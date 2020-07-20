С начала июля на водоемах Украины погибли 142 человека, в том числе 16 детей, - ГСЧС
С начала текущего месяца на водоемах Украины погибли 142 человека, в том числе 16 детей. Спасены 72 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По оперативным данным, по состоянию на 19 июля, на водных объектах Украины с начала месяца погибли 142 человека, из них 16 детей. Удалось спасти 72 человека, в том числе 14 детей", - сказано в сообщении.
Как отмечается, во время пляжного сезона перед спасателями встает важная задача - обеспечить максимально безопасные условия для пребывания людей вблизи воды. Именно поэтому специалисты ГСЧС регулярно проводят информационно-разъяснительную работу среди населения и следят, чтобы пляжи соответствовали требованиям безопасности.
В ГСЧС также напоминают о правилах отдыха у водоемов: не купаться в необорудованных для этого местах; не залезать на предупредительные знаки, буи и пр.; не прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого.
Кроме того, не следует употреблять алкоголь до и во время купания и допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног.
Как сообщалось ранее, в курортном поселке Затока в Одесской области погиб турист с Днепропетровщины, который во время катания на резиновом плавсредстве был смертельно травмирован в результате столкновения со скутером.
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