани и Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Крыму проложат трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами протяженностью более 60 км

Автор: 

Крым (26419) ПВО (2818) россия (96018) Минобороны рф (937)


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Топ комментарии
+23
А у нас военные пускают на военный объект каких-то непонятных клоунов и отдают им оборудование, без которого ПВО просто не работает...
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19.07.2020 19:26
+14
Міноборони РФ посилило систему ППО на півдні Росії та в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9164
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19.07.2020 19:57
+8
Меньше чем больше, або Правило Клаузевица.
Автор: Горький Лук | 17.07.2020 13:57
https://gorky-look.org.ua/index.php/2020/07/17/lj-import-337239/
«Вооруженные силы без многократного и невидимого обывателю резервирования - просто блестящий доспех без рыцаря внутри. Если вас удалось ******* тем же, чем домохозяек… простите, вы точно воевали? Или в основном по части обретались?
Так оно и будет без многократного резерва. Резерв взять негде. его растащил и просрал ваш избранник. Сдаться не получится - с ослабевшим противником не идут на переговоры, его добивают. И у вас нет выбора - война или мир. У вас выбор - война или плен. А российский плен, как известно, по целебным свойствам приближается к водам Баден-Бадена.
И вот тогда, *****, не зовите маму-мамочку или, упаси боже, врача. Зовите своего главнокомандующего Зеленского, которого вы наголосовали себе и остальным. Он прилетит на голубом велосипеде и спасет. Когда у вас перед глазами будет пролетать вся жизнь, нажмите на паузу в том месте, где вы пихаете в урну бюлетень за мудака, который развалил армию, в которой вы воюете.
Вы сделали всех.
Ну и себя тоже.
И если окажется что война таки есть - то будет немножечко больно.
Врачи всегда говорят "будет немножечко больно", чтобы пациент в руках не паниковал. Но больно обычно бывает сильно. Иногда настолько сильно ********.»
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19.07.2020 20:56
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Правила форума Совет форумчан
Саме час перевірити і засвітити ППО ворога безпілотниками Байрактар!
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19.07.2020 19:23 Ответить
А что, они больше не нужны?
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19.07.2020 19:26 Ответить
абсолютно вірно, расєяне вже більше нікому не потрібні.
скажу більше - расєянє вже ВСІМ заважають.

ЄС та США перехрестяться.

а ви що, расєянін?
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19.07.2020 19:34 Ответить
Байрактар неможливо застосувати на фронті проти ешелонованої ППО терористів, тому єдине розумне застосування Байрактарів це патрулювання кордоні та узбережжя!
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20.07.2020 13:57 Ответить
Байрактар, який в Україні з`явився завдяки Порошенку, якого ти поливаєш брудом постійно і я впевнений, що ти 100% у 2-му турі голосувало за ЗЄ-е! Тому ти немаєш права взагалі коментувати та пропонувати щодо Байрактара!
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19.07.2020 21:37 Ответить
Байрактар абсолютно нікчемно нікчемна бойова система в війні з росіянами і єдина його корисна функція це засвітка ворожої системи ППО вздовж кордону! Байрактар може годинами літати вздовж кордону і узбережжя і фіксувати військові переміщення та розташування ворога, визначаючи де знаходяться засоби ППО терористів!
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20.07.2020 13:55 Ответить
зассали. слух пошёл, шо зеленский пишет ответное письмо *********** нукеру. опасаются как бы не закончил фразой - "иду на Вы!" ))
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19.07.2020 19:24 Ответить
😁 ... на выход!
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19.07.2020 19:26 Ответить
вперед ластами
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19.07.2020 22:21 Ответить
В Ростові зустрінуться.
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19.07.2020 19:29 Ответить
угум... в ответ на **********: "Наши искандеры закроют вам солнце" решил браво прогундосить: "Тогда будем сражаться в тени"...
Ой вей, бубочка - не тот Леонид... ну, разве что чуточку... Бубочка Срулевич...
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19.07.2020 20:19 Ответить
Боятся внезапного удара нашей авиации.
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19.07.2020 19:24 Ответить
Минобороны РФ усилило систему ПВО на юге России и в оккупированном Крыму

В Сирии ПВО не блещет,решили порисоваться. Руста на них нет!...
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19.07.2020 19:39 Ответить
еще одна поросрань...никакого удара не будет...
деньги во главе угла
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19.07.2020 19:54 Ответить
а шо, воно существуе?...
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20.07.2020 07:14 Ответить
Это типа Накроют территорию Украины до Киева и не дадут взлететь , а кто взлетит будут Сбивать , - Во оно какое Усиление от кацапов.
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19.07.2020 19:25 Ответить
Убрали кривизну Земли для возможности прицеливания?
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19.07.2020 19:26 Ответить
Спочатку її треба розрахувати.
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19.07.2020 19:27 Ответить
А что там рассчитывать? Набирай больше, кидай дальше...

Минобороны РФ усилило систему ПВО на юге России и в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 2766
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19.07.2020 19:43 Ответить
А у нас военные пускают на военный объект каких-то непонятных клоунов и отдают им оборудование, без которого ПВО просто не работает...
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19.07.2020 19:26 Ответить
А что,на кацапии еще остались Панцыри ?Их в Ливии турецкие дроны уничтожали элементарно.
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19.07.2020 19:28 Ответить
То были Панцири ОАЭ на Манах , а не на КамАЗах
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19.07.2020 19:40 Ответить
Они камазами целятся, а манами не целятся? Или что?
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19.07.2020 19:45 Ответить
А что, на КамАЗах не так ярко горят?
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19.07.2020 19:47 Ответить
Дрова как раз горят ярче.
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19.07.2020 19:59 Ответить
И почем их в ОАЭ русня продала, не подскажете? Там была просто их передача в Ливию через посредничество ОАЭ, так шо даже н пытайтесь тут втулить очередной московитский туповатый разводняк для внутримосковитского употребления.
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19.07.2020 20:10 Ответить
ага,так и один подпоруччик говорил когда от Верещагина через окно уходил
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19.07.2020 20:21 Ответить
Панцири там основное средство ПВО. Воюют они постоянно. Тем не менее, достоверные доказательства уничтожения есть менее чем на 10 штук (считая Сирию и Ливию с 2015. Из них штуки 3 подловили на марше, минимум по одному уничтожили из ПТУРа или миномёта.
Я бы не сказал чтоб с ними так эффективно воевали.
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19.07.2020 20:31 Ответить
Ты этого и не говорил. Об этом говорили видео-доказательства их уничтожения
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19.07.2020 20:40 Ответить
Около 10 штук, при том что их там наверное более 100.
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19.07.2020 21:00 Ответить
А может их 10 и было или уничтожили около 100 а видосик показали что 10 что-бы совсем ***** педофильного не опускать!
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19.07.2020 21:25 Ответить
Что Израиль - конкурент РФ на рынке ПВО. Ему любое видео доказательство неэффективности ПВО конкурента - на вес золота. Что Турки - продвигают своё ВПК на экспорт. Следовательно реклама своих беспилотников им тоже очень нужна. С трудом верится что они не стали бы показывать видео уничтожения, если бы имели его.

Эта машина так устроена, что для прикрытия одного обьекта их надо 4. Даже если предположить что их там 100 - это значит что они прикрывают всего 25 обьектов в двух весьма не малых странах (тогда какая вообще надобность с ними воевать? Бомби то что не прикрыто). Или же они используются по одному (и какая тогда сложность его уничтожить, если он контролирует ровно четверть полусферы вокруг) собственно на всех видео уничтожения - это уничтожение одиночных машин. 10 же туда и вообще не имело бы смысла везти.
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19.07.2020 22:01 Ответить
особливо правдоподібно в руслі навчань "Кавказ 2020" звучить приведення в бойову готовність підрозділів ППО в Криму! І особливо після новин про кораблі НАТО в акваторії Чорного моря... Сподіваюсь, що московія блєфує, як завжди, але що між вухами в тієї мавпи з ядерним дубцем - навіть Богу не відомо...
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19.07.2020 19:28 Ответить
вже немає в рашці ніякого ядерного дубця - видихся.
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19.07.2020 19:35 Ответить
Понти - кацапське всьо.
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19.07.2020 19:37 Ответить
Росіяни перекрили Керченську протоку: Перекидають війська в окупований Крим
https://patrioty.org.ua/all/2020-07-19.html неділя, 19 липень 2020, 18:28

Патріоти України.
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19.07.2020 19:37 Ответить
"Войска" попісяють в водосховища, піднімуть їх рівень та й поїдуть назад трясти кримським мостом.
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19.07.2020 20:26 Ответить
Меньше чем больше, або Правило Клаузевица.
Автор: Горький Лук | 17.07.2020 13:57
https://gorky-look.org.ua/index.php/2020/07/17/lj-import-337239/
«Вооруженные силы без многократного и невидимого обывателю резервирования - просто блестящий доспех без рыцаря внутри. Если вас удалось ******* тем же, чем домохозяек… простите, вы точно воевали? Или в основном по части обретались?
Так оно и будет без многократного резерва. Резерв взять негде. его растащил и просрал ваш избранник. Сдаться не получится - с ослабевшим противником не идут на переговоры, его добивают. И у вас нет выбора - война или мир. У вас выбор - война или плен. А российский плен, как известно, по целебным свойствам приближается к водам Баден-Бадена.
И вот тогда, *****, не зовите маму-мамочку или, упаси боже, врача. Зовите своего главнокомандующего Зеленского, которого вы наголосовали себе и остальным. Он прилетит на голубом велосипеде и спасет. Когда у вас перед глазами будет пролетать вся жизнь, нажмите на паузу в том месте, где вы пихаете в урну бюлетень за мудака, который развалил армию, в которой вы воюете.
Вы сделали всех.
Ну и себя тоже.
И если окажется что война таки есть - то будет немножечко больно.
Врачи всегда говорят "будет немножечко больно", чтобы пациент в руках не паниковал. Но больно обычно бывает сильно. Иногда настолько сильно ********.»
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19.07.2020 20:56 Ответить
Ваша, https://censor.net/user/466090, гостра і фахова. Заперечень не маю. Мій жарт(а це був жарт) базувався на тому, що в кремлі розуміють і усвідомлюють фатальні наслідки для РФ після відкритого вторгнення в Україну. Про стан в ЗС, про резерв першої черги і територіальну самооборону непогано обізнаний. Кацапи захоплять територію нашої держави(правда з величезними втратами) і завдяки зеленій мразі та приколістам, що привели її до влади, трохи швидше. Але не зможуть втримати захоплену територію, бо в резерві і в теробороні є багато підготованих і мотивованих бійців. Далі все залежатиме як швидко підключаться великі гравці в світовій політиці і яку тактику вони виберуть. Почнеться набагато більша заворушка ніж на Балканах і Сирії
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19.07.2020 22:21 Ответить
Далі все залежатиме як швидко підключаться великі гравці в світовій політиці і яку тактику вони виберуть. --------------------------------------Путін ,якщо почне,то значить був впевнений в "глибокому занепокоєнні" великих гравців.Якщо великі гравці дадуть чітко зрозуміти про ядерну відповідь і одразу,то путін вряд чи почне.
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19.07.2020 23:16 Ответить
"Сподіваюсь, що московія блєфує". А як на мене, мокшандія ріденько дрище
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19.07.2020 19:49 Ответить
неизвестно и бобу и знаете почему? потому же почему неизвестно и Микки Маусу
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19.07.2020 20:42 Ответить
Наша вторая леди никак не прокомментировала это событие?
Или еще от "поздравлений" кадырова не отошла?
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19.07.2020 19:38 Ответить
Ему сейчас пох , Ермак свежего кокса подвёз, жизнь снова прекрасна
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19.07.2020 19:43 Ответить
Значить уацапи таки вже знають, що наш свєточ вайни зібрався воювати.
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19.07.2020 19:40 Ответить
С кацапами или с "той стороной"?
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19.07.2020 19:47 Ответить
Ну звичайно що с той стороной
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19.07.2020 19:58 Ответить
Усилили от чего? От деда Пихто? Не знал, что ************ такие пугливые. То внезапные проверки, то усиление усиления.
Но четко прослеживаются шаги! Переброска Илами разведподразделений, усиление ПВО, демарш Кадырки сонно вспомнившый обиду.
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19.07.2020 19:53 Ответить
наши и обосрались?
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19.07.2020 19:53 Ответить
Ну давайте уже хочется чернозем поудобрять москаликами!
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19.07.2020 19:54 Ответить
Щось знов зібрались збивати?
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19.07.2020 19:55 Ответить
Міноборони РФ посилило систему ППО на півдні Росії та в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9164
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19.07.2020 19:57 Ответить
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19.07.2020 20:03 Ответить
Не допытувать, а пытать ))
Учи языг правильно
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19.07.2020 20:11 Ответить
це українською.
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19.07.2020 21:26 Ответить
- Вібачьтє, а какая січас останівка?
- Не "останівка", а "зупинівка", неуч!...Учить надо мову!!!...
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20.07.2020 07:17 Ответить
Як розмовляють, так і пишуть.
Це ж жартома )
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20.07.2020 07:18 Ответить
А я - серйозно... Я таке чув у маршрутці, коли був у відрядженні, в Луганську, в 1994 році... (Більше всього "вбиває", коли "вчить" лізуть саме такі "знавці", що брак знань заміняють нахабством, агресивністю і самовпевненістю... ).
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20.07.2020 08:47 Ответить
Я вже згідна і на суржик, аби не російською.
Поступово прийде правильна вимова. За умов максимально українізованого інформаційного простору.
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20.07.2020 08:49 Ответить
А я з вами "суржиком" говорю?
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20.07.2020 10:35 Ответить
Ні. Ви відмінно володієте мовою.
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20.07.2020 10:40 Ответить
Тоді, може, Ви не там бачите справжнього "ворога"? Он тут у нас є такий "суперпатріот", "Святослав Сагайдачний"... Ну, прямо "з штанів вискакує..." "за Україну"... Я його про себе називаю "аватар "Ігора Л" в області історії". Сьогодні йому прямо написав, що він своїм "вишиватним вереском" справі українській приносить більше шкоди, ніж десять дурних "лахтинців"... Поки що мовчить... Мабуть, "з думками збирається", щоб "напосісти" на мене, наче Ви, з Софією, сьогодні... Ми, з вами, однаково "радикали", однак в мені, в першу чергу, превалює здоровий глузд, а в вас - емоції...
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20.07.2020 11:06 Ответить
З чого Ви зробили висновок, що я бачу в Вас ворога ?
Навпаки, в мене лише дружнє та шанобливе ставлення. І я приймаю Вашу думку, хоча і не погоджуюсь з нею.
Це лише дискусія, обмін думок.
От Ви згадали Сагайдачного та його вишиватний вереск. Знаєте в чому шкода ? Бо той український голос, вереск, по Вашому, дає бали п'ятій колоні, яка через власні змі буде накручувати зросійщенен населення. Отож немає цьому кінця ! Скільки вже можна боятись говорити вголос в цій країні без споглядання на російськомовних, які ще 10 років тому мріяли про путіна в президентах України ?
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20.07.2020 11:23 Ответить
По-перше, слава богу, що я ще не став у ваших оча "ворогом"... Це, було-б, дуже погано...
По-друге, у кожного свій погляд на речі... В свій час я вчив такий предмет, як "судова психологія"... І там пояснювалося, як саме діять у різноманітних ситуаціях зі свідомістю людини... Основна маса коментаторів "прямо" реагує на коментарі, своїми відповідями, а я свої коментарі, часто використовую, як "інструмент"... Деколи - як просвітницький, деколи - як пропогандистський, а деколи, як критично-викривальний... Буває, "підкидаю наживку", щоб людина "клюнула", вийшла з рівноваги і "відкрилася", бо, коли в людині відключається здоровий глузд, а превалюють емоції, краще видно її дійсну сутність...
У "Сагайдачному" превалює емоційність - здоровим глуздом там і не пахне... Тільки трохи покритикуй - вважай, "возом зачепив...". Таких людей не можна допускать ні до керівництва, ні до виховання дітей... Вони - "люди настрою"... І, зважаючи на їх емоційний настрій, можуть "таких дров наламать", що десяток диверсантів не зрівняється...
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20.07.2020 11:55 Ответить
Я ж не Сагайдачний.
Навіть не знаю, що би такого Ви могли написати, щоб я почала вороже ставитись.
Це виключено.
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20.07.2020 12:12 Ответить
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19.07.2020 21:00 Ответить
замість якості, кількістю
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19.07.2020 19:57 Ответить
Это им не поможет, СССР тоже всё наращивал.
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19.07.2020 20:02 Ответить
Там же зЭ-зыденыш с кумиром своим в открытом море тайную встречу запланировал
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19.07.2020 20:09 Ответить
https://sos.pravda.com.ua/news/2020/07/19/7151190/ На коронавірус захворів журналіст Юрій Бутусов
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19.07.2020 20:15 Ответить
засцали Бриз 2020 с Портером? кому вы надо ущербные -сами развалитесь.
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19.07.2020 20:17 Ответить
Міноборони РФ посилило систему ППО на півдні Росії та в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8901
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19.07.2020 20:34 Ответить
«Смєшалось в кучу, Кадиров, Зєля, Путін, і Бірючій»....
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19.07.2020 21:30 Ответить
Последние секунды жизни рашистских детоубийц в панцире./ Сирия 2020 /Міноборони РФ посилило систему ППО на півдні Росії та в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4821
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19.07.2020 20:43 Ответить
Зашлите к ним ДБР, пусть тоже скрутят эти, как их....
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19.07.2020 20:43 Ответить
https://minval.az/news/123992264 Видео уничтожения российских систем ПВО «Панцирь» в Ливии

https://minval.az/news/123992264

Міноборони РФ посилило систему ППО на півдні Росії та в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8275
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19.07.2020 20:48 Ответить
rfr как иранцьі
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19.07.2020 20:59 Ответить
До них нарешті дійшло що песець підкрався незамітно і він знаходиться тут: http://vitanar.narod.ru/MSmer/MSmer.html http://vitanar.narod.ru/MSmer/MSmer.html Вони також знають що всі в курсі давно, і українці теж.
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19.07.2020 21:52 Ответить
ничего страшного, их всегда сможет уничтожить наша великолепная авиацыя....
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20.07.2020 07:17 Ответить
 
 