Россия пытается выкрасть информацию о вакцине от COVID-19, - глава МИД Великобритании Рааб
Российские спецслужбы пытаются похитить данные исследований и разработок вакцины от коронавируса.
Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
"Министр иностранных дел заявил, что он абсолютно уверен, что российские шпионы пытаются похитить данные исследований по вакцине против коронавируса в Великобритании, называя эти действия вопиющими и позорными", - говорится в сообщении.
В британском министерстве уверены, что РФ осуществляла кибератаки на британские лаборатории.
Рааб заявил, что кибершпионы, которые пытаются украсть информацию о вакцине против коронавируса, были организованы на самом высоком уровне Кремлем.
Министр уверен, что власти РФ привлекут к ответственности за такие действия.
"В то время, когда мир объединяется, чтобы попытаться решить проблему пандемии COVID-19 и, особенно, пытаться найти глобальное решение для появления вакцины, это возмутительно и достойно осуждения, что российское правительство участвует в этой деятельности", - заявил чиновник.
Издание отмечает, что Москва отрицает все обвинения.
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P.S. Узнал срарь маскавскай, что где то у кого то вырасли молодильные яблочки, и послал он своего иваншу дебила украсть их.
https://twitter.com/ze_benya ЗеБєня https://twitter.com/ze_benya @ze_benya https://twitter.com/ze_benya/status/1284892653495226368 1 ч
Ой йо йо йо, шо нас очікує!
"Дискотека" Єрмака Зеленського проходить без Лєни!
Італійська влада заблокувала "переписування" нерухомості колишнього подружжя Зеленських https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa на сусідку чувака по Кривому Рогу!
Ага, сестри тепер вже голови АМК.
«André Alexin з Андрієм Альохіним.
9 год · 100-летний герой Британии, ветеран Том Мур решил собрать благотворительные деньги для борьбы с коронавирусом весьма необычным способом: устроил во время карантина марафон - у себя дома на заднем дворе.
Дедушка каждый день - с ходунками, потому что ходит он плохо - много раз обходил свой двор по периметру, передавая видео в сеть: все, кто хотел, могли отправлять деньги. Мур хотел собрать тысячу фунтов и передать больницам.
И собрал 32 миллиона.
Королева Елизавета - впервые после карантина - появилась на публике, чтобы посвятить Мура в рыцари.
Вот так. Старичок и старушка. Великие. Величественные. Королева и рыцарь.
А у нас: депутат парламента станцевал тверк в машине, активно тряся жопой перед камерой. Пресс-секретарь президента вышла с голыми плечами объявить, что президент ее не трахал. Тьфу.»
100-летний герой Британии, ветеран Том Мур решил собрать благотворительные деньги для борьбы с коронавирусом весьма необычным способом: устроил во время карантина марафон - у себя дома на заднем дворе.
Дедушка каждый день - с ходунками, потому что ходит он плохо - много раз обходил свой двор по периметру, передавая видео в сеть: все, кто хотел, могли отправлять деньги. Мур хотел собрать тысячу фунтов и передать больницам.
И собрал 32 миллиона.
Королева Елизавета - впервые после карантина - появилась на публике, чтобы посвятить Мура в рыцари.
Вот так. Старичок и старушка. Великие. Величественные. Королева и рыцарь.
А у нас: депутат парламента станцевал тверк в машине, активно тряся жопой перед камерой. Пресс-секретарь президента вышла с голыми плечами объявить, что президент ее не трахал. Тьфу.
На самом деле вирус имеет искуственное происхождение, создан умышленно, и спецслужбы хоть и прыкрываются Кремлем, но понятия не имеют, что на вершине сидит один из тех, которые и распространяют вирус.
Я не могу понять, почему молчат про станцию в Бразилии. Там точно должны быть следы вируса.
https://www.currenttime.tv/a/28522573.html Путин рассказал о патриотических хакерах
или пусть ната озабочивается?
https://twitter.com/Krychek5 Krychek
Может кому пригодится.
ПРИДУМАННАЯ МОСКАЛЯМИ ЛАПОТНИКАМИ ЛИПОВАЯ ИСТОРИЯ ИХ ОРДЫ, ЛАПТИ
ИЗЛИПОВОЙ КОРЫ, И ВОНЮЧАЯ ПОРТЯНКА--ВОТ И ВСЕ КАЦАПСКИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ!
В отличии от китайского самовара, японской матрёшки, монгольской балалайки или немецкого АК-47, плетённые с веток лапти в сочетании с портянкой являются единственным изобретением, которое можно назвать кацапским, лапотных фино-угорских племён, которые были в хвост в гриву и в бороду очень- очень шибко ассимилированы монголо -татарами. Как подсказывает Википедия, такая обувь была распространена исключительно среди обитателей москалей -кацапов, среди которых особенно выделяются такие народности, как мордва,вепсы, карелы, чуваши, мери, чудь, весь..... словом все те, кто по праву являются этническим ядром того самого лапотного недоразумения, которое само себя гордо именует с 18 века "руцьким народом - вяликороссами" но не славянами а финно - ордынцами. Крайне важно также отметить ещё и то, что плетённые кацапские лапти никогда не были в ходу среди славянских народов, которые издревле использовали исключительно кожаную обувь носившую название "постолы". Сама мысль о том, что уважающие себя люди могут надеть на ноги какую то бесформенную дрянь сплетенную из древесной коры и веток вызывала у славян смесь недоумения и брезгливости, в следствии чего они и стали называть щеголяющую в лаптях дикую кацапскую нечисть презрительным словом "лапотники", причём слово это дожило и до наших дней. И это служит очередным, но совсем не лишним доказательством того, что грязные монголоидные пожиратели репы не имеют никакого отношения к славянам, а является всего лишь убогим татаро -угро- финно -бурятским племенем казламордых лаптеносцев, монголоидной лапотной кацапской нечистью которым и это точно совсем не место в уважаемой всем цивилизованным миром семье славных славянских народов !
боярышник то для бояр ))) а стекломой - ото для остальных ... не знатных ))))
Или может тут другая логика: ууу, неонацисты проклятые - вскрыли все наши фейки!!!
Слід додати, що численні жахливі кацапські матюки знайдені навіть на найдавніших берестяних грамотах не слов'янського саамского Новгорода X-XII століть, написаних місцевої чудью, саамами - тобто угро-фінами, які всі - всі і видно що з Божої волі чудово миттєво перетворилися у великоросів піндосів? А деякі продажні виродки з 5 колони кремля зовсім знахабніли і злочинно планують знищити нашу рідну Українську мову і підсунуть нам чужу, ворожу, окупаційну -кацапську.
В 14 веке комплекс неполноценности монголоидных москалей -мокшан, мордвы, чуди, веси, мери.... пришел к своему апогею. Московиты давно смирились со своими ордынскими ханами -князями -царями московского улуса -орды - и с их чужеродными головными уборами с арабской вязью, прославлением Аллаха и пр. на «шапке Мономаха», шлемах ордынцев половцев Сашки Неврюя -Невского и кипчака Ивашки Грозного, монетах половца Димы Донского, татарина Петруши -1. Привыкли татаро -угро - финские москали и к ордынским крепостям - кремлям, и к мечети, переделанной в «собор Блаженного», и к таньге, именуемой ими деньгой, и к рублю - рубленной изувеченной кацапами украинской гривне. Как и привыкли к флагу-аквафреш от голландских корабелов, и даренному Габсбургами московским вассалам имперскому штандарту. Эти с 18 века замаскированные уже под якобы рассеян и у которых ничего неизменилось кровь угро-татаро-финская, балалайка монгольская, история украинская, язык болгарский, диалект солунский, флаг голландский, герб золото -ордынский, и всё это исконный рассейский верблюд - ордынский, а просто обоссаный лапотный москаль, гадкий кацап - татаро - угро - финский. С не своими сворованными японскими матрешками, китайским самоваром, якутским пельменям, татарской косоворотке, матерным словам гунов… Да мало ли, что еще эти искусственные даже ставшими якобы «русскими» а посути москали себе приписали !
А теперь эти монголоидные угро-финны москали которые только в 18 веке подло замаскировались под якобы славян русских вяликоросов -лапотных пиндосов. И эта лапотная кацапская нечисть даже положила глаз на славянскую Русь-Украину, полностью чужого им Великого Киевского княжества древней Руси на украинцев славян русичей .
"Мечеть" Василія Блаженного - "домовий" собор московських царів. (Собо́р Покрова́ Пресвято́й Богоро́дицы, что на Рву). Побудований в західноєвропейському стилі. Вавжається, що його архітектором був "Іоан Фрязин" (так тоді звали генуезців). Балалайка не "монгольська", а башкирська, пельмені не якутські, а удмуртські ("пель нянь" - "тістяне вушко")... Ти у нас знавець мови "гунів"? Та ти лінгвістів і антропологів усього світу "за пояс заткнув"!!! Вони ніяк не можуть встановить їх антропогенетичне походження, і хто вони за расою, а ти уже знаєш, що вони матюки придумали...
"Не швиди, притримай коней...", бо саме за це "вишиватництво" з нас і сміються... А ти даєш приводи...
Толедо, до Реконкісти, був "зброярнею" маврів Кордови і Північної Африки. Клепали як захисне спорядження, та і мечі, і для своїх, і для європейців. ****** дель Рей, мавр, спочатку працював на халіфа Кордови, а потім - на Фердинанда Католика, короля Іспанії. Мавританський меч дона Хуана Австрійського - його робота...
Близько століття турецькі рушничні замки були основою вогнепальної зброї армій Європи
Я вже не кажу про зброю та захисне спорядження наших козаків. Про рушниці "яничарки" ти чув. Про турецькі шаблі і ятагани, кинджали - теж... Багато козаків носили у шапках "начерепники" - невеличкі сталеві шоломи. Їх носили, у капелюхах, рейтари, в тому числі, і польські, від яких вони козакам і діставалися.
І, будь ласка - коли звертаєшся до мене, не вживай мітингових тріскучих фраз...
Я на них реагую тільки посмішкою - своєю високопарністю ти Геббельса нагадуєш...
Тепер цей татаро-монгольский кремль уособлює серце не слов'янської і придуманої тільки в 18 столітті нібито "Росії" - Орди. Кремль тепер - це резиденція фашистської влади в личаковій країні, яку недарма називають "Кривавої в'язницею народів". Також кремль - це і військове фашистське лігво, в завдання якого бути стіною між багатьма пригнобленими і поневоленими народами в цій кривавій паРаші і злочинною владою ******** кремлівських фашистів )(уйла. Також кремль - це величезних розмірів жахлива кривава кацапська секта. Символ єднання церковної- бандитської і світської фашистської влади, у яких камуфляжна православна сітка приховує криваві ординські -ісламські традиції її кровожерливих монгольських правителів ханів -царів сатрапів -диктаторів.
Теза про тотожність поняття Росія і Русь вигадали татаро -монголи і московити, яким так не вдалося підкорити слов'янську Київську Русь силою і тому, виходячи зі своїх імперських планів, вони були змушені вдатися до історичних маніпуляцій, назвавши себе спочатку москалем і лише нібито "братом" слов'ян -українців , а потім тільки додуматься "старшим братом монголоїдним - москалем вялікороссом" з відповідними амбіційними вимогами, що випливають із цього.
Що ти мелеш? Я тобі вже писав, що вчені не можуть визначить расу гуннів, а не те що мову... А ти вже їм і російські "матюки" приписав. Угорці - не "суміш гуннів зі слов"янами, а окреме плем"я угрів, мадяр, що жило в районі Південного Уралу, і в ІХ столітті перекочувало в Європу. Чи мають гунни генетичний стосунок до якогось з ******** народів Євразії, крім хантів і мансі, що живуть в районі Зауралля, не встановлено...
От же ж, "Застав дурня богу молиться, то він і лоба розіб"є!!!"
Бачиш, я без пафосу, спокійно, з посиланням на людей, до яких навіть мені, далеко, "як до Києва - рачки...", товчу тебе за кожну твою "тріскотню"... "Попустися" і не ганьби Україну і українців своїм вереском і неуцтвом...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
ВОРОВАЙКИ
Є московити на нашій Планеті,
А в їхньому угро-фінськім букеті
Є племена з народів «Мокша»,
Украсти, збрехати - уся їхня ноша
Навіть у наші розвинуті часи
Кріпнуть держави у розвитку й красі.
У всіх національні символи та бренди,
Стародавня історія, не лише казки і легенди.
Візьмемо нашу файну Україну-Русь
Сало, галушки, борщ їв ще наш прадідусь,
Та пив горілку, наливки й медовуху
А не якусь там брагу чи смердючу сивуху.
Вдягали шаровари й вишиванки
Шкіряні чоботи і черевики на гулянки
...........................................................
А чим похваляться сусіди кляті московити?
У кожнім слові їх брехня - і треба за язик ловити.
Пельмені вкрали у удмуртів і китайців,
«Сельодку»- оселедця у фінів та голландців.
«Водку» -горілку, привласнили від скандинавів
А хліб у українців й греків-мореплавів.
«Матрьошку» привласнили від розумних японців
Віра й церква пішла від Київських богомольців.
І самовар і чай з рослин украли у китайців
Немає й не було нічого свого у завидющих засранців.
........................................................................
І ще про пару брендів від мокші хочу написати,
Про їх «гнилу душонку» треба всесвіту знати.
Гармошку вкрали у поляк і тих же німців,
А мову забрали, в прадавніх слов"ян - українців.
«Русская баня» - була ще у Київській Русі
А не в цих крадіїв, що не відмити душі.
Присвоїли косоворотку від татар і монголів,
А так би голий кац десь в рядні божеволів.
Гусарів вже «згусарили» в поляків і угорців
Ножі та шаблі у татар, а шашлик у горців.
Сибір, де нафта й газ украли в кучумів та ненців
Хутро у чукчів, якутів та інших мисливців.
"Свої" ті «Жигулі» передрали у італійців
«Калашнікова» та ПМ, «Москвич» - у арійців
«Волгу», «ГАЗон», УАЗ у американців вкрали
Про що не згадав, що забув - ви те й без мене знали!
...........................................................................
Ну і які символи держави, народу, бренди?
Які досягнення та які у цих крадіїв є легенди?
Кацапські бренди ще московія здобула:
У заздрості, брехні, знущанях - мов ненажерлива акула.
Свого, що було - мокша не зберігав
Нічого не придумав, по світу пробігав-награбував.
Імперію побудували на злочинах й брехні
Пяниця й воровайка з історичинх часів і до нині
30.10.-07.11.2018
Анатолій Березенський (уривок)
Национальная кухня лапотной паРаши!
Рассмотрим: - японские роллы и суши, итальянская пицца, спаггети. А : чай, пельмени, гречка, лапша и блины были заимствованы из Китая;
- водка и пиво в 1386 году была впервые завезены в Московкий Улус генуэзцами; картофель - из Голландии, он привезённый татарином Пётром - 1;
- омлет, сыры, бутерброды и супы - из Франции, сосиски и колбаса - из Германии;
- ужасные кислющие российские щи - это жалкое подобие вкуснейшего украинского славянского капустника. Из Украины - Руси были «позаимствованы» также борщ, вареники, зразы, кулеш, сырники, драники, холодец.
Сало и сахар для россиян также продукты «чужестранные», они впервые в угро - финскую Москву поступили в 18 веке из Украины; - от татар пришли голубцы, лапша, манты, баклажаны, азу, беляши, пироги из творога, сметанник, печенье, пироги, цукаты, варенье....
- из Кавказа в России стали популярными шашлыки, суп харчо, «цыпленок табака», лаваш, соус, аджика и чебуреки;
- соли у лапотных предков а с 18 века уже как якобы россиян также не было: появилась лишь в 1889 году в городе Соль-Илецк.
На протяжении с 11 до 20 века основу рациона жителей северо-восточного Залесья, а затем Московского улуса и княжества составляли чёрный хлеб и всевозможные каши на воде. Например, хлебово репяное (репница): русское национальное блюдо -помои.
Также в лапотной паРаше кацапы собирали: жёлуди, крапиву, лебеду, сныть, червей, ягоды, кору, грибы ...
Только с 11 века в Залесье появились овощи, но угро - финские предки жителей современной лапотной России не знали салатов, винегретов, довольствуясь паренными, репой, огурцами, свеклой. А салаты появились лишь в 19 веке, позаимствовав их технологию у европейских народов.
Масла и сливок вплоть до -16 века кацапы московиты не знали, блюда они употребляли на воде Так как и растительного масла народная кухня москалей попросту долго не знала.
А самое главное национальное «русское блюдо» - щи, но это блюдо для животных. «Настоящие (древние) щи» представляли собой крупные вареные куски иногда даже гнилой капусты или целые кочаны в горячей воде с разболтанной в ней ржаной мукой! Готовились щи без соли, масла и специй.
Еще удивительнее, как казламордые москали предки якобы с 18 века уже как русских? Готовили очень редкий для них продукт мясо. В Залесье а с 18 века липовой якобы России был особенный способ приготовления мяса животных с душком трёхнедельной падали. Отсюда и пошла довольно часто встречающаяся в лапотной паРаше фраза о трехнедельной «свежести» того или иного продукта.
А теперь эта гадкая лапотная кацапская нечисть которая только с 18 в. замаскировалась под вяликороссов и даже под якобы русских... она сильно портит жизнь всем соседним народам, народам которые научили их готовить себе пищу и срать в туалете а не на ходу в стае. Да и трахатся индивидуально, а не всем хором кто кого сгрёб тот того и взъё.. И сделали с них хоть какое то жалкое подобие цивилизованных людей