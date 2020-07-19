Россия пытается выкрасть информацию о вакцине от COVID-19, - глава МИД Великобритании Рааб

Российские спецслужбы пытаются похитить данные исследований и разработок вакцины от коронавируса.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Министр иностранных дел заявил, что он абсолютно уверен, что российские шпионы пытаются похитить данные исследований по вакцине против коронавируса в Великобритании, называя эти действия вопиющими и позорными", - говорится в сообщении.

В британском министерстве уверены, что РФ осуществляла кибератаки на британские лаборатории.

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Рааб заявил, что кибершпионы, которые пытаются украсть информацию о вакцине против коронавируса, были организованы на самом высоком уровне Кремлем.

Министр уверен, что власти РФ привлекут к ответственности за такие действия.

"В то время, когда мир объединяется, чтобы попытаться решить проблему пандемии COVID-19 и, особенно, пытаться найти глобальное решение для появления вакцины, это возмутительно и достойно осуждения, что российское правительство участвует в этой деятельности", - заявил чиновник.

Издание отмечает, что Москва отрицает все обвинения.

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