"Лучше провести профилактику обезвоживания, чем его потом лечить", - ЦОЗ рекомендует ежедневно выпивать 2-3 литра воды. ИНФОГРАФИКА

В жаркую погоду важно избежать обезвоживания. Для этого достаточно пить воду.

Центр общественного здоровья напоминает, что причины обезвоживания - повышенное потоотделение при высокой температуре тела или окружающей среды, чрезмерных физических нагрузках; ограничение потребления жидкости; некоторые заболевания, сопровождающиеся увеличением количества мочи (диабет); пищевые отравления, которые сопровождаются диареей, рвотой; употребление в пищу продуктов, которые усиленно выводят воду (чай, кофе, алкоголь); прием некоторых лекарств; тепловой или солнечный удар; ожоги, передает Цензор.НЕТ.

В ЦОЗ заявляют, что лучше провести профилактику обезвоживания, чем его потом лечить. Употребление достаточного количества воды помогает избежать обезвоживания.

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Эксперты рекомендуют:

- пить чистую и свежую жидкость все время, пока не спишь;

- ежедневно выпивать 2-3 литра негазированной чистой воды небольшими порциями;

"Это правило особенно важно для пожилых людей, поскольку с возрастом чувство жажды притупляется. Кофе, чай, бульон и т.д. в этот литраж не входят. Норма потребления воды зависит от веса: чем больше масса тела, тем в большем количестве жидкости нуждается организм", - отмечается в сообщении.

- в жаркий день маленький ребенок должен выпивать не менее чашки воды (150 мл) каждые 30 минут в любых острых состояниях, особенно с повышенным уровнем температуры тела, жидкость нужно принимать значительно больше - в 1,5, а то и 2 раза;

- во время интенсивных физических нагрузках взрослый должен выпивать не менее литра воды в час;

- не следует пить воду во время еды или сразу после. Это может помешать пищеварению. Лучше выпить немного теплой воды за 20-30 минут, чтобы стимулировать выделение пищеварительных соков. Во время еды допускается незначительное количество напитков (воды, соков).

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