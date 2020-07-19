Россия - нарушитель спокойствия во всем мире, нужно укреплять НАТО и сдерживать ее, - глава Минобороны США Эспер

Глава министерства обороны США Марк Эспер назвал Пекин и Москву стратегическими конкурентами Вашингтона.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Мы живем в эпоху конкуренции великих государств, и это значит, что нашими главным стратегическим конкурентом является Китай, а затем - Россия", - отметил министр.

По его словам, Пекин хочет переписать правила международного порядка. По мнению Эспера, Россия представляет собой чуть меньшую проблему, но она - источник смуты во всем мире: оккупация Крыма, война в Украине, угрозы союзникам по НАТО и войска в Сирии и Ливии.

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Министр обороны США призвал страны-члены Альянса тратить больше на оборону.

"Нам нужно сдерживать Россию. Нам нужно укрепить НАТО и усилить наших партнеров ", - пояснил он.