Начали разрабатывать закон об оппозиции. Надеюсь, что он будет выписан к следующей сессии ВР, - вице-спикер Кондратюк
Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк выразила надежду, что закон об оппозиции удастся "выписать" к следующей сессии парламента, которая начинается в сентябре.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом вице-спикер ВР сообщила в интервью Радио "Свобода" в эфире программы "Субботнее интервью".
"Мы начали разрабатывать закон об оппозиции. Причем мы начали разрабатывать вместе с большинством и с меньшинством, все представители фракций. Кстати, это тоже очень и очень хорошие шаги. Я очень надеюсь, что мы его выпишем к следующей сессии Верховной Рады", - сказала Кондратюк.
Она считает, что во время обсуждений законопроекту есть "хорошая коммуникация".
Законопроекты об оппозиции подавались в последние годы в Верховную Раду Украины уже не раз, но ни один из них до сих пор не был принят.
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Верховная Рада законом запретила https://anekdoty.ru/pro-politikov/ политикам и https://anekdoty.ru/pro-chinovnikov/ чиновникам критиковать https://anekdoty.ru/pro-vlast/ власть .
А вторым https://anekdoty.ru/pro-zakony/ законом разрешила критиковать оппозицию.
На данном этапе этот закон должен идти нах....
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Президент воюючої країни, який критикував свого попередника за п'ять днів відпочинку за кордоном за весь період каденції, тепер ледь не щомісяця їздить у відпустки, виїжджає на роботу після 10 ранку та засвітла повертається додому.