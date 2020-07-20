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"Лучше провести профилактику обезвоживания, чем его потом лечить", - ЦОЗ рекомендует ежедневно выпивать 2-3 литра воды. ИНФОГРАФИКА

В жаркую погоду важно избежать обезвоживания. Для этого достаточно пить воду.

Центр общественного здоровья напоминает, что причины обезвоживания - повышенное потоотделение при высокой температуре тела или окружающей среды, чрезмерных физических нагрузках; ограничение потребления жидкости; некоторые заболевания, сопровождающиеся увеличением количества мочи (диабет); пищевые отравления, которые сопровождаются диареей, рвотой; употребление в пищу продуктов, которые усиленно выводят воду (чай, кофе, алкоголь); прием некоторых лекарств; тепловой или солнечный удар; ожоги, передает Цензор.НЕТ.

В ЦОЗ заявляют, что лучше провести профилактику обезвоживания, чем его потом лечить. Употребление достаточного количества воды помогает избежать обезвоживания.

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Эксперты рекомендуют:

- пить чистую и свежую жидкость все время, пока не спишь;

- ежедневно выпивать 2-3 литра негазированной чистой воды небольшими порциями;

"Это правило особенно важно для пожилых людей, поскольку с возрастом чувство жажды притупляется. Кофе, чай, бульон и т.д. в этот литраж не входят. Норма потребления воды зависит от веса: чем больше масса тела, тем в большем количестве жидкости нуждается организм", - отмечается в сообщении.

- в жаркий день маленький ребенок должен выпивать не менее чашки воды (150 мл) каждые 30 минут в любых острых состояниях, особенно с повышенным уровнем температуры тела, жидкость нужно принимать значительно больше - в 1,5, а то и 2 раза;

- во время интенсивных физических нагрузках взрослый должен выпивать не менее литра воды в час;

- не следует пить воду во время еды или сразу после. Это может помешать пищеварению. Лучше выпить немного теплой воды за 20-30 минут, чтобы стимулировать выделение пищеварительных соков. Во время еды допускается незначительное количество напитков (воды, соков).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обезвоживание и возможность сердечного приступа, - в ЦОЗ напомнили о рисках употребления алкоголя в жару. ИНФОГРАФИКА

Лучше провести профилактику обезвоживания, чем его потом лечить, - ЦОЗ рекомендует ежедневно выпивать 2-3 литра воды 01

Автор: 

ВР (29272) жара (390) ЦОЗ (269)


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Топ комментарии
+7
Треба в Криму розповідати про зневоднення 🤪
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20.07.2020 03:02
+2
"Лучше провести профилактику обезвоживания, чем его потом лечить", - ЦОЗ рекомендует ежедневно выпивать 2-3 литра воды - Цензор.НЕТ 8090
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20.07.2020 03:07
+2
До купы/ Кочевники Сахары не пьют воды. Жажду утоляют чаем. Холодным в пути,горячим на стоянках. Зеленым, черным, очень крепким. Пьют без сахара перед едой , очень сладким после еды. На юге пустыни предпочитают плиточный чай.Этот чай с европейской точки зрения - и чай, и суп, и обед. Готовят его так: в сосуд наливают чай , всыпают муку из арахисовых орехов и соль. По отзывам чай получается вкусным и сытным. Только надо себе сказать, что это суп.
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20.07.2020 06:03
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Правила форума Совет форумчан
уже как в ближневосточной пустыне медицинские рекомендации у нас...
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20.07.2020 01:34 Ответить
А че это их вдруг обезвоживание обеспокоило??? Температура, вроде, упала... Довольно прохладно....
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20.07.2020 02:13 Ответить
Бутусов захворів. Зараз він тут понаписує.
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20.07.2020 13:22 Ответить
Треба в Криму розповідати про зневоднення 🤪
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20.07.2020 03:02 Ответить
"Лучше провести профилактику обезвоживания, чем его потом лечить", - ЦОЗ рекомендует ежедневно выпивать 2-3 литра воды - Цензор.НЕТ 8090
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20.07.2020 03:07 Ответить
До купы/ Кочевники Сахары не пьют воды. Жажду утоляют чаем. Холодным в пути,горячим на стоянках. Зеленым, черным, очень крепким. Пьют без сахара перед едой , очень сладким после еды. На юге пустыни предпочитают плиточный чай.Этот чай с европейской точки зрения - и чай, и суп, и обед. Готовят его так: в сосуд наливают чай , всыпают муку из арахисовых орехов и соль. По отзывам чай получается вкусным и сытным. Только надо себе сказать, что это суп.
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20.07.2020 06:03 Ответить
" "Лучше провести профилактику обезвоживания, чем его потом лечить", - ЦОЗ рекомендует ежедневно выпивать 2-3 литра воды. "

Посоветуйте это людюм с сердечно-сосудистой недостаточностью, гомениды.
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20.07.2020 06:27 Ответить
а так же с почечной, да и при гипертонии литра три воды в день непомешают, скажите пусть не шарятся по жаре без причины
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20.07.2020 09:59 Ответить
Прямо реклама какая-то пейте воду, пейте чай. Сначала все это купить надо.
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20.07.2020 06:52 Ответить
Дык давно доведено, что пить надо столько, сколько хочется, не рекомендуют производители Моршинской)))
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20.07.2020 07:00 Ответить
Воду можно нужно пивом заменить.
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20.07.2020 07:42 Ответить
И литраж поднять до 5
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20.07.2020 09:21 Ответить
Маразм какой-то. - во время интенсивных физических нагрузках взрослый должен выпивать не менее литра воды в час. Это за 8 часов должен выпить 8 литров воды?? Статья по заказу....Источник: https://censor.net/n3208995
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20.07.2020 08:06 Ответить
И как же я без ваших рекомендаций жил то?? Аж удивляюсь...
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20.07.2020 08:29 Ответить
Воду в таких количествах пить нельзя. Можно получить отравление!
Пить нужно электролиты! Чай, компот ...
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20.07.2020 09:01 Ответить
Згоден. Крім того, споживання занадто великої кількості рідини іноді стає причиною зниження концентрації натрію в крові. Це може привести до набряку мозку і легенів, оскільки організм буде намагатися відновити рівень натрію.
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20.07.2020 09:44 Ответить
Як завжди, дивні поради від ЦОЗ.
Якщо я працюю 9 годин, мені потрібно вдольдонити 9 літрів. А потім продовжувати захлинатися ще і вдома. Вони впевнені, що потім мене не доведеться лікувати ще і від цього?
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20.07.2020 09:29 Ответить
Чай, кава, фрукти, овочі і навіть алкоголь теж допомагають гидрации. Про це відомо давно. Але наш ЦОЗ все ще в совку і продовжує нести нісенітницю про певну кількість води на добу для будь-якої людини.
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20.07.2020 09:36 Ответить
Доктор Берг зовсім іншої думки з цього приводу. Він випиває один-два стакани води в день, цього достатньо. Треба пити тоді, коли хочеш пити.
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20.07.2020 09:51 Ответить
Пить нужно столько, чтобы моча не была похожа на заварку!
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20.07.2020 10:01 Ответить
Не читать - редкая ху#та!
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20.07.2020 10:33 Ответить
 
 