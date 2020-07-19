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В дни визита президента Швейцарии Соммаруги в Киеве будут временно перекрывать некоторые дороги, - УГО

В дни визита президента Швейцарии Соммаруги в Киеве будут временно перекрывать некоторые дороги, - УГО

С 20 до 23 июля из-за приезда президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Соммаруги в Киеве возможны временные ограничения дорожного движения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Управления государственной охраны Украины.

"С 20 до 23 июля в связи с государственным визитом в Украину Президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Соммаруги возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках улиц города Киева в Дарницком, Печерском, Шевченковском, Подольском, Днепровском районах, а также на Бориспольском шоссе", - говорится в сообщении.

Напомним, 20-23 июля по приглашению главы государства Украину с государственным визитом посетит президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга.

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Программой визита предусмотрены переговоры глав государств в формате тет-а-тет и в составе делегаций. Планируется обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинско-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене. Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга совершат совместную рабочую поездку на Донбасс.

Автор: 

визит (3103) Киев (25659) Соммаруга Симонетта (17)


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Топ комментарии
+17
В Швейцарії то б був останній день його президентства,якби дороги через нього перекрили.
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19.07.2020 20:01
+7
И как эти дикари в Европе живут без перекрытия улиц, кортежей и целого полка персональной охраны?
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19.07.2020 20:02
+6
Так не збрехав же! Віддав дітям!
(своїм)
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19.07.2020 20:09
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От же ж трясця! Приїхав фашистський ватажок женевської хунти! В дни визита президента Швейцарии Зоммаруги в Киеве будут временно перекрывать некоторые дороги, - УГО - Цензор.НЕТ 8282
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19.07.2020 20:00 Ответить
)) явно зоммаруги родыч заратустры!
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19.07.2020 20:02 Ответить
Унгазунгарунге
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19.07.2020 20:20 Ответить
ага баба типа у меня малюсенький вопрос кто то перекрывает дроогу в Швейцарии когда та мадам едет на велике на работу????7
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19.07.2020 21:06 Ответить
а ті придурок, сравни свою жизнь с жизнью женевских граждан
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19.07.2020 20:12 Ответить
Одне питання. За Зеленського голосував чи за Бойко?
(спрощене конкрітне мислення дуже видає ці лохторати)
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19.07.2020 20:29 Ответить
В Киеве некоторые дороги перекрыты и без всяких визитов.
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19.07.2020 20:00 Ответить
В Швейцарії то б був останній день його президентства,якби дороги через нього перекрили.
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19.07.2020 20:01 Ответить
Ну а что, малороссы же терпеливые, Зеля по 40 машин в кортеже имеет и ничего, обещал отдать гос резиденцию детям, а отдал себе и ничего
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19.07.2020 20:05 Ответить
Так не збрехав же! Віддав дітям!
(своїм)
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19.07.2020 20:09 Ответить
А вот Петя отдал почти все! Теперь с трудом на митинги нашкребает...
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19.07.2020 20:15 Ответить
Зебил, митингующие выходят как раз чтобы Зелёная банда не обманывала детей и не имела по 40 машин в кортеже вместо 2, как ранее обещал Зеленский
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19.07.2020 20:16 Ответить
И как эти дикари в Европе живут без перекрытия улиц, кортежей и целого полка персональной охраны?
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19.07.2020 20:02 Ответить
Ты в этом уверен?
Или тебе так кажется?
Цензор не пишет об этом, значит этого нет.
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19.07.2020 20:16 Ответить
Да вот посмотрел на то, как обставлены выезды такой мелочи, как канцлер Германии, премьер-министр Великобритании, президент Франции...
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19.07.2020 20:21 Ответить
Когда к ним приезжает президент Швейцарии?
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19.07.2020 21:07 Ответить
Был форум в Давосе, что то там не перекрывали улиц и без кортежей обошлись.
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19.07.2020 21:09 Ответить
Аби ляпнути, а перевіряти факти не треба.
На форум в Давосі вводять купу обмежень в аеропорті і перекривають дороги. Читаєм документи:
https://wef.gr.ch/DE/faq/FAQ_Dokumente/04_2019_Verkehrsanordnungen_Gemeinde_en.pdf https://wef.gr.ch/DE/faq/FAQ_Dokumente/04_2019_Verkehrsanordnungen_Gemeinde_en.pdf
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19.07.2020 21:47 Ответить
Наверное эти дикари давно построили подъезды к своим резиденциям, чтобы не мешать движению, а у нас незаконных стоек как гуталину
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19.07.2020 21:19 Ответить
У нас по умолчанию, все стройки "незаконные".
Поскольку разрешение на строительство получить не сложно (в Киеве, заметьте), но вот когда на участке строительства появилась коробка, разрешение аннулируют.
Вскрываются всевозможные "факты", как чертики из табакерки, появляются "активисты", "экологи", "защитники памятников архитектуры" и т.д. и все дружно начинают доить застройщика.
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19.07.2020 21:26 Ответить
Наверное не нужно раздавать разрешения налево и направо без согласования, тем более впихивать стойку куда попало ....
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19.07.2020 21:37 Ответить
Так в этом ведь весь смысл: поймать на крючок и доить!
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19.07.2020 21:45 Ответить
в смысле будут перекрывать шоб асфальт застыв? )
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19.07.2020 20:04 Ответить
В тему...
https://www.facebook.com/luganskiy2/videos/2590472971267985 Один і то й ж поворот. Президенти різні...
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19.07.2020 20:06 Ответить
Я здичавіло вибачаюся... а де власне Бубочка?
Він же там десь має їхати на лісапеті.
Чи ніт?
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19.07.2020 20:14 Ответить
мне понравились микроавтобусы "свиньей" и копчики как новогодние йолки )))))
и конечно на втором десятке сбился со счета )))
а велик в каком микроавтобусе катают???? ))))))
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19.07.2020 21:17 Ответить
У дні візиту президентки Швейцарії Соммаруги в Києві тимчасово перекриватимуть деякі дороги, - УДО - Цензор.НЕТ 5600
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19.07.2020 21:29 Ответить
лохомобиль....лоховелосипед... короче - лохо-пед )))))
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19.07.2020 21:38 Ответить
А шо то у Зеленського прапорці на авто, схожі на дипломатичний протокол під час візиту іноземного гостя високого рангу, не турецькі часом?
Ой, так то ж кортеж Ердогана, це що виходить - порохоботня роздмухує зраду через відверту брехню?
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19.07.2020 20:16 Ответить
Не там тицьнув, блін. Повторю.
Де ж ти, придурку, прапорці там побачило?
До речі, а це також Ердоган, зебільне?

https://prm.ua/z-yavilos-video-gigantskogo-kortezhu-zelenskogo-na-chernigivshhini/ Кортеж Зеленського
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19.07.2020 20:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=LDL7ab1oTeA А ось це Зеленський підло підмовив Порошенка використати кортеж з 17 автомобілів в Одесі.
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19.07.2020 20:29 Ответить
Точно! Бо інакше не було б жодних машин, зуб даю!
Тільки вилисипидисти. Та вилисипидистичички (Лєнка та Мендель)
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19.07.2020 21:11 Ответить
бобек, - ти краще розкажи відкрило ГБР справу на рамзанку дирова за погрози бубочкіному життю? Чи ви тільки до жінок сміливі?
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19.07.2020 20:56 Ответить
Дик а хіба це Порошенко обіцяв перед виборами від кортежів відмовитися? Чи все-таки Зєля?
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19.07.2020 21:11 Ответить
Неужели нельзя проехать на велосипедах?
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19.07.2020 20:17 Ответить
ЭТО НАРУШЕНИЕ МОЕГО ПРАВА НА СВОБОДНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ!
Статья 33. Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения.


ЗеДятлы, а вот при Пеце такого не было. Как и кортежей, как у сцкливогог вора ЗЕ.
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19.07.2020 20:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=f8Ys76XQ3jM А це що таке ?
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19.07.2020 20:31 Ответить
Уточните ваш вопрос.
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19.07.2020 20:32 Ответить
Не чіпай ідіота, а просто нах пошли.
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19.07.2020 20:36 Ответить
Навколо себе роздивись, убоге, побачиш.
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19.07.2020 20:40 Ответить
Тим більше, навіть в Байдена в 3 (в ТРИ!) рази менший кортеж, ніж і зеленої шмарклі. І це при тому, хто Байден в 14-му році, а хто це чмо...
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19.07.2020 20:39 Ответить
Скоро буде їхати машина з матюгальником і командувати - всім закрити штори та відійти від вікон, бо їде Бубочка. Незакриті штори розцінюються як покушіння.
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19.07.2020 20:37 Ответить
У дні візиту президентки Швейцарії Соммаруги в Києві тимчасово перекриватимуть деякі дороги, - УДО - Цензор.НЕТ 9924

У дні візиту президентки Швейцарії Соммаруги в Києві тимчасово перекриватимуть деякі дороги, - УДО - Цензор.НЕТ 8356
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19.07.2020 20:57 Ответить
зашибись.... как тетрис складывается...
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19.07.2020 21:26 Ответить
Украиной правят самозванцы. Ермак возглавляет антиконституционный "офис" и не имеет никакого народного мандата. Его дело - укладывать бумагу в туалете.
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20.07.2020 01:35 Ответить
Ермак-"бубочка" с Кадыровым-Путиным будет подписывать второй "будапешский меморандум".
Договорняк о том, какие ассеты и какую часть украинской территории украинские олигархи сдадут русским за соохранение своей шкуры, и, главное, бизнеса.
Результат второго "будапешского меморандума" будет таким же, как и первого, но отчего же большим людям не попробовать пригласить для защиты их интересов российскую армию на украинскую землю?
Правда, вот незадача: воевать российской армии придется с ВСУ, особенно с отрядами территориальной самообороны, а Украина (как и Беларусь) имеет давние, традиции партизанской войны, успешность которой проверена еще батькой Махно.
Так что вход в Украину рубль, а выход - два.
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20.07.2020 06:37 Ответить
Прикольно!
В Швейцарии Зоммаруга ездит даже без охраны, и улицы не перекрывают.
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19.07.2020 21:18 Ответить
Педродурики пишут что попало - у себя дома она может ходить на работу хоть пешком, хоть на метле летать. А при загранвизитах ВСЕ иностранные руководители подлежат госохране и за их безопасность отвечает принимающая сторона! С учетом количества неадвекатов в Украине - это вполне оправданные меры
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20.07.2020 08:18 Ответить
А когда господин Зеленский туда приезжает, ему то же дороги перекрывают? Лизоблюд! Представители какой профессии любым способом стараются понравиться клиенту?
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19.07.2020 21:24 Ответить
Сантехніки в Німеччині... у будь-який спосіб сподобатися молодій клієнтці...
(не впевнений на 100%, але бачив у кіно)
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19.07.2020 21:32 Ответить
На Западе представители любой профессии стараются понравиться клиенту.
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19.07.2020 22:23 Ответить
Ну это же "бубочка" - клиент швейцарских банков, а не швейцарский гном - клиент украинских.
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20.07.2020 06:38 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAuMm_COfj_ziAzQDAObbi_sNOTXUqRuOAUAPkucX-*************************************&hc_ref=ARTSXgDTnng5UaRBnjXQappqaIGmMO3faC-hMlZiWSbIypKwGvkuPDP5Z3Z1cfXHXHE&ref=nf_target Helgi Sharp з https://www.facebook.com/oleg.sharp.1?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAmSqPQjHQzNlDq_2eckP_4Eqe-TYDrW5UdxLP7kAgG0FQbNj2xNGeYgUIwUsGaYlJ5U8YPzMpujnem&hc_ref=ARTSXgDTnng5UaRBnjXQappqaIGmMO3faC-hMlZiWSbIypKwGvkuPDP5Z3Z1cfXHXHE&ref=nf_target Ol Sharp .
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=843000232770971&id=100011830050778 3 год ·

КАДЫРОВ? ИНФОРМОПЕРАЦИЯ ПО ОТВЛЕЧЕНИЮ НА ВТОРОСТЕПЕННЫЙ ОБЪЕКТ. ВЕРСИЯ.
Поступила информация, что Зеленский в ближайшие дни уйдет в отпуск и проведет его в резиденции острова Бирючий. Это резиденция, которую предыдущие президенты практически не посещали, и которая должна использоваться по-другому… По крайней мере, когда Зеленский шёл на выборы, то обещал, что в таких резиденциях будут жить дети.
Но дело даже не в этом. Я не любитель конспирологии, но в ближайшие дни в Крым едет другой Володя - который Путин. Вместе с ним на оккупированный полуостров собрался и автор вчерашней "предъявы" украинскому президенту.

Одновременно в Крыму подразделениями материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов активизирована прокладка трубопровода, предназначенного для снабжения полуострова водой, а на море (в рамках учений) продолжается энергичное маневрирование военных кораблей РФ.
Запомните: в России НИЧЕГО и НИКОГДА не происходит и не заявляется просто так, без ведома кремлёвского божка.
Гипотетически соединяя указанные события, можно предположить, что в акватории моря (скорее всего, на плавсредстве) состоится сепаратная встреча украинского и российского президентов с широкой повесткой дня: от водоснабжения Крыма до урегулирования на Донбассе. А заявления Кадырова, Глазьева и Пушкова - артиллерийская подготовка и психологическое давление на Зе.
В отличие от многих, я не верю, что Зе - откровенный предатель и марионетка Путина. Но то, что последний по-максимуму использует наивность и неопытность нашего потерпевшего, влияние на него Ермака (этот точно на коротком поводке у Москвы), а также его ненависть к Порошенко, у меня сомнений не осталось.
Состоится встреча или нет - не знаю. Но мой опыт подсказывает, что такое количество совпадений и косвенных фактов может свидетельствовать об одном: намечается сепаратный сговор Зе и Пу, который заранее был подготовлен Ермаком и Козаком. А то, что (якобы) их переговоры зашли в тупик, свидетельствует о тщательной информационной завесе этого кейса.
Постараюсь держать в курсе, но очень надеюсь, что ошибаюсь.
У дні візиту президентки Швейцарії Соммаруги в Києві тимчасово перекриватимуть деякі дороги, - УДО - Цензор.НЕТ 9608
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19.07.2020 21:30 Ответить
Далеко не фанат клоуна, но в этой новости ничего плохого не нашел. Даже радует, что Зеля наконец-то начи заниматься тем, чем и должен заниматься президент - международной политикой. А в Киеве без перекрытия дорог обойтись нельзя никак. В противном случае первый же визит окажется последним.
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19.07.2020 21:39 Ответить
В Швейцарії вулиці не перекривають.Таке роблять на Московії і інших пост совкових країнах.Але не у всіх.
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19.07.2020 22:41 Ответить
А по зелёному дорога это улица?? Или кучка кокса раздеребаненная??
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19.07.2020 23:29 Ответить
Программой визита предусмотрены переговоры глав государств.... По Швейцарии не знаю что и как, а от Украины кто ???? Гаденыш? Оно что "глава" ? ))))
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20.07.2020 00:16 Ответить
Ермак за него.
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20.07.2020 01:35 Ответить
"В дни визита президента Швейцарии Зоммаруги"

Гном в Украину летит, будет проверять все ли в порядке с главным бизнесом: транзитом наркоты через Харьков.
Крепко ообеспокоил рептилоидов исход грядущих местных выборов в Украине: или Порошенко с ВСУ, или Бойко (он же "желудь"-Рабинович, он же Кива, он же Шарий) он же Кремль.
ВСУ тот бизнес харьковский прихлопнет, а русские под себя отожмут.
Швейцария - это не только гномы банк, но и наркотафик.
С другой стороны, жизнь заставит - не так раскорячешься.
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20.07.2020 06:31 Ответить
 
 