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Расследователи обнаружили в Беларуси австрийца Марсалека, которого подозревают в работе на РФ и афере на 2 млрд евро

Расследователи обнаружили в Беларуси австрийца Марсалека, которого подозревают в работе на РФ и афере на 2 млрд евро

Следы одного из самых разыскиваемых преступников мира австрийца Яна Марсалека обнаружили в Беларуси. Его подозревают в краже средств на 2 миллиарда евро и в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Об этом в совместном расследовании пишут Bellingcat, The Insider и немецкое издание Spiegel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время. По их данным, в июне этого года он прилетел в Беларусь на частном самолете и до сих пор может скрываться в Витебске.

Австриец Ян Марсалек - бывший топ-менеджер немецкой компании Wirecard. Она работала с клиентами, с которыми не хотели сотрудничать крупные банки. Например, казино и порнографические сайты. Вскоре Wirecard стала одной из крупнейших компаний Германии.

В 2019 году журналисты издания Financial Times обнаружили несоответствия в финансовых документах компании. На счетах не хватало около двух миллиардов евро. После этого летом 2020-го весь топ-менеджмент уволили. Марсалека объявили в розыск власти Германии и Австрии, а также спецслужбы других стран. Они подозревают его в связях с российской разведкой.

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В расследовании журналистов сказано, что компания могла заниматься денежными переводами для российских частных военных компаний в Африке. Согласно обнаруженной информации, Марсалек присутствовал на встречах между российскими и ливийскими политиками во время обсуждения планов по урегулированию военного конфликта, тесно сотрудничал с Обществом австрийско-российской дружбы и крайне правыми партиями в стране. За последние 10 лет он побывал в России не менее 60 раз, согласно данным миграционной базы, большую часть полетов он осуществлял на частных самолетах.

Автор: 

Австрия (820) Беларусь (7915) Bellingcat (139)


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Топ комментарии
+6
Надо было ему с Насировым побрататься, тот с похищенными миллиардами уже не один год просто укрывается клетчатым одеялом!
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19.07.2020 23:14
+3
та у него морда уркогана лаптеногого
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19.07.2020 23:01
+2
дерьмо
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19.07.2020 22:58
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дерьмо
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19.07.2020 22:58 Ответить
Де Москва там г**но.
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20.07.2020 06:37 Ответить
Білорусь наче б то не Х**лостан і не дискредитує Москву.
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20.07.2020 06:39 Ответить
та у него морда уркогана лаптеногого
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19.07.2020 23:01 Ответить
То есть получается что рассия кинула Германию на 2 миллиарда евро.
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19.07.2020 23:06 Ответить
Надо было ему с Насировым побрататься, тот с похищенными миллиардами уже не один год просто укрывается клетчатым одеялом!
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19.07.2020 23:14 Ответить
Ваша страна-помойка жулье со всего света в друзья собирает, русский.
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19.07.2020 23:23 Ответить
Звичайно, Насірів - священна корова, представник соєвого Боха на грішній землі.
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19.07.2020 23:43 Ответить
Тебе я смтрю *соевый бог* и по сей день в штаны срет)
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20.07.2020 09:02 Ответить
Но Камаз с еврами застрял в Витебске.
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19.07.2020 23:15 Ответить
я тебя разочарую!! в своё время даже евреи не смогли это сделать(кинуть на бабки)в дойчланде эт святое!!(в смысле нация бережно относится к своим заработанным деньгам так как других как не заработанных нет)
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19.07.2020 23:16 Ответить
пЯтрофич,понятно,что ты олигофрен ,но зачем это выпячивать так явно ?
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20.07.2020 09:45 Ответить
Расследователи?? Это такой белорусский матюк??
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19.07.2020 23:23 Ответить
"Бабы кажуць" у Лукашенко гипертонический криз. Вот кажется самое время Марсалика пощупать за вымя - а недосуг!
С одной стороны Мишустин от карлы "дорожную карту" сдачи Беларуси привез. С другой стороны беларусы от спячки очнулись и по всем европейским столицам аромат "печенек" солидарности с беларусами стоит.
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19.07.2020 23:31 Ответить
Пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла слухи о его экстренной госпитализации.

«Традиционное - не дождетесь», - приводятся в сообщении слова Эйсмонт.
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19.07.2020 23:48 Ответить
Эйсмонт це те ж саме, що Мендель?
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20.07.2020 00:07 Ответить
Можно по другому - это тоже самое, что Кейли Макэнани у Трампа!
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20.07.2020 00:30 Ответить
За 2 млрд евро Лука кому угодно бы сделал минет.Деньги-они не пахнут,так что вполне возможно)
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20.07.2020 10:56 Ответить
Павинен жить,Колю ящё не пристроил!
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19.07.2020 23:54 Ответить
У гэтым пытаннi будзем браць прыклад з украiнцау.
Вы свайму прынцу - дэпутату Лешу-мiнаметчыку без жалю на узлеце палiтычнай кар'еры крылы падрэзалi. Малайцы...
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20.07.2020 06:26 Ответить
Ватный прорашистский длбб ,тебе не помешало бы проветриться,в сад,в сад...
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20.07.2020 09:49 Ответить
От тупий той Марсалек, не додумався маски і тести по лікарням роздавати.
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20.07.2020 06:25 Ответить
 
 