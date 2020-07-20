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Начали разрабатывать закон об оппозиции. Надеюсь, что он будет выписан к следующей сессии ВР, - вице-спикер Кондратюк

Начали разрабатывать закон об оппозиции. Надеюсь, что он будет выписан к следующей сессии ВР, - вице-спикер Кондратюк

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк выразила надежду, что закон об оппозиции удастся "выписать" к следующей сессии парламента, которая начинается в сентябре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом вице-спикер ВР сообщила в интервью Радио "Свобода" в  эфире программы "Субботнее интервью".

"Мы начали разрабатывать закон об оппозиции. Причем мы начали разрабатывать вместе с большинством и с меньшинством, все представители фракций. Кстати, это тоже очень и очень хорошие шаги. Я очень надеюсь, что мы его выпишем к следующей сессии Верховной Рады", - сказала Кондратюк.

Она считает, что во время обсуждений законопроекту есть "хорошая коммуникация".

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Законопроекты об оппозиции подавались в последние годы в Верховную Раду Украины уже не раз, но ни один из них до сих пор не был принят.

ВР (29272) закон (3177) оппозиция (5335) Кондратюк Елена (82)


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Топ комментарии
+3
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OLGA 25 %

@OLGA34783989

·https://twitter.com/OLGA34783989/status/1284917912785100804 11 год

Президент воюючої країни, який критикував свого попередника за п'ять днів відпочинку за кордоном за весь період каденції, тепер ледь не щомісяця їздить у відпустки, виїжджає на роботу після 10 ранку та засвітла повертається додому.
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20.07.2020 08:47
+2
😀😀😀(шутка)
Верховная Рада законом запретила https://anekdoty.ru/pro-politikov/ политикам и https://anekdoty.ru/pro-chinovnikov/ чиновникам критиковать https://anekdoty.ru/pro-vlast/ власть .
А вторым https://anekdoty.ru/pro-zakony/ законом разрешила критиковать оппозицию.
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20.07.2020 07:42
+1
Сумнівно, що ВР прийме закон про опозицію.
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20.07.2020 07:28
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Сумнівно, що ВР прийме закон про опозицію.
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20.07.2020 07:28 Ответить
😀😀😀(шутка)
Верховная Рада законом запретила https://anekdoty.ru/pro-politikov/ политикам и https://anekdoty.ru/pro-chinovnikov/ чиновникам критиковать https://anekdoty.ru/pro-vlast/ власть .
А вторым https://anekdoty.ru/pro-zakony/ законом разрешила критиковать оппозицию.
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20.07.2020 07:42 Ответить
https://censor.net/user/133794 - ты хочешь что бы ОПЗЖ дали больше прав?
На данном этапе этот закон должен идти нах....
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20.07.2020 07:50 Ответить
Права повинні бути однаковими у всіх депутатів. Зараз опозиція не тільки ОПЗЖ, а навіть Голос. Тому закон про опозицію потрібен.
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20.07.2020 08:27 Ответить
Проблема в том, что они хотят выписать закон именно под зажоп. Ну типа у нас одна оппозиция. а ЕС и Голос - они как бы и не будут оппозицией. Так по крайней мере кто то из политических обозревателей комментировал. Не помню точно, но по-моему - Тарас Черновил.
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20.07.2020 08:35 Ответить
Соевые идиоты, а чего Свыночолый и его гоп-компания, обещая еще в 2014-м закон об оппозиции, так его и не сделали? Потому, что не верили, что их от корыта подвинут или была другая причина?
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20.07.2020 07:49 Ответить
Боялись разоблачения-их Лидер только в определённых кругах светился,будучи сам оппозицией к украинскому народу.
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20.07.2020 08:03 Ответить
https://twitter.com/OLGA34783989
https://twitter.com/OLGA34783989

OLGA 25 %

@OLGA34783989

·https://twitter.com/OLGA34783989/status/1284917912785100804 11 год

Президент воюючої країни, який критикував свого попередника за п'ять днів відпочинку за кордоном за весь період каденції, тепер ледь не щомісяця їздить у відпустки, виїжджає на роботу після 10 ранку та засвітла повертається додому.
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20.07.2020 08:47 Ответить
А що йому на тій роботі робити? Відосити можна і дома "варганити".
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20.07.2020 08:51 Ответить
Поспішіть, бо з осені монобільшість може трансформуватись в мініопозицію.
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20.07.2020 08:53 Ответить
сподіваюсь, что восени вас вже не буде у владі
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20.07.2020 10:12 Ответить
Ну во первых надо определиться, что такое оппозиция и чьей страны эти нелюди. Если ОПАвсемЖОПА, то это чисто расийские террористы в нашем парламенте и их надо первыми определить на парашу. Уж больно долго они мутят у нас воду в даунбасе и парламенте, а их кормчий в Барвихе покупает недвижимость.
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20.07.2020 15:33 Ответить
 
 