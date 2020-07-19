В дни визита президента Швейцарии Соммаруги в Киеве будут временно перекрывать некоторые дороги, - УГО

С 20 до 23 июля из-за приезда президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Соммаруги в Киеве возможны временные ограничения дорожного движения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Управления государственной охраны Украины.

"С 20 до 23 июля в связи с государственным визитом в Украину Президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Соммаруги возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках улиц города Киева в Дарницком, Печерском, Шевченковском, Подольском, Днепровском районах, а также на Бориспольском шоссе", - говорится в сообщении.

Напомним, 20-23 июля по приглашению главы государства Украину с государственным визитом посетит президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга.

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Программой визита предусмотрены переговоры глав государств в формате тет-а-тет и в составе делегаций. Планируется обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинско-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене. Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга совершат совместную рабочую поездку на Донбасс.