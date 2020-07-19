Совокупное богатство 26 самых состоятельных людей в мире эквивалентно доходам половины мирового населения, - генсек ООН Гутерриш

Международное сообщество должно устранить причины возникновения неравенства на планете, прежде чем неравенство разрушит мировую экономику и приведет к окончательному расслоению общества.

Об этом генсек ООН Антониу Гутерриш заявил во время ежегодной лекции по случаю Международного дня Нельсона Манделы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Организации.

По его словам секретаря ООН, в настоящее время более 70 процентов людей в мире живут в условиях растущего неравенства в доходах и качестве жизни. 26 самых богатых людей в мире обладают совокупным богатством, которое эквивалентно доходам половины мирового населения.

По мнению главы Организации Объединенных Наций, высокий уровень финансового расслоения в мире порождает экономическую нестабильность, коррупцию, финансовые кризисы, рост преступности, приводит к ухудшению физического и психического здоровья людей.

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Согласно данным, которые Антониу Гутерриш привел в своей речи, в период с 1980 по 2016 год на один процент самых богатых людей мира приходилось 27 процентов общего совокупного роста доходов. Более половины 20-летних людей в странах с высоким уровнем человеческого развития в настоящее время имеют высшее образование, тогда как в странах с низким уровнем развития человеческого потенциала этот показатель составляет всего три процента.

"Еще больше ужасает вот такой факт, - сказал Антониу Гутерриш. - Около 17 процентов детей, родившихся двадцать лет назад в странах с низким уровнем развития человеческого потенциала, уже умерли".

Основополагающий принцип Организации Объединенных Наций, по словам генсека, заключается в том, что продовольствие, здравоохранение, водоснабжение, адекватные социально-гигиенические условия, образование, достойная работа и социальное обеспечение не должны служить товарами для продажи тем, кто может себе все это позволить, - это не привилегии, а врожденное право каждого человека. "Это видение сегодня столь же важно и актуально, как и 75 лет назад, когда создавалась ООН", - подчеркнул Антониу Гутерриш.

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