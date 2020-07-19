Совокупное богатство 26 самых состоятельных людей в мире эквивалентно доходам половины мирового населения, - генсек ООН Гутерриш
Международное сообщество должно устранить причины возникновения неравенства на планете, прежде чем неравенство разрушит мировую экономику и приведет к окончательному расслоению общества.
Об этом генсек ООН Антониу Гутерриш заявил во время ежегодной лекции по случаю Международного дня Нельсона Манделы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Организации.
По его словам секретаря ООН, в настоящее время более 70 процентов людей в мире живут в условиях растущего неравенства в доходах и качестве жизни. 26 самых богатых людей в мире обладают совокупным богатством, которое эквивалентно доходам половины мирового населения.
По мнению главы Организации Объединенных Наций, высокий уровень финансового расслоения в мире порождает экономическую нестабильность, коррупцию, финансовые кризисы, рост преступности, приводит к ухудшению физического и психического здоровья людей.
Согласно данным, которые Антониу Гутерриш привел в своей речи, в период с 1980 по 2016 год на один процент самых богатых людей мира приходилось 27 процентов общего совокупного роста доходов. Более половины 20-летних людей в странах с высоким уровнем человеческого развития в настоящее время имеют высшее образование, тогда как в странах с низким уровнем развития человеческого потенциала этот показатель составляет всего три процента.
"Еще больше ужасает вот такой факт, - сказал Антониу Гутерриш. - Около 17 процентов детей, родившихся двадцать лет назад в странах с низким уровнем развития человеческого потенциала, уже умерли".
Основополагающий принцип Организации Объединенных Наций, по словам генсека, заключается в том, что продовольствие, здравоохранение, водоснабжение, адекватные социально-гигиенические условия, образование, достойная работа и социальное обеспечение не должны служить товарами для продажи тем, кто может себе все это позволить, - это не привилегии, а врожденное право каждого человека. "Это видение сегодня столь же важно и актуально, как и 75 лет назад, когда создавалась ООН", - подчеркнул Антониу Гутерриш.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Автоматический возврат НДС не шоколадный делал, а мудрый и трудолюбивый украинский нарИд.
Тот же нарИд, который оборону достойно держал на востоке, томос "пробил". Тот же, который под радой просил: введите военный сбор.
НарИд мудрый, нарИд прикинул, что зеля ничерта не делает и гроши есть. И "подумал")))
На западе, миллиардеры зарабатывали и передавали капиталы от деда прадеда.
Или быстро зарабатывали то своим умом, создавая что то оригинальное для людей, как например Билл Гейтс или Стив Джобс.
Наши же миллиардеры, обычные приблатнённые воры и преступники.
Они ничего для людей не создали, не построили ни одного завода, фабрики, итд.
Они просто тупо обворовали всех граждан, присвоив себе уже готовые предприятия, ни вложив туда ни копейки.
Мир не идеален.
Но у меня должность скромнее)))
почти за Остапом Сулейманом Берта Марией Берта-беем
Мы опять виноваты что живем в приличных странах и нам надо всем затянуть пояса и вытягивать третий мир из нищеты?
А вообще, леваки, они всюду...
Они сколотили свое состояние на всем, на чем только можно было, от сферы недвижимости до сферы энергетики.
Возглавляют этот список предприниматели, действующие в сфере высоких технологий: Пони Ма из Tencent, Робин Ли из Baidu, Лэй Джун из Xiaomi.
Совокупное благосостояние богатейших 209 парламентариев, у каждого из которых есть более 2 млрд юаней ($300 млн), эквивалентно годовому ВВП Бельгии и Швеции, если верить данным Всемирного банка.
Для сравнения, в США нет ни одного миллиардера в Конгрессе.
Качество культуры тоже падает.
Миллионы за кордоном батрачат.
50 укр форбс репы от наворованного жира трещат.
Перспективка - швах.
оно полегчает и мозги на место станут
Самыми богатыми являются как раз топ-чиновники и оллигархи-монополисты, которые вместе с этими чиновниками дерибанят бюджет...
Украина должна стать самым удобным и привлекательным правовым оффшором!
ООН захвачена коммунофашистами...
Ни история, ни Библия ничему не учат!
Я считаю справедливым что есть расслоение. Биомасса которая в школе вместо уроков пила пиво за углом, должна ходить пешком или ездить на разваленных Жыгулях, отдыхать не в Египте а у себя на засранной речке и жрать самое дешевое дерьмо из АТБ. Никакой проблемы в этом не вижу.
гнилая идейка от маркса...
на долларе написано "мьі доверяем Богу" и это работает