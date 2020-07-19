Расследователи обнаружили в Беларуси австрийца Марсалека, которого подозревают в работе на РФ и афере на 2 млрд евро

Следы одного из самых разыскиваемых преступников мира австрийца Яна Марсалека обнаружили в Беларуси. Его подозревают в краже средств на 2 миллиарда евро и в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Об этом в совместном расследовании пишут Bellingcat, The Insider и немецкое издание Spiegel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время. По их данным, в июне этого года он прилетел в Беларусь на частном самолете и до сих пор может скрываться в Витебске.

Австриец Ян Марсалек - бывший топ-менеджер немецкой компании Wirecard. Она работала с клиентами, с которыми не хотели сотрудничать крупные банки. Например, казино и порнографические сайты. Вскоре Wirecard стала одной из крупнейших компаний Германии.

В 2019 году журналисты издания Financial Times обнаружили несоответствия в финансовых документах компании. На счетах не хватало около двух миллиардов евро. После этого летом 2020-го весь топ-менеджмент уволили. Марсалека объявили в розыск власти Германии и Австрии, а также спецслужбы других стран. Они подозревают его в связях с российской разведкой.

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В расследовании журналистов сказано, что компания могла заниматься денежными переводами для российских частных военных компаний в Африке. Согласно обнаруженной информации, Марсалек присутствовал на встречах между российскими и ливийскими политиками во время обсуждения планов по урегулированию военного конфликта, тесно сотрудничал с Обществом австрийско-российской дружбы и крайне правыми партиями в стране. За последние 10 лет он побывал в России не менее 60 раз, согласно данным миграционной базы, большую часть полетов он осуществлял на частных самолетах.