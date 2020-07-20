Начали разрабатывать закон об оппозиции. Надеюсь, что он будет выписан к следующей сессии ВР, - вице-спикер Кондратюк

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк выразила надежду, что закон об оппозиции удастся "выписать" к следующей сессии парламента, которая начинается в сентябре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом вице-спикер ВР сообщила в интервью Радио "Свобода" в эфире программы "Субботнее интервью".

"Мы начали разрабатывать закон об оппозиции. Причем мы начали разрабатывать вместе с большинством и с меньшинством, все представители фракций. Кстати, это тоже очень и очень хорошие шаги. Я очень надеюсь, что мы его выпишем к следующей сессии Верховной Рады", - сказала Кондратюк.

Она считает, что во время обсуждений законопроекту есть "хорошая коммуникация".

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Законопроекты об оппозиции подавались в последние годы в Верховную Раду Украины уже не раз, но ни один из них до сих пор не был принят.