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Совокупное богатство 26 самых состоятельных людей в мире эквивалентно доходам половины мирового населения, - генсек ООН Гутерриш

Совокупное богатство 26 самых состоятельных людей в мире эквивалентно доходам половины мирового населения, - генсек ООН Гутерриш

Международное сообщество должно устранить причины возникновения неравенства на планете, прежде чем неравенство разрушит мировую экономику и приведет к окончательному расслоению общества.

Об этом генсек ООН Антониу Гутерриш заявил во время ежегодной лекции по случаю Международного дня Нельсона Манделы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Организации.

По его словам секретаря ООН, в настоящее время более 70 процентов людей в мире живут в условиях растущего неравенства в доходах и качестве жизни. 26 самых богатых людей в мире обладают совокупным богатством, которое эквивалентно доходам половины мирового населения.

По мнению главы Организации Объединенных Наций, высокий уровень финансового расслоения в мире порождает экономическую нестабильность, коррупцию, финансовые кризисы, рост преступности, приводит к ухудшению физического и психического здоровья людей.

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Согласно данным, которые Антониу Гутерриш привел в своей речи, в период с 1980 по 2016 год на один процент самых богатых людей мира приходилось 27 процентов общего совокупного роста доходов. Более половины 20-летних людей в странах с высоким уровнем человеческого развития в настоящее время имеют высшее образование, тогда как в странах с низким уровнем развития человеческого потенциала этот показатель составляет всего три процента.

"Еще больше ужасает вот такой факт, - сказал Антониу Гутерриш. - Около 17 процентов детей, родившихся двадцать лет назад в странах с низким уровнем развития человеческого потенциала, уже умерли".

Основополагающий принцип Организации Объединенных Наций, по словам генсека, заключается в том, что продовольствие, здравоохранение, водоснабжение, адекватные социально-гигиенические условия, образование, достойная работа и социальное обеспечение не должны служить товарами для продажи тем, кто может себе все это позволить, - это не привилегии, а врожденное право каждого человека. "Это видение сегодня столь же важно и актуально, как и 75 лет назад, когда создавалась ООН", - подчеркнул Антониу Гутерриш.

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Автор: 

богатство (176) ООН (4180) Гутерриш Антониу (339)


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Топ комментарии
+22
Потомство Шарикова уже до кресла генсека ООН доползло.
Лучше бы этим клоунам их прямые обязанности есть и спать не давали, например, российские войска на Донбассе и в Крыму.
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19.07.2020 23:35
+18
этот поц с такой трибуны учение Маркса-Ленина проповедует - ппц,куда катится мир ?
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19.07.2020 23:57
+10
а результат не будет равным, хоть и стартовые возможности у всех одинаковы, при коммунизме тоже нет равенства - это ширма с помощью которой социалисты обманывают народ, а сами являются распорядителями богатств, региональными феодалами
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19.07.2020 23:44
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в 2019 році приріст ВВП був найвищий за останні 7 років. Але ж ви це припишете шоколадному.
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20.07.2020 12:27 Ответить
А при чем тут шоколадный?
Автоматический возврат НДС не шоколадный делал, а мудрый и трудолюбивый украинский нарИд.
Тот же нарИд, который оборону достойно держал на востоке, томос "пробил". Тот же, который под радой просил: введите военный сбор.

НарИд мудрый, нарИд прикинул, что зеля ничерта не делает и гроши есть. И "подумал")))
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20.07.2020 12:35 Ответить
всё эти чертовы коммуняки
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19.07.2020 23:45 Ответить
пусть подкинут третьяковой, чтоб она стала 27 -ой...
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19.07.2020 23:49 Ответить
И какое возможное решение этой проблемы он видит? Понятно что этим 26 человечкам не нужно столько нищих, им просто нужно чтоб этих людей не стало, им не нужен труд этих людей и их низкая квалификация, эти люди используя ресурсы планеты, никаким боком не способствуют прогрессу...
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19.07.2020 23:49 Ответить
И как же они стали такими богатыми, если не смогли обеспечить техническое и интеллектуальное превосходство над конкурентами? И если они так хотят вырезать население планеты, то кому они планируют продавать свою продукцию и где они хотят расширять рынки сбыта? Найдут инопланетян и продадут им Винду с Айфоном через Амазон?
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20.07.2020 00:04 Ответить
Полный идиотизм это ставить знак равенства между нашими олигархами и западными миллиардерами.
На западе, миллиардеры зарабатывали и передавали капиталы от деда прадеда.
Или быстро зарабатывали то своим умом, создавая что то оригинальное для людей, как например Билл Гейтс или Стив Джобс.
Наши же миллиардеры, обычные приблатнённые воры и преступники.
Они ничего для людей не создали, не построили ни одного завода, фабрики, итд.
Они просто тупо обворовали всех граждан, присвоив себе уже готовые предприятия, ни вложив туда ни копейки.
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20.07.2020 00:12 Ответить
Не здивуюся, якщо в цьому списку немає Маска.
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20.07.2020 00:21 Ответить
капітал Илона Маска 69 млрд. долярів, якщо немає його у списку з 26-х, то він десь поблизу на порозі
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20.07.2020 00:49 Ответить
до речі, найбагатший тепер Джеф Безос, власник компанії Amazon 176 лярдів долярів
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20.07.2020 01:05 Ответить
Демагогия.
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20.07.2020 00:11 Ответить
Небезпечна .
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20.07.2020 07:36 Ответить
Могу добавить:
Мир не идеален.
Но у меня должность скромнее)))
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20.07.2020 00:16 Ответить
Вважаю абсолютно справедливим, коли людина, як не хоче працювати, живе бідно. І навіть помирає з голоду. Але ніяк не можу погодитися з тим, що лише 26 чоловік мають сумарні доходи вищі, ніж решта світу. Якби таких було 26000, то це було б абсолютно реально. 2600 викликало б питання. 260 - подив. А 26 - ні в які ворота не лізе.
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20.07.2020 00:20 Ответить
Если в мире ходят денежные знаки, то есть люди у которых их очень много......
почти за Остапом Сулейманом Берта Марией Берта-беем
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20.07.2020 16:17 Ответить
і так було, і так є, і так буде, і ніхто нічого ніколи не зможе зробити по цій проблемі, тому що це - ПРИРОДА РЕАЛЬНОСТІ! а деякі релігії, так взагалі кажуть, що ВСІЄЮ БЕЗКІНЕЧНІСТЮ керує одне тіло...
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20.07.2020 00:24 Ответить
На что намекает этот Гутерреш?
Мы опять виноваты что живем в приличных странах и нам надо всем затянуть пояса и вытягивать третий мир из нищеты?
А вообще, леваки, они всюду...
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20.07.2020 00:33 Ответить
Примерно 100 парламентариев Китая - долларовые миллиардеры.
Они сколотили свое состояние на всем, на чем только можно было, от сферы недвижимости до сферы энергетики.
Возглавляют этот список предприниматели, действующие в сфере высоких технологий: Пони Ма из Tencent, Робин Ли из Baidu, Лэй Джун из Xiaomi.
Совокупное благосостояние богатейших 209 парламентариев, у каждого из которых есть более 2 млрд юаней ($300 млн), эквивалентно годовому ВВП Бельгии и Швеции, если верить данным Всемирного банка.
Для сравнения, в США нет ни одного миллиардера в Конгрессе.
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20.07.2020 06:49 Ответить
А рашистские засратые комуняки очень гордятся своими будущими хозяевами -китайскими *коммунистами*
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20.07.2020 10:36 Ответить
галимый левак етот гутареуш мелет бред о каких-то 26 семейств откуда оно знает их намного больше
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20.07.2020 00:44 Ответить
Скоро в США появится свой Ленин, и хана этим кровосисям.
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20.07.2020 01:10 Ответить
Не появится. если специально не создадут.
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20.07.2020 09:24 Ответить
Ватный длбб ,любишь Членина? Так женись хороняка-некрофил!
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20.07.2020 09:57 Ответить
Жена владельца Amazon Безоса после развода получила 62,3 миллиарда долларов и стала самой богатой женщиной в США.

Сукупне багатство 26 найбагатших людей у світі еквівалентно доходам половини світового населення, - генсек ООН Гутерреш - Цензор.НЕТ 1676
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20.07.2020 01:20 Ответить
Не успел перед разводом все на попугая переписать.
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20.07.2020 01:32 Ответить
А валютный запас Украины состовляет 27 миллиардов😂😂😂
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20.07.2020 07:15 Ответить
Учитывая бюджет Украины она могла бы кормить 40 миллионов украинцев 2 года.
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20.07.2020 07:21 Ответить
мне ее жаль
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20.07.2020 11:44 Ответить
Когда бизнесмен зарабатывает миллионы, я это еще понимаю. Но когда государство платит миллионы наших денег разным Коболевым, Смелянским и всем членам наблюдательных советов, я этого не понимаю!
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20.07.2020 01:55 Ответить
социально близкие управленцам и поделятся
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20.07.2020 11:43 Ответить
Да, было при ненавистном совке 52 млн, стало меньше 40, а будет ещё хуже и беднее.
Качество культуры тоже падает.
Миллионы за кордоном батрачат.
50 укр форбс репы от наворованного жира трещат.
Перспективка - швах.
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20.07.2020 03:55 Ответить
батрачать тут в Украине, там зарабатывают.
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20.07.2020 07:51 Ответить
везде батрачат.
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21.07.2020 06:46 Ответить
Мало того, деяка частина населення з рабською психологією палко бажає, щоб ними керував мільярдер
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20.07.2020 06:20 Ответить
Справа не в багатстві , а в порядності . Бідний - так само , не завжди чесний .
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20.07.2020 07:43 Ответить
Доллар сейчас ничего не стоит, в ШША сейчас каждый второй спивак, модель или просто болтун миллиардеры.
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20.07.2020 07:18 Ответить
Ці 26 чоловік створюють понад половину додаткової вартості на планеті? Ні! Категорично ні! Ці 26 чоловік працюють ефективніше, ніж будь хто з решти населення планети? Ще більше НІ!Знайдуться десятки, якщо не сотні тисяч людей, котрі працюють ефективніше за Безоса, Сліма, чи Гейтса. На моє глибоке переконання, ці 26 осіб, і ті хто поряд з ними, просто підламали під себе закони, норми, та правила, яких доводиться дотримуватися іншим. Нічого нового, все старе, як світ. Звичайнісінький грабунок, та кидалово. Грабунок, та кидалово справді реально блискучих бізнесменів.
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20.07.2020 07:41 Ответить
Ви бачили суму благочинних пожертв Гейтса ?
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20.07.2020 07:46 Ответить
то, що забрати і поділити? а воно у них не з неба впало, значить вони працюють ефективніше
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20.07.2020 07:53 Ответить
Так вот оно чаво михалыч,ну спасибо,раскрыл глаза поросячьи охлосу...
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20.07.2020 10:43 Ответить
читайте Библию, а не манифест коммунистов
оно полегчает и мозги на место станут
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20.07.2020 11:42 Ответить
Напейсал ты с компьютера, работающего на Windows, да?
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20.07.2020 21:58 Ответить
В "социальной" Украине 60% ВВП пепераспределяют чиновники и что?)))
Самыми богатыми являются как раз топ-чиновники и оллигархи-монополисты, которые вместе с этими чиновниками дерибанят бюджет...

Украина должна стать самым удобным и привлекательным правовым оффшором!
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20.07.2020 08:10 Ответить
Коммунизм - это сверхфашизм!!!

ООН захвачена коммунофашистами...
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20.07.2020 08:12 Ответить
Не знаю як у світі але Україну граблять як і олігархи так і тисячі чиновників від Київа до забитого податками малого села,та і бізнесмени всякого гатунку правдами і неправдами крутять. Всі крадуть. І на верху і на низу. Недаром є таке прислівя "Україна-рідна мати-не вкрадеш не будеш мати. "
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20.07.2020 08:30 Ответить
З яких років це прислів'я?
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20.07.2020 08:58 Ответить
"гибель народу без Слова Божьего" (с)
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20.07.2020 11:40 Ответить
До совков никогда не дойдет, шо никто из состоятельных, включая наше ворье, в золоте, как дядюшка Скрудж, не купается.
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20.07.2020 08:57 Ответить
К чему ведет поклонение "Золотому тельцу" ?
Ни история, ни Библия ничему не учат!
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20.07.2020 09:10 Ответить
Сукупне багатство 26 найбагатших людей у світі еквівалентно доходам половини світового населення, - генсек ООН Гутерреш - Цензор.НЕТ 4726.- генсек ООН Гутерреш
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20.07.2020 09:37 Ответить
Что ещё раз доказывает абсолютную неэффективность всех этих Лиг Наций, ООН и прочих организаций
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20.07.2020 10:02 Ответить
...ну зачем же так, им да, в смысле верхушке, думаю, совсем не плохо
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20.07.2020 16:19 Ответить
А в чем претензии к т.н. "неравенству"?
Я считаю справедливым что есть расслоение. Биомасса которая в школе вместо уроков пила пиво за углом, должна ходить пешком или ездить на разваленных Жыгулях, отдыхать не в Египте а у себя на засранной речке и жрать самое дешевое дерьмо из АТБ. Никакой проблемы в этом не вижу.
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20.07.2020 11:03 Ответить
социалист гуттер? пробовали уже на шестой части земли поделить,
гнилая идейка от маркса...
на долларе написано "мьі доверяем Богу" и это работает
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20.07.2020 11:38 Ответить
Від цих 26 людей користі більше, ніж від 73% населення..
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20.07.2020 13:14 Ответить
Какие-то коммуняцкие призывы - уравнять все, отобрать и поделить... Страшновато слышать такую левачину из уст высокопоставленного чувака из ООН.
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20.07.2020 21:55 Ответить
что-то с этим миром не так!
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21.07.2020 21:15 Ответить
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