Россия - нарушитель спокойствия во всем мире, нужно укреплять НАТО и сдерживать ее, - глава Минобороны США Эспер
Глава министерства обороны США Марк Эспер назвал Пекин и Москву стратегическими конкурентами Вашингтона.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
"Мы живем в эпоху конкуренции великих государств, и это значит, что нашими главным стратегическим конкурентом является Китай, а затем - Россия", - отметил министр.
По его словам, Пекин хочет переписать правила международного порядка. По мнению Эспера, Россия представляет собой чуть меньшую проблему, но она - источник смуты во всем мире: оккупация Крыма, война в Украине, угрозы союзникам по НАТО и войска в Сирии и Ливии.
Министр обороны США призвал страны-члены Альянса тратить больше на оборону.
"Нам нужно сдерживать Россию. Нам нужно укрепить НАТО и усилить наших партнеров ", - пояснил он.
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На підтвердження він публікує скріншоти з відеострімів, де добре видно, як люди тримають у руках великі банери зі словами "Кремль не чує! Трампе, врятуй!", при цьому слово "врятуй" підкреслено, а також зі словами "Москва, йди з нашої річки! З наших надр і нашої тайги!". https://espreso.tv/news/2020/07/19/v_khabarovsku_vykhodyat_z_plakatamy_quottrampe_vryatuyquot_i_quotmoskva_ydy_z_nashykh_nadr_i_nashoyi_taygyquot_fotofakty
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
кто сильный тот и беспокот А всем остальным в будку и не вякать
значит все, кто торгует с паРашей - развивают не только себя но и её не "сдерживают"...
другими словами готовятся потратить то что наторговали на третью мировую ...
внимание вопрос: нахера держать всех за лохов и лицемерить...
не проще ли объявить полное экономическое эмбарго на годик паРаше, перетерпеть и посмотреть как путло поулыбается, уверен он поулыбается, но недолго ...
я за китай и его товары- не забыл, но год китаизации паРаши - пойдёт на пользу прежде всего китайцам...