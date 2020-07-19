В дни визита президента Швейцарии Соммаруги в Киеве будут временно перекрывать некоторые дороги, - УГО
С 20 до 23 июля из-за приезда президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Соммаруги в Киеве возможны временные ограничения дорожного движения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Управления государственной охраны Украины.
"С 20 до 23 июля в связи с государственным визитом в Украину Президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Соммаруги возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках улиц города Киева в Дарницком, Печерском, Шевченковском, Подольском, Днепровском районах, а также на Бориспольском шоссе", - говорится в сообщении.
Напомним, 20-23 июля по приглашению главы государства Украину с государственным визитом посетит президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга.
Программой визита предусмотрены переговоры глав государств в формате тет-а-тет и в составе делегаций. Планируется обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинско-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене. Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга совершат совместную рабочую поездку на Донбасс.
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(спрощене конкрітне мислення дуже видає ці лохторати)
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Или тебе так кажется?
Цензор не пишет об этом, значит этого нет.
На форум в Давосі вводять купу обмежень в аеропорті і перекривають дороги. Читаєм документи:
https://wef.gr.ch/DE/faq/FAQ_Dokumente/04_2019_Verkehrsanordnungen_Gemeinde_en.pdf https://wef.gr.ch/DE/faq/FAQ_Dokumente/04_2019_Verkehrsanordnungen_Gemeinde_en.pdf
Поскольку разрешение на строительство получить не сложно (в Киеве, заметьте), но вот когда на участке строительства появилась коробка, разрешение аннулируют.
Вскрываются всевозможные "факты", как чертики из табакерки, появляются "активисты", "экологи", "защитники памятников архитектуры" и т.д. и все дружно начинают доить застройщика.
https://www.facebook.com/luganskiy2/videos/2590472971267985 Один і то й ж поворот. Президенти різні...
Він же там десь має їхати на лісапеті.
Чи ніт?
и конечно на втором десятке сбился со счета )))
а велик в каком микроавтобусе катают???? ))))))
Ой, так то ж кортеж Ердогана, це що виходить - порохоботня роздмухує зраду через відверту брехню?
Де ж ти, придурку, прапорці там побачило?
До речі, а це також Ердоган, зебільне?
https://prm.ua/z-yavilos-video-gigantskogo-kortezhu-zelenskogo-na-chernigivshhini/ Кортеж Зеленського
Тільки вилисипидисти. Та вилисипидистичички (Лєнка та Мендель)
Статья 33. Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения.
ЗеДятлы, а вот при Пеце такого не было. Как и кортежей, как у сцкливогог вора ЗЕ.
Договорняк о том, какие ассеты и какую часть украинской территории украинские олигархи сдадут русским за соохранение своей шкуры, и, главное, бизнеса.
Результат второго "будапешского меморандума" будет таким же, как и первого, но отчего же большим людям не попробовать пригласить для защиты их интересов российскую армию на украинскую землю?
Правда, вот незадача: воевать российской армии придется с ВСУ, особенно с отрядами территориальной самообороны, а Украина (как и Беларусь) имеет давние, традиции партизанской войны, успешность которой проверена еще батькой Махно.
Так что вход в Украину рубль, а выход - два.
В Швейцарии Зоммаруга ездит даже без охраны, и улицы не перекрывают.
(не впевнений на 100%, але бачив у кіно)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=843000232770971&id=100011830050778 3 год ·
КАДЫРОВ? ИНФОРМОПЕРАЦИЯ ПО ОТВЛЕЧЕНИЮ НА ВТОРОСТЕПЕННЫЙ ОБЪЕКТ. ВЕРСИЯ.
Поступила информация, что Зеленский в ближайшие дни уйдет в отпуск и проведет его в резиденции острова Бирючий. Это резиденция, которую предыдущие президенты практически не посещали, и которая должна использоваться по-другому… По крайней мере, когда Зеленский шёл на выборы, то обещал, что в таких резиденциях будут жить дети.
Но дело даже не в этом. Я не любитель конспирологии, но в ближайшие дни в Крым едет другой Володя - который Путин. Вместе с ним на оккупированный полуостров собрался и автор вчерашней "предъявы" украинскому президенту.
Одновременно в Крыму подразделениями материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов активизирована прокладка трубопровода, предназначенного для снабжения полуострова водой, а на море (в рамках учений) продолжается энергичное маневрирование военных кораблей РФ.
Запомните: в России НИЧЕГО и НИКОГДА не происходит и не заявляется просто так, без ведома кремлёвского божка.
Гипотетически соединяя указанные события, можно предположить, что в акватории моря (скорее всего, на плавсредстве) состоится сепаратная встреча украинского и российского президентов с широкой повесткой дня: от водоснабжения Крыма до урегулирования на Донбассе. А заявления Кадырова, Глазьева и Пушкова - артиллерийская подготовка и психологическое давление на Зе.
В отличие от многих, я не верю, что Зе - откровенный предатель и марионетка Путина. Но то, что последний по-максимуму использует наивность и неопытность нашего потерпевшего, влияние на него Ермака (этот точно на коротком поводке у Москвы), а также его ненависть к Порошенко, у меня сомнений не осталось.
Состоится встреча или нет - не знаю. Но мой опыт подсказывает, что такое количество совпадений и косвенных фактов может свидетельствовать об одном: намечается сепаратный сговор Зе и Пу, который заранее был подготовлен Ермаком и Козаком. А то, что (якобы) их переговоры зашли в тупик, свидетельствует о тщательной информационной завесе этого кейса.
Постараюсь держать в курсе, но очень надеюсь, что ошибаюсь.
Гном в Украину летит, будет проверять все ли в порядке с главным бизнесом: транзитом наркоты через Харьков.
Крепко ообеспокоил рептилоидов исход грядущих местных выборов в Украине: или Порошенко с ВСУ, или Бойко (он же "желудь"-Рабинович, он же Кива, он же Шарий) он же Кремль.
ВСУ тот бизнес харьковский прихлопнет, а русские под себя отожмут.
Швейцария - это не только
гномыбанк, но и наркотафик.
С другой стороны, жизнь заставит - не так раскорячешься.